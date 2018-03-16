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Стадион:
Лех
3:0
Конец матча
Лехия Гданьск
0'
4' Желтая карточка
Шитум Марио
1:0
17' Гол
Тралка Лукаш
38' Желтая карточка
Пешко Славомир
42' Желтая карточка
Дилавер Эмир
2:0
45' Гол
Гюткьяр Кристиан
54' Желтая карточка
Joao Nunes
3:0
55' Гол
Йевтич Дарко
59' Желтая карточка
Лукашик Даниэль
82' Желтая карточка
Adam Chrzanowski
90'+1
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
82'
Adam Chrzanowski получил желтую карточку от судьи
75'
Лехия Гданьск делает замену. Славчев Симеон уходит с поля, а Красич Милош выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Лукашик Даниэль получил желтую карточку от судьи
56'
Лехия Гданьск делает замену. Столярски Павел уходит с поля, а Младенович Филип выходит на его замену.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Йевтич Дарко бьет в цель!

Желтая карточка
54'
Joao Nunes получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Лехия Гданьск делает замену. Пайшау Марку уходит с поля, а Борысюк Ариэль выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Лех делает замену. Рэдуц Михай уходит с поля, а Юзвяк Камиль выходит на его замену.
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Гюткьяр Кристиан бьет в цель!
Желтая карточка
42'
Дилавер Эмир получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
38'
Пешко Славомир получил желтую карточку от судьи
30'
Лех делает замену. Бурич Ясмин уходит с поля, а Путноцки Матуш выходит на его замену.
19'
Лех делает замену. Шитум Марио уходит с поля, а Йевтич Дарко выходит на его замену.
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Тралка Лукаш бьет в цель!
Желтая карточка
4'
Шитум Марио получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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