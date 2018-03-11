Стадион: Right To Dream Park Зрители: 4002
1:1
Конец матча
27' Желтая карточкаКорчмар Жолт
1:0
36' ГолАсанте Эрнест
38' Желтая карточкаДуэлунд Миккель
1:1
51' ГолПоульсен Якоб
Второй тайм
93'
Mads Pedersen из команды Норшеланн сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
93'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
92'
92'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
92'
91'
Хансен Йеспер отбил мяч на угловой после удара Mads Pedersen из штрафной площади.
91'
Mads Pedersen из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
91'
Спарв Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Mads Pedersen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Nikolai Baden из команды Норшеланн играет в стеночку с партнером по команде. Бартолец Карло это был.
90'
90'
Спарв Тим из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
90'
Ulrik Yttergaard Jenssen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Николаесен Расмус из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 4002 болельщиков
89'
89'
Судья свистит. Бартолец Карло атаковал сзади соперника. Это Хенде Марк-Даль заработал своей команде штрафной
88'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
88'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
87'
87'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Спарв Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Mads Pedersen из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
86'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
86'
86'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
85'
Тактическая замена. Magnus Kofod Andersen уходит с поля и его заменяет Расмуссен Матиас
84'
Судья сигнализирует, что Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Mads Pedersen
84'
Ulrik Yttergaard Jenssen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Хансен Киан из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
84'
83'
Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн играет слишком грубо. Frank Onyeka оказался на газоне.
83'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
82'
82'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн подал угловой справа.
82'
Святченко Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
82'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Mathias Jensen оказался на газоне.
81'
Опасность предотвращена - Andreas Skovgaard из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
80'
Отличные скиллы показывает Frank Onyeka, обводя своих соперников
80'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
80'
Тактическая замена. Асанте Эрнест уходит с поля и его заменяет Nikolai Baden
80'
ШАНС! Асанте Эрнест нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
80'
Mathias Jensen из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
79'
Mads Pedersen из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
79'
Mikkel Damsgaard имел все шансы забить, но Хансен Йеспер сделал отличный сейв!
79'
Mads Pedersen из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
77'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
77'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
77'
Спарв Тим наказан за толчок Рюгаард-Йенсен Миккел
76'
76'
75'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд в офсайде
75'
Mathias Jensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Дуэлунд Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
74'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
74'
Andreas Skovgaard предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
73'
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Рюгаард-Йенсен Миккел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
70'
Mads Pedersen из команды Норшеланн играет слишком грубо. Тюкосен Мадс оказался на газоне.
70'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
68'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Святченко Эрик пострадал.
68'
67'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд в офсайде
67'
Святченко Эрик выбил мяч подальше от ворот.
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
66'
66'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
66'
65'
Нельссон Виктор выбил мяч подальше от ворот.
65'
Тактическая замена. Викхейм Густав уходит с поля и его заменяет Michael Baidoo
64'
64'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой слева.
64'
Хансен Киан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Mads Pedersen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
63'
Mads Pedersen из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
62'
62'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
Mathias Jensen из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
Mads Pedersen нанес удар, мяч был парирован, но Хансен Йеспер не удержал его в руках.
61'
Mads Pedersen из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
60'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Судья свистит. Спарв Тим атаковал сзади соперника. Это Magnus Kofod Andersen заработал своей команде штрафной
59'
59'
59'
58'
58'
Как он промахнулся? Рюгаард-Йенсен Миккел имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
58'
Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
57'
Судья свистит. Frank Onyeka атаковал сзади соперника. Это Нельссон Виктор заработал своей команде штрафной
57'
Нельссон Виктор наказан за толчок Спарв Тим
56'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой слева.
56'
Тюкосен Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
55'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
53'
Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн делает неудачный навес.
53'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Отличный гол забил Поульсен Якоб
51'
Дуэлунд Миккель сделал результативную передачу.
51'
Г О О О О Л - Поульсен Якоб изменил счет на табло!
51'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
50'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
Рюгаард-Йенсен Миккел нанес удар, мяч был парирован, но Хансен Йеспер не удержал его в руках.
49'
Опасность предотвращена - Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
48'
Отличные скиллы показывает Mads Pedersen, обводя своих соперников
48'
Николаесен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Рюгаард-Йенсен Миккел выбил мяч подальше от ворот.
