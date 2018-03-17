Стадион: Вайталити
0:1
Второй тайм: 70'
33' Желтая карточкаСмит Адам
34' Желтая карточкаЛивермо Джейк
0:1
49' ГолРодригес Джей
Второй тайм
68'
Муссе Ли нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Брант Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
66'
Судья сигнализирует, что Якоб Клаудио из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Кук Льюис
66'
Судья сигнализирует, что Хегази Ахмед из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Муссе Ли
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
65'
Уилсон Каллум из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
65'
Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Дэниелс Чарли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Муссе Ли нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
59'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Айб Джордон нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Дэниелс Чарли нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Фостер Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
53'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
ШАНС! Кук Стив нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Айб Джордон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Доусон Крэйг наказан за толчок Кинг Джошуа
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
49'
Рондон Саломон сделал результативную передачу.
49'
Г О О О О Л - Родригес Джей изменил счет на табло!
49'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
49'
Гиббс Киран из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
48'
Уилсон Каллум нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Рондон Саломон нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
47'
46'
Гослинг Дэн наказан за толчок Ньом Аллан
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
45'
Эванс Джонни наказан за толчок Станислас Жуниор
45'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Гиббс Киран из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
42'
Кинг Джошуа наказан за толчок Эванс Джонни
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
40'
Кук Стив нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Станислас Жуниор из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
39'
Айб Джордон из команды Борнмут разыграл угловой с правого угла.
39'
Хегази Ахмед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Уилсон Каллум нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
38'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
38'
Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе
38'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
37'
36'
Судья сигнализирует, что Родригес Джей из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Кук Льюис
36'
36'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Ливермо Джейк получает желтую карточку за неспортивное поведение
33'
Смит Адам получил желтую карточку от судьи
31'
Безумный фол. Смит Адам грубо играет против соперника. Пострадал Ливермо Джейк
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
29'
Станислас Жуниор из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
27'
Якоб Клаудио не смог попасть в створ ударом издали
27'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Гиббс Киран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
26'
Головой пробил Рондон Саломон, но голкипер отбил его в поле!
26'
Хегази Ахмед из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
26'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
25'
24'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
Гиббс Киран из команды Вест Бромвич в офсайде
23'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
22'
После дальнего удара, который нанес Дэниелс Чарли мяч отбит вратарем
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
20'
Бегович Асмир взял и забрал мяч на выходе
19'
Гиббс Киран из команды Вест Бромвич делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
18'
Айб Джордон мяч отрикошетил от ворот
18'
Станислас Жуниор из команды Борнмут разыграл угловой с правого угла.
17'
Доусон Крэйг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Фрэнсис Саймон получил травму и заменен. Дэниелс Чарли выходит на поле.
17'
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Фрэнсис Саймон получил травму и медбригада забирает его с поля.
15'
Фрэнсис Саймон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
15'
После дальнего удара, который нанес Родригес Джей мяч отбит вратарем
14'
Гослинг Дэн нанес удар головой, но Фостер Бен спокойно отбил мяч.
13'
Кинг Джошуа из команды Борнмут сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
13'
Шанс! Уилсон Каллум из команды Борнмут пробил головой, но мимо
13'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
12'
Доусон Крэйг наказан за толчок Кук Льюис
12'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой слева.
11'
Фрэнсис Саймон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Рондон Саломон нанес удар головой, но Бегович Асмир спокойно отбил мяч.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
9'
Выглядело как неплохой момент. Ньом Аллан из команды Вест Бромвич закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
7'
Айб Джордон из команды Борнмут точно пробил из-за штрафной, причем мяч срикошетил.
6'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
5'
Якоб Клаудио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
3'
3'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич делает неудачный навес.
3'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Брант Крис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Кинг Джошуа из команды Борнмут играет слишком грубо. Якоб Клаудио оказался на газоне.
2'
2'
Брант Крис из команды Вест Бромвич делает неудачный навес.
2'
Смит Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой справа.
1'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вест Бромвич". Встреча началась!
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Борнмут 0:1 Вест Бромвич
Борнмут
78.1% (139)
Ничья:
15.2% (27)
Вест Бромвич
6.7% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Борнмут:
37.6% (67)
1:0 Борнмут:
30.3% (54)
1:1 Ничья:
11.8% (21)
2:0 Борнмут:
6.7% (12)
1:2 Вест Бромвич:
4.5% (8)
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