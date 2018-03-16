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Стадион: Зрители: 4400
Эксельсиор
1:2
Конец матча
АДО Ден Хааг
0'
1:0
26' Гол
Milan Massop
40' Желтая карточка
Мессауд Али
1:1
52' Гол
Йонсен Бьорн
60' Желтая карточка
Фас Ваут
73' Желтая карточка
Nick Kuipers I
1:2
79' Гол
Йонсен Бьорн
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
94'
Как он промахнулся? Хой Элсон имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
94'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
93'
АДО Ден Хааг делает замену. Фалкенбург Эрик уходит с поля, а Лоренцен Мелвин выходит на его замену.
Офсайд
92'
Матей Юрген из команды Эксельсиор в офсайде

Фол, нарушение
92'
Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг играет слишком грубо. Фас Ваут оказался на газоне.
91'
Гортер Донни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Карами Халид из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Nick Kuipers выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Файк Хишам из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
90'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
89'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
89'
Матей Юрген мяч отрикошетил от ворот
88'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
87'
Какой промах! Вермёлен Кевин имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
87'
Карами Халид из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
87'
Баккер Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Карами Халид из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
86'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Тактическая замена. Абденассер Кайати уходит с поля и его заменяет Кюйперс Бас
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
85'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
85'
Milan Massop из команды Эксельсиор делает неудачный навес.
85'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
83'
Тактическая замена. Мессауд Али уходит с поля и его заменяет Фортеш Джеффри
83'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
ПЕРЕКЛАДИНА! Мессауд Али упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
81'
Гарсия Леви из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
81'
Гарсия Леви из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
79'
Иммерс Лекс сделал результативную передачу.
Описание гола
79'
ГОЛ! - Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
78'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Файк Хишам
77'
Матей Юрген пробил головой, вратарь справился с ударом.
76'
Файк Хишам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
76'
Гортер Донни коснулся мяча рукой.
76'
Тактическая замена. Hennos Asmelash уходит с поля и его заменяет Хой Элсон
75'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Офсайд
75'
Мессауд Али из команды Эксельсиор в офсайде
74'
Йонсен Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой справа.
74'
Йонсен Бьорн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Файк Хишам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
73'
Nick Kuipers получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
73'
Nick Kuipers из команды АДО Ден Хааг играет слишком грубо. Вермёлен Кевин оказался на газоне.
73'
Тео Звартед взял и забрал мяч на выходе
73'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
73'
Тео Звартед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
72'
Thijmen Goppel нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
70'
Сегодняшная посещаемость составляет 4400 болельщиков
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
70'
Цвинкелс Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор подал угловой слева.
69'
Файк Хишам бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
68'
Гарсия Леви на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
67'
Фалкенбург Эрик видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
Фол, нарушение
66'
Milan Massop наказан за толчок Hennos Asmelash
65'
Тактическая замена. Аноур Хадоуир уходит с поля и его заменяет Вермёлен Кевин
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
64'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
Угловой
63'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
63'
Milan Massop предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
So close! Удар головой нанес Nick Kuipers но мяч выбили с ленточки!
Угловой
62'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
62'
Фалкенбург Эрик мяч отрикошетил от ворот
61'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
61'
Фалкенбург Эрик решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
60'
Фас Ваут получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
60'
Безумный фол. Фас Ваут грубо играет против соперника. Пострадал Йонсен Бьорн
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
59'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
59'
Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
59'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
58'
Milan Massop предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Гортер Донни
57'
Колвейк Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает навес прямо в штрафную.
56'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
54'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Описание гола
52'
Г О О О О О О Л - Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
52'
Абденассер Кайати видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
52'
Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
51'
Thijmen Goppel мяч отрикошетил от ворот
51'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
50'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Вратарь парирует удар, который нанес Гарсия Леви, и мяч снова в игре
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Угловой
43'
Мессауд Али из команды Эксельсиор подал угловой справа.
43'
Мейерс Арон ошибается в защите.
43'
Гарсия Леви из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
43'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
42'
Шанс! Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг пробил головой, но мимо
42'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Milan Massop из команды Эксельсиор играет слишком грубо. Йонсен Бьорн оказался на газоне.
Фол, нарушение
40'
Безумный фол. Мессауд Али грубо играет против соперника. Пострадал Nick Kuipers
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
40'
Nick Kuipers из команды АДО Ден Хааг играет слишком грубо. Мессауд Али оказался на газоне.
Желтая карточка
40'
Мессауд Али получил желтую карточку от судьи
39'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Thijmen Goppel нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
38'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
37'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Гарсия Леви наказан за толчок Мейерс Арон
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Файк Хишам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
31'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
31'
ШАНС! Мейерс Арон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
31'
Абденассер Кайати нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
30'
Матей Юрген из команды Эксельсиор толкнул локтем оппонента. Это Йонсен Бьорн заработал фол
26'
Брюинс Луиджи сделал результативную передачу.
26'
Мессауд Али из команды Эксельсиор навешивает в штрафную с рикошетом.
Описание гола
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Milan Massop из клуба "Эксельсиор" отправил мяч головой в ворота.
26'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
26'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор подал угловой слева.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
24'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
23'
Hennos Asmelash выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Карами Халид из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
22'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Hennos Asmelash из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Колвейк Райан из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Гортер Донни
20'
Мессауд Али нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Гарсия Леви из команды Эксельсиор делает навес прямо в штрафную.
18'
Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
17'
Хорошую попытку сделал Брюинс Луиджи. Удар в створ, но вратарь начеку
17'
Файк Хишам из команды Эксельсиор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
13'
Мессауд Али из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
11'
Матей Юрген из команды Эксельсиор толкнул локтем оппонента. Это Гортер Донни заработал фол
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
10'
Цвинкелс Роберт отбил мяч на угловой после удара Мессауд Али из штрафной площади.
Угловой
10'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор подал угловой справа.
9'
Тео Звартед взял и забрал мяч на выходе
9'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
9'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
8'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
8'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Hennos Asmelash из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Офсайд
5'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг в офсайде
Фол, нарушение
5'
Судья свистит. Колвейк Райан атаковал сзади соперника. Это Hennos Asmelash заработал своей команде штрафной
4'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
4'
Карами Халид из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
2'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
2'
Какой промах! Файк Хишам имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
2'
Гарсия Леви из команды Эксельсиор делает навес прямо в штрафную.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АДО Ден Хааг". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Van Donge and De Roo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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