Стадион: Телья Паркен Зрители: 7954
4:3
Конец матча
1:0
14' Гол в свои воротаГрегор Паскаль
1:1
31' ГолNicolas Mortensen
2:1
38' ГолСотириу Пиерос
3:1
43' ГолФишер Виктор
3:2
59' ГолAdnan Mohammed
64' Желтая карточкаЗека Родригес
3:3
66' ГолNicolas Mortensen
77' Желтая карточкаДаниэль Фунч
90' Желтая карточкаФишер Виктор
4:3
90' ГолСантандер Федерико
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Копенгаген вырывает победу
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Как он промахнулся? Soeren Henriksen имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
95'
Котелец Ласло из команды Копенгаген сделал отличный сейв!
95'
Котелец Ласло не дал случится голу! Douglas должен был забивать, но Котелец Ласло сделал отличный сейв
95'
Даниэль Фунч выбил мяч подальше от ворот.
95'
Хельсингёр нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
94'
Martin Fisch наказан за толчок Jonas Wind
94'
Soeren Henriksen выбил мяч подальше от ворот.
94'
Сантандер Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Даниэль Фунч выбил мяч подальше от ворот.
93'
Douglas нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Matheus Leiria выбил мяч подальше от ворот.
93'
93'
Даниэль Фунч выбил мяч подальше от ворот.
92'
92'
Фишер Виктор сделал результативную передачу.
92'
Г О О О О Л - Сантандер Федерико из команды Копенгаген забил гол! Легко это для такого игрока, как Сантандер Федерико
92'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает пас партнеру.
92'
Отличные скиллы показывает Фишер Виктор, обводя своих соперников
91'
91'
Какой промах! Soeren Henriksen имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
91'
Ольсен Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Фишер Виктор получил желтую карточку от судьи
90'
Фишер Виктор из команды Копенгаген толкнул локтем оппонента. Это Douglas заработал фол
90'
Douglas нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
89'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
89'
Douglas на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
88'
Грегор Паскаль выбил мяч подальше от ворот.
88'
88'
Jonas Wind из команды Копенгаген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
87'
Копенгаген делает атакующую замену. Люфтнер Михаэль ушел с поля, а Jonas Wind вышел в подмогу атаке.
87'
Тактическая замена. Люфтнер Михаэль уходит с поля и его заменяет Jonas Wind
87'
Грегор Паскаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Вавро Денис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Douglas из команды Хельсингёр играет слишком грубо. Зека Родригес оказался на газоне.
86'
Mikkel Bruhn взял и забрал мяч на выходе
86'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
85'
Nicolas Mortensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой справа.
85'
Тактическая замена. Adnan Mohammad уходит с поля и его заменяет Tobias Christensen
84'
Mikkel Bruhn из команды Хельсингёр сделал отличный сейв!
84'
Mikkel Bruhn не дал случится голу! Фишер Виктор должен был забивать, но Mikkel Bruhn сделал отличный сейв
84'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
83'
Сков Роберт наказан за толчок Martin Fisch
82'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
82'
ШАНС! Фишер Виктор нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
82'
81'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
81'
Игроки ФК "Хельсингёр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
80'
Matheus Leiria нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
80'
Christian Koehler из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
80'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бойлесен Николай из команды Копенгаген.
79'
Игроки ФК "Хельсингёр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
79'
79'
Сегодняшная посещаемость составляет 7954 болельщиков
78'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Вавро Денис из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
78'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Фишер Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Даниэль Фунч получил желтую карточку от судьи
77'
Назначен штрафной. Пострадал Бенгтссон Пьер, его свалил Даниэль Фунч.
77'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
77'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Фишер Виктор из команды Копенгаген отдал передачу, которая была заблокирована.
75'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр играет слишком грубо. Фишер Виктор оказался на газоне.
75'
Котелец Ласло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Douglas выбил мяч подальше от ворот.
74'
Martin Fisch из команды Хельсингёр играет слишком грубо. Зека Родригес оказался на газоне.
74'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
73'
Копенгаген делает атакующую замену. Грегуш Ян ушел с поля, а Сков Роберт вышел в подмогу атаке.
72'
Тактическая замена. Фальк Расмус уходит с поля и его заменяет Бенгтссон Пьер
72'
Тактическая замена. Грегуш Ян уходит с поля и его заменяет Сков Роберт
72'
Шанс! Люфтнер Михаэль из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
72'
72'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
71'
Douglas нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
71'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
71'
Ольсен Патрик из команды Хельсингёр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Игроки ФК "Хельсингёр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
70'
Даниэль Фунч нанес удар головой, но Котелец Ласло спокойно отбил мяч.
70'
70'
Грегор Паскаль из команды Хельсингёр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
70'
Douglas из команды Хельсингёр забрасывает мяч в штрафную.
69'
69'
Судья сигнализирует, что Вавро Денис из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Nicolas Mortensen
69'
68'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген направляет мяч в штрафную площадку, но Mikkel Bruhn выбегает и ловит мяч
67'
Опасность! Фишер Виктор из команды Копенгаген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
66'
Douglas сделал результативную передачу.
66'
Г О О О О Л - Nicolas Mortensen изменил счет на табло!
66'
Douglas из команды Хельсингёр делает пас партнеру.
66'
Отличные скиллы показывает Adnan Mohammad, обводя своих соперников
66'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр делает пас партнеру.
66'
66'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
64'
Зека Родригес сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
64'
Судья сигнализирует, что Зека Родригес из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Ольсен Патрик
64'
Mikkel Bruhn взял и забрал мяч на выходе
64'
Фишер Виктор из команды Копенгаген сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
64'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает пас партнеру.
