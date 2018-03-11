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  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 3555
Сённерйюск
1:0
Конец матча
Люнгбю
0'
26' Желтая карточка
Mayron George
26' Желтая карточка
Зимлинг Ники
1:0
30' Гол в свои ворота
Соренсен Томас III
49' Желтая карточка
Ромер Марсель
67' Вторая желтая карточка
Ромер Марсель
70' Желтая карточка
Шиембе Кевин
75' Желтая карточка
Хебо Матиас
87' Желтая карточка
Emil Scheel
90'+5
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Сённерйюск вырывает победу
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Зимлинг Ники выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Ламб Микаэл нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
95'
Шала Херолинд из команды Люнгбю подал угловой справа.
94'
Милиц Себастьян не дал случится голу! Хебо Матиас должен был забивать, но Милиц Себастьян сделал отличный сейв

94'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
94'
Йонссон Эггерт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Emilio Simonsen из команды Люнгбю забрасывает мяч в штрафную.
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
93'
Шала Херолинд имел все шансы забить, но Милиц Себастьян сделал отличный сейв!
93'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
93'
Mayron George из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
93'
Милиц Себастьян из команды Сённерйюск сделал отличный сейв!
Фол, нарушение
92'
Хвильсом Мадс нарушил правила.
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Emilio Simonsen из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Уре Микаэль
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
Андерс Эгхольм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Шала Херолинд из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
90'
Кроон Симон из команды Сённерйюск сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
90'
Тактическая замена. Кроон Симон уходит с поля и его заменяет Хвильсом Мадс
89'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
89'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Шала Херолинд из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Хорошую попытку сделал Simon Vollesen. Удар в створ, но вратарь начеку
88'
Плохо сыграл Поульсен Симон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Желтая карточка
87'
Эмиль Шеел получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Эмиль Шеел из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Emilio Simonsen
86'
Хорошую попытку сделал Emilio Simonsen. Удар в створ, но вратарь начеку
85'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
85'
Тактическая замена. Rasmus Vinderslev уходит с поля и его заменяет Эмиль Шеел
84'
ШАНС! Gustav Marcussen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
84'
Stefan Gartenmann выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю подал угловой слева.
84'
Mayron George нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Mayron George и Gustav Marcussen из команды Люнгбю.
83'
Матч возобновится спорным мячом
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Милиц Себастьян из команды Сённерйюск сделал отличный сейв!
82'
Mayron George имел все шансы забить, но Милиц Себастьян сделал отличный сейв!
82'
Тактическая замена. Kevin Tshiembe уходит с поля и его заменяет Simon Vollesen
82'
Сённерйюск делает оборонительную замену. Якобсен Кристиан II уходит, а на его место вступает Nicholas Marfelt, игрок более защитного плана.
81'
Тактическая замена. Якобсен Кристиан II уходит с поля и его заменяет Nicholas Marfelt
81'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
81'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю забрасывает мяч в штрафную.
81'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает пас партнеру.
80'
Oskar Snorre взял и забрал мяч на выходе
Угловой
80'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск подал угловой слева.
80'
Эрнсков Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск отдал передачу, которая была заблокирована.
80'
Милиц Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
79'
Kevin Tshiembe из команды Люнгбю играет слишком грубо. Rasmus Vinderslev оказался на газоне.
79'
Mayron George из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
77'
Отличный пас сделал Соренсен Томас III из команды Люнгбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
76'
Gustav Marcussen пробует нанести удар издали, но Милиц Себастьян держит все под контролем
76'
Удар от ворот произведет Люнгбю
76'
Как он промахнулся? Кроон Симон имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
Желтая карточка
75'
Хебо Матиас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
75'
Судья свистит. Хебо Матиас атаковал сзади соперника. Это Якобсен Кристиан II заработал своей команде штрафной
75'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
75'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
74'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Поульсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Хебо Матиас из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
74'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю в офсайде
Офсайд
73'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск в офсайде
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Шала Херолинд из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Зимлинг Ники
72'
Удар от ворот произведет Люнгбю
72'
Как он промахнулся? Якобсен Кристиан II имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
72'
Уре Микаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
72'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Хебо Матиас!
