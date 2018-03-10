Стадион: ДС Арена Зрители: 1650
1:1
Конец матча
0:1
55' ГолРодич Владимир
71' Желтая карточкаYaw-Ihle Amankwah
1:1
73' ГолКиркеволд Пол
90' Желтая карточкаSammy Skytte
Второй тайм
95'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг играет слишком грубо. Вильфред Доморо оказался на газоне.
95'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
95'
Вацадзе Матэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
95'
Слот Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
Вацадзе Матэ из команды Силькеборг в офсайде
94'
94'
Киркеволд Пол из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
94'
94'
ШАНС! Киркеволд Пол нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
93'
Отличные скиллы показывает Киркеволд Пол, обводя своих соперников
93'
Опасность предотвращена - Меккел Венделбо из команды Силькеборг вступил в отбор удачно
93'
Педерсен Миккель из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
93'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
92'
92'
ШАНС! Расмус Педерсен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
92'
Плохо сыграл Петер Фриис Йенсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
92'
Расмус Педерсен из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
92'
92'
Sammy Skytte получил желтую карточку от судьи
92'
Sammy Skytte из команды Силькеборг играет слишком грубо. Киркеволд Пол оказался на газоне.
92'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Тактическая замена. Нильссон Хокан уходит с поля и его заменяет Вацадзе Матэ
91'
Вильфред Доморо мяч отрикошетил от ворот
91'
Йеспер Боге из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
91'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
90'
Родич Владимир из команды Силькеборг подал угловой справа.
90'
Расмус Педерсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
Схиртладзе Давит нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
90'
Петерсен Стефан из команды Силькеборг отдал передачу, которая была заблокирована.
89'
89'
89'
88'
88'
Киркеволд Пол из команды Хобро наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
88'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Родич Владимир из команды Силькеборг делает навес прямо в штрафную.
88'
Родич Владимир из команды Силькеборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
87'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает передачу одноклубнику.
87'
Петерсен Стефан из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
86'
Тактическая замена. Ibrahim Moro уходит с поля и его заменяет Sammy Skytte
86'
Яв-Ихле Аманква наказан за толчок Деннис Флинта
86'
86'
Судья сигнализирует, что Петерсен Стефан из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Бьорн Копплин
85'
84'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
84'
Бьорн Копплин из команды Хобро забрасывает мяч в штрафную.
84'
Слот Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
84'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг играет слишком грубо. Вильфред Доморо оказался на газоне.
84'
Петер Фриис Йенсен из команды Силькеборг сделал отличный сейв!
84'
Vito Hammershoej-Mistrati выбил мяч подальше от ворот.
83'
Слот Каспер из команды Силькеборг пробил со штрафного, но очень мимо цели.
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Судья сигнализирует, что Вильфред Доморо из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Ibrahim Moro
82'
82'
Хобро делает атакующую замену. Emmanuel Sabbi ушел с поля, а Вильфред Доморо вышел в подмогу атаке.
82'
Тактическая замена. Emmanuel Sabbi уходит с поля и его заменяет Вильфред Доморо
81'
Педерсен Миккель нанес удар чуть мимо. Близко!
80'
Судья сигнализирует, что Петерсен Стефан из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Sebastian Groenning
79'
79'
Опасность предотвращена - Яв-Ихле Аманква из команды Хобро вступил в отбор удачно
79'
79'
78'
78'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
77'
77'
ШАНС! Нильссон Хокан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
77'
Бьорн Копплин ошибается в защите.
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
76'
Sebastian Groenning коснулся мяча рукой.
76'
76'
75'
Родич Владимир из команды Силькеборг в офсайде
75'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
74'
74'
73'
Vito Hammershoej-Mistrati сделал результативную передачу.
