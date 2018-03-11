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Стадион: Зрители: 4127
Ольборг
4:0
Конец матча
Раннерс
0'
1:0
2' Гол
Куск Каспер
2:0
17' Гол
Педерсен Каспер
20' Желтая карточка
Багер Йонас
33' Желтая карточка
Magnus Christensen III
42' Желтая карточка
Мадс Агесен
3:0
65' Гол
Роллим Янн
65' Желтая карточка
Алланссон Йоэль
73' Вторая желтая карточка
Багер Йонас
4:0
82' Гол
Jannik Pohl
87' Желтая карточка
Ольсен Брандур
90'+3
Второй тайм
Угловой
93'
Роллим Янн из команды Ольборг подал угловой слева.
93'
Каллесеэ Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Ольборг заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Педерсен Каспер нанес удар головой, но Хальдерссон Ханнес спокойно отбил мяч.
92'
Frederik Boersting нанес удар, но тот был заблокирован.

92'
Рисгор Каспер из команды Ольборг забрасывает мяч в штрафную.
91'
Удар от ворот произведет Ольборг
91'
Марксен Эрик выбил мяч подальше от ворот.
90'
Хальдерссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
90'
Роллим Янн из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
90'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
89'
Окоре Жорес наказан за толчок Kasper Enghardt
Угловой
89'
Роллим Янн из команды Ольборг подал угловой слева.
88'
Кауко Йони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
87'
Ольсен Брандур - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
87'
Судья свистит. Ольсен Брандур атаковал сзади соперника. Это Роллим Янн заработал своей команде штрафной
87'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
86'
Марксен Эрик выбил мяч подальше от ворот.
86'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
85'
Поульсен Николай II из команды Раннерс играет слишком грубо. Расмус Вюрц оказался на газоне.
85'
Игра в одни ворота сейчас. Ольборг доминирует и владеет мячом
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Расмус Вюрц из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Поульсен Николай II
84'
Фантастический гол, где все сам сделал Jannik Pohl!
82'
Роллим Янн сделал результативную передачу.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Jannik Pohl из команды Ольборг переиграл вратаря дальним ударом!
82'
Отличные скиллы показывает Jannik Pohl, обводя своих соперников
82'
Роллим Янн из команды Ольборг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
81'
Марксен Эрик коснулся мяча рукой.
81'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Кадри Башким из команды Раннерс навешивает в штрафную с рикошетом.
80'
Тактическая замена. Куск Каспер уходит с поля и его заменяет Pavol Safranko
80'
Рисгор Каспер не смог попасть в створ ударом издали
79'
Удар от ворот произведет Раннерс
79'
Frederik Boersting нанес удар чуть мимо. Близко!
79'
Роллим Янн из команды Ольборг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
78'
Тактическая замена. Боман Микаэль уходит с поля и его заменяет Конбой Кевин
78'
Удар от ворот произведет Ольборг
77'
Кадри Башким не смог попасть в створ ударом издали
77'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
77'
Удар от ворот произведет Раннерс
77'
Роллим Янн из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
76'
Хальдерссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
76'
Рисгор Каспер выбил мяч подальше от ворот.
74'
Тактическая замена. Magnus Christensen уходит с поля и его заменяет Рисгор Каспер
74'
Мадс Агесен получил травму и заменен. Ольсен Брандур выходит на поле.
73'
Багер Йонас получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
73'
Багер Йонас из команды Раннерс играет слишком грубо. Роллим Янн оказался на газоне.
73'
Сегодняшная посещаемость составляет 4127 болельщиков
72'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Кауко Йони из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
71'
Багер Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Багер Йонас из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Угловой
71'
Марксен Эрик из команды Раннерс подал угловой справа.
70'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс навешивает в штрафную с рикошетом.
67'
Тактическая замена. Флорес Эдисон уходит с поля и его заменяет Frederik Boersting
66'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Желтая карточка
65'
Судья подбегает и показывает Алланссон Йоэль из команды Раннерс отложенную желтую карточку за фол.
65'
Отличный командный гол!
65'
Jannik Pohl сделал результативную передачу.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Роллим Янн изменил счет на табло!
65'
Jannik Pohl из команды Ольборг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
65'
Jannik Pohl из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
65'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
65'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
64'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Куск Каспер из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
63'
Кауко Йони наказан за толчок Роллим Янн
62'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
62'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
62'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Поульсен Николай II из команды Раннерс подал угловой слева.
61'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Флорес Эдисон из команды Ольборг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
61'
Флорес Эдисон из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
60'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
60'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Марксен Эрик из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
60'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Флорес Эдисон из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Багер Йонас
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
57'
Хальдерссон Ханнес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Jannik Pohl из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Хальдерссон Ханнес
57'
Хальдерссон Ханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Педерсен Каспер из команды Ольборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Каллесеэ Миккель из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Альманн Якоб
55'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
55'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
55'
Так близко к голу! Боман Микаэль имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Ринне Якоб!
Угловой
54'
Марксен Эрик из команды Раннерс подал угловой справа.
