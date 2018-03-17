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Стадион:
Корона Кельце
1:0
Второй тайм: 48'
Гурник Забже
0'
1:0
2' Пенальти
Цвиянович Горан
33' Желтая карточка
Качарава Ника
39' Желтая карточка
Mateusz Mozdzen
48'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Матеуш Можджень получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Качарава Ника получил желтую карточку от судьи
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Игор Ангуло бьет в цель!
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Цвиянович Горан из команды Корона Кельце забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kolporter Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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