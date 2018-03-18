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Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
0:2
Конец матча
25' Желтая карточкаМончиньски Кжиштоф
0:1
26' ГолCarlitos XII
0:2
30' ГолВелес Фран
62' Желтая карточкаАстис Иньяки
67' Желтая карточкаЛьонч Поль
83' Желтая карточкаБрлек Петар
85' Желтая карточкаПаскуато Кристиан
85' Желтая карточкаМитрович Никола
|
26'
0:1
30'
0:2
62'
67'
83'
85'
Состав команд
34
Астис
Иньяки
14
Глоушек
Адам
44
Реми
Вильям
26
Кафу
Карлуш
29
Палчич
Матей
44
Велес
Фран
19
Цывка
Томаш
11
Имас
Хесус
10
Carlitos
XII
Легия 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Маляж Аркадиуш Вратарь
- 20 Вешович Марко Защитник
- 34 Астис Иньяки Защитник
- 2 Паздан Михал Защитник
- 14 Глоушек Адам Защитник
- 44 Реми Вильям Полузащитник
- 53 Шиманьски Себастьян Полузащитник
- 31 Мончиньски Кжиштоф Полузащитник
- 26 Кафу Карлуш Полузащитник
- 32 Радович Мирослав Полузащитник
- 9 Эдуардо да Силва Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Цежняк Радослав Вратарь
- 55 Енджейчик Артур Защитник
- 3 Маурисио дос Сантос Защитник
- 8 Паскуато Кристиан Полузащитник
- 6 Филиппс Крис Полузащитник
- 18 Кухарчик Михал Нападающий
- 11 Jaroslaw Niezgoda Нападающий
- Главный тренер: Romeo Jozak
Висла Краков 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Хулиан Диас Вратарь
- 29 Палчич Матей Защитник
- 44 Велес Фран Защитник
- 15 Zoran Arsenic Защитник
- 4 Садлок Мацей Защитник
- 19 Цывка Томаш Полузащитник
- 7 Льонч Поль Полузащитник
- 16 Митрович Никола Полузащитник
- 8 Tibor Halilovic Полузащитник
- 11 Имас Хесус Полузащитник
- 10 Carlitos XII Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Michal Buchalik Вратарь
- 6 Гловацки Аркадиуш Защитник
- 5 Бартковски Якуб Защитник
- 26 Kamil Wojtkowski Полузащитник
- 21 Брлек Петар Полузащитник
- 23 Брожек Павел Полузащитник
- 24 Коларж Марко Нападающий
- Главный тренер: Каррильо Жоан
Предыдущие игры
Легия (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 11.03.2018 Лехия Гданьск 1:3 Легия Э
- 04.03.2018 Легия 2:1 Лех Э
- 27.02.2018 Легия 0:2 Ягеллония Э
- 24.02.2018 Краковия 0:0 Легия Э
- 16.02.2018 Легия 4:1 Шлёнск Э
- 09.02.2018 Заглембе Любин 2:3 Легия Э
- 27.01.2018 Легия 2:0 Силькеборг ТМК
- 16.12.2017 Легия 0:2 Висла Э
- 12.12.2017 Пяст 0:1 Легия Э
- 09.12.2017 Легия 3:0 Нецеча Э
- 02.12.2017 Сандецья 2:2 Легия Э
- 28.11.2017 Легия 4:2 Бытовия К
- 25.11.2017 Корона Кельце 3:2 Легия Э
- 19.11.2017 Легия 1:0 Гурник Забже Э
- 05.11.2017 Погонь Щецин 1:3 Легия Э
- 29.10.2017 Легия 2:0 Арка Гдыня Э
- 25.10.2017 Бытовия 1:3 Легия К
- 22.10.2017 Висла Краков 0:1 Легия Э
- 15.10.2017 Легия 1:0 Лехия Гданьск Э
- 01.10.2017 Лех 3:0 Легия Э
Висла Краков (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 09.03.2018 Висла Краков 3:1 Шлёнск Э
- 05.03.2018 Ягеллония 2:0 Висла Краков Э
- 28.02.2018 Висла Краков 1:1 Корона Кельце Э
- 25.02.2018 Пяст 0:0 Висла Краков Э
- 17.02.2018 Висла Краков 3:2 Арка Гдыня Э
- 10.02.2018 Лехия Гданьск 1:1 Висла Краков Э
- 17.12.2017 Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Э
- 13.12.2017 Краковия 1:4 Висла Краков Э
- 10.12.2017 Висла Краков 0:1 Висла Э
- 03.12.2017 Висла Краков 2:3 Гурник Забже Э
- 27.11.2017 Нецеча 3:3 Висла Краков Э
