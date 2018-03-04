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Стадион:
Амкар
 
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Арсенал Тула
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Прогнозы на матч Амкар - Арсенал Тула
Амкар
48.6% (52)
Ничья:
41.1% (44)
Арсенал Тула
10.3% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
33.6% (36)
Амкар:
29.9% (32)
Амкар:
12.1% (13)
Ничья:
7.5% (8)
Арсенал Тула:
4.7% (5)
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