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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 3682
Оденсе
0:1
Конец матча
Орхус
0'
0:1
13' Гол
Jens Stage
34' Желтая карточка
Rasmus Festersen
36' Желтая карточка
Пушич Мартин
42' Желтая карточка
Нильсен Каспер
64' Желтая карточка
Лунд Марко
90' Желтая карточка
Kasper Junker
90'+7
Второй тайм
97'
Йованович Александар II из команды Орхус сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
97'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Орхус вырывает победу
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
97'
Хелениус Никлас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
97'
Судья сигнализирует, что Миканович Дино из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Хелениус Никлас

96'
Удар от ворот произведет Оденсе
96'
Как он промахнулся? Амини Мустафа имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
96'
Грютебуст Стен не дал случится голу! Kasper Junker должен был забивать, но Грютебуст Стен сделал отличный сейв
96'
Грютебуст Стен не дал случится голу! Kasper Junker должен был забивать, но Грютебуст Стен сделал отличный сейв
96'
Kasper Junker из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
96'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
96'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает неудачный навес.
95'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
95'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе подал угловой справа.
95'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе отдал передачу, которая была заблокирована.
95'
Daniel A. Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Рёмер Андре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
95'
Судья сигнализирует, что Спельманн Мартин из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Клеве Троэльс
94'
Удар от ворот произведет Оденсе
94'
Головой пробил Андерс К. Якобсен, но голкипер отбил его в поле!
Угловой
94'
Рёмер Андре из команды Оденсе подал угловой слева.
94'
Йулсгор Йеспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
93'
Йованович Александар II не дал случится голу! Тране Матиас должен был забивать, но Йованович Александар II сделал отличный сейв
93'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе делает навес прямо в штрафную.
93'
Casper Hoejer Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Рёмер Андре из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
93'
Миканович Дино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
ШАНС! Амини Мустафа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
92'
Kasper Junker из команды Орхус делает пас партнеру.
92'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
92'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает неудачный навес.
92'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
92'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Удар от ворот произведет Оденсе
91'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Опасность предотвращена - Гира Адама из команды Орхус вступил в отбор удачно
90'
[6] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
90'
Kasper Junker получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
90'
Kasper Junker из команды Орхус опасно и грубо сыграл. Тверсков Йеппе пострадал.
89'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Daniel A. Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает неудачный навес.
89'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Casper Hoejer Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
88'
Рёмер Андре из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
88'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Рёмер Андре из команды Оденсе подал угловой слева.
88'
Миканович Дино ошибается в защите.
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 3682 болельщиков
88'
Лунд Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Миканович Дино из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
87'
Орхус делает оборонительную замену. Сана Тобиас уходит, а на его место вступает Спельманн Мартин, игрок более защитного плана.
87'
Тактическая замена. Сана Тобиас уходит с поля и его заменяет Спельманн Мартин
86'
Так близко к голу! Андерс К. Якобсен имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Йованович Александар II!
86'
Рёмер Андре из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
86'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
86'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Рёмер Андре из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
84'
Удар от ворот произведет Орхус
84'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Греве Матиас
83'
Греве Матиас из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
83'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
83'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Удар от ворот произведет Орхус
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
82'
Йованович Александар II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Как он промахнулся? Андерс К. Якобсен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
81'
Греве Матиас из команды Оденсе делает навес прямо в штрафную.
81'
Отличные скиллы показывает Греве Матиас, обводя своих соперников
81'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Миканович Дино навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Тактическая замена. Jens Stage уходит с поля и его заменяет Гира Адама
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Рёмер Андре из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Амини Мустафа
79'
Хелениус Никлас из команды Оденсе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
78'
Удар от ворот произведет Орхус
78'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Тверсков Йеппе не смог удачно сыграть.
77'
Jens Stage выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Хелениус Никлас из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
76'
Kasper Junker из команды Орхус направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
75'
Удар от ворот произведет Орхус
75'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает неудачный навес.