73'
Г О О О О Л - Киркеволд Пол из команды Хобро забил гол! Легко это для такого игрока, как Киркеволд Пол
73'
73'
Петерсен Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
72'
72'
Шанс! Нильссон Хокан из команды Силькеборг пробил головой, но мимо
72'
72'
Тактическая замена. Мартин Миккельсен уходит с поля и его заменяет Педерсен Миккель
71'
Яв-Ихле Аманква получил желтую карточку от судьи
71'
Яв-Ихле Аманква наказан за толчок Нильссон Хокан
71'
Киркеволд Пол из команды Хобро в офсайде
71'
70'
70'
70'
69'
Jens Martin Gammelby выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Киркеволд Пол из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
69'
69'
Отличный пас сделал Родич Владимир из команды Силькеборг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
69'
Хорошую попытку сделал Схиртладзе Давит. Удар в створ, но вратарь начеку
68'
Отличные скиллы показывает Схиртладзе Давит, обводя своих соперников
68'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Схиртладзе Давит и Нильссон Хокан из команды Силькеборг.
67'
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
67'
Sebastian Groenning из команды Хобро в офсайде
67'
Киркеволд Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг играет слишком грубо. Vito Hammershoej-Mistrati оказался на газоне.
65'
Хорошую попытку сделал Схиртладзе Давит. Удар в створ, но вратарь начеку
65'
Симон Якобсен из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
65'
65'
64'
Sebastian Groenning выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
64'
Тактическая замена. Марк Рочестер Сёренсен уходит с поля и его заменяет Петерсен Стефан
63'
Назначен штрафной. Пострадал Слот Каспер, его свалил Расмус Педерсен.
62'
62'
So close! Удар головой нанес Деннис Флинта но мяч выбили с ленточки!
62'
61'
Тактическая замена. Антипас Квинси уходит с поля и его заменяет Sebastian Groenning
61'
Яв-Ихле Аманква предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
61'
Деннис Флинта навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Судья сигнализирует, что Яв-Ихле Аманква из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Схиртладзе Давит
60'
Мартин Миккельсен из команды Хобро в офсайде
59'
58'
Дамборг Йонас наказан за толчок Ibrahim Moro
57'
57'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг играет слишком грубо. Расмус Педерсен оказался на газоне.
56'
56'
56'
56'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
55'
Г О О О О Л - Родич Владимир изменил счет на табло!
55'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг делает пас партнеру.
55'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
55'
Расмус Педерсен ошибается в защите.
55'
55'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Команда Силькеборг забила мяч, хотя лучше играли соперники
55'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает пас партнеру.
55'
Нильссон Хокан сделал результативную передачу.
55'
54'
Марк Рочестер Сёренсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
54'
Петер Фриис Йенсен отбил мяч на угловой после удара Киркеволд Пол из штрафной площади.
54'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
54'
53'
Слот Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает неудачный навес.
52'
52'
52'
52'
51'
Судья сигнализирует, что Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Ibrahim Moro
51'
51'
Слот Каспер из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
50'
50'
Расмус Педерсен возвращается на поле, всё в порядке.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Ох, нехорошо это выглядит. Расмус Педерсен получил травму и медбригада забирает его с поля.
49'
Расмус Педерсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Сегодняшная посещаемость составляет 1650 болельщиков
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Петер Фриис Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Мартин Миккельсен из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
48'
48'
Мартин Миккельсен из команды Хобро подал угловой справа.
47'
Петер Фриис Йенсен из команды Силькеборг сделал отличный сейв!
47'
Должен был быть гол! Киркеволд Пол имел отличный шанс, но Петер Фриис Йенсен не дал голу состоятся!
47'
Нильссон Хокан пробует нанести удар издали, но Йеспер Раск держит все под контролем
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Антипас Квинси из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Отличные скиллы показывает Схиртладзе Давит, обводя своих соперников
44'
44'
Киркеволд Пол нанес удар, но промахнулся очень сильно.
