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Стадион:
Легия
0:2
Конец матча
Висла Краков
0'
25' Желтая карточка
Мончиньски Кжиштоф
0:1
26' Гол
Carlitos XII
0:2
30' Гол
Велес Фран
62' Желтая карточка
Астис Иньяки
67' Желтая карточка
Льонч Поль
83' Желтая карточка
Брлек Петар
85' Желтая карточка
Паскуато Кристиан
85' Желтая карточка
Митрович Никола
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
85'
Митрович Никола получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
85'
Паскуато Кристиан получил желтую карточку от судьи
84'
Висла Краков делает замену. Имас Хесус уходит с поля, а Kamil Wojtkowski выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Брлек Петар получил желтую карточку от судьи
72'
Легия делает замену. Радович Мирослав уходит с поля, а Паскуато Кристиан выходит на его замену.

Желтая карточка
67'
Льонч Поль получил желтую карточку от судьи
66'
Висла Краков делает замену. Tibor Halilovic уходит с поля, а Брлек Петар выходит на его замену.
62'
Легия делает замену. Шиманьски Себастьян уходит с поля, а Jaroslaw Niezgoda выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Астис Иньяки получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Легия делает замену. Мончиньски Кжиштоф уходит с поля, а Кухарчик Михал выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Велес Фран бьет в цель!
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Carlos Lopez бьет в цель!
Желтая карточка
25'
Мончиньски Кжиштоф получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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