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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Kolporter Arena
1:0
Второй тайм: 48'
1:0
2' ПенальтиЦвиянович Горан
33' Желтая карточкаКачарава Ника
39' Желтая карточкаMateusz Mozdzen
|
2'
1:0
33'
39'
Состав команд
32
Radek
Dejmek
19
Калласте
Кен
15
Dani
Suarez
14
Michal
Koj
17
Igor
Angulo
Корона Кельце 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Аломерович Златан Вратарь
- 26 Рыманяк Бартош Защитник
- 4 Маларчик Пётр Защитник
- 32 Radek Dejmek Защитник
- 19 Калласте Кен Защитник
- 5 Adnan Kovacevic Полузащитник
- 14 Jakub Zubrowski Полузащитник
- 10 Nabil Aankour Полузащитник
- 6 Цвиянович Горан Полузащитник
- 8 Mateusz Mozdzen Полузащитник
- 9 Качарава Ника Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Хамроль Маттиас Вратарь
- 11 Гардавски Михаэль Защитник
- 44 Akos Kecskes Защитник
- 22 Ivan Jukic Полузащитник
- 27 Келб Яцек Полузащитник
- 31 Янич Златко Полузащитник
- 7 Marcin Cebula Полузащитник
- Главный тренер: Gino Lettieri
Гурник Забже 4-4-2
- Основной состав
- 1 Tomasz Loska Вратарь
- 3 Adam Wolniewicz Защитник
- 15 Dani Suarez Защитник
- 55 Бохневич Павел Защитник
- 14 Michal Koj Защитник
- 9 Кадзиор Дамиан Полузащитник
- 4 Ветеска Матеуш Полузащитник
- 22 Матушек Шимон Полузащитник
- 7 Кужава Рафал Полузащитник
- 25 Lukasz Wolsztynski Нападающий
- 17 Igor Angulo Нападающий
- Запасные игроки
- 93 Павловски Войцех Вратарь
- 20 Marcin Urynowicz Полузащитник
- 10 Грендель Эрик Полузащитник
- 97 Daniel Smuga
- 6 Bartlomiej Olszewski
- 32 Adrian Gryszkiewicz
- 31 Bartosz Bartczuk
- Главный тренер: Marcin Brosz
Предыдущие игры
Корона Кельце (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 10.03.2018 Висла 2:0 Корона Кельце Э
- 03.03.2018 Корона Кельце 0:0 Погонь Щецин Э
- 28.02.2018 Висла Краков 1:1 Корона Кельце Э
- 25.02.2018 Корона Кельце 1:0 Лех Э
- 16.02.2018 Сандецья 3:3 Корона Кельце Э
- 11.02.2018 Нецеча 0:3 Корона Кельце Э
- 24.01.2018 Амкар 3:0 Корона Кельце ТМК
- 15.12.2017 Корона Кельце 1:1 Пяст Э
- 12.12.2017 Ягеллония 5:1 Корона Кельце Э
- 09.12.2017 Корона Кельце 0:3 Арка Гдыня Э
- 04.12.2017 Краковия 2:2 Корона Кельце Э
- 29.11.2017 Корона Кельце 2:0 Заглембе Любин К
- 25.11.2017 Корона Кельце 3:2 Легия Э
- 20.11.2017 Заглембе Любин 0:0 Корона Кельце Э
- 03.11.2017 Корона Кельце 3:0 Шлёнск Э
- 30.10.2017 Лехия Гданьск 0:5 Корона Кельце Э
- 26.10.2017 Заглембе Любин 0:1 Корона Кельце К
- 20.10.2017 Гурник Забже 3:3 Корона Кельце Э
- 13.10.2017 Корона Кельце 2:0 Висла Э
- 30.09.2017 Погонь Щецин 0:0 Корона Кельце Э
Гурник Забже (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 09.03.2018 Гурник Забже 2:2 Заглембе Любин Э
- 28.02.2018 Гурник Забже 0:0 Погонь Щецин Э
- 25.02.2018 Шлёнск 1:1 Гурник Забже Э
- 19.02.2018 Гурник Забже 3:0 Нецеча Э
- 09.02.2018 Висла 4:2 Гурник Забже Э
- 20.01.2018 Гурник Забже 1:1 Аустрия Вена ТМК
