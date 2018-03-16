Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - Факел

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Енисей (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 10.03.2018 Зенит-2 0:3 Енисей ФПД
- 04.03.2018 Енисей 3:0 Авангард Курск ФПД
- 23.02.2018 Анжи 2:0 Енисей ТМК
- 25.11.2017 Енисей 1:1 Балтика ФПД
- 18.11.2017 Енисей 2:1 Спартак-2 ФПД
- 12.11.2017 Енисей 2:0 Тамбов ФПД
- 08.11.2017 Оренбург 1:0 Енисей ФПД
- 04.11.2017 Енисей 0:0 Сибирь ФПД
- 29.10.2017 Тюмень 1:1 Енисей ФПД
- 25.10.2017 Луч-Энергия 2:1 Енисей К
- 21.10.2017 Енисей 4:1 Шинник ФПД
- 14.10.2017 Волгарь 1:2 Енисей ФПД
- 07.10.2017 Енисей 4:1 ФК Химки ФПД
- 30.09.2017 Томь 1:1 Енисей ФПД
- 24.09.2017 Енисей 1:0 Крылья Советов ФПД
- 21.09.2017 Енисей 3:0 Ахмат К
- 16.09.2017 Олимпиец 0:2 Енисей ФПД
- 10.09.2017 Енисей 4:0 Луч-Энергия ФПД
- 06.09.2017 Кубань 1:1 Енисей ФПД
- 02.09.2017 Енисей 1:0 Ротор-Волгоград ФПД
Факел (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 10.03.2018 Факел 0:1 Балтика ФПД
- 05.03.2018 Спартак-2 0:0 Факел ФПД
- 22.02.2018 Факел 1:0 Локомотив-Казанка КФПО
- 16.02.2018 Факел 1:0 Рига КФ
- 13.02.2018 Факел 0:1 Крылья Советов КФ
- 10.02.2018 Чайка Песчанокопское 1:1 Факел КФ
- 25.11.2017 Факел 1:2 Тамбов ФПД
- 18.11.2017 Оренбург 5:0 Факел ФПД
- 12.11.2017 Факел 0:1 Сибирь ФПД
- 08.11.2017 Тюмень 0:0 Факел ФПД
- 04.11.2017 Факел 0:0 Динамо СПб ФПД
- 29.10.2017 Шинник 0:1 Факел ФПД
- 21.10.2017 Факел 0:1 ФК Химки ФПД
- 14.10.2017 Томь 1:0 Факел ФПД
- 07.10.2017 Факел 1:0 Крылья Советов ФПД
- 30.09.2017 Олимпиец 2:1 Факел ФПД
- 24.09.2017 Луч-Энергия 0:0 Факел ФПД
- 21.09.2017 Факел 0:4 Амкар К
- 16.09.2017 Кубань 2:2 Факел ФПД
- 10.09.2017 Факел 2:0 Ротор-Волгоград ФПД
Последние игры между собой
Енисей: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
Факел: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
- 27.08.2017 Факел 1:3 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
- 29.04.2017 Факел 0:3 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
- 08.10.2016 Енисей 2:0 Факел ФНЛ - Первый дивизион
- 29.11.2015 Енисей 2:0 Факел ФНЛ - Первый дивизион
- 10.08.2015 Факел 0:1 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
- 01.04.2012 Факел 1:0 Енисей Первый дивизион
- 07.11.2011 Енисей 1:1 Факел ФНЛ - Первый дивизион
- 27.06.2011 Факел 1:2 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Енисей
|Заявка
|27
|19
|5
|3
|55 - 20
|62
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|44 - 18
|57
|3.
|Оренбург
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|39 - 21
|57
|4.
|Тамбов
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|41 - 27
|46
|5.
|Динамо СПб
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|40 - 35
|45
|6.
|Балтика
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|34 - 29
|43
|7.
|Сибирь
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|30 - 22
|43
|8.
|Шинник
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|36 - 34
|39
|9.
|Волгарь
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|29 - 28
|36
|10.
|Кубань
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|35 - 36
|33
|11.
|ФК Химки
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|27 - 36
|33
|12.
|Спартак-2
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|34 - 45
|32
|13.
|Олимпиец
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|27 - 34
|32
|14.
|Авангард Курск
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|26 - 36
|31
|15.
|Луч-Энергия
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|27 - 35
|30
|16.
|Томь
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|24 - 41
|28
|17.
|Тюмень
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|29 - 39
|27
|18.
|Ротор-Волгоград
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|27 - 34
|26
|19.
|Зенит-2
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|34 - 45
|25
|20.
|Факел
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|14 - 37
|22
-
Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - ФакелДо начала игры осталось 18 часов 6 минут, которая состоится 17.03.2018.
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Прогнозы на матч Енисей - Факел
Енисей
96.1% (124)
Ничья:
2.3% (3)
Факел
1.6% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Енисей:
43.4% (56)
3:0 Енисей:
20.2% (26)
1:0 Енисей:
17.8% (23)
2:1 Енисей:
10.1% (13)
1:1 Ничья:
2.3% (3)
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