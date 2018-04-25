Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Арсенал

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Стадион: Кинг Пауэр
Предыдущие игры
Лестер (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 05.05.2018 Лестер 0:2 Вест Хэм ПЛ
- 28.04.2018 Кристал Пэлас 5:0 Лестер ПЛ
- 19.04.2018 Лестер 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 14.04.2018 Бёрнли 2:1 Лестер ПЛ
- 07.04.2018 Лестер 1:2 Ньюкасл ПЛ
- 31.03.2018 Брайтон 0:2 Лестер ПЛ
- 18.03.2018 Лестер 1:2 Челси К
- 10.03.2018 Вест Бромвич 1:4 Лестер ПЛ
- 03.03.2018 Лестер 1:1 Борнмут ПЛ
- 24.02.2018 Лестер 1:1 Сток Сити ПЛ
- 16.02.2018 Лестер 1:0 Шеффилд Юнайтед К
- 10.02.2018 Манчестер Сити 5:1 Лестер ПЛ
- 03.02.2018 Лестер 1:1 Суонси ПЛ
- 31.01.2018 Эвертон 2:1 Лестер ПЛ
- 27.01.2018 Питерборо Юнайтед 1:5 Лестер К
- 20.01.2018 Лестер 2:0 Уотфорд ПЛ
- 16.01.2018 Лестер 2:0 Флитвуд Таун К
- 13.01.2018 Челси 0:0 Лестер ПЛ
- 06.01.2018 Флитвуд Таун 0:0 Лестер К
- 01.01.2018 Лестер 3:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
Арсенал (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 06.05.2018 Арсенал 5:0 Бёрнли ПЛ
- 03.05.2018 Атлетико М 1:0 Арсенал ЛЕ
- 29.04.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал ПЛ
- 26.04.2018 Арсенал 1:1 Атлетико М ЛЕ
- 22.04.2018 Арсенал 4:1 Вест Хэм ПЛ
- 15.04.2018 Ньюкасл 2:1 Арсенал ПЛ
- 12.04.2018 ЦСКА Москва 2:2 Арсенал ЛЕ
- 08.04.2018 Арсенал 3:2 Саутгемптон ПЛ
- 05.04.2018 Арсенал 4:1 ЦСКА Москва ЛЕ
- 01.04.2018 Арсенал 3:0 Сток Сити ПЛ
- 15.03.2018 Арсенал 3:1 Милан ЛЕ
- 11.03.2018 Арсенал 3:0 Уотфорд ПЛ
- 08.03.2018 Милан 0:2 Арсенал ЛЕ
- 04.03.2018 Брайтон 2:1 Арсенал ПЛ
- 01.03.2018 Арсенал 0:3 Манчестер Сити ПЛ
- 25.02.2018 Арсенал 0:3 Манчестер Сити КЛ
- 22.02.2018 Арсенал 1:2 Эстерсунд ЛЕ
- 15.02.2018 Эстерсунд 0:3 Арсенал ЛЕ
- 10.02.2018 Тоттенхэм 1:0 Арсенал ПЛ
- 03.02.2018 Арсенал 5:1 Эвертон ПЛ
Последние игры между собой
Лестер: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 5
Арсенал: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 0
- 11.08.2017 Арсенал 4:3 Лестер Премьер-лига
- 26.04.2017 Арсенал 1:0 Лестер Премьер-лига
- 20.08.2016 Лестер 0:0 Арсенал Премьер-лига
- 14.02.2016 Арсенал 2:1 Лестер Премьер-лига
- 26.09.2015 Лестер 2:5 Арсенал Премьер-лига
- 10.02.2015 Арсенал 2:1 Лестер Премьер-лига
- 31.08.2014 Лестер 1:1 Арсенал Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|36
|30
|4
|2
|102 - 26
|94
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|36
|24
|5
|7
|67 - 28
|77
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|37
|20
|12
|5
|80 - 38
|72
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|36
|21
|8
|7
|68 - 32
|71
|5.
|Челси
|Заявка
|36
|21
|6
|9
|61 - 34
|69
|6.
|Арсенал
|Заявка
|36
|18
|6
|12
|72 - 48
|60
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|37
|14
|12
|11
|35 - 37
|54
|8.
|Эвертон
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|43 - 55
|49
|9.
|Лестер
|Заявка
|36
|11
|11
|14
|49 - 54
|44
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|36
|11
|8
|17
|36 - 46
|41
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|44 - 63
|41
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|43 - 55
|41
|13.
|Борнмут
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|43 - 60
|41
|14.
|Брайтон
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|33 - 47
|40
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|45 - 67
|38
|16.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|27 - 56
|36
|17.
|Суонси
|Заявка
|36
|8
|9
|19
|27 - 53
|33
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|36
|6
|15
|15
|36 - 55
|33
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|37
|6
|13
|18
|31 - 54
|31
|20.
|Сток Сити
|Заявка
|37
|6
|12
|19
|33 - 67
|30
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Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - АрсеналДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 47 минут, которая состоится 09.05.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Лестер - Арсенал
Лестер
17% (17)
Ничья:
27% (27)
Арсенал
56% (56)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Арсенал:
33% (33)
1:1 Ничья:
18% (18)
2:1 Лестер:
10% (10)
1:3 Арсенал:
9% (9)
0:1 Арсенал:
6% (6)
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