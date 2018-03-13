Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Уотфорд

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Стадион: Энфилд
Предыдущие игры
Ливерпуль (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 10.03.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль ПЛ
- 06.03.2018 Ливерпуль 0:0 Порту ЛЧ
- 03.03.2018 Ливерпуль 2:0 Ньюкасл ПЛ
- 24.02.2018 Ливерпуль 4:1 Вест Хэм ПЛ
- 14.02.2018 Порту 0:5 Ливерпуль ЛЧ
- 11.02.2018 Саутгемптон 0:2 Ливерпуль ПЛ
- 04.02.2018 Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм ПЛ
- 30.01.2018 Хаддерсфилд Таун 0:3 Ливерпуль ПЛ
- 27.01.2018 Ливерпуль 2:3 Вест Бромвич К
- 22.01.2018 Суонси 1:0 Ливерпуль ПЛ
- 14.01.2018 Ливерпуль 4:3 Манчестер Сити ПЛ
- 05.01.2018 Ливерпуль 2:1 Эвертон К
- 01.01.2018 Бёрнли 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 30.12.2017 Ливерпуль 2:1 Лестер ПЛ
- 26.12.2017 Ливерпуль 5:0 Суонси ПЛ
- 22.12.2017 Арсенал 3:3 Ливерпуль ПЛ
- 17.12.2017 Борнмут 0:4 Ливерпуль ПЛ
- 13.12.2017 Ливерпуль 0:0 Вест Бромвич ПЛ
- 10.12.2017 Ливерпуль 1:1 Эвертон ПЛ
- 06.12.2017 Ливерпуль 7:0 Спартак Москва ЛЧ
Уотфорд (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 11.03.2018 Арсенал 3:0 Уотфорд ПЛ
- 03.03.2018 Уотфорд 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 24.02.2018 Уотфорд 1:0 Эвертон ПЛ
- 10.02.2018 Вест Хэм 2:0 Уотфорд ПЛ
- 05.02.2018 Уотфорд 4:1 Челси ПЛ
- 31.01.2018 Сток Сити 0:0 Уотфорд ПЛ
- 27.01.2018 Саутгемптон 1:0 Уотфорд К
- 20.01.2018 Лестер 2:0 Уотфорд ПЛ
- 13.01.2018 Уотфорд 2:2 Саутгемптон ПЛ
- 06.01.2018 Уотфорд 3:0 Бристоль Сити К
- 02.01.2018 Манчестер Сити 3:1 Уотфорд ПЛ
- 30.12.2017 Уотфорд 1:2 Суонси ПЛ
- 26.12.2017 Уотфорд 2:1 Лестер ПЛ
- 23.12.2017 Брайтон 1:0 Уотфорд ПЛ
- 16.12.2017 Уотфорд 1:4 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 12.12.2017 Кристал Пэлас 2:1 Уотфорд ПЛ
- 09.12.2017 Бёрнли 1:0 Уотфорд ПЛ
- 02.12.2017 Уотфорд 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 28.11.2017 Уотфорд 2:4 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 25.11.2017 Ньюкасл 0:3 Уотфорд ПЛ
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Уотфорд: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|30
|26
|3
|1
|85 - 20
|81
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|58 - 23
|65
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|30
|18
|7
|5
|59 - 25
|61
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|30
|17
|9
|4
|68 - 34
|60
|5.
|Челси
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|52 - 27
|56
|6.
|Арсенал
|Заявка
|30
|14
|6
|10
|55 - 41
|48
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|27 - 26
|43
|8.
|Лестер
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|45 - 43
|40
|9.
|Эвертон
|Заявка
|30
|10
|7
|13
|35 - 49
|37
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|39 - 50
|36
|11.
|Брайтон
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|28 - 40
|34
|12.
|Борнмут
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|35 - 48
|33
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|30 - 40
|32
|14.
|Суонси
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|25 - 42
|31
|15.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|25 - 50
|31
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|36 - 57
|30
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|30
|5
|13
|12
|29 - 44
|28
|18.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|28 - 48
|27
|19.
|Сток Сити
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|28 - 56
|27
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|30
|3
|11
|16
|23 - 47
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - УотфордДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 36 минут, которая состоится 17.03.2018.
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Уотфорд
Ливерпуль
93.1% (67)
Ничья:
1.4% (1)
Уотфорд
5.6% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Ливерпуль:
37.5% (27)
3:1 Ливерпуль:
18.1% (13)
3:0 Ливерпуль:
18.1% (13)
2:1 Ливерпуль:
9.7% (7)
1:0 Ливерпуль:
6.9% (5)
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