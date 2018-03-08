Текстовая онлайн трансляция матча Тосно - Рубин

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Предыдущие игры
Тосно (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 04.03.2018 СКА-Хабаровск 0:1 Тосно ПЛ
- 28.02.2018 Тосно 2:1 Луч-Энергия К
- 23.02.2018 Тосно 4:0 Актобе ТМК
- 20.02.2018 Тосно 1:0 Авангард Курск ТМК
- 17.02.2018 Бананц 0:4 Тосно ТМК
- 10.02.2018 Словацко 1:2 Тосно ТМК
- 08.02.2018 Иртыш 1:0 Тосно ТМК
- 07.02.2018 Дебрецен 3:0 Тосно ТМК
- 31.01.2018 Черно Море 1:0 Тосно ТМК
- 24.01.2018 Младост Добой-Какань 0:1 Тосно ТМК
- 18.01.2018 Ботошани 2:2 Тосно ТМК
- 11.12.2017 Тосно 1:3 Локомотив Москва ПЛ
- 01.12.2017 ЦСКА Москва 6:0 Тосно ПЛ
- 25.11.2017 Тосно 3:2 Арсенал Тула ПЛ
- 19.11.2017 Зенит 5:0 Тосно ПЛ
- 04.11.2017 Тосно 1:3 Краснодар ПЛ
- 29.10.2017 Динамо Москва 0:1 Тосно ПЛ
- 25.10.2017 Тосно 0:0 Томь К
- 21.10.2017 Тосно 1:1 Ростов ПЛ
- 16.10.2017 Амкар 0:0 Тосно ПЛ
Рубин (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 02.03.2018 Анжи 1:1 Рубин ПЛ
- 25.02.2018 Русенборг 1:4 Рубин ТМК
- 21.02.2018 Рубин 1:1 Лиллестрём ТМК
- 18.02.2018 Рубин 3:0 Волеренга ТМК
- 15.02.2018 Сарпсборг-08 1:0 Рубин ТМК
- 06.02.2018 Рубин 2:0 Диошдьёр ТМК
- 01.02.2018 Тромсё 1:0 Рубин ТМК
- 28.01.2018 Рубин 1:0 Богемианс-1905 ТМК
- 19.01.2018 Рубин 0:0 Локомотив Ташкент ТМК
- 09.12.2017 Рубин 3:1 СКА-Хабаровск ПЛ
- 02.12.2017 Локомотив Москва 1:0 Рубин ПЛ
- 26.11.2017 Рубин 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 18.11.2017 Арсенал Тула 0:0 Рубин ПЛ
- 05.11.2017 Рубин 0:0 Зенит ПЛ
- 30.10.2017 Уфа 2:1 Рубин ПЛ
- 25.10.2017 Рубин 1:2 Крылья Советов К
- 21.10.2017 Рубин 0:0 Динамо Москва ПЛ
- 15.10.2017 Ростов 0:1 Рубин ПЛ
- 30.09.2017 Рубин 0:1 Амкар ПЛ
- 25.09.2017 Ахмат 1:0 Рубин ПЛ
Последние игры между собой
Тосно: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Рубин: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 26.08.2017 Рубин 1:0 Тосно Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|21
|14
|4
|3
|32 - 15
|46
|2.
|Краснодар
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|35 - 24
|39
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|21
|10
|8
|3
|36 - 23
|38
|4.
|Зенит
|Заявка
|21
|10
|8
|3
|31 - 13
|38
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|29 - 17
|38
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|21 - 23
|28
|7.
|Уфа
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|21 - 23
|28
|8.
|Ахмат
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|22 - 27
|26
|9.
|Ростов
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|18 - 20
|25
|10.
|Урал
|Заявка
|21
|5
|10
|6
|22 - 23
|25
|11.
|Рубин
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|21 - 18
|24
|12.
|Тосно
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|19 - 35
|23
|13.
|Динамо Москва
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|20 - 21
|23
|14.
|Амкар
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|12 - 19
|22
|15.
|Анжи
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|23 - 39
|20
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|16 - 38
|12
-
Текстовая онлайн трансляция матча Тосно - РубинДо начала игры осталось 1 день 23 часа 11 минут, которая состоится 10.03.2018.
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Прогнозы на матч Тосно - Рубин
Тосно
17.6% (13)
Ничья:
50% (37)
Рубин
32.4% (24)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
43.2% (32)
1:2 Рубин:
16.2% (12)
0:1 Рубин:
12.2% (9)
1:0 Тосно:
8.1% (6)
2:1 Тосно:
6.8% (5)
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