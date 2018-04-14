Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Челси

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Стадион: Терф Мур
Предыдущие игры
Бёрнли (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 14.04.2018 Бёрнли 2:1 Лестер ПЛ
- 07.04.2018 Уотфорд 1:2 Бёрнли ПЛ
- 31.03.2018 Вест Бромвич 1:2 Бёрнли ПЛ
- 10.03.2018 Вест Хэм 0:3 Бёрнли ПЛ
- 03.03.2018 Бёрнли 2:1 Эвертон ПЛ
- 24.02.2018 Бёрнли 1:1 Саутгемптон ПЛ
- 10.02.2018 Суонси 1:0 Бёрнли ПЛ
- 03.02.2018 Бёрнли 1:1 Манчестер Сити ПЛ
- 31.01.2018 Ньюкасл 1:1 Бёрнли ПЛ
- 20.01.2018 Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 13.01.2018 Кристал Пэлас 1:0 Бёрнли ПЛ
- 06.01.2018 Манчестер Сити 4:1 Бёрнли К
- 01.01.2018 Бёрнли 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 30.12.2017 Хаддерсфилд Таун 0:0 Бёрнли ПЛ
- 26.12.2017 Манчестер Юнайтед 2:2 Бёрнли ПЛ
- 23.12.2017 Бёрнли 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 16.12.2017 Брайтон 0:0 Бёрнли ПЛ
- 12.12.2017 Бёрнли 1:0 Сток Сити ПЛ
- 09.12.2017 Бёрнли 1:0 Уотфорд ПЛ
- 02.12.2017 Лестер 1:0 Бёрнли ПЛ
Челси (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 14.04.2018 Саутгемптон 2:3 Челси ПЛ
- 08.04.2018 Челси 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 01.04.2018 Челси 1:3 Тоттенхэм ПЛ
- 18.03.2018 Лестер 1:2 Челси К
- 14.03.2018 Барселона 3:0 Челси ЛЧ
- 10.03.2018 Челси 2:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 04.03.2018 Манчестер Сити 1:0 Челси ПЛ
- 25.02.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси ПЛ
- 20.02.2018 Челси 1:1 Барселона ЛЧ
- 16.02.2018 Челси 4:0 Халл Сити К
- 12.02.2018 Челси 3:0 Вест Бромвич ПЛ
- 05.02.2018 Уотфорд 4:1 Челси ПЛ
- 31.01.2018 Челси 0:3 Борнмут ПЛ
- 28.01.2018 Челси 3:0 Ньюкасл К
- 24.01.2018 Арсенал 2:1 Челси КЛ
- 20.01.2018 Брайтон 0:4 Челси ПЛ
- 17.01.2018 Челси 1:1 Норвич К
- 13.01.2018 Челси 0:0 Лестер ПЛ
- 10.01.2018 Челси 0:0 Арсенал КЛ
- 06.01.2018 Норвич 0:0 Челси К
Последние игры между собой
Бёрнли: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Челси: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
- 12.08.2017 Челси 2:3 Бёрнли Премьер-лига
- 12.02.2017 Бёрнли 1:1 Челси Премьер-лига
- 27.08.2016 Челси 3:0 Бёрнли Премьер-лига
- 21.02.2015 Челси 1:1 Бёрнли Премьер-лига
- 18.08.2014 Бёрнли 1:3 Челси Премьер-лига
- 30.01.2010 Бёрнли 1:2 Челси Премьер-лига
- 29.08.2009 Челси 3:0 Бёрнли Премьер-лига
- 12.11.2008 Челси 1:1 Бёрнли Кубок Carling
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|33
|28
|3
|2
|93 - 25
|87
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|33
|22
|5
|6
|63 - 26
|71
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|34
|20
|10
|4
|78 - 35
|70
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|33
|20
|7
|6
|65 - 30
|67
|5.
|Челси
|Заявка
|33
|18
|6
|9
|57 - 33
|60
|6.
|Арсенал
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|62 - 45
|54
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|33 - 29
|52
|8.
|Лестер
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|49 - 47
|43
|9.
|Эвертон
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|39 - 54
|42
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|35 - 42
|41
|11.
|Борнмут
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|41 - 56
|38
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|42 - 60
|37
|13.
|Брайтон
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|31 - 46
|35
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|41 - 59
|35
|15.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|27 - 54
|35
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|36 - 54
|34
|17.
|Суонси
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|27 - 46
|33
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|33
|5
|13
|15
|33 - 53
|28
|19.
|Сток Сити
|Заявка
|34
|6
|10
|18
|31 - 64
|28
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|34
|4
|12
|18
|27 - 52
|24
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Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - ЧелсиДо начала игры осталось 2 дня 19 часов 44 минуты, которая состоится 19.04.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Бёрнли - Челси
Бёрнли
11.4% (9)
Ничья:
5.1% (4)
Челси
83.5% (66)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Челси:
53.2% (42)
0:1 Челси:
11.4% (9)
0:2 Челси:
8.9% (7)
1:3 Челси:
7.6% (6)
2:1 Бёрнли:
7.6% (6)
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