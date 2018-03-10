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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 1650
Хобро
1:1
Конец матча
Силькеборг
0'
0:1
55' Гол
Родич Владимир
71' Желтая карточка
Yaw-Ihle Amankwah
1:1
73' Гол
Киркеволд Пол
90' Желтая карточка
Sammy Skytte
90'+5
Второй тайм
Фол, нарушение
95'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг играет слишком грубо. Вильфред Доморо оказался на газоне.
95'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
95'
Вацадзе Матэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
95'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.

95'
Слот Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Офсайд
94'
Вацадзе Матэ из команды Силькеборг в офсайде
94'
Петер Фриис Йенсен взял и забрал мяч на выходе
94'
Киркеволд Пол из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
94'
Удар от ворот произведет Силькеборг
94'
ШАНС! Киркеволд Пол нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
93'
Отличные скиллы показывает Киркеволд Пол, обводя своих соперников
93'
Опасность предотвращена - Меккел Венделбо из команды Силькеборг вступил в отбор удачно
93'
Педерсен Миккель из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
93'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
92'
Удар от ворот произведет Силькеборг
92'
ШАНС! Расмус Педерсен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
92'
Плохо сыграл Петер Фриис Йенсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
92'
Расмус Педерсен из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
92'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
92'
Sammy Skytte получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
92'
Sammy Skytte из команды Силькеборг играет слишком грубо. Киркеволд Пол оказался на газоне.
92'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Тактическая замена. Нильссон Хокан уходит с поля и его заменяет Вацадзе Матэ
91'
Вильфред Доморо мяч отрикошетил от ворот
91'
Йеспер Боге из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
91'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Угловой
90'
Родич Владимир из команды Силькеборг подал угловой справа.
90'
Расмус Педерсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
Схиртладзе Давит нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
90'
Слот Каспер из команды Силькеборг подал угловой слева.
90'
Петерсен Стефан из команды Силькеборг отдал передачу, которая была заблокирована.
89'
Бьорн Копплин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
89'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Удар от ворот произведет Силькеборг
88'
Киркеволд Пол из команды Хобро наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
88'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Родич Владимир из команды Силькеборг делает навес прямо в штрафную.
88'
Родич Владимир из команды Силькеборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
87'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает передачу одноклубнику.
87'
Петерсен Стефан из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
86'
Тактическая замена. Ibrahim Moro уходит с поля и его заменяет Sammy Skytte
Фол, нарушение
86'
Яв-Ихле Аманква наказан за толчок Деннис Флинта
86'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Петерсен Стефан из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Бьорн Копплин
85'
Удар от ворот произведет Силькеборг
84'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
84'
Бьорн Копплин из команды Хобро забрасывает мяч в штрафную.
84'
Слот Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг играет слишком грубо. Вильфред Доморо оказался на газоне.
84'
Петер Фриис Йенсен из команды Силькеборг сделал отличный сейв!
84'
Vito Hammershoej-Mistrati выбил мяч подальше от ворот.
83'
Слот Каспер из команды Силькеборг пробил со штрафного, но очень мимо цели.
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Вильфред Доморо из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Ibrahim Moro
82'
Удар от ворот произведет Силькеборг
82'
Хобро делает атакующую замену. Emmanuel Sabbi ушел с поля, а Вильфред Доморо вышел в подмогу атаке.
82'
Тактическая замена. Emmanuel Sabbi уходит с поля и его заменяет Вильфред Доморо
81'
Педерсен Миккель нанес удар чуть мимо. Близко!
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Петерсен Стефан из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Sebastian Groenning
79'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Опасность предотвращена - Яв-Ихле Аманква из команды Хобро вступил в отбор удачно
79'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Бьорн Копплин из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
78'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
77'
Удар от ворот произведет Хобро
77'
ШАНС! Нильссон Хокан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
77'
Бьорн Копплин ошибается в защите.
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
76'
Sebastian Groenning коснулся мяча рукой.