71'
Йеспер Чристджансен нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Желтая карточка
70'
Kevin Tshiembe получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
70'
Безумный фол. Kevin Tshiembe грубо играет против соперника. Пострадал Stefan Gartenmann
70'
Хебо Матиас из команды Люнгбю забрасывает мяч в штрафную.
69'
Зимлинг Ники выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю подал угловой слева.
69'
Милиц Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Шала Херолинд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Ромер Марсель получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Ромер Марсель из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Йеспер Чристджансен
67'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Kevin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
66'
Rasmus Vinderslev наказан за толчок Йеспер Чристджансен
66'
Йонссон Эггерт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Шала Херолинд выбил мяч подальше от ворот.
66'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Oskar Snorre из команды Люнгбю сделал отличный сейв!
65'
Oskar Snorre не дал случится голу! Якобсен Кристиан II должен был забивать, но Oskar Snorre сделал отличный сейв
65'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
65'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
Андерс Эгхольм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
Соренсен Томас III из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
64'
Уре Микаэль нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
64'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Кроон Симон из команды Сённерйюск делает неудачный навес.
64'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
64'
Удар от ворот произведет Люнгбю
64'
Опасность предотвращена - Эрнсков Мартин из команды Люнгбю вступил в отбор удачно
63'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
63'
Тактическая замена. Emil Bodholdt-Larsen уходит с поля и его заменяет Kevin Tshiembe
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Якобсен Кристиан II
62'
Удар от ворот произведет Люнгбю
62'
Зимлинг Ники не смог попасть в створ ударом издали
62'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
62'
Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Кроон Симон из команды Сённерйюск делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
60'
Назначен штрафной. Пострадал Кроон Симон, его свалил Хебо Матиас.
59'
Йонссон Эггерт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Oskar Snorre выбил мяч подальше от ворот.
59'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Тактическая замена. Кьяер Йеппе уходит с поля и его заменяет Emilio Simonsen
58'
Rasmus Vinderslev из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Уре Микаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Gustav Marcussen нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Йонссон Эггерт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Шала Херолинд из команды Люнгбю подал угловой справа.
57'
Mayron George нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Mayron George из команды Люнгбю идет с мячом вперед на обострение...
56'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
56'
Сегодняшная посещаемость составляет 3555 болельщиков
55'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Oskar Snorre взял и забрал мяч на выходе
53'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск забрасывает мяч в штрафную.
53'
Отличные скиллы показывает Якобсен Кристиан II, обводя своих соперников
53'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
52'
Опасность предотвращена - Поульсен Симон из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
52'
Отличные скиллы показывает Кьяер Йеппе, обводя своих соперников
52'
Удар от ворот произведет Люнгбю
51'
ШАНС! Ромер Марсель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
51'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает навес прямо в штрафную.
51'
Rasmus Vinderslev из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
51'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
50'
Gustav Marcussen бьет со штрафного в створ, но Милиц Себастьян держит все под контролем
Желтая карточка
49'
Ромер Марсель получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
49'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск опасно и грубо сыграл. Шала Херолинд пострадал.
49'
Йонссон Эггерт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Emil Bodholdt-Larsen из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
49'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Хебо Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Сённерйюск играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
46'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Йонссон Эггерт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Gustav Marcussen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
46'
Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Rasmus Vinderslev из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Шала Херолинд
45'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
45'
Выглядело как неплохой момент. Уре Микаэль из команды Сённерйюск закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
45'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
44'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
44'
Соренсен Томас III выбил мяч подальше от ворот.
43'
Удар от ворот произведет Люнгбю
43'
Emil Bodholdt-Larsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
43'
Поульсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Mayron George нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
42'
Шала Херолинд из команды Люнгбю подал угловой справа.
42'
Шала Херолинд имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
42'
Mayron George из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Ромер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю подал угловой слева.
41'
Милиц Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
40'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Игра в одни ворота сейчас. Сённерйюск доминирует и владеет мячом
37'
Милиц Себастьян из команды Сённерйюск сделал отличный сейв!
37'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
37'
Почти гол! Кьяер Йеппе пробил головой по воротам, но Милиц Себастьян спас!
37'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Андерс Эгхольм из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Mayron George
36'
Хебо Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Rasmus Vinderslev нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Якобсен Кристиан II
34'
Опасность предотвращена - Андерс Эгхольм из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
34'
Отличные скиллы показывает Gustav Marcussen, обводя своих соперников
34'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
34'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
34'
Mayron George выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск подал угловой слева.