47'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
47'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Mads Pedersen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
47'
47'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Mathias Jensen мяча так и не получил
47'
Mads Pedersen из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
46'
Корчмар Жолт получил травму и заменен. Николаесен Расмус выходит на поле.
46'
Судье придется покинуть поле и его заменит резервный арбитр
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Норшеланн играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
45'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Magnus Kofod Andersen оказался на газоне.
44'
44'
ШАНС! Рюгаард-Йенсен Миккел нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
44'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
44'
Бартолец Карло выбил мяч подальше от ворот.
43'
Бартолец Карло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
Судья сигнализирует, что Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Дуэлунд Миккель
42'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
41'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
41'
Шанс! Святченко Эрик из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
41'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
41'
Нельссон Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Отличные скиллы показывает Frank Onyeka, обводя своих соперников
39'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Рефери не любит споров - именно за это Дуэлунд Миккель сейчас получил желтую
38'
Судья сигнализирует, что Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Andreas Skovgaard
38'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Фантастический гол, где все сам сделал Асанте Эрнест!
36'
Г О О О О Л - Асанте Эрнест первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
36'
36'
Асанте Эрнест не смог попасть в створ ударом издали
35'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
34'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
34'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
33'
Отличный пас сделал Бартолец Карло из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
33'
Судья сигнализирует, что Поульсен Якоб из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Бартолец Карло
32'
Какой промах! Хенде Марк-Даль имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
32'
Корчмар Жолт из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
31'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
31'
Дуэлунд Миккель нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
31'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
30'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Рюгаард-Йенсен Миккел нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Хансен Киан из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Mikkel Damsgaard оказался на газоне.
29'
Удар от ворот произведет Норшеланн
28'
Поульсен Якоб не смог попасть в створ ударом издали
28'
28'
Ulrik Yttergaard Jenssen выбил мяч подальше от ворот.
27'
Корчмар Жолт получает желтую карточку за игру рукой
27'
Корчмар Жолт коснулся мяча рукой.
27'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
27'
27'
27'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
25'
25'
Отличный пас сделал Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
24'
24'
Mikkel Damsgaard не смог попасть в створ ударом издали
24'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
Хансен Киан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
23'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
23'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
23'
Хенде Марк-Даль нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Опасность предотвращена - Mads Pedersen из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
22'
Отличные скиллы показывает Дуэлунд Миккель, обводя своих соперников
22'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
22'
Спарв Тим из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд в офсайде
20'
Mathias Jensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
Frank Onyeka нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
19'
19'
18'
Опасность предотвращена - Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
18'
Отличные скиллы показывает Mads Pedersen, обводя своих соперников
18'
18'
18'
Судья сигнализирует, что Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Бартолец Карло
18'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
17'
Игра в одни ворота сейчас. Норшеланн доминирует и владеет мячом
17'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
16'
Рюгаард-Йенсен Миккел бьет со штрафного в створ, но Хансен Йеспер держит все под контролем
16'
Судья сигнализирует, что Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Асанте Эрнест
15'
15'
14'
Судья свистит. Mikkel Damsgaard атаковал сзади соперника. Это Тюкосен Мадс заработал своей команде штрафной
14'
Mathias Jensen из команды Норшеланн пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
13'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Mathias Jensen оказался на газоне.
13'
Бартолец Карло из команды Норшеланн сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Mikkel Damsgaard мяча так и не получил
13'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
12'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
12'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
12'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Mathias Jensen из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
11'
Тюкосен Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
Опасность предотвращена - Mads Pedersen из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
9'
Отличные скиллы показывает Викхейм Густав, обводя своих соперников
9'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
8'
8'
Святченко Эрик выбил мяч подальше от ворот.
7'
Судья сигнализирует, что Бартолец Карло из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Frank Onyeka
7'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
7'
Отличные скиллы показывает Рюгаард-Йенсен Миккел, обводя своих соперников
6'
Mathias Jensen из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
6'
Хенде Марк-Даль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Отличные скиллы показывает Бартолец Карло, обводя своих соперников
5'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
4'
Хансен Киан выбил мяч подальше от ворот.
4'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
4'
Mads Pedersen из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
Mathias Jensen наказан за толчок Frank Onyeka
1'
1'
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Норшеланн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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