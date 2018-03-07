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Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Зенит

До начала игры осталось 2 дня 5 часов 51 минуту, которая состоится 11.03.2018.
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Прогнозы на матч Ростов - Зенит
Ростов
12.2% (9)
Ничья:
24.3% (18)
Зенит
63.5% (47)

Вы не участвовали в прогнозе

Зенит:
37.8% (28)
Ничья:
23% (17)
Зенит:
13.5% (10)
Ростов:
9.5% (7)
Зенит:
6.8% (5)
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