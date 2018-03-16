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Енисей
 
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Факел
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Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - Факел

До начала игры осталось 18 часов 6 минут, которая состоится 17.03.2018.
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:
Прогнозы на матч Енисей - Факел
Енисей
96.1% (124)
Ничья:
2.3% (3)
Факел
1.6% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Енисей:
43.4% (56)
Енисей:
20.2% (26)
Енисей:
17.8% (23)
Енисей:
10.1% (13)
Ничья:
2.3% (3)
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