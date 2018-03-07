Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - ЦСКА Москва

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Стадион: Ахмат-Арена
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Ахмат (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 04.03.2018 Арсенал Тула 1:0 Ахмат ПЛ
- 22.02.2018 Динамо Москва 3:2 Ахмат ТМК
- 19.02.2018 Анжи 1:1 Ахмат ТМК
- 18.02.2018 Ахмат 1:1 Иртыш Павлодар ТМК
- 16.02.2018 Ахмат 0:0 Вайле ТМК
- 10.02.2018 Ахмат 1:1 Гонвед ТМК
- 07.02.2018 Ахмат 0:0 Жальгирис ТМК
- 04.02.2018 Ахмат 2:1 Зета ТМК
- 25.01.2018 Ахмат 1:0 Кызыл-Жар ТМК
- 21.01.2018 Славия София 1:3 Ахмат ТМК
- 11.12.2017 Ахмат 0:0 Зенит ПЛ
- 03.12.2017 Краснодар 3:2 Ахмат ПЛ
- 25.11.2017 Ахмат 2:1 Уфа ПЛ
- 18.11.2017 Динамо Москва 1:1 Ахмат ПЛ
- 04.11.2017 Ахмат 1:0 Ростов ПЛ
- 30.10.2017 Ахмат 1:1 Анжи ПЛ
- 22.10.2017 Урал 2:0 Ахмат ПЛ
- 13.10.2017 Ахмат 1:2 Спартак Москва ПЛ
- 30.09.2017 Тосно 1:0 Ахмат ПЛ
- 25.09.2017 Ахмат 1:0 Рубин ПЛ
ЦСКА Москва (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 08.03.2018 ЦСКА Москва 0:1 Лион ЛЕ
- 03.03.2018 ЦСКА Москва 1:0 Урал ПЛ
- 21.02.2018 ЦСКА Москва 1:0 Црвена Звезда ЛЕ
- 17.02.2018 Эсбьерг 0:0 ЦСКА Москва ТМК
- 13.02.2018 Црвена Звезда 0:0 ЦСКА Москва ЛЕ
- 07.02.2018 Торревьеха 0:7 ЦСКА Москва ТМК
- 06.02.2018 ЦСКА Москва 3:0 Эльче ТМК
- 02.02.2018 Нордшелланн 1:1 ЦСКА Москва ТМК
- 29.01.2018 Пяст 0:0 ЦСКА Москва ТМК
- 22.01.2018 ЦСКА Москва 2:2 Хорсенс ТМК
- 21.01.2018 ЦСКА Москва 0:0 Волеренга ТМК
- 10.12.2017 Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.12.2017 Манчестер Юнайтед 2:1 ЦСКА Москва ЛЧ
- 01.12.2017 ЦСКА Москва 6:0 Тосно ПЛ
- 26.11.2017 Рубин 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 22.11.2017 ЦСКА Москва 2:0 Бенфика ЛЧ
- 18.11.2017 СКА-Хабаровск 2:4 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.11.2017 Локомотив Москва 2:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 31.10.2017 Базель 1:2 ЦСКА Москва ЛЧ
- 27.10.2017 Арсенал Тула 1:0 ЦСКА Москва ПЛ
Последние игры между собой
Ахмат: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
ЦСКА Москва: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
- 27.08.2017 ЦСКА Москва 0:1 Ахмат Премьер-лига
- 19.03.2017 Ахмат 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 10.09.2016 ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига
- 07.05.2016 ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига
- 25.10.2015 Ахмат 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 07.03.2015 Ахмат 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 13.08.2014 ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига
- 27.03.2014 ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Кубок
- 10.11.2013 ЦСКА Москва 4:1 Ахмат Премьер-лига
- 28.09.2013 Ахмат 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 04.05.2013 ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига
- 28.10.2012 Ахмат 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 15.10.2011 ЦСКА Москва 2:2 Ахмат Премьер-лига
- 10.06.2011 Ахмат 2:4 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 17.10.2010 Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 10.05.2010 ЦСКА Москва 4:1 Ахмат Премьер-лига
- 30.10.2009 ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига
- 11.07.2009 Ахмат 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 17.08.2008 ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Премьер-лига
- 05.04.2008 Ахмат 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|21
|14
|4
|3
|32 - 15
|46
|2.
|Краснодар
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|35 - 24
|39
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|21
|10
|8
|3
|36 - 23
|38
|4.
|Зенит
|Заявка
|21
|10
|8
|3
|31 - 13
|38
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|29 - 17
|38
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|21 - 23
|28
|7.
|Уфа
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|21 - 23
|28
|8.
|Ахмат
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|22 - 27
|26
|9.
|Ростов
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|18 - 20
|25
|10.
|Урал
|Заявка
|21
|5
|10
|6
|22 - 23
|25
|11.
|Рубин
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|21 - 18
|24
|12.
|Тосно
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|19 - 35
|23
|13.
|Динамо Москва
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|20 - 21
|23
|14.
|Амкар
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|12 - 19
|22
|15.
|Анжи
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|23 - 39
|20
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|16 - 38
|12
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Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - ЦСКА МоскваДо начала игры осталось 2 дня 8 часов 20 минут, которая состоится 11.03.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Ахмат - ЦСКА Москва
Ахмат
12.7% (9)
Ничья:
22.5% (16)
ЦСКА Москва
64.8% (46)
Вы не участвовали в прогнозе
0:1 ЦСКА Москва:
28.2% (20)
1:2 ЦСКА Москва:
25.4% (18)
1:1 Ничья:
19.7% (14)
0:2 ЦСКА Москва:
8.5% (6)
1:0 Ахмат:
4.2% (3)
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