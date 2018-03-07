Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - СКА-Хабаровск

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Стадион: Открытие Арена
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Спартак Москва (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 04.03.2018 Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 22.02.2018 Атлетик Б 1:2 Спартак Москва ЛЕ
- 15.02.2018 Спартак Москва 1:3 Атлетик Б ЛЕ
- 07.02.2018 Спартак Москва 2:1 Спарта Прага ТМК
- 03.02.2018 Спартак Москва 1:2 Хэбей Форчун ТМК
- 31.01.2018 Спартак Москва 0:0 ЦСКА София ТМК
- 22.01.2018 Спартак Москва 2:3 Астана ТМК
- 18.01.2018 Спартак Москва 0:1 Шанхай СИПГ ТМК
- 10.12.2017 Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 06.12.2017 Ливерпуль 7:0 Спартак Москва ЛЧ
- 01.12.2017 Арсенал Тула 0:1 Спартак Москва ПЛ
- 27.11.2017 Спартак Москва 3:1 Зенит ПЛ
- 21.11.2017 Спартак Москва 1:1 Марибор ЛЧ
- 18.11.2017 Краснодар 1:4 Спартак Москва ПЛ
- 05.11.2017 Спартак Москва 3:1 Уфа ПЛ
- 01.11.2017 Севилья 2:1 Спартак Москва ЛЧ
- 28.10.2017 Ростов 2:2 Спартак Москва ПЛ
- 25.10.2017 Спартак Москва 5:2 Спартак-Нальчик К
- 21.10.2017 Спартак Москва 0:0 Амкар ПЛ
- 17.10.2017 Спартак Москва 5:1 Севилья ЛЧ
СКА-Хабаровск (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 04.03.2018 СКА-Хабаровск 0:1 Тосно ПЛ
- 27.02.2018 СКА-Хабаровск 0:0 Шинник К
- 12.02.2018 Гонвед 1:2 СКА-Хабаровск ТМК
- 09.02.2018 Зброёвка 0:1 СКА-Хабаровск ТМК
- 07.02.2018 СКА-Хабаровск 0:3 Балтика ТМК
- 22.01.2018 Нефтчи 1:8 СКА-Хабаровск ТМК
- 20.01.2018 KF Tirana 2:2 СКА-Хабаровск ТМК
- 09.12.2017 Рубин 3:1 СКА-Хабаровск ПЛ
- 03.12.2017 Анжи 4:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 27.11.2017 СКА-Хабаровск 1:2 Локомотив Москва ПЛ
- 18.11.2017 СКА-Хабаровск 2:4 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.11.2017 СКА-Хабаровск 1:2 Арсенал Тула ПЛ
- 29.10.2017 Краснодар 4:1 СКА-Хабаровск ПЛ
- 25.10.2017 СКА-Хабаровск 2:0 Динамо СПб К
- 21.10.2017 СКА-Хабаровск 2:2 Уфа ПЛ
- 14.10.2017 Динамо Москва 2:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 30.09.2017 СКА-Хабаровск 2:1 Ростов ПЛ
- 25.09.2017 Амкар 3:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 21.09.2017 Арарат Москва 1:2 СКА-Хабаровск К
- 17.09.2017 СКА-Хабаровск 2:2 Ахмат ПЛ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|21
|14
|4
|3
|32 - 15
|46
|2.
|Краснодар
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|35 - 24
|39
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|21
|10
|8
|3
|36 - 23
|38
|4.
|Зенит
|Заявка
|21
|10
|8
|3
|31 - 13
|38
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|29 - 17
|38
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|21 - 23
|28
|7.
|Уфа
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|21 - 23
|28
|8.
|Ахмат
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|22 - 27
|26
|9.
|Ростов
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|18 - 20
|25
|10.
|Урал
|Заявка
|21
|5
|10
|6
|22 - 23
|25
|11.
|Рубин
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|21 - 18
|24
|12.
|Тосно
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|19 - 35
|23
|13.
|Динамо Москва
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|20 - 21
|23
|14.
|Амкар
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|12 - 19
|22
|15.
|Анжи
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|23 - 39
|20
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|16 - 38
|12
-
Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - СКА-ХабаровскДо начала игры осталось 2 дня 10 часов 49 минут, которая состоится 11.03.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Спартак Москва - СКА-Хабаровск
Спартак Москва
91.7% (66)
Ничья:
5.6% (4)
СКА-Хабаровск
2.8% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Спартак Москва:
51.4% (37)
3:0 Спартак Москва:
16.7% (12)
1:0 Спартак Москва:
6.9% (5)
2:1 Спартак Москва:
6.9% (5)
0:0 Ничья:
4.2% (3)
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