76'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
Офсайд
75'
Родич Владимир из команды Силькеборг в офсайде
75'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
74'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
73'
Vito Hammershoej-Mistrati сделал результативную передачу.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Киркеволд Пол из команды Хобро забил гол! Легко это для такого игрока, как Киркеволд Пол
Угловой
73'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
73'
Петерсен Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
72'
Удар от ворот произведет Хобро
72'
Шанс! Нильссон Хокан из команды Силькеборг пробил головой, но мимо
72'
Слот Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Тактическая замена. Мартин Миккельсен уходит с поля и его заменяет Педерсен Миккель
Желтая карточка
71'
Яв-Ихле Аманква получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
71'
Яв-Ихле Аманква наказан за толчок Нильссон Хокан
Офсайд
71'
Киркеволд Пол из команды Хобро в офсайде
71'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Петер Фриис Йенсен взял и забрал мяч на выходе
70'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
69'
Jens Martin Gammelby выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Киркеволд Пол из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
69'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
69'
Отличный пас сделал Родич Владимир из команды Силькеборг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
69'
Хорошую попытку сделал Схиртладзе Давит. Удар в створ, но вратарь начеку
68'
Отличные скиллы показывает Схиртладзе Давит, обводя своих соперников
68'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Схиртладзе Давит и Нильссон Хокан из команды Силькеборг.
67'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Офсайд
67'
Sebastian Groenning из команды Хобро в офсайде
67'
Киркеволд Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
66'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг играет слишком грубо. Vito Hammershoej-Mistrati оказался на газоне.
65'
Хорошую попытку сделал Схиртладзе Давит. Удар в створ, но вратарь начеку
65'
Симон Якобсен из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
65'
Игрок из команды Силькеборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
65'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Sebastian Groenning выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Слот Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Тактическая замена. Марк Рочестер Сёренсен уходит с поля и его заменяет Петерсен Стефан
Фол, нарушение
63'
Назначен штрафной. Пострадал Слот Каспер, его свалил Расмус Педерсен.
62'
Бьорн Копплин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
So close! Удар головой нанес Деннис Флинта но мяч выбили с ленточки!
Угловой
62'
Слот Каспер из команды Силькеборг подал угловой слева.
61'
Тактическая замена. Антипас Квинси уходит с поля и его заменяет Sebastian Groenning
61'
Яв-Ихле Аманква предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Удар от ворот произведет Хобро
61'
Деннис Флинта навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Яв-Ихле Аманква из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Схиртладзе Давит
Офсайд
60'
Мартин Миккельсен из команды Хобро в офсайде
59'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
58'
Дамборг Йонас наказан за толчок Ibrahim Moro
57'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
57'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг играет слишком грубо. Расмус Педерсен оказался на газоне.
56'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
56'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
56'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Родич Владимир изменил счет на табло!
55'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг делает пас партнеру.
55'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
55'
Расмус Педерсен ошибается в защите.
55'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
55'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Команда Силькеборг забила мяч, хотя лучше играли соперники
55'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает пас партнеру.
55'
Нильссон Хокан сделал результативную передачу.
55'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Марк Рочестер Сёренсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
54'
Петер Фриис Йенсен отбил мяч на угловой после удара Киркеволд Пол из штрафной площади.
54'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
54'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
53'
Слот Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает неудачный навес.
52'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
52'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
52'
Петер Фриис Йенсен взял и забрал мяч на выходе
52'
Деннис Флинта выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Ibrahim Moro
51'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Слот Каспер из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
50'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
50'
Расмус Педерсен возвращается на поле, всё в порядке.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
50'
Ох, нехорошо это выглядит. Расмус Педерсен получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
49'
Расмус Педерсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Сегодняшная посещаемость составляет 1650 болельщиков
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Петер Фриис Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Мартин Миккельсен из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
48'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Мартин Миккельсен из команды Хобро подал угловой справа.
47'
Петер Фриис Йенсен из команды Силькеборг сделал отличный сейв!
47'
Должен был быть гол! Киркеволд Пол имел отличный шанс, но Петер Фриис Йенсен не дал голу состоятся!
47'
Нильссон Хокан пробует нанести удар издали, но Йеспер Раск держит все под контролем
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Антипас Квинси из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Отличные скиллы показывает Схиртладзе Давит, обводя своих соперников
44'
Удар от ворот произведет Силькеборг
44'
Киркеволд Пол нанес удар, но промахнулся очень сильно.
44'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
44'
Удар от ворот произведет Хобро
44'
Отличный пас сделал Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
43'
Удар от ворот произведет Силькеборг
43'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Антипас Квинси из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Удар от ворот произведет Хобро
42'
Деннис Флинта из команды Силькеборг наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
42'
Слот Каспер из команды Силькеборг подал угловой справа.
41'
Йеспер Боге предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
41'
Слот Каспер из команды Силькеборг подал угловой слева.
