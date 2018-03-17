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Стадион: Брук-Бет
2:4
Конец матча
15' Желтая карточкаПётровски Якуб
0:1
22' ГолДелев Спас
1:1
30' ГолГергел Роман
2:1
36' ГолПавловски Шимон
40' Желтая карточкаГжелак Рафал
47' Желтая карточкаДрыгас Камил
2:2
54' ГолДвали Лаша
2:3
59' ГолДвали Лаша
69' Желтая карточкаПионтек Лукаш
69' Желтая карточкаЗалушка Лукаш
2:4
80' ГолДелев Спас
|
15'
22'
0:1
30'
1:1
36'
2:1
40'
47'
54'
2:2
59'
2:3
69'
69'
80'
2:4
Состав команд
82
Муха
Ян
25
Двали
Лаша
14
Дрыгас
Камил
11
Делев
Спас
Нецеча 4-2-3-1
- Основной состав
- 82 Муха Ян Вратарь
- 17 Шелига Бартош Защитник
- 6 Гжелак Рафал Защитник
- 25 Mateusz Kupczak Защитник
- 16 Микович Мартин Защитник
- 28 Пионтек Лукаш Полузащитник
- 5 Vlastimir Jovanovic Полузащитник
- 7 Гергел Роман Полузащитник
- 10 Стефаник Самуэль Полузащитник
- 20 Павловски Шимон Полузащитник
- 21 Гутковский Владислав Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Dariusz Trela Вратарь
- 3 Тойвио Йоона Защитник
- 14 Матей Габриэль Защитник
- 2 Максименко Виталий Защитник
- 19 Губа Давид Полузащитник
- 80 Янку Габриэль Нападающий
- 18 Bartosz Spiaczka Нападающий
- Главный тренер: Зелиньски Яцек
Погонь Щецин 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Залушка Лукаш Вратарь
- 2 Рыпэ Корнел Защитник
- 23 Фойут Ярослав Защитник
- 25 Двали Лаша Защитник
- 77 Ricardo Nunes III Защитник
- 14 Дрыгас Камил Полузащитник
- 6 Муравски Рафал Полузащитник
- 11 Делев Спас Полузащитник
- 4 Пётровски Якуб Полузащитник
- 15 Hubert Matynia Полузащитник
- 13 Расмуссен Мортен Нападающий
- Запасные игроки
- 53 Будзилек Лукаш Вратарь
- 21 Рудоль Себастьян Защитник
- 20 Голота Томаш Полузащитник
- 29 Листковски Марчин Полузащитник
- 10 Корт Давид Полузащитник
- 93 Зволински Лукаш Нападающий
- 56 Adrian Benedyczak
- Главный тренер: Kosta Runjaic
Предыдущие игры
Нецеча (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 12.03.2018 Арка Гдыня 4:0 Нецеча Э
- 02.03.2018 Нецеча 1:2 Висла Э
- 27.02.2018 Лехия Гданьск 2:2 Нецеча Э
- 24.02.2018 Нецеча 1:0 Сандецья Э
- 19.02.2018 Гурник Забже 3:0 Нецеча Э
- 11.02.2018 Нецеча 0:3 Корона Кельце Э
- 17.12.2017 Лех 3:1 Нецеча Э
- 12.12.2017 Нецеча 2:1 Шлёнск Э
- 09.12.2017 Легия 3:0 Нецеча Э
- 02.12.2017 Заглембе Любин 4:2 Нецеча Э
- 27.11.2017 Нецеча 3:3 Висла Краков Э
- 17.11.2017 Ягеллония 0:0 Нецеча Э
- 05.11.2017 Нецеча 2:1 Пяст Э
- 28.10.2017 Краковия 1:1 Нецеча Э
- 21.10.2017 Погонь Щецин 2:3 Нецеча Э
- 14.10.2017 Нецеча 1:1 Арка Гдыня Э
- 01.10.2017 Висла 1:0 Нецеча Э
- 27.09.2017 Хойничанка 2:1 Нецеча К
- 23.09.2017 Нецеча 2:1 Лехия Гданьск Э
- 17.09.2017 Сандецья 1:0 Нецеча Э
Погонь Щецин (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 10.03.2018 Погонь Щецин 0:3 Краковия Э
- 03.03.2018 Корона Кельце 0:0 Погонь Щецин Э
- 28.02.2018 Гурник Забже 0:0 Погонь Щецин Э
- 24.02.2018 Погонь Щецин 2:1 Висла Э
- 18.02.2018 Лех 2:0 Погонь Щецин Э
- 10.02.2018 Погонь Щецин 4:1 Сандецья Э
- 23.01.2018 Альтах 0:1 Погонь Щецин ТМК
