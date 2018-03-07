Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Зенит

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Стадион: Олимп-2
Предыдущие игры
Ростов (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 03.03.2018 Краснодар 3:1 Ростов ПЛ
- 23.02.2018 Стабек 0:1 Ростов ТМК
- 18.02.2018 Тромсё 2:2 Ростов ТМК
- 17.02.2018 Ростов 2:1 Олесунн ТМК
- 08.02.2018 Олимпия Любляна 3:3 Ростов ТМК
- 05.02.2018 Будучность 0:0 Ростов ТМК
- 01.02.2018 Дукла Прага 1:3 Ростов ТМК
- 22.01.2018 Вииторул Констанца 1:1 Ростов ТМК
- 18.01.2018 КСМ Студенцеск 1:1 Ростов ТМК
- 10.12.2017 Ростов 1:0 Уфа ПЛ
- 02.12.2017 Динамо Москва 2:0 Ростов ПЛ
- 26.11.2017 Ростов 2:0 Анжи ПЛ
- 19.11.2017 Ростов 0:0 Амкар ПЛ
- 04.11.2017 Ахмат 1:0 Ростов ПЛ
- 28.10.2017 Ростов 2:2 Спартак Москва ПЛ
- 25.10.2017 Ростов 1:1 Амкар К
- 21.10.2017 Тосно 1:1 Ростов ПЛ
- 15.10.2017 Ростов 0:1 Рубин ПЛ
- 30.09.2017 СКА-Хабаровск 2:1 Ростов ПЛ
- 24.09.2017 Ростов 0:1 Локомотив Москва ПЛ
Зенит (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 08.03.2018 РБ Лейпциг 2:1 Зенит ЛЕ
- 03.03.2018 Зенит 0:0 Амкар ПЛ
- 22.02.2018 Зенит 3:0 Селтик ЛЕ
- 15.02.2018 Селтик 1:0 Зенит ЛЕ
- 10.02.2018 Зенит 3:1 Марибор ТМК
- 08.02.2018 Зенит 0:2 Вайле ТМК
- 07.02.2018 Зенит 1:0 Црвена Звезда ТМК
- 04.02.2018 Зенит 0:0 Слован Братислава ТМК
- 28.01.2018 Зенит 4:1 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
- 25.01.2018 Зенит 5:1 Славия Прага ТМК
- 22.01.2018 Зенит 5:0 Копенгаген ТМК
- 11.12.2017 Ахмат 0:0 Зенит ПЛ
- 07.12.2017 Реал Сосьедад 1:3 Зенит ЛЕ
- 02.12.2017 Зенит 2:1 Урал ПЛ
- 27.11.2017 Спартак Москва 3:1 Зенит ПЛ
- 23.11.2017 Зенит 2:1 Вардар ЛЕ
- 19.11.2017 Зенит 5:0 Тосно ПЛ
- 05.11.2017 Рубин 0:0 Зенит ПЛ
- 02.11.2017 Русенборг 1:1 Зенит ЛЕ
- 29.10.2017 Зенит 0:3 Локомотив Москва ПЛ
Последние игры между собой
Ростов: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 11
Зенит: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 3
- 27.08.2017 Зенит 0:0 Ростов Премьер-лига
- 03.12.2016 Ростов 0:0 Зенит Премьер-лига
- 12.08.2016 Зенит 3:2 Ростов Премьер-лига
- 24.04.2016 Ростов 3:0 Зенит Премьер-лига
- 03.10.2015 Зенит 3:0 Ростов Премьер-лига
- 10.05.2015 Зенит 3:0 Ростов Премьер-лига
- 20.09.2014 Ростов 0:5 Зенит Премьер-лига
- 22.11.2013 Зенит 0:2 Ростов Премьер-лига
- 22.09.2013 Ростов 0:4 Зенит Премьер-лига
- 12.05.2013 Ростов 1:1 Зенит Премьер-лига
- 02.11.2012 Зенит 2:1 Ростов Премьер-лига
- 23.10.2011 Ростов 1:3 Зенит Премьер-лига
- 14.06.2011 Зенит 4:0 Ростов Премьер-лига
- 14.11.2010 Зенит 5:0 Ростов Премьер-лига
- 24.07.2010 Ростов 1:3 Зенит Премьер-лига
- 13.09.2009 Зенит 2:0 Ростов Премьер-лига
- 03.05.2009 Ростов 2:1 Зенит Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|21
|14
|4
|3
|32 - 15
|46
|2.
|Краснодар
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|35 - 24
|39
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|21
|10
|8
|3
|36 - 23
|38
|4.
|Зенит
|Заявка
|21
|10
|8
|3
|31 - 13
|38
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|29 - 17
|38
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|21 - 23
|28
|7.
|Уфа
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|21 - 23
|28
|8.
|Ахмат
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|22 - 27
|26
|9.
|Ростов
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|18 - 20
|25
|10.
|Урал
|Заявка
|21
|5
|10
|6
|22 - 23
|25
|11.
|Рубин
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|21 - 18
|24
|12.
|Тосно
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|19 - 35
|23
|13.
|Динамо Москва
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|20 - 21
|23
|14.
|Амкар
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|12 - 19
|22
|15.
|Анжи
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|23 - 39
|20
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|16 - 38
|12
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Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - ЗенитДо начала игры осталось 2 дня 5 часов 51 минуту, которая состоится 11.03.2018.
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Прогнозы на матч Ростов - Зенит
Ростов
12.2% (9)
Ничья:
24.3% (18)
Зенит
63.5% (47)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Зенит:
37.8% (28)
1:1 Ничья:
23% (17)
0:1 Зенит:
13.5% (10)
2:1 Ростов:
9.5% (7)
0:2 Зенит:
6.8% (5)
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