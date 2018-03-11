Стадион: Сидбанк Парк Зрители: 3555
1:0
Конец матча
26' Желтая карточкаMayron George
26' Желтая карточкаЗимлинг Ники
1:0
30' Гол в свои воротаСоренсен Томас III
49' Желтая карточкаРомер Марсель
67' Вторая желтая карточкаРомер Марсель
70' Желтая карточкаШиембе Кевин
75' Желтая карточкаХебо Матиас
87' Желтая карточкаEmil Scheel
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Сённерйюск вырывает победу
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Зимлинг Ники выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Ламб Микаэл нанес удар, но тот был заблокирован.
95'
94'
Милиц Себастьян не дал случится голу! Хебо Матиас должен был забивать, но Милиц Себастьян сделал отличный сейв
94'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
94'
94'
Emilio Simonsen из команды Люнгбю забрасывает мяч в штрафную.
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
93'
Шала Херолинд имел все шансы забить, но Милиц Себастьян сделал отличный сейв!
93'
93'
Mayron George из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
93'
92'
Хвильсом Мадс нарушил правила.
91'
Судья сигнализирует, что Emilio Simonsen из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Уре Микаэль
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
91'
Шала Херолинд из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
90'
Кроон Симон из команды Сённерйюск сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
90'
Тактическая замена. Кроон Симон уходит с поля и его заменяет Хвильсом Мадс
89'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
89'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Шала Херолинд из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
88'
Хорошую попытку сделал Simon Vollesen. Удар в створ, но вратарь начеку
88'
Плохо сыграл Поульсен Симон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
87'
Эмиль Шеел получил желтую карточку от судьи
87'
Судья сигнализирует, что Эмиль Шеел из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Emilio Simonsen
86'
Хорошую попытку сделал Emilio Simonsen. Удар в створ, но вратарь начеку
85'
85'
Тактическая замена. Rasmus Vinderslev уходит с поля и его заменяет Эмиль Шеел
84'
ШАНС! Gustav Marcussen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
84'
Stefan Gartenmann выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
84'
84'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Mayron George и Gustav Marcussen из команды Люнгбю.
83'
Матч возобновится спорным мячом
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
82'
Mayron George имел все шансы забить, но Милиц Себастьян сделал отличный сейв!
82'
Тактическая замена. Kevin Tshiembe уходит с поля и его заменяет Simon Vollesen
82'
Сённерйюск делает оборонительную замену. Якобсен Кристиан II уходит, а на его место вступает Nicholas Marfelt, игрок более защитного плана.
81'
Тактическая замена. Якобсен Кристиан II уходит с поля и его заменяет Nicholas Marfelt
81'
81'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю забрасывает мяч в штрафную.
81'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает пас партнеру.
80'
Oskar Snorre взял и забрал мяч на выходе
80'
80'
Эрнсков Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск отдал передачу, которая была заблокирована.
80'
Милиц Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
79'
Kevin Tshiembe из команды Люнгбю играет слишком грубо. Rasmus Vinderslev оказался на газоне.
79'
Mayron George из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
77'
77'
Отличный пас сделал Соренсен Томас III из команды Люнгбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
76'
Gustav Marcussen пробует нанести удар издали, но Милиц Себастьян держит все под контролем
76'
76'
Как он промахнулся? Кроон Симон имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
75'
Хебо Матиас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
75'
Судья свистит. Хебо Матиас атаковал сзади соперника. Это Якобсен Кристиан II заработал своей команде штрафной
75'
75'
74'
74'
74'
Хебо Матиас из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
74'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю в офсайде
73'
73'
Судья сигнализирует, что Шала Херолинд из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Зимлинг Ники
72'
72'
Как он промахнулся? Якобсен Кристиан II имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
72'
Уре Микаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
72'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Хебо Матиас!
71'
Йеспер Чристджансен нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
Kevin Tshiembe получил желтую карточку от судьи
70'
Безумный фол. Kevin Tshiembe грубо играет против соперника. Пострадал Stefan Gartenmann
70'
Хебо Матиас из команды Люнгбю забрасывает мяч в штрафную.
