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Стадион: ИНЕА
3:0
Конец матча
4' Желтая карточкаШитум Марио
1:0
17' ГолТралка Лукаш
38' Желтая карточкаПешко Славомир
42' Желтая карточкаДилавер Эмир
2:0
45' ГолГюткьяр Кристиан
54' Желтая карточкаJoao Nunes
3:0
55' ГолЙевтич Дарко
59' Желтая карточкаЛукашик Даниэль
82' Желтая карточкаAdam Chrzanowski
|
4'
17'
1:0
38'
42'
45'
2:0
54'
55'
3:0
59'
82'
Состав команд
66
Дилавер
Эмир
16
Шитум
Марио
18
Рэдуц
Михай
30
Joao
Nunes
25
Налепа
Михал
19
Пайшау
Марку
Лех 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Бурич Ясмин Вратарь
- 2 Гумни Роберт Защитник
- 66 Дилавер Эмир Защитник
- 13 Вуядинович Никола Защитник
- 22 Костевич Владимир Защитник
- 6 Тралка Лукаш Полузащитник
- 7 Гаёс Мацей Полузащитник
- 16 Шитум Марио Полузащитник
- 86 Радослав Маевски Полузащитник
- 18 Рэдуц Михай Полузащитник
- 32 Гюткьяр Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Путноцки Матуш Вратарь
- 26 Яницки Рафал Защитник
- 77 Томасик Пётр Защитник
- 23 Беркрот Никлас Полузащитник
- 10 Йевтич Дарко Полузащитник
- 29 Юзвяк Камиль Полузащитник
- 11 Хобленко Алексей Нападающий
- Главный тренер: Белица Ненад
Лехия Гданьск 3-4-3
- Основной состав
- 1 Куцяк Душан Вратарь
- 30 Joao Nunes Защитник
- 25 Налепа Михал Защитник
- 20 Adam Chrzanowski Защитник
- 41 Столярски Павел Полузащитник
- 35 Лукашик Даниэль Полузащитник
- 6 Славчев Симеон Полузащитник
- 21 Пешко Славомир Полузащитник
- 19 Пайшау Марку Нападающий
- 9 Patryk Lipski Нападающий
- 11 Кусвик Гжегож Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Зеленика Оливер Вратарь
- 3 Вавжиняк Якуб Защитник
- 22 Младенович Филип Полузащитник
- 31 Шиковски Флориан Полузащитник
- 16 Борысюк Ариэль Полузащитник
- 7 Красич Милош Полузащитник
- 28 Пайшау Флавиу Нападающий
- Главный тренер: Piotr Stokowiec
Предыдущие игры
Лех (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 11.03.2018 Лех 5:1 Ягеллония Э
- 04.03.2018 Легия 2:1 Лех Э
- 28.02.2018 Лех 2:1 Шлёнск Э
- 25.02.2018 Корона Кельце 1:0 Лех Э
- 18.02.2018 Лех 2:0 Погонь Щецин Э
- 11.02.2018 Арка Гдыня 0:0 Лех Э
- 17.12.2017 Лех 3:1 Нецеча Э
- 13.12.2017 Заглембе Любин 0:0 Лех Э
- 10.12.2017 Лех 1:0 Краковия Э
- 03.12.2017 Пяст 0:0 Лех Э
- 26.11.2017 Лех 2:1 Висла Э
- 18.11.2017 Сандецья 0:0 Лех Э
- 04.11.2017 Гурник Забже 3:1 Лех Э
- 27.10.2017 Лех 1:1 Висла Краков Э
- 21.10.2017 Лехия Гданьск 3:3 Лех Э
- 13.10.2017 Ягеллония 1:1 Лех Э
- 01.10.2017 Лех 3:0 Легия Э
- 22.09.2017 Шлёнск 2:0 Лех Э
- 15.09.2017 Лех 1:0 Корона Кельце Э
- 10.09.2017 Погонь Щецин 0:0 Лех Э
Лехия Гданьск (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 11.03.2018 Лехия Гданьск 1:3 Легия Э
- 02.03.2018 Заглембе Любин 0:0 Лехия Гданьск Э
- 27.02.2018 Лехия Гданьск 2:2 Нецеча Э
- 23.02.2018 Ягеллония 4:1 Лехия Гданьск Э
- 18.02.2018 Лехия Гданьск 0:2 Пяст Э
- 10.02.2018 Лехия Гданьск 1:1 Висла Краков Э
- 16.12.2017 Сандецья 2:2 Лехия Гданьск Э
- 13.12.2017 Лехия Гданьск 1:3 Погонь Щецин Э
- 08.12.2017 Гурник Забже 1:1 Лехия Гданьск Э
- 01.12.2017 Лехия Гданьск 3:1 Шлёнск Э
- 24.11.2017 Краковия 2:1 Лехия Гданьск Э
- 18.11.2017 Лехия Гданьск 3:0 Висла Э
- 03.11.2017 Арка Гдыня 0:1 Лехия Гданьск Э
- 30.10.2017 Лехия Гданьск 0:5 Корона Кельце Э
- 21.10.2017 Лехия Гданьск 3:3 Лех Э
- 15.10.2017 Легия 1:0 Лехия Гданьск Э
- 30.09.2017 Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин Э
