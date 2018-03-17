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Стадион: Городской стадион Белостока
3:2
Конец матча
14' Желтая карточкаСольдецки Давид
0:1
20' ПенальтиШвох Матеуш
27' Желтая карточкаНовиковас Арвидас
33' Желтая карточкаФранковски Пшемыслав
1:1
40' ГолБезьяк Роман
62' Желтая карточкаВархоляк Марцин
1:2
64' ГолШвох Матеуш
87' Желтая карточкаСвидерски Кароль
2:2
90' ГолБурлига Лукаш
3:2
90' ГолВуйцицки Якуб
|
14'
20'
0:1
40'
1:1
62'
64'
1:2
87'
90'
2:2
90'
3:2
Состав команд
17
Рунье
Иван
23
Piotr
Wlazlo
11
Безьяк
Роман
10
Швох
Матеуш
Ягеллония 4-1-4-1
- Основной состав
- 25 Келемен Марьян Вратарь
- 8 Бурлига Лукаш Защитник
- 17 Рунье Иван Защитник
- 5 Митрович Неманья Защитник
- 12 Гильерме Хауберт Защитник
- 23 Piotr Wlazlo Полузащитник
- 9 Новиковас Арвидас Полузащитник
- 26 Поспишил Мартин Полузащитник
- 6 Романчук Тарас Полузащитник
- 21 Франковски Пшемыслав Полузащитник
- 11 Безьяк Роман Нападающий
- Запасные игроки
- 81 Павелек Мариуш Вратарь
- 19 Бедварссон Бедвар Защитник
- 95 Шимонович Давид Полузащитник
- 22 Гжиб Рафал Полузащитник
- 20 Вуйцицки Якуб Полузащитник
- 18 Шеридан Силлиан Нападающий
- 28 Свидерски Кароль Нападающий
- Главный тренер: Ireneusz Mamrot
Арка Гдыня 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Стейнбор Павел Вратарь
- 33 Збожень Дамиан Защитник
- 29 Марцьяник Михал Защитник
- 28 Хельструп Фредерик Защитник
- 23 Вархоляк Марцин Защитник
- 4 Сольдецки Давид Полузащитник
- 7 Luka Zarandia Полузащитник
- 90 Богданов Андрей Полузащитник
- 14 Налепа Михал II Полузащитник
- 10 Швох Матеуш Полузащитник
- 22 Янковски Мацей Нападающий
- Запасные игроки
- 80 Пиларж Кшиштоф Вратарь
- 2 Соха Тадеуш Защитник
- 20 Кривец Сергей Полузащитник
- 11 Семашко Рафал Нападающий
- 9 Хурадо Рубен Нападающий
- 16 Кун Патрик Нападающий
- 13 Песе Гжегож Нападающий
- Главный тренер: Ойжиньски Лешек
Предыдущие игры
Ягеллония (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 11.03.2018 Лех 5:1 Ягеллония Э
- 05.03.2018 Ягеллония 2:0 Висла Краков Э
- 27.02.2018 Легия 0:2 Ягеллония Э
- 23.02.2018 Ягеллония 4:1 Лехия Гданьск Э
- 17.02.2018 Ягеллония 1:0 Краковия Э
- 12.02.2018 Пяст 0:2 Ягеллония Э
- 15.12.2017 Шлёнск 1:0 Ягеллония Э
- 12.12.2017 Ягеллония 5:1 Корона Кельце Э
- 08.12.2017 Сандецья 0:1 Ягеллония Э
- 01.12.2017 Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Э
- 24.11.2017 Гурник Забже 3:1 Ягеллония Э
- 17.11.2017 Ягеллония 0:0 Нецеча Э
- 04.11.2017 Висла 1:2 Ягеллония Э
- 29.10.2017 Ягеллония 3:1 Заглембе Любин Э
- 22.10.2017 Арка Гдыня 4:1 Ягеллония Э
- 13.10.2017 Ягеллония 1:1 Лех Э
- 30.09.2017 Висла Краков 0:0 Ягеллония Э
- 24.09.2017 Ягеллония 1:0 Легия Э
- 18.09.2017 Лехия Гданьск 3:3 Ягеллония Э
- 09.09.2017 Краковия 1:1 Ягеллония Э
Арка Гдыня (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 12.03.2018 Арка Гдыня 4:0 Нецеча Э
- 04.03.2018 Краковия 2:1 Арка Гдыня Э
- 28.02.2018 Арка Гдыня 0:0 Пяст Э
- 23.02.2018 Заглембе Любин 0:0 Арка Гдыня Э
- 17.02.2018 Висла Краков 3:2 Арка Гдыня Э
- 11.02.2018 Арка Гдыня 0:0 Лех Э
- 16.12.2017 Погонь Щецин 1:0 Арка Гдыня Э
- 12.12.2017 Арка Гдыня 1:0 Гурник Забже Э