54'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
52'
Кауко Йони из команды Раннерс толкнул локтем оппонента. Это Jannik Pohl заработал фол
52'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Флорес Эдисон нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Kasper Enghardt из команды Раннерс.
51'
Расмус Вюрц из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
50'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс играет слишком грубо. Альманн Якоб оказался на газоне.
50'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Альманн Якоб из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Каллесеэ Миккель
49'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Педерсен Каспер выбил мяч подальше от ворот.
48'
Хальдерссон Ханнес из команды Раннерс сделал отличный сейв!
48'
Jannik Pohl имел все шансы забить, но Хальдерссон Ханнес сделал отличный сейв!
48'
ШАНС! Jannik Pohl вышел один-на-один с голкипером...
47'
Удар от ворот произведет Раннерс
47'
Расмус Вюрц из команды Ольборг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
47'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Багер Йонас из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
46'
Тактическая замена. Jakob Johansson уходит с поля и его заменяет Алланссон Йоэль
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Ольборг играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
46'
Флорес Эдисон из команды Ольборг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Раннерс
45'
ШАНС! Окоре Жорес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
45'
Роллим Янн из команды Ольборг подал угловой слева.
45'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг делает пас партнеру.
44'
Педерсен Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Кауко Йони из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Роллим Янн
Фол, нарушение
44'
Окоре Жорес из команды Ольборг опасно и грубо сыграл. Хальдерссон Ханнес пострадал.
43'
Флорес Эдисон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
42'
Мадс Агесен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Мадс Агесен из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Куск Каспер
42'
Расмус Вюрц навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Поульсен Николай II из команды Раннерс опасно и грубо сыграл. Флорес Эдисон пострадал.
41'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
40'
Боман Микаэль из команды Раннерс играет слишком грубо. Окоре Жорес оказался на газоне.
40'
Кадри Башким пробует нанести удар издали, но Ринне Якоб держит все под контролем
39'
Кадри Башким из команды Раннерс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Jakob Johansson не смог удачно сыграть.
Фол, нарушение
38'
Jannik Pohl наказан за толчок Jakob Johansson
37'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
36'
Марксен Эрик из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
36'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Марксен Эрик из команды Раннерс.
36'
Роллим Янн из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Роллим Янн из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
36'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
35'
Кадри Башким нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Удар от ворот произведет Ольборг
35'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Травма, повреждение
35'
Kasper Enghardt возвращается на поле, всё в порядке.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Kasper Enghardt получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
34'
Kasper Enghardt на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
33'
Magnus Christensen сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Magnus Christensen из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Kasper Enghardt
33'
Отличный пас сделал Magnus Christensen из команды Ольборг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
33'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
32'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
31'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
31'
Багер Йонас из команды Раннерс делает пас партнеру.
30'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
30'
Кадри Башким из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
29'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Отличные скиллы показывает Кадри Башким, обводя своих соперников
28'
Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
27'
Опасность предотвращена - Кауко Йони из команды Раннерс вступил в отбор удачно
27'
Куск Каспер из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
26'
Kasper Enghardt выбил мяч подальше от ворот.
25'
Удар от ворот произведет Раннерс
25'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
24'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Хальдерссон Ханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Окоре Жорес выбил мяч подальше от ворот.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
23'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
23'
Марксен Эрик из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
Офсайд
21'
Jannik Pohl из команды Ольборг в офсайде
21'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
21'
Педерсен Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
20'
Багер Йонас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Багер Йонас из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Флорес Эдисон
20'
Игра в одни ворота сейчас. Ольборг доминирует и владеет мячом
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Куск Каспер сделал результативную передачу.
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Педерсен Каспер из клуба "Ольборг" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
17'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой слева.
16'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
15'
Куск Каспер наказан за толчок Марксен Эрик
15'
Расмус Вюрц нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
14'
Боман Микаэль из команды Раннерс играет слишком грубо. Окоре Жорес оказался на газоне.
13'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Ольборг
12'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает неудачный навес.
12'
Кадри Башким из команды Раннерс отдал передачу, которая была заблокирована.
12'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
12'
Хальдерссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
Угловой
12'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой справа.
11'
Jannik Pohl из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
11'
Kasper Enghardt выбил мяч подальше от ворот.
10'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
10'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс в офсайде
10'
Мадс Агесен выбил мяч подальше от ворот.
9'
Удар от ворот произведет Раннерс
8'
Роллим Янн из команды Ольборг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
8'
Роллим Янн из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
8'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
8'
Удар от ворот произведет Ольборг
Фол, нарушение
7'
Magnus Christensen наказан за толчок Кауко Йони
7'
Удар от ворот произведет Раннерс
7'
Альманн Якоб из команды Ольборг сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Роллим Янн не смог удачно сыграть.
6'
Удар от ворот произведет Ольборг
6'
Багер Йонас выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
5'
Поульсен Николай II из команды Раннерс играет слишком грубо. Jannik Pohl оказался на газоне.
5'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
4'
Кадри Башким из команды Раннерс в офсайде
2'
Флорес Эдисон сделал результативную передачу.
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Куск Каспер изменил счет на табло!
2'
Опасность! Флорес Эдисон из команды Ольборг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
2'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ольборг". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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