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Тосно
 
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Рубин
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Текстовая онлайн трансляция матча Тосно - Рубин

До начала игры осталось 1 день 23 часа 11 минут, которая состоится 10.03.2018.
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Прогнозы на матч Тосно - Рубин
Тосно
17.6% (13)
Ничья:
50% (37)
Рубин
32.4% (24)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
43.2% (32)
Рубин:
16.2% (12)
Рубин:
12.2% (9)
Тосно:
8.1% (6)
Тосно:
6.8% (5)
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