33'
Йонссон Эггерт нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Плохо сыграл Соренсен Томас III - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
33'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
33'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Зимлинг Ники навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Emil Bodholdt-Larsen из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Якобсен Кристиан II
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Эрнсков Мартин из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Ромер Марсель
31'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Соренсен Томас III уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
30'
Кроон Симон из команды Сённерйюск делает навес прямо в штрафную.
30'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
Фол, нарушение
29'
Ламб Микаэл наказан за толчок Stefan Gartenmann
29'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
29'
Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск подал угловой слева.
28'
Йеспер Чристджансен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
28'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск подал угловой справа.
28'
Rasmus Vinderslev имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
28'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
28'
Отличные скиллы показывает Якобсен Кристиан II, обводя своих соперников
Травма, повреждение
27'
Rasmus Vinderslev возвращается на поле, всё в порядке.
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
26'
Ох, нехорошо это выглядит. Rasmus Vinderslev получил травму и медбригада забирает его с поля.
Желтая карточка
26'
Рефери не любит споров - именно за это Зимлинг Ники сейчас получил желтую
Желтая карточка
26'
Mayron George получает желтую карточку за неспортивное поведение
Травма, повреждение
25'
Rasmus Vinderslev на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Офсайд
24'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск в офсайде
24'
Кроон Симон из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
24'
Кроон Симон из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
24'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
24'
Андерс Эгхольм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю подал угловой слева.
24'
Кроон Симон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает передачу одноклубнику.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Ромер Марсель из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Шала Херолинд
22'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
22'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
21'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Андерс Эгхольм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
21'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Хебо Матиас из команды Люнгбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
20'
Шала Херолинд из команды Люнгбю подал угловой справа.
20'
Поульсен Симон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Шала Херолинд из команды Люнгбю сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
20'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю делает пас партнеру.
20'
Отличные скиллы показывает Gustav Marcussen, обводя своих соперников
19'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Андерс Эгхольм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
19'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Mayron George оказался на газоне.
18'
Удивительный сейв сделал Oskar Snorre из команды Люнгбю! А был бы точно гол!
18'
Oskar Snorre не дал случится голу! Уре Микаэль должен был забивать, но Oskar Snorre сделал отличный сейв
18'
Йеспер Чристджансен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Зимлинг Ники навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Соренсен Томас III из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Уре Микаэль
17'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Удар от ворот произведет Люнгбю
Угловой
17'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск подал угловой слева.
16'
Эрнсков Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает навес прямо в штрафную.
16'
Зимлинг Ники нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
15'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
14'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск в офсайде
14'
Йонссон Эггерт выбил мяч подальше от ворот.
14'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
14'
Хебо Матиас выбил мяч подальше от ворот.
13'
Mayron George выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск подал угловой справа.
13'
Oskar Snorre из команды Люнгбю сделал отличный сейв!
12'
Якобсен Кристиан II оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Oskar Snorre перевел мяч на угловой.
Угловой
12'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск подал угловой слева.
12'
Йеспер Чристджансен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Кроон Симон из команды Сённерйюск делает навес прямо в штрафную.
10'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Поульсен Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
10'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
10'
Gustav Marcussen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Gustav Marcussen
9'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
8'
Эрнсков Мартин выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Зимлинг Ники из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Mayron George
Фол, нарушение
8'
Андерс Эгхольм наказан за толчок Emil Bodholdt-Larsen
8'
Андерс Эгхольм из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
7'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
Угловой
7'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск разыграл угловой с левого угла.
7'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск отдал передачу, которая была заблокирована.
7'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
Поульсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Mayron George из команды Люнгбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
6'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
Офсайд
5'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск в офсайде
Фол, нарушение
5'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Кьяер Йеппе оказался на газоне.
5'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
4'
Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
3'
Gustav Marcussen нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Плохо сыграл Андерс Эгхольм - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
3'
Emil Bodholdt-Larsen из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
Угловой
3'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю подал угловой слева.
3'
Андерс Эгхольм предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Шала Херолинд из команды Люнгбю делает пас партнеру.
2'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Зимлинг Ники навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Emil Bodholdt-Larsen из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Якобсен Кристиан II
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня туманно, мяча практически не видно.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Люнгбю". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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