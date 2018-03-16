Текстовая онлайн трансляция матча Сибирь - Крылья Советов

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Сибирь (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 10.03.2018 Олимпиец 1:1 Сибирь ФПД
- 04.03.2018 Сибирь 2:0 Луч-Энергия ФПД
- 25.11.2017 Кубань 1:0 Сибирь ФПД
- 18.11.2017 Сибирь 1:0 Ротор-Волгоград ФПД
- 12.11.2017 Факел 0:1 Сибирь ФПД
- 08.11.2017 Сибирь 3:1 Зенит-2 ФПД
- 04.11.2017 Енисей 0:0 Сибирь ФПД
- 29.10.2017 Сибирь 3:0 Балтика ФПД
- 21.10.2017 Тамбов 4:1 Сибирь ФПД
- 14.10.2017 Сибирь 0:1 Оренбург ФПД
- 07.10.2017 Сибирь 0:2 Авангард Курск ФПД
- 30.09.2017 Тюмень 0:0 Сибирь ФПД
- 24.09.2017 Сибирь 1:1 Динамо СПб ФПД
- 16.09.2017 Шинник 0:1 Сибирь ФПД
- 10.09.2017 Сибирь 1:1 Волгарь ФПД
- 06.09.2017 ФК Химки 0:1 Сибирь ФПД
- 02.09.2017 Сибирь 1:0 Томь ФПД
- 27.08.2017 Крылья Советов 3:0 Сибирь ФПД
- 23.08.2017 Тюмень 2:1 Сибирь К
- 19.08.2017 Сибирь 1:1 Олимпиец ФПД
Крылья Советов (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 10.03.2018 Крылья Советов 2:0 Тюмень ФПД
- 04.03.2018 Динамо СПб 1:3 Крылья Советов ФПД
- 19.02.2018 Крылья Советов 2:0 Тамбов КФ
- 16.02.2018 Крылья Советов 1:0 Чайка Песчанокопское КФ
- 13.02.2018 Факел 0:1 Крылья Советов КФ
- 10.02.2018 Крылья Советов 0:1 Рига КФ
- 25.11.2017 Крылья Советов 3:3 Шинник ФПД
- 18.11.2017 Волгарь 0:1 Крылья Советов ФПД
- 12.11.2017 Крылья Советов 2:0 ФК Химки ФПД
- 08.11.2017 Томь 1:0 Крылья Советов ФПД
- 04.11.2017 Авангард Курск 2:4 Крылья Советов ФПД
- 29.10.2017 Крылья Советов 1:0 Олимпиец ФПД
- 25.10.2017 Рубин 1:2 Крылья Советов К
- 21.10.2017 Кубань 2:1 Крылья Советов ФПД
- 14.10.2017 Крылья Советов 1:1 Ротор-Волгоград ФПД
- 07.10.2017 Факел 1:0 Крылья Советов ФПД
- 30.09.2017 Крылья Советов 1:0 Зенит-2 ФПД
- 24.09.2017 Енисей 1:0 Крылья Советов ФПД
- 21.09.2017 Крылья Советов 3:2 Локомотив Москва К
- 16.09.2017 Крылья Советов 3:0 Балтика ФПД
Последние игры между собой
Сибирь: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Крылья Советов: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
- 27.08.2017 Крылья Советов 3:0 Сибирь ФНЛ - Первый дивизион
- 14.03.2015 Крылья Советов 2:1 Сибирь ФНЛ - Первый дивизион
- 10.08.2014 Сибирь 0:2 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион
- 17.10.2010 Крылья Советов 1:1 Сибирь Премьер-лига
- 10.05.2010 Сибирь 4:1 Крылья Советов Премьер-лига
- 24.09.2008 Крылья Советов 0:2 Сибирь Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Енисей
|Заявка
|27
|19
|5
|3
|55 - 20
|62
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|44 - 18
|57
|3.
|Оренбург
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|39 - 21
|57
|4.
|Тамбов
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|41 - 27
|46
|5.
|Динамо СПб
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|40 - 35
|45
|6.
|Балтика
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|34 - 29
|43
|7.
|Сибирь
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|30 - 22
|43
|8.
|Шинник
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|36 - 34
|39
|9.
|Волгарь
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|29 - 28
|36
|10.
|Кубань
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|35 - 36
|33
|11.
|ФК Химки
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|27 - 36
|33
|12.
|Спартак-2
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|34 - 45
|32
|13.
|Олимпиец
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|27 - 34
|32
|14.
|Авангард Курск
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|26 - 36
|31
|15.
|Луч-Энергия
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|27 - 35
|30
|16.
|Томь
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|24 - 41
|28
|17.
|Тюмень
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|29 - 39
|27
|18.
|Ротор-Волгоград
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|27 - 34
|26
|19.
|Зенит-2
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|34 - 45
|25
|20.
|Факел
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|14 - 37
|22
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Текстовая онлайн трансляция матча Сибирь - Крылья СоветовДо начала игры осталось 17 часов 46 минут, которая состоится 17.03.2018.
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Прогнозы на матч Сибирь - Крылья Советов
Сибирь
10.9% (14)
Ничья:
25.6% (33)
Крылья Советов
63.6% (82)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Крылья Советов:
31.8% (41)
0:1 Крылья Советов:
26.4% (34)
1:1 Ничья:
22.5% (29)
1:0 Сибирь:
6.2% (8)
2:1 Сибирь:
3.9% (5)
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