- 09.12.2017 Корона Кельце 0:3 Арка Гдыня Э
- 02.12.2017 Висла 2:0 Арка Гдыня Э
- 29.11.2017 Арка Гдыня 1:1 Хробры К
- 25.11.2017 Арка Гдыня 5:0 Сандецья Э
- 19.11.2017 Шлёнск 1:2 Арка Гдыня Э
- 03.11.2017 Арка Гдыня 0:1 Лехия Гданьск Э
- 29.10.2017 Легия 2:0 Арка Гдыня Э
- 22.10.2017 Арка Гдыня 4:1 Ягеллония Э
- 14.10.2017 Нецеча 1:1 Арка Гдыня Э
- 29.09.2017 Арка Гдыня 1:1 Краковия Э
- 22.09.2017 Пяст 0:1 Арка Гдыня Э
- 19.09.2017 Подбескидзе 1:2 Арка Гдыня К
Последние игры между собой
Ягеллония: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Арка Гдыня: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
- 22.10.2017 Арка Гдыня 4:1 Ягеллония Экстракласса
- 12.12.2016 Арка Гдыня 2:3 Ягеллония Экстракласса
- 05.08.2016 Ягеллония 4:1 Арка Гдыня Экстракласса
- 10.04.2011 Ягеллония 1:0 Арка Гдыня Экстракласса
- 19.09.2010 Арка Гдыня 1:0 Ягеллония Экстракласса
- 28.04.2010 Ягеллония 2:1 Арка Гдыня Экстракласса
- 03.11.2009 Арка Гдыня 0:2 Ягеллония Кубок
- 23.10.2009 Арка Гдыня 0:0 Ягеллония Экстракласса
- 28.02.2009 Ягеллония 3:0 Арка Гдыня Orange Ekstraklasa
- 10.08.2008 Арка Гдыня 1:1 Ягеллония Orange Ekstraklasa
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|28
|16
|6
|6
|44 - 32
|54
|2.
|Легия
|27
|16
|3
|8
|40 - 28
|51
|3.
|Лех
|28
|13
|10
|5
|43 - 21
|49
|4.
|Корона Кельце
|1:0
|28
|11
|10
|7
|41 - 34
|43
|5.
|Висла
|27
|13
|3
|11
|37 - 33
|42
|6.
|Гурник Забже
|0:1
|27
|11
|9
|7
|48 - 41
|42
|7.
|Висла Краков
|27
|11
|7
|9
|38 - 33
|40
|8.
|Заглембе Любин
|28
|9
|12
|7
|36 - 31
|39
|9.
|Арка Гдыня
|28
|9
|10
|9
|35 - 28
|37
|10.
|Краковия
|27
|9
|8
|10
|36 - 35
|35
|11.
|Шлёнск
|27
|7
|8
|12
|31 - 43
|29
|12.
|Пяст
|27
|6
|11
|10
|28 - 33
|29
|13.
|Погонь Щецин
|28
|7
|7
|14
|31 - 43
|28
|14.
|Лехия Гданьск
|28
|6
|10
|12
|35 - 48
|28
|15.
|Нецеча
|28
|6
|7
|15
|29 - 51
|25
|16.
|Сандецья
|27
|4
|11
|12
|24 - 42
|23
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Вуйцицки Якуб бьет в цель!
90'
Г О О О О Л - Бурлига Лукаш бьет в цель!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Арка Гдыня делает замену. Налепа Михал II уходит с поля, а Песе Гжегож выходит на его замену.
87'
Свидерски Кароль получил желтую карточку от судьи
86'
Ягеллония делает замену. Безьяк Роман уходит с поля, а Вуйцицки Якуб выходит на его замену.
79'
Ягеллония делает замену. Piotr Wlazlo уходит с поля, а Шеридан Силлиан выходит на его замену.
75'
Ягеллония делает замену. Новиковас Арвидас уходит с поля, а Свидерски Кароль выходит на его замену.
64'
Г О О О О Л - Швох Матеуш бьет в цель!
62'
Вархоляк Марцин получил желтую карточку от судьи
61'
Арка Гдыня делает замену. Luka Zarandia уходит с поля, а Кун Патрик выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Арка Гдыня делает замену. Янковски Мацей уходит с поля, а Хурадо Рубен выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Г О О О О Л - Безьяк Роман бьет в цель!
33'
Франковски Пшемыслав получил желтую карточку от судьи
27'
Новиковас Арвидас получил желтую карточку от судьи
20'
Г О О О О Л - Швох Матеуш из команды Арка Гдыня забивает с точки!
14'
Сольдецки Давид получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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