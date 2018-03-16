Стадион: Van Donge and De Roo Stadion Зрители: 4400
1:2
Конец матча
1:0
26' ГолMilan Massop
40' Желтая карточкаМессауд Али
1:1
52' ГолЙонсен Бьорн
60' Желтая карточкаФас Ваут
73' Желтая карточкаNick Kuipers I
1:2
79' ГолЙонсен Бьорн
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
94'
Как он промахнулся? Хой Элсон имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
94'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
93'
АДО Ден Хааг делает замену. Фалкенбург Эрик уходит с поля, а Лоренцен Мелвин выходит на его замену.
92'
Матей Юрген из команды Эксельсиор в офсайде
92'
Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг играет слишком грубо. Фас Ваут оказался на газоне.
91'
Гортер Донни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Nick Kuipers выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Файк Хишам из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
90'
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
89'
89'
Матей Юрген мяч отрикошетил от ворот
88'
87'
87'
Какой промах! Вермёлен Кевин имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
87'
87'
Баккер Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
86'
85'
Тактическая замена. Абденассер Кайати уходит с поля и его заменяет Кюйперс Бас
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
85'
85'
Milan Massop из команды Эксельсиор делает неудачный навес.
85'
84'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
83'
Тактическая замена. Мессауд Али уходит с поля и его заменяет Фортеш Джеффри
83'
82'
ПЕРЕКЛАДИНА! Мессауд Али упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
81'
Гарсия Леви из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
81'
Гарсия Леви из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
79'
Иммерс Лекс сделал результативную передачу.
79'
ГОЛ! - Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
78'
77'
Судья сигнализирует, что Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Файк Хишам
77'
Матей Юрген пробил головой, вратарь справился с ударом.
76'
Файк Хишам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Гортер Донни коснулся мяча рукой.
76'
Тактическая замена. Hennos Asmelash уходит с поля и его заменяет Хой Элсон
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
75'
Мессауд Али из команды Эксельсиор в офсайде
74'
Йонсен Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой справа.
74'
Йонсен Бьорн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Файк Хишам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Nick Kuipers получил желтую карточку от судьи
73'
Nick Kuipers из команды АДО Ден Хааг играет слишком грубо. Вермёлен Кевин оказался на газоне.
73'
Тео Звартед взял и забрал мяч на выходе
73'
73'
Тео Звартед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
72'
Thijmen Goppel нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
70'
Сегодняшная посещаемость составляет 4400 болельщиков
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
70'
Цвинкелс Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор подал угловой слева.
69'
Файк Хишам бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Гарсия Леви на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
67'
Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
67'
Фалкенбург Эрик видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
66'
Milan Massop наказан за толчок Hennos Asmelash
65'
Тактическая замена. Аноур Хадоуир уходит с поля и его заменяет Вермёлен Кевин
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
64'
63'
63'
63'
Milan Massop предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
So close! Удар головой нанес Nick Kuipers но мяч выбили с ленточки!
62'
62'
Фалкенбург Эрик мяч отрикошетил от ворот
61'
61'
Фалкенбург Эрик решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
60'
Фас Ваут получил желтую карточку от судьи
60'
Безумный фол. Фас Ваут грубо играет против соперника. Пострадал Йонсен Бьорн
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
59'
59'
Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
59'
58'
58'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
58'
Milan Massop предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
57'
Судья сигнализирует, что Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Гортер Донни
57'
Колвейк Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает навес прямо в штрафную.
56'
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
54'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Г О О О О О О Л - Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
52'
Абденассер Кайати видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
52'
51'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
51'
Thijmen Goppel мяч отрикошетил от ворот
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
50'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Вратарь парирует удар, который нанес Гарсия Леви, и мяч снова в игре
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
43'
Мессауд Али из команды Эксельсиор подал угловой справа.
43'
Мейерс Арон ошибается в защите.
43'
Гарсия Леви из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
43'
42'
Шанс! Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг пробил головой, но мимо
42'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Milan Massop из команды Эксельсиор играет слишком грубо. Йонсен Бьорн оказался на газоне.
40'
Безумный фол. Мессауд Али грубо играет против соперника. Пострадал Nick Kuipers
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
Nick Kuipers из команды АДО Ден Хааг играет слишком грубо. Мессауд Али оказался на газоне.
40'
Мессауд Али получил желтую карточку от судьи
39'
39'
Thijmen Goppel нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
38'
37'
37'
37'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
36'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Гарсия Леви наказан за толчок Мейерс Арон
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
35'
Файк Хишам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
31'
31'
ШАНС! Мейерс Арон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
31'
Абденассер Кайати нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
Матей Юрген из команды Эксельсиор толкнул локтем оппонента. Это Йонсен Бьорн заработал фол
26'
Брюинс Луиджи сделал результативную передачу.
26'
Мессауд Али из команды Эксельсиор навешивает в штрафную с рикошетом.
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Milan Massop из клуба "Эксельсиор" отправил мяч головой в ворота.
26'
26'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор подал угловой слева.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
24'
24'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
23'
Hennos Asmelash выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
22'
21'
21'
Hennos Asmelash из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
Судья сигнализирует, что Колвейк Райан из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Гортер Донни
20'
Мессауд Али нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Гарсия Леви из команды Эксельсиор делает навес прямо в штрафную.
18'
18'
17'
Хорошую попытку сделал Брюинс Луиджи. Удар в створ, но вратарь начеку
17'
Файк Хишам из команды Эксельсиор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
13'
Мессауд Али из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Матей Юрген из команды Эксельсиор толкнул локтем оппонента. Это Гортер Донни заработал фол
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
10'
Цвинкелс Роберт отбил мяч на угловой после удара Мессауд Али из штрафной площади.
10'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор подал угловой справа.
9'
Тео Звартед взял и забрал мяч на выходе
9'
9'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
8'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
8'
6'
6'
Hennos Asmelash из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
5'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг в офсайде
5'
Судья свистит. Колвейк Райан атаковал сзади соперника. Это Hennos Asmelash заработал своей команде штрафной
4'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
4'
2'
2'
Какой промах! Файк Хишам имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
2'
Гарсия Леви из команды Эксельсиор делает навес прямо в штрафную.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АДО Ден Хааг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Van Donge and De Roo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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