Стадион: Casa Arena Horsens Зрители: 4363
10' Желтая карточкаХанссон Халлюр
16' Желтая карточкаBjarke Jacobsen
0:1
38' ГолВильчек Камиль
1:1
47' ГолAyo Simon Okusun
48' Желтая карточкаТомас Кортегаард
66' Желтая карточкаAlexander Ludwig II
68' Желтая карточкаНергор Кристиан
68' Желтая карточкаБорринг Йонас
Второй тайм
95'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
94'
Удар от ворот произведет Брённбю
94'
Bjarke Jacobsen выбил мяч подальше от ворот.
93'
Удар от ворот произведет Брённбю
93'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
93'
93'
93'
92'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
92'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс в офсайде
92'
Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе
92'
Плохо сыграл Александр Людвиг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
91'
Удар от ворот произведет Брённбю
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
90'
Судья сигнализирует, что Пукки Теэму из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Лассе Крюгер
90'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
90'
Херманнссон Хьертюр из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
90'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Bjarke Jacobsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
89'
Delphin Tshiembe предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
88'
Андерсен Мадс из команды Хорсенс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
88'
88'
Томас Кортегаард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Судья сигнализирует, что Нергор Кристиан из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Simon Okosun
87'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс в офсайде
87'
87'
Араюури Паулус из команды Брённбю делает передачу одноклубнику.
86'
86'
Нергор Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
86'
Климент Ян из команды Брённбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
86'
Ларссон Юхан из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
Тактическая замена. Фискер Каспер уходит с поля и его заменяет Херманнссон Хьертюр
85'
Тактическая замена. Кристенсен Лассе уходит с поля и его заменяет Менса Кевин
85'
Удар от ворот произведет Брённбю
85'
Oliver Drost из команды Хорсенс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
83'
Тактическая замена. Петер Нюманн уходит с поля и его заменяет Андерсен Мадс
83'
Тактическая замена. Борринг Йонас уходит с поля и его заменяет Лассе Крюгер
83'
Йонас Торсен из команды Хорсенс играет слишком грубо. Нергор Кристиан оказался на газоне.
82'
Удар от ворот произведет Брённбю
82'
Опасность предотвращена - Араюури Паулус из команды Брённбю вступил в отбор удачно
82'
82'
Матиас Нильсен выбил мяч подальше от ворот.
80'
80'
Борринг Йонас из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
80'
79'
79'
79'
Климент Ян из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
79'
Нергор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
78'
Судья сигнализирует, что Нергор Кристиан из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Борринг Йонас
77'
Delphin Tshiembe наказан за толчок Климент Ян
77'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
76'
76'
Араюури Паулус не смог попасть в створ ударом издали
76'
76'
Фискер Каспер из команды Брённбю разыграл угловой с правого угла.
75'
Удар от ворот произведет Брённбю
75'
74'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
73'
Тактическая замена. Вильчек Камиль уходит с поля и его заменяет Климент Ян
73'
73'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
72'
72'
72'
72'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс подал угловой справа.
72'
Должен был быть гол! Oliver Drost имел отличный шанс, но Реннов Фредерик не дал голу состоятся!
70'
Мукхтар Хани из команды Брённбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
69'
Simon Okosun из команды Хорсенс в офсайде
69'
68'
Рефери не любит споров - именно за это Борринг Йонас сейчас получил желтую
68'
Нергор Кристиан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
68'
Судья сигнализирует, что Нергор Кристиан из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Борринг Йонас
68'
68'
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Мукхтар Хани бьет со штрафного в створ, но Йоронен Йессе держит все под контролем
66'
Александр Людвиг сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
66'
Судья сигнализирует, что Александр Людвиг из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Вильчек Камиль
65'
Удар от ворот произведет Брённбю
65'
64'
Юнг Антони наказан за толчок Bjarke Jacobsen
64'
Удар от ворот произведет Брённбю
63'
Ларссон Юхан из команды Брённбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
63'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Борринг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
61'
Йоронен Йессе отбил мяч на угловой после удара Мукхтар Хани из штрафной площади.
61'
Ханссон Халлюр получил травму и заменен. Матиас Нильсен выходит на поле.
60'
Simon Okosun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
Пукки Теэму нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
59'
59'
59'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает передачу одноклубнику.
59'
Нергор Кристиан выбил мяч подальше от ворот.
58'
Хорошую попытку сделал Ларссон Юхан. Удар в створ, но вратарь начеку
58'
Вильчек Камиль нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе
57'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
57'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Сегодняшная посещаемость составляет 4363 болельщиков
56'
Фискер Каспер из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
56'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
56'
56'
Отличные скиллы показывает Борринг Йонас, обводя своих соперников
55'
55'
54'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
54'
Отличные скиллы показывает Кристенсен Лассе, обводя своих соперников
54'
Мукхтар Хани нанес удар, мяч был парирован, но Йоронен Йессе не удержал его в руках.
54'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Мукхтар Хани и Пукки Теэму из команды Брённбю.
53'
Мукхтар Хани из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
53'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
53'
53'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Борринг Йонас из команды Хорсенс в офсайде
52'
Петер Нюманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
52'
Oliver Drost коснулся мяча рукой.
52'
51'
51'
Йоронен Йессе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
51'
Йоронен Йессе отбил мяч на угловой после удара Кристенсен Лассе из штрафной площади.