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
74'
Kasper Junker из команды Орхус толкнул локтем оппонента. Это Тране Матиас заработал фол
Офсайд
74'
Греве Матиас из команды Оденсе в офсайде
74'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Греве Матиас из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
Удар от ворот произведет Орхус
72'
Удар от ворот произведет Оденсе
72'
Миканович Дино не смог попасть в створ ударом издали
72'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус подал угловой слева.
71'
Грютебуст Стен из команды Оденсе сделал отличный сейв!
71'
Грютебуст Стен отбил мяч на угловой после удара Амини Мустафа из штрафной площади.
70'
Лунд Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Kasper Junker нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
69'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
69'
Тране Матиас из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Игрок команды Оденсе выносит мяч
Угловой
69'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
69'
Тверсков Йеппе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Jens Stage имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
68'
ШАНС! Jens Stage вышел один-на-один с голкипером...
68'
Jens Stage из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
68'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
68'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе подал угловой справа.
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
67'
Тактическая замена. Расмус Фестерсен уходит с поля и его заменяет Хелениус Никлас
67'
Casper Hoejer Nielsen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Casper Hoejer Nielsen бьет со штрафного в створ, но Грютебуст Стен держит все под контролем
Желтая карточка
64'
Лунд Марко - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
64'
Лунд Марко из команды Оденсе играет слишком грубо. Kasper Junker оказался на газоне.
64'
Удар от ворот произведет Орхус
64'
ШАНС! Эдмундссон Йохан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Эдмундссон Йохан из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Амини Мустафа
62'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Тактическая замена. Расмус Юнссон уходит с поля и его заменяет Эдмундссон Йохан
61'
Тактическая замена. Пушич Мартин уходит с поля и его заменяет Kasper Junker
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Амини Мустафа из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Лунд Марко
59'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Греве Матиас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
58'
Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
58'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает неудачный навес.
58'
Удар от ворот произведет Оденсе
58'
Сана Тобиас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
58'
Плохо сыграл Грютебуст Стен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
57'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
57'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Травма, повреждение
57'
Расмус Фестерсен возвращается на поле, всё в порядке.
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
55'
Ох, нехорошо это выглядит. Расмус Фестерсен получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
55'
Расмус Фестерсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Расмус Юнссон из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
54'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Миканович Дино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Клеве Троэльс из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
54'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
53'
Андерс К. Якобсен нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Удар от ворот произведет Орхус
51'
О, нет. Из многообещающей позиции Андерс К. Якобсен из команды Оденсе наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
51'
Расмус Фестерсен из команды Оденсе делает передачу одноклубнику.
Угловой
51'
Расмус Юнссон из команды Оденсе подал угловой справа.
51'
Хороший удар издали нанес Расмус Фестерсен, но отличный сейв сделал Йованович Александар II. Угловой.
51'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Рёмер Андре из команды Оденсе забрасывает мяч в штрафную.
50'
Лаурсен Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
49'
Лунд Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
49'
Миканович Дино из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
О, нет. Из многообещающей позиции Клеве Троэльс из команды Оденсе наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
47'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
46'
Греве Матиас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
46'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
46'
Оденсе делает атакующую замену. Греве Матиас ушел с поля, а Буус Якоб вышел в подмогу атаке.
46'
Тактическая замена. Буус Якоб уходит с поля и его заменяет Греве Матиас
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Орхус играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
46'
Лунд Марко из команды Оденсе играет слишком грубо. Пушич Мартин оказался на газоне.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Расмус Фестерсен из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
45'
Удар от ворот произведет Оденсе
45'
Амини Мустафа из команды Орхус делает неудачный навес.
44'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
44'
Тране Матиас из команды Оденсе находит одноклубника четким пасом пяткой.
44'
Расмус Юнссон из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
43'
Jens Stage из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Желтая карточка
42'
Casper Hoejer Nielsen - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Расмус Юнссон
42'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
42'
Casper Hoejer Nielsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Тране Матиас из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Сана Тобиас
40'
Расмус Юнссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
40'
Лунд Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Сана Тобиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Андерс К. Якобсен из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Амини Мустафа
39'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
38'
Лунд Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Амини Мустафа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Тране Матиас из команды Оденсе играет слишком грубо. Амини Мустафа оказался на газоне.