41'
Бьорн Копплин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Плохо сыграл Расмус Педерсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
40'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
40'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
40'
Петер Фриис Йенсен взял и забрал мяч на выходе
39'
Йеспер Боге из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
39'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Слот Каспер из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Vito Hammershoej-Mistrati
37'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Удар от ворот произведет Хобро
36'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг делает неудачный навес.
36'
Удар от ворот произведет Хобро
36'
Меккел Венделбо не смог попасть в створ ударом издали
35'
Марк Рочестер Сёренсен нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Удар от ворот произведет Силькеборг
35'
Киркеволд Пол нанес удар, но промахнулся очень сильно.
35'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
35'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
34'
Удар от ворот произведет Хобро
34'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Emmanuel Sabbi пробует нанести удар издали, но Петер Фриис Йенсен держит все под контролем
33'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Emmanuel Sabbi и Антипас Квинси из команды Хобро.
33'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
32'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
32'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг играет слишком грубо. Расмус Педерсен оказался на газоне.
32'
Удар от ворот произведет Силькеборг
32'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает неудачный навес.
32'
Отличные скиллы показывает Киркеволд Пол, обводя своих соперников
31'
Emmanuel Sabbi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Игрок из команды Силькеборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
31'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Йеспер Боге из команды Хобро.
31'
Опасность предотвращена - Йеспер Боге из команды Хобро вступил в отбор удачно
31'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
31'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Мартин Миккельсен из команды Хобро подал угловой справа.
30'
Киркеволд Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Плохо сыграл Меккел Венделбо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
30'
Йеспер Боге из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
29'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Удар от ворот произведет Хобро
29'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
29'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
28'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Ibrahim Moro выбил мяч подальше от ворот.
27'
Vito Hammershoej-Mistrati выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Симон Якобсен из команды Силькеборг делает передачу одноклубнику.
26'
Игрок из команды Силькеборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
26'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
26'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Симон Якобсен из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Киркеволд Пол
25'
Удар от ворот произведет Силькеборг
25'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
25'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Меккел Венделбо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Антипас Квинси из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
24'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Родич Владимир из команды Силькеборг делает неудачный навес.
23'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
Меккел Венделбо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Расмус Педерсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг играет слишком грубо. Vito Hammershoej-Mistrati оказался на газоне.
22'
Бьорн Копплин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Дамборг Йонас из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Нильссон Хокан
21'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
21'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Меккел Венделбо выбил мяч подальше от ворот.
20'
Слот Каспер из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
Jens Martin Gammelby выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Emmanuel Sabbi имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
19'
Плохо сыграл Петер Фриис Йенсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
19'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
19'
Jens Martin Gammelby предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Расмус Педерсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Родич Владимир из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Emmanuel Sabbi
18'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Расмус Педерсен из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Схиртладзе Давит
16'
Киркеволд Пол из команды Хобро направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
16'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
16'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
16'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг навешивает в штрафную с рикошетом.
16'
Бьорн Копплин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
15'
Удар от ворот произведет Силькеборг
15'
Vito Hammershoej-Mistrati нанес удар, но промахнулся очень сильно.
15'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
14'
Бьорн Копплин из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
14'
Марк Рочестер Сёренсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает пас партнеру.
14'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
13'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
12'
Петер Фриис Йенсен взял и забрал мяч на выходе
12'
Мартин Миккельсен из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
12'
Бьорн Копплин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг находит одноклубника четким пасом пяткой.
Угловой
11'
Слот Каспер из команды Силькеборг подал угловой слева.
11'
Дамборг Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Деннис Флинта из команды Силькеборг делает передачу одноклубнику.
11'
Слот Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Бьорн Копплин из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Слот Каспер
10'
Симон Якобсен из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
9'
Игрок из команды Силькеборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
9'
Петер Фриис Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Vito Hammershoej-Mistrati выбил мяч подальше от ворот.
9'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
8'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
7'
Удар от ворот произведет Хобро
7'
Родич Владимир из команды Силькеборг делает неудачный навес.
7'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Петер Фриис Йенсен взял и забрал мяч на выходе
6'
Бьорн Копплин из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
6'
Деннис Флинта выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
5'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Удар от ворот произведет Хобро
3'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
3'
Деннис Флинта выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Vito Hammershoej-Mistrati нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Йеспер Боге из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
2'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Силькеборг". Встреча началась!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хобро". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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