69'
Зимлинг Ники выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
69'
Милиц Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Шала Херолинд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Ромер Марсель получает вторую желтую карточку. Удаление.
67'
Судья сигнализирует, что Ромер Марсель из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Йеспер Чристджансен
67'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Kevin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
66'
Rasmus Vinderslev наказан за толчок Йеспер Чристджансен
66'
66'
Шала Херолинд выбил мяч подальше от ворот.
66'
66'
Oskar Snorre из команды Люнгбю сделал отличный сейв!
65'
Oskar Snorre не дал случится голу! Якобсен Кристиан II должен был забивать, но Oskar Snorre сделал отличный сейв
65'
65'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
65'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
Соренсен Томас III из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
64'
Уре Микаэль нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
64'
64'
Кроон Симон из команды Сённерйюск делает неудачный навес.
64'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
64'
64'
Опасность предотвращена - Эрнсков Мартин из команды Люнгбю вступил в отбор удачно
63'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
63'
Тактическая замена. Emil Bodholdt-Larsen уходит с поля и его заменяет Kevin Tshiembe
63'
Судья сигнализирует, что Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Якобсен Кристиан II
62'
62'
Зимлинг Ники не смог попасть в створ ударом издали
62'
62'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
62'
61'
Кроон Симон из команды Сённерйюск делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
60'
Назначен штрафной. Пострадал Кроон Симон, его свалил Хебо Матиас.
59'
59'
Oskar Snorre выбил мяч подальше от ворот.
59'
58'
Тактическая замена. Кьяер Йеппе уходит с поля и его заменяет Emilio Simonsen
58'
Rasmus Vinderslev из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Уре Микаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Gustav Marcussen нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
57'
57'
56'
Mayron George из команды Люнгбю идет с мячом вперед на обострение...
56'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
56'
Сегодняшная посещаемость составляет 3555 болельщиков
55'
53'
Oskar Snorre взял и забрал мяч на выходе
53'
53'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск забрасывает мяч в штрафную.
53'
Отличные скиллы показывает Якобсен Кристиан II, обводя своих соперников
53'
52'
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
52'
Опасность предотвращена - Поульсен Симон из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
52'
Отличные скиллы показывает Кьяер Йеппе, обводя своих соперников
52'
51'
ШАНС! Ромер Марсель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
51'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает навес прямо в штрафную.
51'
Rasmus Vinderslev из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
51'
50'
50'
50'
Gustav Marcussen бьет со штрафного в створ, но Милиц Себастьян держит все под контролем
49'
Ромер Марсель получил желтую карточку от судьи
49'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск опасно и грубо сыграл. Шала Херолинд пострадал.
49'
49'
Emil Bodholdt-Larsen из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
49'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Хебо Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Сённерйюск играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Gustav Marcussen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
46'
46'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Судья сигнализирует, что Rasmus Vinderslev из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Шала Херолинд
45'
45'
Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
45'
Выглядело как неплохой момент. Уре Микаэль из команды Сённерйюск закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
45'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
44'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
44'
Соренсен Томас III выбил мяч подальше от ворот.
43'
43'
Emil Bodholdt-Larsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
43'
42'
42'
42'
Шала Херолинд имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
42'
Mayron George из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Ромер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
41'
Милиц Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
40'
40'
40'
40'
39'
Игра в одни ворота сейчас. Сённерйюск доминирует и владеет мячом
37'
37'
37'
Почти гол! Кьяер Йеппе пробил головой по воротам, но Милиц Себастьян спас!
