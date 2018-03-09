Стадион: EWII Park Зрители: 3682
0:1
13' ГолJens Stage
34' Желтая карточкаRasmus Festersen
36' Желтая карточкаПушич Мартин
42' Желтая карточкаНильсен Каспер
64' Желтая карточкаЛунд Марко
90' Желтая карточкаKasper Junker
Второй тайм
97'
Йованович Александар II из команды Орхус сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
97'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Орхус вырывает победу
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
97'
Хелениус Никлас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
97'
Судья сигнализирует, что Миканович Дино из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Хелениус Никлас
96'
96'
Как он промахнулся? Амини Мустафа имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
96'
Грютебуст Стен не дал случится голу! Kasper Junker должен был забивать, но Грютебуст Стен сделал отличный сейв
96'
Грютебуст Стен не дал случится голу! Kasper Junker должен был забивать, но Грютебуст Стен сделал отличный сейв
96'
Kasper Junker из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
96'
96'
95'
95'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе подал угловой справа.
95'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе отдал передачу, которая была заблокирована.
95'
95'
Рёмер Андре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
95'
Судья сигнализирует, что Спельманн Мартин из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Клеве Троэльс
94'
94'
Головой пробил Андерс К. Якобсен, но голкипер отбил его в поле!
94'
Рёмер Андре из команды Оденсе подал угловой слева.
94'
Йулсгор Йеспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
93'
Йованович Александар II не дал случится голу! Тране Матиас должен был забивать, но Йованович Александар II сделал отличный сейв
93'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе делает навес прямо в штрафную.
93'
Casper Hoejer Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
93'
92'
ШАНС! Амини Мустафа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
92'
Kasper Junker из команды Орхус делает пас партнеру.
92'
92'
92'
92'
92'
91'
91'
91'
Опасность предотвращена - Гира Адама из команды Орхус вступил в отбор удачно
90'
[6] - столько добавил арбитр времени.
90'
Kasper Junker получил желтую карточку от судьи
90'
Kasper Junker из команды Орхус опасно и грубо сыграл. Тверсков Йеппе пострадал.
89'
89'
89'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает неудачный навес.
89'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
89'
Casper Hoejer Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
88'
88'
88'
Рёмер Андре из команды Оденсе подал угловой слева.
88'
Миканович Дино ошибается в защите.
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 3682 болельщиков
88'
87'
Миканович Дино из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
87'
Орхус делает оборонительную замену. Сана Тобиас уходит, а на его место вступает Спельманн Мартин, игрок более защитного плана.
87'
Тактическая замена. Сана Тобиас уходит с поля и его заменяет Спельманн Мартин
86'
Так близко к голу! Андерс К. Якобсен имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Йованович Александар II!
86'
86'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
86'
85'
84'
84'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе пробил со штрафного, но очень мимо цели.
84'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Греве Матиас
83'
Греве Матиас из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
83'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
83'
83'
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Йованович Александар II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Как он промахнулся? Андерс К. Якобсен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
81'
Греве Матиас из команды Оденсе делает навес прямо в штрафную.
81'
Отличные скиллы показывает Греве Матиас, обводя своих соперников
81'
80'
Миканович Дино навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Тактическая замена. Jens Stage уходит с поля и его заменяет Гира Адама
80'
Судья сигнализирует, что Рёмер Андре из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Амини Мустафа
79'
Хелениус Никлас из команды Оденсе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
78'
78'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Тверсков Йеппе не смог удачно сыграть.
77'
Jens Stage выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Хелениус Никлас из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
76'
Kasper Junker из команды Орхус направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
75'
75'
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Kasper Junker из команды Орхус толкнул локтем оппонента. Это Тране Матиас заработал фол
74'
Греве Матиас из команды Оденсе в офсайде
74'
73'
73'
Греве Матиас из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
72'
72'
Миканович Дино не смог попасть в створ ударом издали
72'
72'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус подал угловой слева.
71'
Грютебуст Стен из команды Оденсе сделал отличный сейв!
71'
Грютебуст Стен отбил мяч на угловой после удара Амини Мустафа из штрафной площади.
70'
70'
Kasper Junker нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
69'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
69'
Тране Матиас из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Игрок команды Оденсе выносит мяч
69'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
69'
Тверсков Йеппе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Jens Stage имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
68'
ШАНС! Jens Stage вышел один-на-один с голкипером...
68'
Jens Stage из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
68'
68'
68'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе подал угловой справа.
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
67'
Тактическая замена. Расмус Фестерсен уходит с поля и его заменяет Хелениус Никлас
67'
Casper Hoejer Nielsen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Casper Hoejer Nielsen бьет со штрафного в створ, но Грютебуст Стен держит все под контролем
64'
Лунд Марко - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
64'
Лунд Марко из команды Оденсе играет слишком грубо. Kasper Junker оказался на газоне.
64'
64'
ШАНС! Эдмундссон Йохан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
62'
Судья сигнализирует, что Эдмундссон Йохан из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Амини Мустафа
62'
61'
Тактическая замена. Расмус Юнссон уходит с поля и его заменяет Эдмундссон Йохан
61'
Тактическая замена. Пушич Мартин уходит с поля и его заменяет Kasper Junker
60'
Судья сигнализирует, что Амини Мустафа из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Лунд Марко
59'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
59'
Греве Матиас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
58'
Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
58'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает неудачный навес.
58'
58'
Сана Тобиас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
58'
Плохо сыграл Грютебуст Стен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
57'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
57'
57'
Расмус Фестерсен возвращается на поле, всё в порядке.
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
Ох, нехорошо это выглядит. Расмус Фестерсен получил травму и медбригада забирает его с поля.