38'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Расмус Юнссон из команды Оденсе забрасывает мяч в штрафную.
37'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает пас партнеру.
37'
Рёмер Андре из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
36'
Пушич Мартин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
36'
Пушич Мартин из команды Орхус толкнул локтем оппонента. Это Тверсков Йеппе заработал фол
Желтая карточка
34'
Расмус Фестерсен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Расмус Фестерсен из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Амини Мустафа
34'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает навес прямо в штрафную.
33'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Тверсков Йеппе выбил мяч подальше от ворот.
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Удар от ворот произведет Орхус
32'
Отличный пас сделал Тране Матиас из команды Оденсе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Jens Stage из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Клеве Троэльс
Фол, нарушение
31'
Канструп Пьер наказан за толчок Тверсков Йеппе
Угловой
31'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
30'
Лаурсен Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Опасность предотвращена - Тверсков Йеппе из команды Оденсе вступил в отбор удачно
30'
Отличные скиллы показывает Mustapha Bundu, обводя своих соперников
29'
Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
28'
Расмус Фестерсен из команды Оденсе забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Mustapha Bundu из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Тверсков Йеппе
26'
Расмус Фестерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Daniel A. Pedersen нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Плохо сыграл Буус Якоб - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
26'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус подал угловой справа.
26'
Сана Тобиас нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Грютебуст Стен не дал случится голу! Mustapha Bundu должен был забивать, но Грютебуст Стен сделал отличный сейв
25'
Пушич Мартин из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
25'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
24'
Хорошую попытку сделал Mustapha Bundu. Удар в створ, но вратарь начеку
24'
Амини Мустафа нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Лунд Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
23'
Опасность предотвращена - Тране Матиас из команды Оденсе вступил в отбор удачно
23'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
23'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
23'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
22'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
22'
Опасность предотвращена - Клеве Троэльс из команды Оденсе вступил в отбор удачно
22'
Амини Мустафа из команды Орхус делает пас партнеру.
21'
Удар от ворот произведет Оденсе
21'
Сана Тобиас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
21'
Лунд Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
21'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой справа.
20'
Миканович Дино из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Миканович Дино и Jens Stage из команды Орхус.
19'
Миканович Дино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Тране Матиас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
18'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Удар от ворот произведет Орхус
17'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
17'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
16'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Амини Мустафа из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Клеве Троэльс
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
14'
Удар от ворот произведет Орхус
14'
Буус Якоб из команды Оденсе делает неудачный навес.
14'
Daniel A. Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Буус Якоб из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
13'
Команда Орхус забила мяч, хотя лучше играли соперники
13'
Сана Тобиас сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Jens Stage из клуба "Орхус" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
13'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой справа.
12'
Буус Якоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Амини Мустафа из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
11'
Удар от ворот произведет Орхус
11'
Рёмер Андре из команды Оденсе делает неудачный навес.
Офсайд
10'
Рёмер Андре из команды Оденсе в офсайде
10'
ШАНС! Тране Матиас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
Опасность предотвращена - Канструп Пьер из команды Орхус вступил в отбор удачно
9'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
9'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Расмус Фестерсен из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
7'
Сана Тобиас из команды Орхус играет слишком грубо. Лунд Марко оказался на газоне.
6'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Амини Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Тране Матиас из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Расмус Юнссон из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
5'
Сана Тобиас из команды Орхус в офсайде
5'
ШАНС! Mustapha Bundu нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
5'
Плохо сыграл Тверсков Йеппе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
4'
Jens Stage из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
4'
Хорошую попытку сделал Буус Якоб. Удар в створ, но вратарь начеку
Фол, нарушение
3'
Миканович Дино наказан за толчок Буус Якоб
2'
Удар от ворот произведет Оденсе
2'
Миканович Дино из команды Орхус делает неудачный навес.
2'
Лунд Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Jens Stage из команды Орхус подал угловой справа.
2'
Тверсков Йеппе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Jens Stage из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
1'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Орхус". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на EWII Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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