37'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Судья сигнализирует, что Андерс Эгхольм из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Mayron George
36'
Хебо Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Rasmus Vinderslev нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
36'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
35'
Судья сигнализирует, что Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Якобсен Кристиан II
34'
Опасность предотвращена - Андерс Эгхольм из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
34'
Отличные скиллы показывает Gustav Marcussen, обводя своих соперников
34'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
34'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
34'
Mayron George выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
33'
Йонссон Эггерт нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Плохо сыграл Соренсен Томас III - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
33'
33'
33'
32'
32'
Судья сигнализирует, что Emil Bodholdt-Larsen из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Якобсен Кристиан II
32'
Судья сигнализирует, что Эрнсков Мартин из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Ромер Марсель
31'
30'
Г О О О О Л - Соренсен Томас III уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
30'
Кроон Симон из команды Сённерйюск делает навес прямо в штрафную.
30'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
29'
Ламб Микаэл наказан за толчок Stefan Gartenmann
29'
29'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
29'
29'
28'
Йеспер Чристджансен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск подал угловой справа.
28'
Rasmus Vinderslev имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
28'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
28'
Отличные скиллы показывает Якобсен Кристиан II, обводя своих соперников
27'
Rasmus Vinderslev возвращается на поле, всё в порядке.
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Ох, нехорошо это выглядит. Rasmus Vinderslev получил травму и медбригада забирает его с поля.
26'
Рефери не любит споров - именно за это Зимлинг Ники сейчас получил желтую
26'
Mayron George получает желтую карточку за неспортивное поведение
25'
Rasmus Vinderslev на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
24'
24'
Кроон Симон из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
24'
Кроон Симон из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
24'
24'
24'
24'
Кроон Симон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает передачу одноклубнику.
23'
Судья сигнализирует, что Ромер Марсель из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Шала Херолинд
22'
22'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
21'
21'
21'
21'
21'
Хебо Матиас из команды Люнгбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
20'
20'
Поульсен Симон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Шала Херолинд из команды Люнгбю сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
20'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю делает пас партнеру.
20'
Отличные скиллы показывает Gustav Marcussen, обводя своих соперников
19'
19'
19'
19'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Mayron George оказался на газоне.
18'
Удивительный сейв сделал Oskar Snorre из команды Люнгбю! А был бы точно гол!
18'
Oskar Snorre не дал случится голу! Уре Микаэль должен был забивать, но Oskar Snorre сделал отличный сейв
18'
Йеспер Чристджансен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
Судья сигнализирует, что Соренсен Томас III из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Уре Микаэль
17'
17'
17'
16'
Эрнсков Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает навес прямо в штрафную.
16'
Зимлинг Ники нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
15'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
15'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
14'
Йонссон Эггерт выбил мяч подальше от ворот.
14'
14'
Хебо Матиас выбил мяч подальше от ворот.
13'
Mayron George выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск подал угловой справа.
13'
Oskar Snorre из команды Люнгбю сделал отличный сейв!
12'
Якобсен Кристиан II оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Oskar Snorre перевел мяч на угловой.
12'
12'
Йеспер Чристджансен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Кроон Симон из команды Сённерйюск делает навес прямо в штрафную.
10'
10'
Поульсен Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
10'
10'
Gustav Marcussen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Судья сигнализирует, что Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Gustav Marcussen
9'
8'
Эрнсков Мартин выбил мяч подальше от ворот.
8'
Судья сигнализирует, что Зимлинг Ники из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Mayron George
8'
Андерс Эгхольм наказан за толчок Emil Bodholdt-Larsen
8'
Андерс Эгхольм из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
7'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
7'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск разыграл угловой с левого угла.
7'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск отдал передачу, которая была заблокирована.
7'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
6'
Mayron George из команды Люнгбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
6'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
5'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск в офсайде
5'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Кьяер Йеппе оказался на газоне.
5'
4'
4'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
3'
Gustav Marcussen нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Плохо сыграл Андерс Эгхольм - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
3'
Emil Bodholdt-Larsen из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
3'
3'
Андерс Эгхольм предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Шала Херолинд из команды Люнгбю делает пас партнеру.
2'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
1'
Судья сигнализирует, что Emil Bodholdt-Larsen из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Якобсен Кристиан II
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня туманно, мяча практически не видно.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Люнгбю". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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