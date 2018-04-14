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Бёрнли
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Челси

До начала игры осталось 2 дня 19 часов 44 минуты, которая состоится 19.04.2018.
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Прогнозы на матч Бёрнли - Челси
Бёрнли
11.4% (9)
Ничья:
5.1% (4)
Челси
83.5% (66)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
53.2% (42)
Челси:
11.4% (9)
Челси:
8.9% (7)
Челси:
7.6% (6)
Бёрнли:
7.6% (6)
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