55'
Расмус Фестерсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Расмус Юнссон из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
54'
54'
54'
Клеве Троэльс из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
54'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
53'
Андерс К. Якобсен нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
51'
О, нет. Из многообещающей позиции Андерс К. Якобсен из команды Оденсе наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
51'
Расмус Фестерсен из команды Оденсе делает передачу одноклубнику.
51'
Расмус Юнссон из команды Оденсе подал угловой справа.
51'
Хороший удар издали нанес Расмус Фестерсен, но отличный сейв сделал Йованович Александар II. Угловой.
51'
50'
Рёмер Андре из команды Оденсе забрасывает мяч в штрафную.
50'
Лаурсен Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
49'
49'
49'
49'
Миканович Дино из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
О, нет. Из многообещающей позиции Клеве Троэльс из команды Оденсе наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
47'
46'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
46'
Греве Матиас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
46'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
46'
Оденсе делает атакующую замену. Греве Матиас ушел с поля, а Буус Якоб вышел в подмогу атаке.
46'
Тактическая замена. Буус Якоб уходит с поля и его заменяет Греве Матиас
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Орхус играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Лунд Марко из команды Оденсе играет слишком грубо. Пушич Мартин оказался на газоне.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
45'
Расмус Фестерсен из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
45'
45'
Амини Мустафа из команды Орхус делает неудачный навес.
44'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
44'
Тране Матиас из команды Оденсе находит одноклубника четким пасом пяткой.
44'
Расмус Юнссон из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
43'
Jens Stage из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
Casper Hoejer Nielsen - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
42'
Судья сигнализирует, что Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Расмус Юнссон
42'
42'
Casper Hoejer Nielsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Судья сигнализирует, что Тране Матиас из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Сана Тобиас
40'
Расмус Юнссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
40'
Сана Тобиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Судья сигнализирует, что Андерс К. Якобсен из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Амини Мустафа
39'
39'
38'
38'
Амини Мустафа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Тране Матиас из команды Оденсе играет слишком грубо. Амини Мустафа оказался на газоне.
38'
37'
Расмус Юнссон из команды Оденсе забрасывает мяч в штрафную.
37'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает пас партнеру.
37'
36'
Пушич Мартин получил желтую карточку от судьи
36'
Пушич Мартин из команды Орхус толкнул локтем оппонента. Это Тверсков Йеппе заработал фол
34'
Расмус Фестерсен получил желтую карточку от судьи
34'
Судья сигнализирует, что Расмус Фестерсен из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Амини Мустафа
34'
34'
34'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает навес прямо в штрафную.
33'
33'
Тверсков Йеппе выбил мяч подальше от ворот.
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
32'
Отличный пас сделал Тране Матиас из команды Оденсе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
32'
Судья сигнализирует, что Jens Stage из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Клеве Троэльс
31'
Канструп Пьер наказан за толчок Тверсков Йеппе
31'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
30'
Лаурсен Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Опасность предотвращена - Тверсков Йеппе из команды Оденсе вступил в отбор удачно
30'
Отличные скиллы показывает Mustapha Bundu, обводя своих соперников
29'
Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
28'
Расмус Фестерсен из команды Оденсе забрасывает мяч в штрафную.
27'
Судья сигнализирует, что Mustapha Bundu из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Тверсков Йеппе
26'
Расмус Фестерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Daniel A. Pedersen нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Плохо сыграл Буус Якоб - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус подал угловой справа.
26'
Сана Тобиас нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Грютебуст Стен не дал случится голу! Mustapha Bundu должен был забивать, но Грютебуст Стен сделал отличный сейв
25'
Пушич Мартин из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
25'
24'
Хорошую попытку сделал Mustapha Bundu. Удар в створ, но вратарь начеку
24'
Амини Мустафа нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
23'
23'
Опасность предотвращена - Тране Матиас из команды Оденсе вступил в отбор удачно
23'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
23'
23'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
22'
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
22'
22'
Опасность предотвращена - Клеве Троэльс из команды Оденсе вступил в отбор удачно
22'
Амини Мустафа из команды Орхус делает пас партнеру.
21'
21'
Сана Тобиас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
21'
21'
21'
21'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой справа.
20'
Миканович Дино из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Миканович Дино и Jens Stage из команды Орхус.
19'
19'
Тране Матиас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
18'
17'
17'
17'
16'
15'
Судья сигнализирует, что Амини Мустафа из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Клеве Троэльс
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
14'
14'
13'
Команда Орхус забила мяч, хотя лучше играли соперники
13'
Сана Тобиас сделал результативную передачу.
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Jens Stage из клуба "Орхус" отправил мяч головой в ворота.
13'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой справа.
12'
Буус Якоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Амини Мустафа из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
11'
11'
Рёмер Андре из команды Оденсе делает неудачный навес.
10'
Рёмер Андре из команды Оденсе в офсайде
10'
ШАНС! Тране Матиас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
Опасность предотвращена - Канструп Пьер из команды Орхус вступил в отбор удачно
9'
9'
8'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
8'
8'
Расмус Фестерсен из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
7'
Сана Тобиас из команды Орхус играет слишком грубо. Лунд Марко оказался на газоне.
6'
6'
Амини Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Тране Матиас из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Расмус Юнссон из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
Сана Тобиас из команды Орхус в офсайде
5'
ШАНС! Mustapha Bundu нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
5'
Плохо сыграл Тверсков Йеппе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
4'
Jens Stage из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
4'
Хорошую попытку сделал Буус Якоб. Удар в створ, но вратарь начеку
3'
Миканович Дино наказан за толчок Буус Якоб
2'
2'
Миканович Дино из команды Орхус делает неудачный навес.
2'
2'
Jens Stage из команды Орхус подал угловой справа.
2'
Тверсков Йеппе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Jens Stage из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
1'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Орхус". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на EWII Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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