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  4. Англия
  5. Премьер-лига
Стадион:
Суонси
0:1
Конец матча
Саутгемптон
0'
20' Желтая карточка
Ки Сон-Ён
38' Желтая карточка
Ромеу Ориоль
0:1
72' Гол
Габбьядини Маноло
90' Желтая карточка
Фернандес Федерико
90'+7
Новости после матча

Второй тайм
97'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Саутгемптон вырывает победу
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
96'
Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе
96'
Фабьянски Лукаш выбил мяч подальше от ворот.
96'
Фернандес Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.

96'
Айю Андре из команды Суонси сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
96'
Робертс Коннор II выбил мяч подальше от ворот.
95'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
95'
Игрок из команды Суонси делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
95'
Габбьядини Маноло пробует нанести удар издали, но Фабьянски Лукаш держит все под контролем
Желтая карточка
94'
Фернандес Федерико получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
94'
Назначен штрафной. Пострадал Лонг Шейн, его свалил Фернандес Федерико.
94'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Клукас Сэм из команды Суонси навешивает в штрафную с рикошетом.
93'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
ШАНС! Абрахам Тэмми нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
92'
Ки Сон-Ён из команды Суонси отправил кросс в штрафную...
92'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
91'
Удар от ворот произведет Суонси
91'
[6] - столько добавил арбитр времени.
91'
ШАНС! Лонг Шейн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
91'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Офсайд
90'
Айю Джордан из команды Суонси в офсайде
90'
Клукас Сэм из команды Суонси делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Угловой
90'
Ки Сон-Ён из команды Суонси подал угловой справа.
89'
Худт Уэсли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Удар от ворот произведет Суонси
88'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Опасность предотвращена - Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон вступил в отбор удачно
87'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
86'
Ки Сон-Ён нанес удар, но промахнулся очень сильно.
86'
Нарсинг Лучано из команды Суонси отправил кросс в штрафную...
86'
Отличные скиллы показывает Нарсинг Лучано, обводя своих соперников
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Айю Джордан из команды Суонси поставил подножку. Пострадал Худт Уэсли
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Офсайд
84'
Айю Андре из команды Суонси в офсайде
84'
Ки Сон-Ён навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Бертранд Райан из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Нарсинг Лучано
84'
Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
84'
Худт Уэсли выбил мяч подальше от ворот.
83'
Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
83'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
83'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Тактическая замена. Тадич Душан уходит с поля и его заменяет Маккуин Сэм
82'
Тактическая замена. Кинг Энди уходит с поля и его заменяет Кэрролл Том
82'
Нарсинг Лучано из команды Суонси хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
82'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
81'
Айю Джордан из команды Суонси толкнул локтем оппонента. Это Седрик Соареш заработал фол
80'
Остин Чарльз пробил головой, вратарь справился с ударом.
80'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
80'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Тадич Душан из команды Саутгемптон подал угловой слева.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
80'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
79'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Матч возобновится спорным мячом
77'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Офсайд
77'
Абрахам Тэмми из команды Суонси опасно и грубо сыграл. Стивенс Джек пострадал.
76'
Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
76'
Игрок команды Саутгемптон выносит мяч
76'
Ки Сон-Ён навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Суонси делает атакующую замену. Нотон Кайл ушел с поля, а Нарсинг Лучано вышел в подмогу атаке.
75'
Тактическая замена. Нотон Кайл уходит с поля и его заменяет Нарсинг Лучано
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Бертранд Райан из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Робертс Коннор II
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Габбьядини Маноло первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
72'
Удар, который нанес Остин Чарльз, срикошетил и пошел по очень неудачной траектории, но Фабьянски Лукаш парировал мяч в поле.
72'
Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон делает передачу одноклубнику.
72'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон делает передачу одноклубнику.
Угловой
72'
Тадич Душан из команды Саутгемптон подал угловой слева.
72'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
71'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
70'
Абрахам Тэмми пробует нанести удар издали, но Маккарти Алекс держит все под контролем
70'
Абрахам Тэмми из команды Суонси идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Тадич Душан из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Робертс Коннор II
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Саутгемптон делает атакующую замену. Беднарек Ян ушел с поля, а Габбьядини Маноло вышел в подмогу атаке.