- 16.12.2017 Погонь Щецин 1:0 Арка Гдыня Э
- 13.12.2017 Лехия Гданьск 1:3 Погонь Щецин Э
- 10.12.2017 Погонь Щецин 3:3 Заглембе Любин Э
- 01.12.2017 Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Э
- 25.11.2017 Погонь Щецин 2:2 Пяст Э
- 17.11.2017 Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Э
- 05.11.2017 Погонь Щецин 1:3 Легия Э
- 27.10.2017 Шлёнск 3:0 Погонь Щецин Э
- 21.10.2017 Погонь Щецин 2:3 Нецеча Э
- 16.10.2017 Краковия 3:0 Погонь Щецин Э
- 30.09.2017 Погонь Щецин 0:0 Корона Кельце Э
- 23.09.2017 Погонь Щецин 1:2 Гурник Забже Э
- 19.09.2017 Бытовия 0:0 Погонь Щецин К
Последние игры между собой
Нецеча: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Погонь Щецин: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
- 21.10.2017 Погонь Щецин 2:3 Нецеча Экстракласса
- 17.05.2017 Погонь Щецин 1:1 Нецеча Экстракласса. Группа А
- 16.12.2016 Нецеча 2:0 Погонь Щецин Экстракласса
- 13.08.2016 Погонь Щецин 5:0 Нецеча Экстракласса
- 28.02.2016 Погонь Щецин 1:1 Нецеча Экстракласса
- 19.09.2015 Нецеча 1:1 Погонь Щецин Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|27
|16
|3
|8
|40 - 28
|51
|2.
|Ягеллония
|27
|15
|6
|6
|41 - 30
|51
|3.
|Лех
|28
|13
|10
|5
|43 - 21
|49
|4.
|Гурник Забже
|26
|11
|9
|6
|48 - 40
|42
|5.
|Висла
|27
|13
|3
|11
|37 - 33
|42
|6.
|Висла Краков
|27
|11
|7
|9
|38 - 33
|40
|7.
|Корона Кельце
|27
|10
|10
|7
|40 - 34
|40
|8.
|Заглембе Любин
|28
|9
|12
|7
|36 - 31
|39
|9.
|Арка Гдыня
|27
|9
|10
|8
|33 - 25
|37
|10.
|Краковия
|27
|9
|8
|10
|36 - 35
|35
|11.
|Шлёнск
|27
|7
|8
|12
|31 - 43
|29
|12.
|Пяст
|27
|6
|11
|10
|28 - 33
|29
|13.
|Погонь Щецин
|4:2
|28
|7
|7
|14
|31 - 43
|28
|14.
|Лехия Гданьск
|28
|6
|10
|12
|35 - 48
|28
|15.
|Нецеча
|2:4
|28
|6
|7
|15
|29 - 51
|25
|16.
|Сандецья
|27
|4
|11
|12
|24 - 42
|23
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Погонь Щецин делает замену. Фойут Ярослав уходит с поля, а Рудоль Себастьян выходит на его замену.
80'
Г О О О О Л - Делев Спас бьет в цель!
78'
Нецеча делает замену. Микович Мартин уходит с поля, а Bartosz Spiaczka выходит на его замену.
69'
Залушка Лукаш получил желтую карточку от судьи
69'
Пионтек Лукаш получил желтую карточку от судьи
68'
Нецеча делает замену. Стефаник Самуэль уходит с поля, а Янку Габриэль выходит на его замену.
68'
Нецеча делает замену. Павловски Шимон уходит с поля, а Губа Давид выходит на его замену.
68'
Погонь Щецин делает замену. Муравски Рафал уходит с поля, а Голота Томаш выходит на его замену.
59'
Г О О О О Л - Двали Лаша бьет в цель!
54'
Г О О О О Л - Двали Лаша бьет в цель!
53'
Погонь Щецин делает замену. Hubert Matynia уходит с поля, а Зволински Лукаш выходит на его замену.
47'
Дрыгас Камил получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Гжелак Рафал получил желтую карточку от судьи
36'
Г О О О О Л - Павловски Шимон бьет в цель!
30'
Г О О О О Л - Гергел Роман бьет в цель!
22'
Г О О О О Л - Делев Спас бьет в цель!
15'
Пётровски Якуб получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Bruk-Bet. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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