- 17.11.2017 Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Э
- 04.11.2017 Висла Краков 3:0 Сандецья Э
- 27.10.2017 Лех 1:1 Висла Краков Э
- 22.10.2017 Висла Краков 0:1 Легия Э
- 14.10.2017 Шлёнск 0:2 Висла Краков Э
- 30.09.2017 Висла Краков 0:0 Ягеллония Э
- 23.09.2017 Корона Кельце 2:1 Висла Краков Э
- 20.09.2017 Корона Кельце 1:0 Висла Краков К
- 16.09.2017 Висла Краков 2:0 Пяст Э
Последние игры между собой
Легия: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Висла Краков: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
- 22.10.2017 Висла Краков 0:1 Легия Экстракласса
- 30.04.2017 Легия 1:1 Висла Краков Экстракласса. Группа А
- 12.03.2017 Легия 1:0 Висла Краков Экстракласса
- 23.09.2016 Висла Краков 0:0 Легия Экстракласса
- 06.12.2015 Висла Краков 0:2 Легия Экстракласса
- 09.08.2015 Легия 1:1 Висла Краков Экстракласса
- 31.05.2015 Легия 1:0 Висла Краков Экстракласса. Группа А
- 15.03.2015 Легия 2:2 Висла Краков Экстракласса
- 21.09.2014 Висла Краков 0:3 Легия Экстракласса
- 09.05.2014 Легия 5:0 Висла Краков Экстракласса
- 16.03.2014 Легия 2:2 Висла Краков Экстракласса
- 06.10.2013 Висла Краков 1:0 Легия Экстракласса
- 13.04.2013 Висла Краков 1:2 Легия Экстракласса
- 05.10.2012 Легия 2:1 Висла Краков Экстракласса
- 02.10.2011 Легия 2:0 Висла Краков Экстракласса
- 21.05.2011 Легия 2:0 Висла Краков Экстракласса
- 12.11.2010 Висла Краков 4:0 Легия Экстракласса
- 08.05.2010 Легия 0:3 Висла Краков Экстракласса
- 06.11.2009 Висла Краков 0:1 Легия Экстракласса
- 10.05.2009 Висла Краков 1:0 Легия Orange Ekstraklasa
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|28
|16
|6
|6
|44 - 32
|54
|2.
|Легия
|28
|16
|3
|9
|40 - 30
|51
|3.
|Лех
|28
|13
|10
|5
|43 - 21
|49
|4.
|Гурник Забже
|27
|11
|10
|6
|50 - 42
|43
|5.
|Висла
|28
|13
|4
|11
|38 - 34
|43
|6.
|Висла Краков
|28
|12
|7
|9
|40 - 33
|43
|7.
|Корона Кельце
|28
|10
|11
|7
|42 - 36
|41
|8.
|Заглембе Любин
|28
|9
|12
|7
|36 - 31
|39
|9.
|Краковия
|28
|10
|8
|10
|38 - 36
|38
|10.
|Арка Гдыня
|28
|9
|10
|9
|35 - 28
|37
|11.
|Шлёнск
|28
|7
|9
|12
|32 - 44
|30
|12.
|Пяст
|27
|6
|11
|10
|28 - 33
|29
|13.
|Погонь Щецин
|28
|7
|7
|14
|31 - 43
|28
|14.
|Лехия Гданьск
|28
|6
|10
|12
|35 - 48
|28
|15.
|Нецеча
|28
|6
|7
|15
|29 - 51
|25
|16.
|Сандецья
|28
|4
|11
|13
|25 - 44
|23
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Митрович Никола получил желтую карточку от судьи
85'
Паскуато Кристиан получил желтую карточку от судьи
84'
Висла Краков делает замену. Имас Хесус уходит с поля, а Kamil Wojtkowski выходит на его замену.
83'
Брлек Петар получил желтую карточку от судьи
72'
Легия делает замену. Радович Мирослав уходит с поля, а Паскуато Кристиан выходит на его замену.
67'
Льонч Поль получил желтую карточку от судьи
66'
Висла Краков делает замену. Tibor Halilovic уходит с поля, а Брлек Петар выходит на его замену.
62'
Легия делает замену. Шиманьски Себастьян уходит с поля, а Jaroslaw Niezgoda выходит на его замену.
62'
Астис Иньяки получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Легия делает замену. Мончиньски Кжиштоф уходит с поля, а Кухарчик Михал выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Г О О О О Л - Велес Фран бьет в цель!
26'
Г О О О О Л - Carlos Lopez бьет в цель!
25'
Мончиньски Кжиштоф получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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