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Стадион:
Краковия
1:0
Перерыв
Сандецья
0'
10' Желтая карточка
Човило Мирослав
1:0
39' Гол
Пентек Кшиштоф
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Пентек Кшиштоф бьет в цель!
Желтая карточка
10'
Човило Мирослав получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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