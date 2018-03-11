Стадион: Aalborg Portland Park Зрители: 4127
1:0
2' ГолКуск Каспер
2:0
17' ГолПедерсен Каспер
20' Желтая карточкаБагер Йонас
33' Желтая карточкаMagnus Christensen III
42' Желтая карточкаМадс Агесен
3:0
65' ГолРоллим Янн
65' Желтая карточкаАлланссон Йоэль
73' Вторая желтая карточкаБагер Йонас
4:0
82' ГолJannik Pohl
87' Желтая карточкаОльсен Брандур
Второй тайм
93'
93'
Каллесеэ Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Ольборг заслуженно побеждает в отличном матче
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Педерсен Каспер нанес удар головой, но Хальдерссон Ханнес спокойно отбил мяч.
92'
Frederik Boersting нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Рисгор Каспер из команды Ольборг забрасывает мяч в штрафную.
91'
91'
Марксен Эрик выбил мяч подальше от ворот.
90'
90'
Роллим Янн из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
90'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
89'
Окоре Жорес наказан за толчок Kasper Enghardt
89'
88'
Кауко Йони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
87'
Ольсен Брандур - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
87'
Судья свистит. Ольсен Брандур атаковал сзади соперника. Это Роллим Янн заработал своей команде штрафной
87'
86'
Марксен Эрик выбил мяч подальше от ворот.
86'
85'
Поульсен Николай II из команды Раннерс играет слишком грубо. Расмус Вюрц оказался на газоне.
85'
Игра в одни ворота сейчас. Ольборг доминирует и владеет мячом
84'
Судья сигнализирует, что Расмус Вюрц из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Поульсен Николай II
84'
Фантастический гол, где все сам сделал Jannik Pohl!
82'
Роллим Янн сделал результативную передачу.
82'
Г О О О О Л - Jannik Pohl из команды Ольборг переиграл вратаря дальним ударом!
82'
Отличные скиллы показывает Jannik Pohl, обводя своих соперников
82'
Роллим Янн из команды Ольборг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
81'
Марксен Эрик коснулся мяча рукой.
81'
81'
Кадри Башким из команды Раннерс навешивает в штрафную с рикошетом.
80'
Тактическая замена. Куск Каспер уходит с поля и его заменяет Pavol Safranko
80'
Рисгор Каспер не смог попасть в створ ударом издали
79'
79'
Frederik Boersting нанес удар чуть мимо. Близко!
79'
Роллим Янн из команды Ольборг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
78'
Тактическая замена. Боман Микаэль уходит с поля и его заменяет Конбой Кевин
78'
77'
Кадри Башким не смог попасть в створ ударом издали
77'
77'
77'
Роллим Янн из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
76'
76'
Рисгор Каспер выбил мяч подальше от ворот.
74'
Тактическая замена. Magnus Christensen уходит с поля и его заменяет Рисгор Каспер
74'
Мадс Агесен получил травму и заменен. Ольсен Брандур выходит на поле.
73'
Багер Йонас получает вторую желтую карточку. Удаление.
73'
Багер Йонас из команды Раннерс играет слишком грубо. Роллим Янн оказался на газоне.
73'
Сегодняшная посещаемость составляет 4127 болельщиков
72'
72'
Кауко Йони из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
71'
Багер Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Багер Йонас из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
71'
Марксен Эрик из команды Раннерс подал угловой справа.
70'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс навешивает в штрафную с рикошетом.
67'
Тактическая замена. Флорес Эдисон уходит с поля и его заменяет Frederik Boersting
66'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
65'
Судья подбегает и показывает Алланссон Йоэль из команды Раннерс отложенную желтую карточку за фол.
65'
Отличный командный гол!
65'
Jannik Pohl сделал результативную передачу.
65'
Г О О О О Л - Роллим Янн изменил счет на табло!
65'
Jannik Pohl из команды Ольборг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
65'
Jannik Pohl из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
65'
65'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
64'
64'
Куск Каспер из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
63'
Кауко Йони наказан за толчок Роллим Янн
62'
62'
62'
62'
Поульсен Николай II из команды Раннерс подал угловой слева.
61'
61'
Флорес Эдисон из команды Ольборг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
61'
Флорес Эдисон из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
60'
60'
60'
60'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
59'
Судья сигнализирует, что Флорес Эдисон из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Багер Йонас
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Хальдерссон Ханнес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Судья сигнализирует, что Jannik Pohl из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Хальдерссон Ханнес
57'
Хальдерссон Ханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Педерсен Каспер из команды Ольборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
55'
Судья сигнализирует, что Каллесеэ Миккель из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Альманн Якоб
55'
55'
55'
Так близко к голу! Боман Микаэль имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Ринне Якоб!
54'
Марксен Эрик из команды Раннерс подал угловой справа.