- 23.09.2017 Нецеча 2:1 Лехия Гданьск Э
- 18.09.2017 Лехия Гданьск 3:3 Ягеллония Э
- 11.09.2017 Пяст 1:2 Лехия Гданьск Э
Последние игры между собой
Лех: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Лехия Гданьск: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
- 21.10.2017 Лехия Гданьск 3:3 Лех Экстракласса
- 21.05.2017 Лех 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса. Группа А
- 05.03.2017 Лех 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 18.09.2016 Лехия Гданьск 2:1 Лех Экстракласса
- 28.04.2016 Лех 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса. Группа А
- 29.11.2015 Лехия Гданьск 0:1 Лех Экстракласса
- 25.07.2015 Лех 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 24.05.2015 Лехия Гданьск 1:2 Лех Экстракласса. Группа А
- 13.12.2014 Лех 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 10.08.2014 Лехия Гданьск 1:2 Лех Экстракласса
- 02.07.2014 Лех 3:0 Лехия Гданьск Товарищеские матчи. Сборные
- 16.05.2014 Лехия Гданьск 2:1 Лех Экстракласса
- 22.03.2014 Лех 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 19.10.2013 Лехия Гданьск 1:4 Лех Экстракласса
- 05.04.2013 Лех 4:2 Лехия Гданьск Экстракласса
- 30.09.2012 Лехия Гданьск 2:0 Лех Экстракласса
- 15.04.2012 Лех 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 22.10.2011 Лехия Гданьск 0:0 Лех Экстракласса
- 22.05.2011 Лехия Гданьск 2:1 Лех Экстракласса
- 13.11.2010 Лех 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|27
|16
|3
|8
|40 - 28
|51
|2.
|Ягеллония
|27
|15
|6
|6
|41 - 30
|51
|3.
|Лех
|28
|13
|10
|5
|43 - 21
|49
|4.
|Гурник Забже
|26
|11
|9
|6
|48 - 40
|42
|5.
|Висла
|27
|13
|3
|11
|37 - 33
|42
|6.
|Висла Краков
|27
|11
|7
|9
|38 - 33
|40
|7.
|Корона Кельце
|27
|10
|10
|7
|40 - 34
|40
|8.
|Заглембе Любин
|28
|9
|12
|7
|36 - 31
|39
|9.
|Арка Гдыня
|27
|9
|10
|8
|33 - 25
|37
|10.
|Краковия
|27
|9
|8
|10
|36 - 35
|35
|11.
|Шлёнск
|27
|7
|8
|12
|31 - 43
|29
|12.
|Пяст
|27
|6
|11
|10
|28 - 33
|29
|13.
|Лехия Гданьск
|28
|6
|10
|12
|35 - 48
|28
|14.
|Погонь Щецин
|27
|6
|7
|14
|27 - 41
|25
|15.
|Нецеча
|27
|6
|7
|14
|27 - 47
|25
|16.
|Сандецья
|27
|4
|11
|12
|24 - 42
|23
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
82'
Adam Chrzanowski получил желтую карточку от судьи
75'
Лехия Гданьск делает замену. Славчев Симеон уходит с поля, а Красич Милош выходит на его замену.
59'
Лукашик Даниэль получил желтую карточку от судьи
56'
Лехия Гданьск делает замену. Столярски Павел уходит с поля, а Младенович Филип выходит на его замену.
55'
Г О О О О Л - Йевтич Дарко бьет в цель!
54'
Joao Nunes получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Лехия Гданьск делает замену. Пайшау Марку уходит с поля, а Борысюк Ариэль выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Лех делает замену. Рэдуц Михай уходит с поля, а Юзвяк Камиль выходит на его замену.
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Гюткьяр Кристиан бьет в цель!
42'
Дилавер Эмир получил желтую карточку от судьи
38'
Пешко Славомир получил желтую карточку от судьи
30'
Лех делает замену. Бурич Ясмин уходит с поля, а Путноцки Матуш выходит на его замену.
19'
Лех делает замену. Шитум Марио уходит с поля, а Йевтич Дарко выходит на его замену.
17'
Г О О О О Л - Тралка Лукаш бьет в цель!
4'
Шитум Марио получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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