44'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
44'
44'
Отличный пас сделал Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
43'
43'
43'
Антипас Квинси из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
42'
Деннис Флинта из команды Силькеборг наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
42'
Слот Каспер из команды Силькеборг подал угловой справа.
41'
Йеспер Боге предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
41'
Бьорн Копплин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Плохо сыграл Расмус Педерсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
40'
40'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
39'
Йеспер Боге из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
39'
38'
Судья сигнализирует, что Слот Каспер из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Vito Hammershoej-Mistrati
37'
36'
36'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг делает неудачный навес.
36'
36'
Меккел Венделбо не смог попасть в створ ударом издали
35'
Марк Рочестер Сёренсен нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
35'
Киркеволд Пол нанес удар, но промахнулся очень сильно.
35'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
35'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
34'
34'
33'
Emmanuel Sabbi пробует нанести удар издали, но Петер Фриис Йенсен держит все под контролем
33'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Emmanuel Sabbi и Антипас Квинси из команды Хобро.
33'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
32'
32'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг играет слишком грубо. Расмус Педерсен оказался на газоне.
32'
32'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает неудачный навес.
32'
Отличные скиллы показывает Киркеволд Пол, обводя своих соперников
31'
Emmanuel Sabbi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Йеспер Боге из команды Хобро.
31'
Опасность предотвращена - Йеспер Боге из команды Хобро вступил в отбор удачно
31'
31'
30'
Мартин Миккельсен из команды Хобро подал угловой справа.
30'
Киркеволд Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Плохо сыграл Меккел Венделбо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
30'
Йеспер Боге из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
29'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
29'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
29'
28'
28'
Ibrahim Moro выбил мяч подальше от ворот.
27'
Vito Hammershoej-Mistrati выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Симон Якобсен из команды Силькеборг делает передачу одноклубнику.
26'
26'
26'
26'
26'
Судья сигнализирует, что Симон Якобсен из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Киркеволд Пол
25'
25'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
25'
24'
Меккел Венделбо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Антипас Квинси из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
24'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Родич Владимир из команды Силькеборг делает неудачный навес.
23'
22'
Меккел Венделбо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Расмус Педерсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг играет слишком грубо. Vito Hammershoej-Mistrati оказался на газоне.
22'
22'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
21'
Судья сигнализирует, что Дамборг Йонас из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Нильссон Хокан
21'
21'
21'
Меккел Венделбо выбил мяч подальше от ворот.
20'
Слот Каспер из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
Jens Martin Gammelby выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Emmanuel Sabbi имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
19'
Плохо сыграл Петер Фриис Йенсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
19'
19'
Jens Martin Gammelby предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Расмус Педерсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Судья сигнализирует, что Родич Владимир из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Emmanuel Sabbi
18'
18'
Судья сигнализирует, что Расмус Педерсен из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Схиртладзе Давит
16'
Киркеволд Пол из команды Хобро направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
16'
16'
16'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг навешивает в штрафную с рикошетом.
16'
16'
15'
15'
Vito Hammershoej-Mistrati нанес удар, но промахнулся очень сильно.
15'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
14'
14'
Марк Рочестер Сёренсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает пас партнеру.
14'
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
13'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
12'
12'
Мартин Миккельсен из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
12'
11'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг находит одноклубника четким пасом пяткой.
11'
11'
Дамборг Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Деннис Флинта из команды Силькеборг делает передачу одноклубнику.
11'
10'
Судья сигнализирует, что Бьорн Копплин из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Слот Каспер
10'
Симон Якобсен из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
9'
9'
Петер Фриис Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Vito Hammershoej-Mistrati выбил мяч подальше от ворот.
9'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
8'
7'
7'
Родич Владимир из команды Силькеборг делает неудачный навес.
7'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
6'
6'
6'
5'
4'
3'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
3'
3'
Vito Hammershoej-Mistrati нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Йеспер Боге из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
2'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
2'
1'
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Силькеборг". Встреча началась!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хобро". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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