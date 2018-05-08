Стадион: Либерти
0:1
Конец матча
20' Желтая карточкаКи Сон-Ён
38' Желтая карточкаРомеу Ориоль
0:1
72' ГолГаббьядини Маноло
90' Желтая карточкаФернандес Федерико
Новости после матча
Второй тайм
97'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Саутгемптон вырывает победу
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
96'
96'
Фабьянски Лукаш выбил мяч подальше от ворот.
96'
Фернандес Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
96'
Робертс Коннор II выбил мяч подальше от ворот.
95'
95'
95'
Габбьядини Маноло пробует нанести удар издали, но Фабьянски Лукаш держит все под контролем
94'
Фернандес Федерико получает желтую карточку за неспортивное поведение
94'
Назначен штрафной. Пострадал Лонг Шейн, его свалил Фернандес Федерико.
94'
93'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Клукас Сэм из команды Суонси навешивает в штрафную с рикошетом.
93'
92'
ШАНС! Абрахам Тэмми нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
92'
91'
91'
[6] - столько добавил арбитр времени.
91'
ШАНС! Лонг Шейн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
91'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
90'
Айю Джордан из команды Суонси в офсайде
90'
Клукас Сэм из команды Суонси делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
89'
Худт Уэсли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
89'
88'
87'
Опасность предотвращена - Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон вступил в отбор удачно
87'
86'
Ки Сон-Ён нанес удар, но промахнулся очень сильно.
86'
Нарсинг Лучано из команды Суонси отправил кросс в штрафную...
86'
Отличные скиллы показывает Нарсинг Лучано, обводя своих соперников
85'
Судья сигнализирует, что Айю Джордан из команды Суонси поставил подножку. Пострадал Худт Уэсли
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
84'
84'
Судья сигнализирует, что Бертранд Райан из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Нарсинг Лучано
84'
84'
Худт Уэсли выбил мяч подальше от ворот.
83'
83'
83'
83'
Тактическая замена. Тадич Душан уходит с поля и его заменяет Маккуин Сэм
82'
Тактическая замена. Кинг Энди уходит с поля и его заменяет Кэрролл Том
82'
Нарсинг Лучано из команды Суонси хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
82'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
81'
Айю Джордан из команды Суонси толкнул локтем оппонента. Это Седрик Соареш заработал фол
80'
Остин Чарльз пробил головой, вратарь справился с ударом.
80'
80'
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
80'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
79'
78'
Матч возобновится спорным мячом
77'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
77'
Абрахам Тэмми из команды Суонси опасно и грубо сыграл. Стивенс Джек пострадал.
76'
Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
76'
Игрок команды Саутгемптон выносит мяч
76'
75'
Суонси делает атакующую замену. Нотон Кайл ушел с поля, а Нарсинг Лучано вышел в подмогу атаке.
75'
Тактическая замена. Нотон Кайл уходит с поля и его заменяет Нарсинг Лучано
75'
Судья сигнализирует, что Бертранд Райан из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Робертс Коннор II
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
72'
Г О О О О Л - Габбьядини Маноло первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
72'
Удар, который нанес Остин Чарльз, срикошетил и пошел по очень неудачной траектории, но Фабьянски Лукаш парировал мяч в поле.
72'
Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон делает передачу одноклубнику.
72'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон делает передачу одноклубнику.
72'
72'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
71'
71'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
70'
Абрахам Тэмми пробует нанести удар издали, но Маккарти Алекс держит все под контролем
70'
Абрахам Тэмми из команды Суонси идет с мячом вперед на обострение...
69'
Судья сигнализирует, что Тадич Душан из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Робертс Коннор II
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Саутгемптон делает атакующую замену. Беднарек Ян ушел с поля, а Габбьядини Маноло вышел в подмогу атаке.
68'
Беднарек Ян получил травму и заменен. Габбьядини Маноло выходит на поле.
68'
Ох, нехорошо это выглядит. Беднарек Ян получил травму и медбригада забирает его с поля.
65'
Беднарек Ян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
64'
Тактическая замена. Редмонд Натан уходит с поля и его заменяет Лонг Шейн
64'
Худт Уэсли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Абрахам Тэмми из команды Суонси отправил кросс в штрафную...
64'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
64'
63'
63'
63'
63'
63'
62'
Нотон Кайл из команды Суонси делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
62'
Абрахам Тэмми из команды Суонси плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
62'
Клукас Сэм навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
62'
Тактическая замена. Ольссон Мартин уходит с поля и его заменяет Абрахам Тэмми
61'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
61'
Назначен штрафной. Пострадал Ольссон Мартин, его свалил Седрик Соареш.
61'
61'
Ольссон Мартин из команды Суонси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Остин Чарльз нанес удар головой, но Фабьянски Лукаш спокойно отбил мяч.
60'
60'
Нотон Кайл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
Стивенс Джек из команды Саутгемптон нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
59'
Тадич Душан из команды Саутгемптон подал угловой справа.
59'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
59'
Отличные скиллы показывает Седрик Соареш, обводя своих соперников
59'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
58'
Судья сигнализирует, что Стивенс Джек из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Айю Андре
57'
57'
Седрик Соареш выбил мяч подальше от ворот.