68'
Беднарек Ян получил травму и заменен. Габбьядини Маноло выходит на поле.
Травма, повреждение
68'
Ох, нехорошо это выглядит. Беднарек Ян получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
65'
Беднарек Ян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
Маккарти Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Ки Сон-Ён из команды Суонси подал угловой справа.
64'
Тактическая замена. Редмонд Натан уходит с поля и его заменяет Лонг Шейн
64'
Худт Уэсли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Абрахам Тэмми из команды Суонси отправил кросс в штрафную...
64'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Игрок из команды Суонси делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
64'
Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Игрок из команды Суонси делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
63'
Ромеу Ориоль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Игрок из команды Суонси делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
63'
Робертс Коннор II из команды Суонси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Нотон Кайл из команды Суонси делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
62'
Абрахам Тэмми из команды Суонси плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
62'
Клукас Сэм навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
62'
Тактическая замена. Ольссон Мартин уходит с поля и его заменяет Абрахам Тэмми
61'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
61'
Назначен штрафной. Пострадал Ольссон Мартин, его свалил Седрик Соареш.
61'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Ольссон Мартин из команды Суонси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Остин Чарльз нанес удар головой, но Фабьянски Лукаш спокойно отбил мяч.
60'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
60'
Нотон Кайл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Тадич Душан из команды Саутгемптон подал угловой слева.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
Стивенс Джек из команды Саутгемптон нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
59'
Тадич Душан из команды Саутгемптон подал угловой справа.
59'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
59'
Отличные скиллы показывает Седрик Соареш, обводя своих соперников
59'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Стивенс Джек из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Айю Андре
57'
Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
57'
Седрик Соареш выбил мяч подальше от ворот.
57'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Ольссон Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Тадич Душан из команды Саутгемптон подал угловой слева.
56'
Робертс Коннор II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Отличные скиллы показывает Редмонд Натан, обводя своих соперников
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Травма, повреждение
54'
Тадич Душан возвращается на поле, всё в порядке.
54'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
54'
Ох, нехорошо это выглядит. Тадич Душан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
53'
Тадич Душан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Остин Чарльз пробует нанести удар издали, но Фабьянски Лукаш держит все под контролем
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
51'
Нотон Кайл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
49'
Остин Чарльз из команды Саутгемптон опасно и грубо сыграл. Нотон Кайл пострадал.
49'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
49'
Ольссон Мартин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
49'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Клукас Сэм из команды Суонси подал угловой слева.
48'
Плохо сыграл Маккарти Алекс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
48'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Ки Сон-Ён из команды Суонси подал угловой справа.
48'
Маккарти Алекс из команды Саутгемптон сделал отличный сейв!
48'
Хороший удар издали нанес Айю Джордан, но отличный сейв сделал Маккарти Алекс. Угловой.
47'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Нотон Кайл из команды Суонси хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
46'
Тадич Душан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
45'
Нотон Кайл из команды Суонси хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
44'
Худт Уэсли из команды Саутгемптон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
44'
Тадич Душан из команды Саутгемптон подал угловой слева.
44'
Редмонд Натан мяч отрикошетил от ворот
44'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Остин Чарльз из команды Саутгемптон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
44'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
43'
Остин Чарльз пробует нанести удар издали, но Фабьянски Лукаш ловит мяч
43'
Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон делает передачу одноклубнику.
43'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
43'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
42'
Айю Андре из команды Суонси делает неудачный навес.
42'
Ки Сон-Ён из команды Суонси делает пас партнеру.
Фол, нарушение
41'
Редмонд Натан наказан за толчок Кинг Энди
41'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
41'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
40'
Фернандес Федерико из команды Суонси сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
40'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Ки Сон-Ён из команды Суонси подал угловой слева.
40'
Седрик Соареш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Стивенс Джек из команды Саутгемптон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
40'
Ки Сон-Ён из команды Суонси отправил кросс в штрафную...
39'
Ромеу Ориоль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Ки Сон-Ён навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
38'
Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
38'
Безумный фол. Ромеу Ориоль грубо играет против соперника. Пострадал Кинг Энди
38'
Ромеу Ориоль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Ольссон Мартин из команды Суонси отправил кросс в штрафную...