51'
Пукки Теэму из команды Брённбю делает пас партнеру.
50'
Борринг Йонас из команды Хорсенс в офсайде
50'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
49'
Фискер Каспер решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
48'
Томас Кортегаард сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
48'
Судья сигнализирует, что Томас Кортегаард из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Вильчек Камиль
47'
Команда Хорсенс забила мяч, хотя лучше играли соперники
47'
Томас Кортегаард сделал результативную передачу.
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Simon Okosun из клуба "Хорсенс" отправил мяч головой в ворота.
47'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс подал угловой справа.
47'
Нергор Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Томас Кортегаард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Судья сигнализирует, что Араюури Паулус из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Борринг Йонас
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
47'
Йоронен Йессе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Команда Брённбю играла лучше в этом тайме.
46'
Simon Okosun предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
46'
Ларссон Юхан нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Пукки Теэму из команды Брённбю делает пас партнеру.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
44'
Александр Людвиг из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
44'
44'
44'
43'
Фискер Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
43'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Петер Нюманн выбил мяч подальше от ворот.
42'
Хорошую попытку сделал Фискер Каспер. Удар в створ, но вратарь начеку
42'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Удар от ворот произведет Брённбю
41'
Александр Людвиг из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
41'
41'
40'
Опасность предотвращена - Кристенсен Лассе из команды Брённбю вступил в отбор удачно
40'
39'
Кристенсен Лассе наказан за толчок Йонас Торсен
39'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Отличный командный гол!
38'
Пукки Теэму сделал результативную передачу.
38'
Г О О О О Л - Вильчек Камиль изменил счет на табло!
37'
37'
Отличный пас сделал Мукхтар Хани из команды Брённбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
37'
Араюури Паулус из команды Брённбю играет слишком грубо. Йонас Торсен оказался на газоне.
36'
Delphin Tshiembe возвращается на поле, всё в порядке.
36'
Судья сигнализирует, что Борринг Йонас из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Нергор Кристиан
36'
Ох, нехорошо это выглядит. Delphin Tshiembe получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
Юнг Антони из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Delphin Tshiembe наказан за толчок Кристенсен Лассе
34'
34'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
34'
Петер Нюманн выбил мяч подальше от ворот.
34'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
34'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
33'
Юнг Антони из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
32'
32'
Юнг Антони из команды Брённбю делает неудачный навес.
32'
32'
Араюури Паулус из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
30'
Удар от ворот произведет Брённбю
30'
Oliver Drost из команды Хорсенс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
30'
Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
30'
29'
Борринг Йонас из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
29'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
Simon Okosun из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
28'
Вильчек Камиль из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает пас партнеру.
27'
27'
Нергор Кристиан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
26'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
26'
Йонас Торсен выбил мяч подальше от ворот.
25'
Шанс! Мукхтар Хани из команды Брённбю пробил головой, но мимо
25'
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
24'
Oliver Drost нанес удар головой, но Реннов Фредерик спокойно отбил мяч.
24'
Нергор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Йонас Торсен из команды Хорсенс подал угловой справа.
23'
Реннов Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
22'
Александр Людвиг из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
22'
22'
Хорошую попытку сделал Фискер Каспер. Удар в створ, но вратарь начеку
21'
Плохо сыграл Борринг Йонас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
21'
Фискер Каспер из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
19'
Судья сигнализирует, что Томас Кортегаард из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
19'
Игра в одни ворота сейчас. Брённбю доминирует и владеет мячом
19'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю в офсайде
18'
Фискер Каспер из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
17'
Мукхтар Хани не смог попасть в створ ударом издали
16'
Судья подбегает и показывает Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс отложенную желтую карточку за фол.
16'
Опасность предотвращена - Delphin Tshiembe из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
16'
Отличные скиллы показывает Мукхтар Хани, обводя своих соперников
14'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает неудачный навес.
13'
Йонас Торсен из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
13'
13'
Фискер Каспер не смог попасть в створ ударом издали
13'
Опасность предотвращена - Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
13'
Мукхтар Хани из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
12'
Удар от ворот произведет Брённбю
12'
Петер Нюманн из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
12'
12'
Вильчек Камиль из команды Брённбю сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
12'
11'
Вильчек Камиль нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
11'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
10'
Ханссон Халлюр сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
10'
Судья сигнализирует, что Ханссон Халлюр из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Нергор Кристиан
10'
Александр Людвиг сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
10'
Судья сигнализирует, что Александр Людвиг из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Пукки Теэму
10'
Oliver Drost из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
9'
Ларссон Юхан из команды Брённбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
9'
Судья свистит. Борринг Йонас атаковал сзади соперника. Это Фискер Каспер заработал своей команде штрафной
8'
8'
Фискер Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
7'
6'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
6'
Судья сигнализирует, что Simon Okosun из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Нергор Кристиан
5'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Опасность предотвращена - Александр Людвиг из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
5'
Отличные скиллы показывает Пукки Теэму, обводя своих соперников
4'
4'
4'
Томас Кортегаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
3'
Судья сигнализирует, что Томас Кортегаард из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Фискер Каспер
3'
2'
Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
2'
Йоронен Йессе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Фискер Каспер из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
2'
2'
Йоронен Йессе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Судья сигнализирует, что Фискер Каспер из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Борринг Йонас
1'
1'
1'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня туманно, мяча практически не видно.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Брённбю". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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