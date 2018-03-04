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Амкар (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 03.03.2018 Зенит 0:0 Амкар ПЛ
- 27.02.2018 Амкар 0:0 Авангард Курск К
- 19.02.2018 Амкар 1:1 Динамо СПб ТМК
- 18.02.2018 Амкар 0:1 Динамо Батуми ТМК
- 15.02.2018 Амкар 2:0 Алашкерт ТМК
- 11.02.2018 Будучность 0:3 Амкар ТМК
- 07.02.2018 Динамо Москва 2:1 Амкар ТМК
- 31.01.2018 Црвена Звезда 1:1 Амкар ТМК
- 27.01.2018 Берое 1:0 Амкар ТМК
- 24.01.2018 Амкар 3:0 Корона Кельце ТМК
- 10.12.2017 Амкар 1:3 Краснодар ПЛ
- 03.12.2017 Уфа 3:0 Амкар ПЛ
- 24.11.2017 Амкар 2:1 Динамо Москва ПЛ
- 19.11.2017 Ростов 0:0 Амкар ПЛ
- 12.11.2017 Амкар 1:2 Урал ТМК
- 05.11.2017 Амкар 1:2 Анжи ПЛ
- 29.10.2017 Амкар 1:1 Урал ПЛ
- 25.10.2017 Ростов 1:1 Амкар К
- 21.10.2017 Спартак Москва 0:0 Амкар ПЛ
- 16.10.2017 Амкар 0:0 Тосно ПЛ
Арсенал Тула (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 04.03.2018 Арсенал Тула 1:0 Ахмат ПЛ
- 27.02.2018 Арсенал Тула 4:3 БАТЭ ТМК
- 27.02.2018 Арсенал Тула 1:2 Окжетпес ТМК
- 20.02.2018 Арсенал Тула 0:0 Кайрат ТМК
- 20.02.2018 Арсенал Тула 1:0 Динамо Вранье ТМК
- 13.02.2018 Арсенал Тула 2:3 Торпедо-БелАЗ ТМК
- 13.02.2018 Арсенал Тула 1:0 Торпедо-БелАЗ ТМК
- 06.02.2018 Арсенал Тула 0:1 Динамо Тбилиси ТМК
- 03.02.2018 Арсенал Тула 0:1 Лудогорец ТМК
- 27.01.2018 Арсенал Тула 3:3 Габала ТМК
- 23.01.2018 Арсенал Тула 2:2 Теннис Боруссия ТМК
- 08.12.2017 Урал 1:1 Арсенал Тула ПЛ
- 01.12.2017 Арсенал Тула 0:1 Спартак Москва ПЛ
- 25.11.2017 Тосно 3:2 Арсенал Тула ПЛ
- 18.11.2017 Арсенал Тула 0:0 Рубин ПЛ
- 11.11.2017 Арсенал Тула 3:1 Динамо Минск ТМК
- 05.11.2017 СКА-Хабаровск 1:2 Арсенал Тула ПЛ
- 27.10.2017 Арсенал Тула 1:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 22.10.2017 Анжи 3:2 Арсенал Тула ПЛ
- 15.10.2017 Зенит 0:1 Арсенал Тула ПЛ
Последние игры между собой
Амкар: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Арсенал Тула: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|21
|14
|4
|3
|32 - 15
|46
|2.
|Краснодар
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|35 - 24
|39
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|21
|10
|8
|3
|36 - 23
|38
|4.
|Зенит
|Заявка
|21
|10
|8
|3
|31 - 13
|38
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|29 - 17
|38
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|21 - 23
|28
|7.
|Уфа
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|21 - 23
|28
|8.
|Ахмат
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|22 - 27
|26
|9.
|Ростов
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|18 - 20
|25
|10.
|Урал
|Заявка
|21
|5
|10
|6
|22 - 23
|25
|11.
|Рубин
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|21 - 18
|24
|12.
|Тосно
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|19 - 35
|23
|13.
|Динамо Москва
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|20 - 21
|23
|14.
|Амкар
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|12 - 19
|22
|15.
|Анжи
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|23 - 39
|20
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|16 - 38
|12
-
Текстовая онлайн трансляция матча Амкар - Арсенал ТулаДо начала игры осталось 2 дня 10 часов 42 минуты, которая состоится 09.03.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Амкар - Арсенал Тула
Амкар
48.6% (52)
Ничья:
41.1% (44)
Арсенал Тула
10.3% (11)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
33.6% (36)
1:0 Амкар:
29.9% (32)
2:1 Амкар:
12.1% (13)
0:0 Ничья:
7.5% (8)
1:2 Арсенал Тула:
4.7% (5)
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