38'
Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Нотон Кайл из команды Суонси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Айю Джордан из команды Суонси делает пас партнеру.
38'
Робертс Коннор II из команды Суонси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Нотон Кайл из команды Суонси сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
36'
Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Айю Андре из команды Суонси отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Айю Джордан
36'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
35'
Шанс! Клукас Сэм из команды Суонси пробил головой, но мимо
35'
[player1] из команды [team] отправил кросс в штрафную...
35'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
35'
Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе
Угловой
34'
Ки Сон-Ён из команды Суонси подал угловой слева.
34'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Игрок из команды Суонси делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
33'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
33'
Моусон Алфи из команды Суонси сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
33'
Робертс Коннор II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Худт Уэсли из команды Саутгемптон опасно и грубо сыграл. Айю Андре пострадал.
31'
Хорошую попытку сделал Остин Чарльз. Удар в створ, но вратарь начеку
31'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль разрезает оборону соперника отличным пасом
Фол, нарушение
31'
Фернандес Федерико наказан за толчок Остин Чарльз
30'
Удар от ворот произведет Суонси
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
30'
Остин Чарльз не смог попасть в створ ударом издали
29'
Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе
29'
Айю Джордан из команды Суонси отправил кросс в штрафную...
29'
Ольссон Мартин из команды Суонси отправил кросс в штрафную...
28'
Опасность предотвращена - Моусон Алфи из команды Суонси вступил в отбор удачно
28'
Остин Чарльз из команды Саутгемптон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
28'
Тадич Душан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
26'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
26'
Шанс! Айю Джордан из команды Суонси пробил головой, но мимо
26'
Ки Сон-Ён из команды Суонси отправил кросс в штрафную...
26'
Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Игрок из команды Суонси делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
25'
Ромеу Ориоль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Ки Сон-Ён из команды Суонси подал угловой слева.
25'
Седрик Соареш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Кинг Энди из команды Суонси отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
24'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Робертс Коннор II из команды Суонси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Маккарти Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Айю Джордан из команды Суонси отправил кросс в штрафную...
23'
Кинг Энди выбил мяч подальше от ворот.
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Айю Джордан
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Желтая карточка
20'
Ки Сон-Ён получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
20'
Безумный фол. Ки Сон-Ён грубо играет против соперника. Пострадал Хёйбьерг Пьер-Эмиль
20'
Стивенс Джек из команды Саутгемптон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
20'
Кинг Энди из команды Суонси сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
19'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
17'
Моусон Алфи наказан за толчок Остин Чарльз
16'
Ромеу Ориоль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Игрок из команды Суонси делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
15'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
13'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Ольссон Мартин из команды Суонси отправил кросс в штрафную...
12'
Опасность предотвращена - Худт Уэсли из команды Саутгемптон вступил в отбор удачно
12'
Айю Джордан из команды Суонси сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
11'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Редмонд Натан из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Ки Сон-Ён
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
8'
Кинг Энди пробует нанести удар издали, но Маккарти Алекс держит все под контролем
8'
Маккарти Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Ольссон Мартин из команды Суонси отправил кросс в штрафную...
8'
Айю Джордан нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
7'
Бертранд Райан не смог попасть в створ ударом издали
7'
Тадич Душан из команды Саутгемптон сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
6'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
5'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе
4'
Ольссон Мартин из команды Суонси отправил кросс в штрафную...
4'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Айю Джордан пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Айю Джордан
Фол, нарушение
3'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон опасно и грубо сыграл. Робертс Коннор II пострадал.
2'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
Фол, нарушение
1'
Тадич Душан из команды Саутгемптон опасно и грубо сыграл. Робертс Коннор II пострадал.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Саутгемптон". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Liberty Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Суонси 0:1 Саутгемптон
Суонси
34.9% (68)
Ничья:
32.8% (64)
Саутгемптон
32.3% (63)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
26.7% (52)
Суонси:
21% (41)
Саутгемптон:
12.8% (25)
Саутгемптон:
12.3% (24)
Суонси:
9.2% (18)
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