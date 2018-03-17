  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Польша
  5. Экстракласса
Стадион:
Ягеллония
3:2
Конец матча
Арка Гдыня
0'
14' Желтая карточка
Сольдецки Давид
0:1
20' Пенальти
Швох Матеуш
27' Желтая карточка
Новиковас Арвидас
33' Желтая карточка
Франковски Пшемыслав
1:1
40' Гол
Безьяк Роман
62' Желтая карточка
Вархоляк Марцин
1:2
64' Гол
Швох Матеуш
87' Желтая карточка
Свидерски Кароль
2:2
90' Гол
Бурлига Лукаш
3:2
90' Гол
Вуйцицки Якуб
90'+6
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Вуйцицки Якуб бьет в цель!
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Бурлига Лукаш бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Арка Гдыня делает замену. Налепа Михал II уходит с поля, а Песе Гжегож выходит на его замену.
Желтая карточка
87'
Свидерски Кароль получил желтую карточку от судьи
86'
Ягеллония делает замену. Безьяк Роман уходит с поля, а Вуйцицки Якуб выходит на его замену.

79'
Ягеллония делает замену. Piotr Wlazlo уходит с поля, а Шеридан Силлиан выходит на его замену.
75'
Ягеллония делает замену. Новиковас Арвидас уходит с поля, а Свидерски Кароль выходит на его замену.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Швох Матеуш бьет в цель!
Желтая карточка
62'
Вархоляк Марцин получил желтую карточку от судьи
61'
Арка Гдыня делает замену. Luka Zarandia уходит с поля, а Кун Патрик выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Арка Гдыня делает замену. Янковски Мацей уходит с поля, а Хурадо Рубен выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Безьяк Роман бьет в цель!
Желтая карточка
33'
Франковски Пшемыслав получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
27'
Новиковас Арвидас получил желтую карточку от судьи
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Швох Матеуш из команды Арка Гдыня забивает с точки!
Желтая карточка
14'
Сольдецки Давид получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация