Стадион: Де Кёйп Зрители: 45000
2:1
Конец матча
19' Желтая карточкаТоорнстра Йенс
23' Желтая карточкаДжаханбакш Алиреза
26' Желтая карточкаИдрисси Уссама
1:0
33' ГолБутьюс Жан-Поль
61' Желтая карточкаВан дер Хейден Ян-Ари
2:0
73' ГолЙоргенсен Николай
2:1
90' ГолВегхорст Ваут
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
94'
93'
Тактическая замена. Дикс Кевин уходит с поля и его заменяет Ниукоп Барт
93'
Teun Koopmeiners сделал результативную передачу.
93'
Г О О О О Л - Вегхорст Ваут классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
92'
92'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
92'
92'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
92'
Джонс Брэд отбил мяч на угловой после удара Сёнтьенс Матс из штрафной площади.
91'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
90'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
90'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
89'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
89'
Де Вильена Тонни нанес удар издали, а Бизот Марко отбил его обратно в игру!
88'
88'
Оуведжан Томас нанес удар, мяч был парирован, но Джонс Брэд не удержал его в руках.
88'
87'
86'
86'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
84'
82'
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 45000 болельщиков
82'
Джаханбакш Алиреза решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
81'
Судья сигнализирует, что Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Джаханбакш Алиреза
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
79'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар опасно и грубо сыграл. Де Вильена Тонни пострадал.
79'
79'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
79'
Teun Koopmeiners мяч отрикошетил от ворот
79'
Teun Koopmeiners пробил со штрафного прямо в стенку
78'
Судья сигнализирует, что Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Вегхорст Ваут
77'
Вюйтенс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
77'
76'
76'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
76'
76'
Де Вильена Тонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
75'
Судья сигнализирует, что Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Джаханбакш Алиреза
75'
Тактическая замена. Тил Гуус уходит с поля и его заменяет Ван Оверем Йорис
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
73'
Бергёйс Стивен сделал результативную передачу.
73'
Г О О О О Л - Йоргенсен Николай изменил счет на табло!
73'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
72'
72'
Бутьюс Жан-Поль не смог попасть в створ ударом издали
72'
71'
Сёнтьенс Матс не смог попасть в створ ударом издали
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд в офсайде
70'
Ван Бик Свен из команды Фейеноорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
70'
Тоорнстра Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Мидтше Фредрик наказан за толчок Бергёйс Стивен
68'
68'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
67'
67'
67'
Шанс! Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд пробил головой, но мимо
67'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд подал угловой слева.
66'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
Судья сигнализирует, что Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Ван Бик Свен
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
65'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Ван Бик Свен не пострадал и надо продолжать игру!
63'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар в офсайде
63'
Джаханбакш Алиреза нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Ван дер Хейден Ян-Ари получил желтую карточку от судьи
61'
Безумный фол. Ван дер Хейден Ян-Ари грубо играет против соперника. Пострадал Джаханбакш Алиреза
61'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
60'
60'
Шанс! Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар пробил головой, но мимо
60'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
59'
58'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар играет слишком грубо. Бутьюс Жан-Поль оказался на газоне.
58'
Судья свистит. Оуведжан Томас атаковал сзади соперника. Это Де Вильена Тонни заработал своей команде штрафной
57'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд в офсайде
57'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
56'
Судья сигнализирует, что Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Мидтше Фредрик
56'
Судья сигнализирует, что Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Джаханбакш Алиреза
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
Судья сигнализирует, что Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Бутьюс Жан-Поль
54'
Джаханбакш Алиреза нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Бергёйс Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
54'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
53'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
53'
53'
ШАНС! Тоорнстра Йенс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
53'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
52'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
51'
51'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
50'
Судья сигнализирует, что Дикс Кевин из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Оуведжан Томас
49'
Судья сигнализирует, что Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
46'
Тактическая замена. Идрисси Уссама уходит с поля и его заменяет Сёнтьенс Матс
46'
Тактическая замена. Хацидиакос Пантелис уходит с поля и его заменяет Влаар Рон
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
45'
45'
Вегхорст Ваут нанес удар чуть мимо. Близко!
45'
Судья свистит. Хапс Ридгесиано атаковал сзади соперника. Это Тил Гуус заработал своей команде штрафной
44'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Хацидиакос Пантелис пострадал.
44'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
44'
Вюйтенс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Джонс Брэд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
42'
42'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар навешивает в штрафную с рикошетом.
42'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
42'
Дикс Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Судья сигнализирует, что Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Идрисси Уссама
41'
Судья сигнализирует, что Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Свенссон Юнас
41'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд играет слишком грубо. Свенссон Юнас оказался на газоне.
41'
Бергёйс Стивен отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
Безумный фол. Хацидиакос Пантелис грубо играет против соперника. Пострадал Йоргенсен Николай
39'
39'
38'
Судья свистит. Оуведжан Томас атаковал сзади соперника. Это Бергёйс Стивен заработал своей команде штрафной
37'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар опасно и грубо сыграл. Ван Бик Свен пострадал.
36'
Судья сигнализирует, что Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Бутьюс Жан-Поль
36'
Эль-Ахмади Карим нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
36'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
36'
Выглядело как неплохой момент. Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
35'
Вюйтенс Стейн нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Эль-Ахмади Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
Хапс Ридгесиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
ГОООООЛ - Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд забивает из-за штрафной площади
33'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
33'
Хацидиакос Пантелис ошибается в защите.
32'
Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой справа.
32'
Оуведжан Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
30'
Судья сигнализирует, что Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
29'
28'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Бутьюс Жан-Поль мяча так и не получил
28'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
26'
Идрисси Уссама сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
26'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар опасно и грубо сыграл. Дикс Кевин пострадал.
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
25'
Шанс! Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар пробил головой, но мимо
25'
25'
24'
Йоргенсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
24'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
24'
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Рефери не любит споров - именно за это Джаханбакш Алиреза сейчас получил желтую
23'
Матч остановлен
23'
23'
23'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
23'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Плохо сыграл Джонс Брэд - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
22'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
22'
21'
ШАНС! Эль-Ахмади Карим нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
Тоорнстра Йенс имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
21'
Плохо сыграл Бизот Марко - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
21'
Соперник делает почти голевой пас, но Бизот Марко из команды АЗ Алкмаар начеку и спасает ситуацию.
21'
Почти гол! Йоргенсен Николай пробил головой по воротам, но Бизот Марко спас!
21'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
19'
Тоорнстра Йенс сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
19'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Teun Koopmeiners пострадал.
19'
19'
Тоорнстра Йенс нанес удар чуть мимо. Близко!
19'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
16'
Йоргенсен Николай наказан за толчок Teun Koopmeiners
16'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
14'
Бутьюс Жан-Поль наказан за толчок Свенссон Юнас
13'
12'
Судья сигнализирует, что Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Тоорнстра Йенс
11'
11'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
11'
Йоргенсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
10'
Хороший удар издали нанес Идрисси Уссама, но отличный сейв сделал Джонс Брэд. Угловой.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
9'
Тил Гуус наказан за толчок Де Вильена Тонни
6'
Дикс Кевин не смог попасть в створ ударом издали
5'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
5'
АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля
5'
Выглядело как неплохой момент. Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
4'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
4'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
4'
4'
ШАНС! Бутьюс Жан-Поль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
4'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
3'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АЗ Алкмаар". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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