- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
10' Желтая карточкаЧовило Мирослав
1:0
39' ГолПентек Кшиштоф
|
10'
39'
1:0
Состав команд
39
Хелик
Михал
10
Зенёв
Сергей
92
Ракель
Денис
Краковия 4-2-3-1
- Основной состав
- 40 Michal Peskovic Вратарь
- 2 Финк Матич Защитник
- 39 Хелик Михал Защитник
- 34 Дитятьев Алексей Защитник
- 3 Сиплак Михал Защитник
- 5 Човило Мирослав Полузащитник
- 8 Димун Милан Полузащитник
- 10 Зенёв Сергей Полузащитник
- 19 Хави Эрнандес II Полузащитник
- 92 Ракель Денис Полузащитник
- 99 Пентек Кшиштоф Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Стемпнёвски Кристиан Вратарь
- 20 Даткович Нико Защитник
- 87 Diego Ferraresso Полузащитник
- 14 Дабровски Дамьян Полузащитник
- 7 Чулина Антонини Полузащитник
- 44 Брок-Мадсен Николай Нападающий
- 33 Kamil Pestka
- Главный тренер: Michal Probierz
Сандецья 4-2-3-1
- Основной состав
- 88 Петжкевич Давид Вратарь
- 77 Jakub Bartosz Защитник
- 6 Крачунов Пламен Защитник
- 4 Alexandru Constanntin Benga Защитник
- 5 Dawid Szufryn Защитник
- 8 Maciej Malkowski Полузащитник
- 7 Grzegorz Baran Полузащитник
- 10 Wojciech Trochim Полузащитник
- 22 Мрац Патрик Полузащитник
- 33 Bartlomiej Kasprzak Полузащитник
- 26 Filip Piszczek Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Michal Gliwa Вратарь
- 2 Страус Йонатан Защитник
- 38 Грич Якуб Полузащитник
- 70 Бжиски Томаш Полузащитник
- 29 Ксёнз Павел Полузащитник
- 92 Колев Александар Нападающий
- 20 Adrian Danek
- Главный тренер: Kazimierz Moskal
Предыдущие игры
Краковия (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 10.03.2018 Погонь Щецин 0:3 Краковия Э
- 04.03.2018 Краковия 2:1 Арка Гдыня Э
- 27.02.2018 Висла 0:1 Краковия Э
- 24.02.2018 Краковия 0:0 Легия Э
- 17.02.2018 Ягеллония 1:0 Краковия Э
- 10.02.2018 Краковия 2:1 Шлёнск Э
- 18.12.2017 Гурник Забже 0:4 Краковия Э
- 13.12.2017 Краковия 1:4 Висла Краков Э
- 10.12.2017 Лех 1:0 Краковия Э
- 04.12.2017 Краковия 2:2 Корона Кельце Э
- 24.11.2017 Краковия 2:1 Лехия Гданьск Э
- 18.11.2017 Пяст 1:0 Краковия Э
- 05.11.2017 Заглембе Любин 1:2 Краковия Э
- 28.10.2017 Краковия 1:1 Нецеча Э
- 21.10.2017 Сандецья 1:1 Краковия Э
- 16.10.2017 Краковия 3:0 Погонь Щецин Э
- 29.09.2017 Арка Гдыня 1:1 Краковия Э
- 25.09.2017 Краковия 1:3 Висла Э
- 21.09.2017 Краковия 0:3 Заглембе Любин К
- 17.09.2017 Легия 1:0 Краковия Э
Сандецья (последние 20 матчей: +1 =9 -10)
- 10.03.2018 Сандецья 0:3 Пяст Э
- 03.03.2018 Шлёнск 0:0 Сандецья Э
- 27.02.2018 Сандецья 0:1 Заглембе Любин Э
- 24.02.2018 Нецеча 1:0 Сандецья Э
- 16.02.2018 Сандецья 3:3 Корона Кельце Э
- 10.02.2018 Погонь Щецин 4:1 Сандецья Э
- 16.12.2017 Сандецья 2:2 Лехия Гданьск Э
- 13.12.2017 Висла 2:2 Сандецья Э
- 08.12.2017 Сандецья 0:1 Ягеллония Э
- 02.12.2017 Сандецья 2:2 Легия Э
- 25.11.2017 Арка Гдыня 5:0 Сандецья Э
- 18.11.2017 Сандецья 0:0 Лех Э
- 04.11.2017 Висла Краков 3:0 Сандецья Э
- 28.10.2017 Сандецья 1:2 Гурник Забже Э
- 21.10.2017 Сандецья 1:1 Краковия Э
- 14.10.2017 Пяст 2:2 Сандецья Э
- 29.09.2017 Сандецья 1:1 Шлёнск Э
- 24.09.2017 Заглембе Любин 1:0 Сандецья Э
- 20.09.2017 Гурник Забже 3:2 Сандецья К
- 17.09.2017 Сандецья 1:0 Нецеча Э
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|28
|16
|6
|6
|44 - 32
|54
|2.
|Легия
|27
|16
|3
|8
|40 - 28
|51
|3.
|Лех
|28
|13
|10
|5
|43 - 21
|49
|4.
|Висла
|1:0
|28
|14
|3
|11
|38 - 33
|45
|5.
|Гурник Забже
|27
|11
|10
|6
|50 - 42
|43
|6.
|Корона Кельце
|28
|10
|11
|7
|42 - 36
|41
|7.
|Висла Краков
|27
|11
|7
|9
|38 - 33
|40
|8.
|Заглембе Любин
|28
|9
|12
|7
|36 - 31
|39
|9.
|Краковия
|1:0
|28
|10
|8
|10
|37 - 35
|38
|10.
|Арка Гдыня
|28
|9
|10
|9
|35 - 28
|37
|11.
|Пяст
|27
|6
|11
|10
|28 - 33
|29
|12.
|Шлёнск
|0:1
|28
|7
|8
|13
|31 - 44
|29
|13.
|Погонь Щецин
|28
|7
|7
|14
|31 - 43
|28
|14.
|Лехия Гданьск
|28
|6
|10
|12
|35 - 48
|28
|15.
|Нецеча
|28
|6
|7
|15
|29 - 51
|25
|16.
|Сандецья
|0:1
|28
|4
|11
|13
|24 - 43
|23
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Г О О О О Л - Пентек Кшиштоф бьет в цель!
10'
Човило Мирослав получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация