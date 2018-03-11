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Стадион: Зрители: 4002
Нордшелланн
1:1
Конец матча
Митьюлланд
0'
27' Желтая карточка
Корчмар Жолт
1:0
36' Гол
Асанте Эрнест
38' Желтая карточка
Дуэлунд Миккель
1:1
51' Гол
Поульсен Якоб
90'+3
Второй тайм
93'
Mads Pedersen из команды Норшеланн сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
93'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Угловой
92'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой справа.
92'
Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

92'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Хансен Йеспер отбил мяч на угловой после удара Mads Pedersen из штрафной площади.
91'
Mads Pedersen из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
91'
Спарв Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Mads Pedersen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Nikolai Baden из команды Норшеланн играет в стеночку с партнером по команде. Бартолец Карло это был.
90'
Рунарссон Рунар Алекс взял и забрал мяч на выходе
90'
Спарв Тим из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
90'
Ulrik Yttergaard Jenssen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Николаесен Расмус из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 4002 болельщиков
89'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Судья свистит. Бартолец Карло атаковал сзади соперника. Это Хенде Марк-Даль заработал своей команде штрафной
88'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
88'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
87'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Спарв Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Mads Pedersen из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
86'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
86'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
86'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
85'
Тактическая замена. Magnus Kofod Andersen уходит с поля и его заменяет Расмуссен Матиас
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Mads Pedersen
84'
Ulrik Yttergaard Jenssen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Хансен Киан из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
84'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
83'
Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн играет слишком грубо. Frank Onyeka оказался на газоне.
83'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
82'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
Угловой
82'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн подал угловой справа.
82'
Святченко Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Mathias Jensen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
82'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
81'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Mathias Jensen оказался на газоне.
81'
Опасность предотвращена - Andreas Skovgaard из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
80'
Отличные скиллы показывает Frank Onyeka, обводя своих соперников
80'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
80'
Тактическая замена. Асанте Эрнест уходит с поля и его заменяет Nikolai Baden
80'
ШАНС! Асанте Эрнест нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
80'
Mathias Jensen из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
79'
Mads Pedersen из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
79'
Mikkel Damsgaard имел все шансы забить, но Хансен Йеспер сделал отличный сейв!
79'
Mads Pedersen из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
77'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
77'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
77'
Спарв Тим наказан за толчок Рюгаард-Йенсен Миккел
76'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
Офсайд
75'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд в офсайде
75'
Mathias Jensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Дуэлунд Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Andreas Skovgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
74'
Andreas Skovgaard предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
73'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Рюгаард-Йенсен Миккел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
70'
Mads Pedersen из команды Норшеланн играет слишком грубо. Тюкосен Мадс оказался на газоне.
70'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Фол, нарушение
68'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Святченко Эрик пострадал.
68'
Mathias Jensen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
Офсайд
67'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд в офсайде
67'
Святченко Эрик выбил мяч подальше от ворот.
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
66'
Рунарссон Рунар Алекс взял и забрал мяч на выходе
66'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
66'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
65'
Нельссон Виктор выбил мяч подальше от ворот.
65'
Тактическая замена. Викхейм Густав уходит с поля и его заменяет Michael Baidoo
64'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
Угловой
64'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой слева.
64'
Хансен Киан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Mads Pedersen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
63'
Mads Pedersen из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
62'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
62'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
Mathias Jensen из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
Mads Pedersen нанес удар, мяч был парирован, но Хансен Йеспер не удержал его в руках.
61'
Mads Pedersen из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
60'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
60'
Судья свистит. Спарв Тим атаковал сзади соперника. Это Magnus Kofod Andersen заработал своей команде штрафной
59'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
59'
Andreas Skovgaard выбил мяч подальше от ворот.
58'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
58'
Как он промахнулся? Рюгаард-Йенсен Миккел имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
58'
Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
57'
Судья свистит. Frank Onyeka атаковал сзади соперника. Это Нельссон Виктор заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
57'
Нельссон Виктор наказан за толчок Спарв Тим
Угловой
56'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой слева.
56'
Тюкосен Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Andreas Skovgaard выбил мяч подальше от ворот.
55'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
53'
Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн делает неудачный навес.
53'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Отличный гол забил Поульсен Якоб
51'
Дуэлунд Миккель сделал результативную передачу.
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Поульсен Якоб изменил счет на табло!
51'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
50'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
Рюгаард-Йенсен Миккел нанес удар, мяч был парирован, но Хансен Йеспер не удержал его в руках.