- 18.12.2017 Гурник Забже 0:4 Краковия Э
- 12.12.2017 Арка Гдыня 1:0 Гурник Забже Э
- 08.12.2017 Гурник Забже 1:1 Лехия Гданьск Э
- 03.12.2017 Висла Краков 2:3 Гурник Забже Э
- 28.11.2017 Гурник Забже 3:0 Хойничанка К
- 24.11.2017 Гурник Забже 3:1 Ягеллония Э
- 19.11.2017 Легия 1:0 Гурник Забже Э
- 04.11.2017 Гурник Забже 3:1 Лех Э
- 28.10.2017 Сандецья 1:2 Гурник Забже Э
- 20.10.2017 Гурник Забже 3:3 Корона Кельце Э
- 15.10.2017 Заглембе Любин 3:2 Гурник Забже Э
- 01.10.2017 Гурник Забже 1:0 Пяст Э
- 23.09.2017 Погонь Щецин 1:2 Гурник Забже Э
- 20.09.2017 Гурник Забже 3:2 Сандецья К
Последние игры между собой
Корона Кельце: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 4
Гурник Забже: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 7
- 20.10.2017 Гурник Забже 3:3 Корона Кельце Экстракласса
- 10.05.2016 Гурник Забже 0:0 Корона Кельце Экстракласса. Группа Б
- 09.04.2016 Корона Кельце 2:1 Гурник Забже Экстракласса
- 08.11.2015 Гурник Забже 0:1 Корона Кельце Экстракласса
- 16.02.2015 Гурник Забже 1:1 Корона Кельце Экстракласса
- 23.09.2014 Гурник Забже 2:1 Корона Кельце Кубок Польши
- 15.08.2014 Корона Кельце 0:3 Гурник Забже Экстракласса
- 01.03.2014 Гурник Забже 0:0 Корона Кельце Экстракласса
- 26.09.2013 Корона Кельце 2:2 Гурник Забже Экстракласса
- 19.04.2013 Корона Кельце 1:0 Гурник Забже Экстракласса
- 19.10.2012 Гурник Забже 2:0 Корона Кельце Экстракласса
- 03.10.2011 Корона Кельце 2:0 Гурник Забже Экстракласса
- 25.05.2011 Корона Кельце 1:0 Гурник Забже Экстракласса
- 19.11.2010 Гурник Забже 2:1 Корона Кельце Экстракласса
- 26.04.2008 Гурник Забже 0:3 Корона Кельце Orange Ekstraklasa
- 27.10.2007 Корона Кельце 3:2 Гурник Забже Orange Ekstraklasa
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|28
|16
|6
|6
|44 - 32
|54
|2.
|Легия
|27
|16
|3
|8
|40 - 28
|51
|3.
|Лех
|28
|13
|10
|5
|43 - 21
|49
|4.
|Корона Кельце
|1:0
|28
|11
|10
|7
|41 - 34
|43
|5.
|Висла
|27
|13
|3
|11
|37 - 33
|42
|6.
|Гурник Забже
|0:1
|27
|11
|9
|7
|48 - 41
|42
|7.
|Висла Краков
|27
|11
|7
|9
|38 - 33
|40
|8.
|Заглембе Любин
|28
|9
|12
|7
|36 - 31
|39
|9.
|Арка Гдыня
|28
|9
|10
|9
|35 - 28
|37
|10.
|Краковия
|27
|9
|8
|10
|36 - 35
|35
|11.
|Шлёнск
|27
|7
|8
|12
|31 - 43
|29
|12.
|Пяст
|27
|6
|11
|10
|28 - 33
|29
|13.
|Погонь Щецин
|28
|7
|7
|14
|31 - 43
|28
|14.
|Лехия Гданьск
|28
|6
|10
|12
|35 - 48
|28
|15.
|Нецеча
|28
|6
|7
|15
|29 - 51
|25
|16.
|Сандецья
|27
|4
|11
|12
|24 - 42
|23
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Матеуш Можджень получил желтую карточку от судьи
33'
Качарава Ника получил желтую карточку от судьи
13'
Г О О О О Л - Игор Ангуло бьет в цель!
2'
Г О О О О Л - Цвиянович Горан из команды Корона Кельце забивает с точки!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kolporter Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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