63'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
63'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
62'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает неудачный навес.
62'
62'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
61'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Mikkel Bruhn взял и забрал мяч на выходе
61'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
60'
Фантастический гол, где все сам сделал Adnan Mohammad!
59'
Matheus Leiria сделал результативную передачу.
59'
Г О О О О Л - Adnan Mohammad из команды Хельсингёр переиграл вратаря дальним ударом!
59'
Отличные скиллы показывает Adnan Mohammad, обводя своих соперников
59'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр делает пас партнеру.
59'
Фишер Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
Котелец Ласло из команды Копенгаген сделал отличный сейв!
59'
Головой пробил Nicolas Mortensen, но голкипер отбил его в поле!
59'
Christian Koehler из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
59'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Люфтнер Михаэль из команды Копенгаген.
58'
Игроки ФК "Хельсингёр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
57'
Mikkel Bruhn взял и забрал мяч на выходе
57'
57'
Фишер Виктор из команды Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
57'
54'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Котелец Ласло взял и забрал мяч на выходе
54'
Douglas из команды Хельсингёр делает передачу одноклубнику.
53'
Фишер Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
52'
Christian Koehler нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
51'
Тактическая замена. Anders Holst уходит с поля и его заменяет Douglas
51'
Ольсен Патрик не смог попасть в створ ударом издали
51'
Anders Holst нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
50'
Ольсен Патрик выбил мяч подальше от ворот.
49'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
49'
Судья сигнализирует, что Christian Koehler из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Грегуш Ян
48'
Фишер Виктор из команды Копенгаген отдал передачу, которая была заблокирована.
48'
48'
48'
Даниэль Фунч выбил мяч подальше от ворот.
48'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Копенгаген играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Adnan Mohammad нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
46'
Даниэль Фунч выбил мяч подальше от ворот.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
44'
44'
Soeren Henriksen выбил мяч подальше от ворот.
43'
Сантандер Федерико сделал результативную передачу.
43'
ГОЛ! - Фишер Виктор из команды Копенгаген наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
43'
Отличные скиллы показывает Фишер Виктор, обводя своих соперников
43'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает пас партнеру.
43'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
42'
42'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
41'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Бай Фредерик получил травму и заменен. Martin Fisch выходит на поле.
40'
40'
Отличный гол забил Сотириу Пиерос
38'
Анкерсен Петер сделал результативную передачу.
38'
Г О О О О Л - Сотириу Пиерос классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
38'
37'
Фишер Виктор из команды Копенгаген сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
37'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
36'
Сотириу Пиерос наказан за толчок Ольсен Патрик
36'
Соперник делает почти голевой пас, но Mikkel Bruhn из команды Хельсингёр начеку и спасает ситуацию.
36'
Mikkel Bruhn не дал случится голу! Сотириу Пиерос должен был забивать, но Mikkel Bruhn сделал отличный сейв
36'
Сотириу Пиерос не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
36'
33'
33'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
33'
Вавро Денис из команды Копенгаген наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
33'
32'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Команда Хельсингёр забила мяч, хотя лучше играли соперники
31'
Г О О О О Л - Nicolas Mortensen первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
31'
сделал результативную передачу.
31'
Голкипер мог бы сыграть и получше
31'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
31'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
30'
Matheus Leiria наказан за толчок Анкерсен Петер
28'
Mikkel Bruhn взял и забрал мяч на выходе
28'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
27'
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
26'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
25'
Фальк Расмус из команды Копенгаген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
25'
Судья сигнализирует, что Nicolas Mortensen из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Анкерсен Петер
24'
Mikkel Bruhn выбил мяч подальше от ворот.
24'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген в офсайде
23'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
23'
Грегор Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Фишер Виктор из команды Копенгаген в офсайде
22'
Ольсен Патрик из команды Хельсингёр разыграл угловой с правого угла.
22'
Бойлесен Николай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Christian Koehler нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр идет с мячом вперед на обострение...
21'
Игроки ФК "Хельсингёр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
21'
Котелец Ласло взял и забрал мяч на выходе
21'
Ольсен Патрик выбил мяч подальше от ворот.
20'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
20'
Люфтнер Михаэль из команды Копенгаген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
20'
Люфтнер Михаэль из команды Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
19'
19'
19'
19'
Судья сигнализирует, что Сотириу Пиерос из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Ольсен Патрик
18'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Mikkel Bruhn взял и забрал мяч на выходе
18'
Зека Родригес из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
16'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
16'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
14'
Г О О О О Л - Грегор Паскаль уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
14'
Зека Родригес из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
14'
Фишер Виктор нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Фишер Виктор из команды Копенгаген играет в стеночку с партнером по команде. Сантандер Федерико это был.
13'
Mikkel Bruhn выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
13'
Грегор Паскаль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
13'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
12'
12'
Бай Фредерик из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
11'
10'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
9'
Шанс! Фишер Виктор из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
9'
Фальк Расмус из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
8'
Mikkel Bruhn взял и забрал мяч на выходе
8'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Mikkel Bruhn взял и забрал мяч на выходе
8'
Отличный пас сделал Люфтнер Михаэль из команды Копенгаген. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
7'
Бай Фредерик из команды Хельсингёр играет слишком грубо. Сантандер Федерико оказался на газоне.
7'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
6'
Ольсен Патрик не смог попасть в створ ударом издали
4'
Mikkel Bruhn взял и забрал мяч на выходе
4'
Фишер Виктор нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
4'
Зека Родригес из команды Копенгаген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
2'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
1'
Судья сигнализирует, что Anders Holst из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Зека Родригес
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Копенгаген". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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