49'
Опасность предотвращена - Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
48'
Отличные скиллы показывает Mads Pedersen, обводя своих соперников
48'
Николаесен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Рюгаард-Йенсен Миккел выбил мяч подальше от ворот.
47'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
47'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Mads Pedersen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
47'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Mathias Jensen мяча так и не получил
47'
Mads Pedersen из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
46'
Корчмар Жолт получил травму и заменен. Николаесен Расмус выходит на поле.
46'
Судье придется покинуть поле и его заменит резервный арбитр
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Норшеланн играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
45'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Magnus Kofod Andersen оказался на газоне.
44'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
44'
ШАНС! Рюгаард-Йенсен Миккел нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
44'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
44'
Бартолец Карло выбил мяч подальше от ворот.
43'
Бартолец Карло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Дуэлунд Миккель
42'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Рунарссон Рунар Алекс взял и забрал мяч на выходе
41'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
41'
Шанс! Святченко Эрик из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
Угловой
41'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
41'
Нельссон Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Отличные скиллы показывает Frank Onyeka, обводя своих соперников
39'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Желтая карточка
38'
Рефери не любит споров - именно за это Дуэлунд Миккель сейчас получил желтую
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Andreas Skovgaard
38'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Фантастический гол, где все сам сделал Асанте Эрнест!
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Асанте Эрнест первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
36'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
36'
Асанте Эрнест не смог попасть в створ ударом издали
35'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
34'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
34'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
33'
Отличный пас сделал Бартолец Карло из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Поульсен Якоб из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Бартолец Карло
32'
Какой промах! Хенде Марк-Даль имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
32'
Корчмар Жолт из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
Угловой
31'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
31'
Дуэлунд Миккель нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
31'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
30'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Рюгаард-Йенсен Миккел нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
29'
Хансен Киан из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Mikkel Damsgaard оказался на газоне.
29'
Удар от ворот произведет Норшеланн
28'
Поульсен Якоб не смог попасть в створ ударом издали
28'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
28'
Ulrik Yttergaard Jenssen выбил мяч подальше от ворот.
Желтая карточка
27'
Корчмар Жолт получает желтую карточку за игру рукой
Фол, нарушение
27'
Корчмар Жолт коснулся мяча рукой.
27'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
27'
Andreas Skovgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
27'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
25'
Отличный пас сделал Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
24'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
24'
Mikkel Damsgaard не смог попасть в створ ударом издали
24'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой справа.
24'
Хансен Киан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
23'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой справа.
23'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
23'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
23'
Хенде Марк-Даль нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Опасность предотвращена - Mads Pedersen из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
22'
Отличные скиллы показывает Дуэлунд Миккель, обводя своих соперников
22'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
22'
Спарв Тим из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
21'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд в офсайде
20'
Mathias Jensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
20'
Frank Onyeka нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
19'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
19'
Mathias Jensen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
18'
Опасность предотвращена - Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
18'
Отличные скиллы показывает Mads Pedersen, обводя своих соперников
18'
Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Бартолец Карло
18'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
17'
Игра в одни ворота сейчас. Норшеланн доминирует и владеет мячом
17'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
16'
Рюгаард-Йенсен Миккел бьет со штрафного в створ, но Хансен Йеспер держит все под контролем
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Асанте Эрнест
15'
Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
14'
Судья свистит. Mikkel Damsgaard атаковал сзади соперника. Это Тюкосен Мадс заработал своей команде штрафной
14'
Mathias Jensen из команды Норшеланн пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
Фол, нарушение
13'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Mathias Jensen оказался на газоне.
13'
Бартолец Карло из команды Норшеланн сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Mikkel Damsgaard мяча так и не получил
13'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
12'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
12'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
11'
Mathias Jensen из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
11'
Тюкосен Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
Опасность предотвращена - Mads Pedersen из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
9'
Отличные скиллы показывает Викхейм Густав, обводя своих соперников
9'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Andreas Skovgaard выбил мяч подальше от ворот.
8'
Рунарссон Рунар Алекс взял и забрал мяч на выходе
8'
Святченко Эрик выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Бартолец Карло из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Frank Onyeka
7'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
7'
Отличные скиллы показывает Рюгаард-Йенсен Миккел, обводя своих соперников
Угловой
6'
Mathias Jensen из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
6'
Хенде Марк-Даль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Отличные скиллы показывает Бартолец Карло, обводя своих соперников
5'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Andreas Skovgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Хансен Киан выбил мяч подальше от ворот.
4'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
4'
Mads Pedersen из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
2'
Mathias Jensen наказан за толчок Frank Onyeka
1'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
1'
Andreas Skovgaard выбил мяч подальше от ворот.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Норшеланн". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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