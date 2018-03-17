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Стадион:
Нецеча
2:4
Конец матча
Погонь Щецин
0'
15' Желтая карточка
Пётровски Якуб
0:1
22' Гол
Делев Спас
1:1
30' Гол
Гергел Роман
2:1
36' Гол
Павловски Шимон
40' Желтая карточка
Гжелак Рафал
47' Желтая карточка
Дрыгас Камил
2:2
54' Гол
Двали Лаша
2:3
59' Гол
Двали Лаша
69' Желтая карточка
Пионтек Лукаш
69' Желтая карточка
Залушка Лукаш
2:4
80' Гол
Делев Спас
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Погонь Щецин делает замену. Фойут Ярослав уходит с поля, а Рудоль Себастьян выходит на его замену.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Делев Спас бьет в цель!
78'
Нецеча делает замену. Микович Мартин уходит с поля, а Bartosz Spiaczka выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Залушка Лукаш получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
69'
Пионтек Лукаш получил желтую карточку от судьи

68'
Нецеча делает замену. Стефаник Самуэль уходит с поля, а Янку Габриэль выходит на его замену.
68'
Нецеча делает замену. Павловски Шимон уходит с поля, а Губа Давид выходит на его замену.
68'
Погонь Щецин делает замену. Муравски Рафал уходит с поля, а Голота Томаш выходит на его замену.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Двали Лаша бьет в цель!
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Двали Лаша бьет в цель!
53'
Погонь Щецин делает замену. Hubert Matynia уходит с поля, а Зволински Лукаш выходит на его замену.
Желтая карточка
47'
Дрыгас Камил получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Гжелак Рафал получил желтую карточку от судьи
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Павловски Шимон бьет в цель!
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Гергел Роман бьет в цель!
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Делев Спас бьет в цель!
Желтая карточка
15'
Пётровски Якуб получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Bruk-Bet. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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