57'
56'
Ольссон Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
56'
Робертс Коннор II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Отличные скиллы показывает Редмонд Натан, обводя своих соперников
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
54'
Тадич Душан возвращается на поле, всё в порядке.
54'
Матч возобновится спорным мячом
54'
Ох, нехорошо это выглядит. Тадич Душан получил травму и медбригада забирает его с поля.
53'
Тадич Душан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Остин Чарльз пробует нанести удар издали, но Фабьянски Лукаш держит все под контролем
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
Нотон Кайл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
49'
Остин Чарльз из команды Саутгемптон опасно и грубо сыграл. Нотон Кайл пострадал.
49'
49'
Ольссон Мартин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
49'
49'
Клукас Сэм из команды Суонси подал угловой слева.
48'
Плохо сыграл Маккарти Алекс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
48'
48'
Маккарти Алекс из команды Саутгемптон сделал отличный сейв!
48'
Хороший удар издали нанес Айю Джордан, но отличный сейв сделал Маккарти Алекс. Угловой.
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Нотон Кайл из команды Суонси хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
46'
Тадич Душан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
45'
Нотон Кайл из команды Суонси хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
44'
Худт Уэсли из команды Саутгемптон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
44'
44'
Редмонд Натан мяч отрикошетил от ворот
44'
44'
Остин Чарльз из команды Саутгемптон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
44'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
43'
Остин Чарльз пробует нанести удар издали, но Фабьянски Лукаш ловит мяч
43'
Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон делает передачу одноклубнику.
43'
43'
41'
Редмонд Натан наказан за толчок Кинг Энди
41'
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
40'
Фернандес Федерико из команды Суонси сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
40'
40'
Седрик Соареш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Стивенс Джек из команды Саутгемптон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
39'
39'
38'
Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон предупрежден после нескольких фолов.
38'
Безумный фол. Ромеу Ориоль грубо играет против соперника. Пострадал Кинг Энди
38'
38'
38'
38'
Нотон Кайл из команды Суонси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Айю Джордан из команды Суонси делает пас партнеру.
38'
37'
Нотон Кайл из команды Суонси сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
36'
36'
Судья сигнализирует, что Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Айю Джордан
36'
35'
Шанс! Клукас Сэм из команды Суонси пробил головой, но мимо
35'
[player1] из команды [team] отправил кросс в штрафную...
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
35'
34'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
33'
33'
Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
33'
Моусон Алфи из команды Суонси сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
33'
Робертс Коннор II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Худт Уэсли из команды Саутгемптон опасно и грубо сыграл. Айю Андре пострадал.
31'
Хорошую попытку сделал Остин Чарльз. Удар в створ, но вратарь начеку
31'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль разрезает оборону соперника отличным пасом
31'
Фернандес Федерико наказан за толчок Остин Чарльз
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
30'
Остин Чарльз не смог попасть в створ ударом издали
29'
29'
Айю Джордан из команды Суонси отправил кросс в штрафную...
29'
28'
Опасность предотвращена - Моусон Алфи из команды Суонси вступил в отбор удачно
28'
Остин Чарльз из команды Саутгемптон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
28'
Тадич Душан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
26'
26'
Шанс! Айю Джордан из команды Суонси пробил головой, но мимо
26'
26'
25'
25'
Седрик Соареш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
24'
23'
23'
23'
23'
Айю Джордан из команды Суонси отправил кросс в штрафную...
23'
Кинг Энди выбил мяч подальше от ворот.
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
22'
Судья сигнализирует, что Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Айю Джордан
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
Ки Сон-Ён получает желтую карточку за неспортивное поведение
20'
Безумный фол. Ки Сон-Ён грубо играет против соперника. Пострадал Хёйбьерг Пьер-Эмиль
20'
Стивенс Джек из команды Саутгемптон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
19'
18'
17'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
17'
Моусон Алфи наказан за толчок Остин Чарльз
16'
16'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
13'
13'
12'
Опасность предотвращена - Худт Уэсли из команды Саутгемптон вступил в отбор удачно
12'
Айю Джордан из команды Суонси сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
11'
10'
Судья сигнализирует, что Редмонд Натан из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Ки Сон-Ён
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
8'
Кинг Энди пробует нанести удар издали, но Маккарти Алекс держит все под контролем
8'
8'
8'
Айю Джордан нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
7'
Бертранд Райан не смог попасть в створ ударом издали
7'
Тадич Душан из команды Саутгемптон сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
6'
6'
6'
Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
5'
4'
4'
4'
4'
Айю Джордан пробил со штрафного прямо в стенку
3'
Судья сигнализирует, что Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Айю Джордан
3'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон опасно и грубо сыграл. Робертс Коннор II пострадал.
2'
1'
Тадич Душан из команды Саутгемптон опасно и грубо сыграл. Робертс Коннор II пострадал.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Саутгемптон". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Liberty Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
-
-
"Саутгемптон" уволил Пеллегрино — 00:02
Прогнозы на матч Суонси 0:1 Саутгемптон
Суонси
34.9% (68)
Ничья:
32.8% (64)
Саутгемптон
32.3% (63)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
26.7% (52)
2:1 Суонси:
21% (41)
1:2 Саутгемптон:
12.8% (25)
0:1 Саутгемптон:
12.3% (24)
1:0 Суонси:
9.2% (18)
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