54'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
53'
52'
Кауко Йони из команды Раннерс толкнул локтем оппонента. Это Jannik Pohl заработал фол
52'
52'
Флорес Эдисон нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Kasper Enghardt из команды Раннерс.
51'
Расмус Вюрц из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
50'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс играет слишком грубо. Альманн Якоб оказался на газоне.
50'
50'
49'
Судья сигнализирует, что Альманн Якоб из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Каллесеэ Миккель
49'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Педерсен Каспер выбил мяч подальше от ворот.
48'
Хальдерссон Ханнес из команды Раннерс сделал отличный сейв!
48'
Jannik Pohl имел все шансы забить, но Хальдерссон Ханнес сделал отличный сейв!
48'
ШАНС! Jannik Pohl вышел один-на-один с голкипером...
47'
47'
Расмус Вюрц из команды Ольборг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
47'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
46'
Багер Йонас из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
46'
Тактическая замена. Jakob Johansson уходит с поля и его заменяет Алланссон Йоэль
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Ольборг играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
46'
Флорес Эдисон из команды Ольборг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
ШАНС! Окоре Жорес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
45'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг делает пас партнеру.
44'
Педерсен Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Судья сигнализирует, что Кауко Йони из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Роллим Янн
44'
Окоре Жорес из команды Ольборг опасно и грубо сыграл. Хальдерссон Ханнес пострадал.
43'
Флорес Эдисон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Мадс Агесен получил желтую карточку от судьи
42'
Судья сигнализирует, что Мадс Агесен из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Куск Каспер
42'
Расмус Вюрц навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Поульсен Николай II из команды Раннерс опасно и грубо сыграл. Флорес Эдисон пострадал.
41'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Боман Микаэль из команды Раннерс играет слишком грубо. Окоре Жорес оказался на газоне.
40'
Кадри Башким пробует нанести удар издали, но Ринне Якоб держит все под контролем
39'
Кадри Башким из команды Раннерс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Jakob Johansson не смог удачно сыграть.
38'
Jannik Pohl наказан за толчок Jakob Johansson
37'
36'
36'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Марксен Эрик из команды Раннерс.
36'
Роллим Янн из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Роллим Янн из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
36'
35'
Кадри Башким нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
35'
35'
Kasper Enghardt возвращается на поле, всё в порядке.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Kasper Enghardt получил травму и медбригада забирает его с поля.
34'
Kasper Enghardt на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Magnus Christensen сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
33'
Судья сигнализирует, что Magnus Christensen из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Kasper Enghardt
33'
Отличный пас сделал Magnus Christensen из команды Ольборг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
33'
32'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
31'
31'
Багер Йонас из команды Раннерс делает пас партнеру.
30'
30'
Кадри Башким из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
29'
29'
Отличные скиллы показывает Кадри Башким, обводя своих соперников
28'
Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
27'
Опасность предотвращена - Кауко Йони из команды Раннерс вступил в отбор удачно
27'
Куск Каспер из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
26'
Kasper Enghardt выбил мяч подальше от ворот.
25'
25'
25'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
24'
Хальдерссон Ханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Окоре Жорес выбил мяч подальше от ворот.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
23'
23'
21'
Jannik Pohl из команды Ольборг в офсайде
21'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
21'
Педерсен Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Багер Йонас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
20'
Судья сигнализирует, что Багер Йонас из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Флорес Эдисон
20'
Игра в одни ворота сейчас. Ольборг доминирует и владеет мячом
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Куск Каспер сделал результативную передачу.
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Педерсен Каспер из клуба "Ольборг" отправил мяч головой в ворота.
17'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой слева.
16'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Куск Каспер наказан за толчок Марксен Эрик
15'
Расмус Вюрц нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
14'
Боман Микаэль из команды Раннерс играет слишком грубо. Окоре Жорес оказался на газоне.
13'
12'
12'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает неудачный навес.
12'
Кадри Башким из команды Раннерс отдал передачу, которая была заблокирована.
12'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
12'
12'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой справа.
11'
Jannik Pohl из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
11'
Kasper Enghardt выбил мяч подальше от ворот.
10'
10'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс в офсайде
10'
Мадс Агесен выбил мяч подальше от ворот.
9'
8'
Роллим Янн из команды Ольборг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
8'
Роллим Янн из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
8'
8'
7'
Magnus Christensen наказан за толчок Кауко Йони
7'
7'
Альманн Якоб из команды Ольборг сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Роллим Янн не смог удачно сыграть.
6'
6'
Багер Йонас выбил мяч подальше от ворот.
5'
Поульсен Николай II из команды Раннерс играет слишком грубо. Jannik Pohl оказался на газоне.
5'
5'
4'
Кадри Башким из команды Раннерс в офсайде
2'
Флорес Эдисон сделал результативную передачу.
2'
Г О О О О Л - Куск Каспер изменил счет на табло!
2'
Опасность! Флорес Эдисон из команды Ольборг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ольборг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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