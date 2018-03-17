Стадион: Бет365 Зрители: 30022
30' Красная карточкаАдам Чарли
55' Желтая карточкаШоукросс Райан
0:1
69' ГолТосун Дженк
Второй тайм
69'
Калверт-Льюин Доминик завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
69'
Г О О О О Л - Тосун Дженк забивает!
69'
Головой пробил Тосун Дженк, но голкипер отбил его в поле!
69'
68'
68'
Хороший удар издали нанес Кин Майкл, но отличный сейв сделал Батлэнд Джек. Угловой.
67'
Боласи Янник из команды Эвертон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
67'
Зума Курт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Бэйнс Лейтон из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
66'
Джонсон Глен пробует нанести удар издали, но Пикфорд Джордан ловит мяч
66'
Пикфорд Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
66'
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65'
Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
65'
Джонсон Глен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Зума Курт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
63'
62'
Тосун Дженк из команды Эвертон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
61'
61'
Собхи Рамадан из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
61'
Аллен Джо нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Собхи Рамадан из команды Сток Сити сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
60'
Руни Уэйн бьет со штрафного в створ, но Батлэнд Джек держит все под контролем
59'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
59'
Судья сигнализирует, что Собхи Рамадан из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Уолкотт Тео
58'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Стафилидис Костас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Боласи Янник из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Н'Диайе Папа из команды Сток Сити делает отличный пас, но мяч перехвачен соперником.
57'
Крауч Питер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Шоукросс Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Уолкотт Тео из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
55'
Шоукросс Райан получил желтую карточку от судьи
55'
Безумный фол. Шоукросс Райан грубо играет против соперника. Пострадал Тосун Дженк
55'
Крауч Питер из команды Сток Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
54'
Хорошую попытку сделал Боласи Янник. Удар в створ, но вратарь начеку
53'
Уолкотт Тео из команды Эвертон сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
53'
Дэйвис Том получил травму и заменен. Калверт-Льюин Доминик выходит на поле.
52'
Н'Диайе Папа нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
Ох, нехорошо это выглядит. Дэйвис Том получил травму и медбригада забирает его с поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
49'
Дэйвис Том на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Батлэнд Джек взял и забрал мяч на выходе
47'
Руни Уэйн пробует нанести удар издали, но Батлэнд Джек держит все под контролем
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
46'
Крауч Питер наказан за толчок Джагелка Фил
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Судья сигнализирует, что Гуэйе Идрисса из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Н'Диайе Папа
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
43'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
41'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает неудачный навес.
41'
Крауч Питер наказан за толчок Джагелка Фил
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
Дэйвис Том из команды Эвертон в офсайде
39'
Судья сигнализирует, что Тосун Дженк из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Аллен Джо
39'
Стафилидис Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Судья сигнализирует, что Коулмэн Шеймус из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Стафилидис Костас
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
35'
Судья сигнализирует, что Боласи Янник из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Джонсон Глен
33'
Боласи Янник мяч отрикошетил от ворот
32'
Судья сигнализирует, что Н'Диайе Папа из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Дэйвис Том
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
30'
УДАЛЕНИЕ! - Адам Чарли увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
30'
Безумный фол. Адам Чарли грубо играет против соперника. Пострадал Руни Уэйн
27'
Тосун Дженк из команды Эвертон в офсайде
27'
26'
Шанс! Крауч Питер из команды Сток Сити пробил головой, но мимо
26'
Джонсон Глен из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
25'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
24'
Н'Диайе Папа из команды Сток Сити сыграл в стеночку, но там вратарь перехватил.
23'
На стадионе зимние условия – снег начался.
22'
Судья сигнализирует, что Джонсон Глен из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Бэйнс Лейтон
21'
21'
Бэйнс Лейтон из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
21'
Стафилидис Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
19'
19'
Шакири Джердан из команды Сток Сити делает неудачный навес.
18'
18'
Бэйнс Лейтон из команды Эвертон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
18'
18'
16'
Судья сигнализирует, что Тосун Дженк из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Аллен Джо
16'
15'
Н'Диайе Папа пробует нанести удар издали, но Пикфорд Джордан держит все под контролем
15'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Адам Чарли из команды Сток Сити подал угловой слева.
15'
Коулмэн Шеймус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
15'
Собхи Рамадан из команды Сток Сити делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
14'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Джонсон Глен из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
13'
Шакири Джердан нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
13'
Игрок из команды Сток Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
11'
Судья сигнализирует, что Дэйвис Том из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Шакири Джердан
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
10'
Крауч Питер пробует нанести удар издали, но Пикфорд Джордан держит все под контролем
10'
Игроки ФК "Сток Сити" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
Зума Курт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Уолкотт Тео из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
10'
Дэйвис Том из команды Эвертон разыграл угловой с правого угла.
10'
Зума Курт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Дэйвис Том из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
Джонсон Глен из команды Сток Сити пасует в штрафную, но Пикфорд Джордан выходит и ловит мяч.
9'
Тосун Дженк из команды Эвертон играет слишком грубо. Н'Диайе Папа оказался на газоне.
8'
8'
7'
Какой промах! Дэйвис Том имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
7'
Руни Уэйн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Стафилидис Костас из команды Сток Сити играет слишком грубо. Уолкотт Тео оказался на газоне.
6'
5'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
Дэйвис Том возвращается на поле, всё в порядке.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
5'
Ох, нехорошо это выглядит. Дэйвис Том получил травму и медбригада забирает его с поля.
5'
На стадионе зимние условия – снег начался.
4'
Дэйвис Том на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
3'
3'
Адам Чарли не смог попасть в створ ударом издали
3'
3'
2'
2'
Собхи Рамадан из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
1'
Собхи Рамадан из команды Сток Сити играет слишком грубо. Коулмэн Шеймус оказался на газоне.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сток Сити". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bet365 Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сток Сити 0:1 Эвертон
Сток Сити
25.8% (46)
Ничья:
44.9% (80)
Эвертон
29.2% (52)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
41% (73)
1:2 Эвертон:
16.9% (30)
2:1 Сток Сити:
16.3% (29)
0:1 Эвертон:
7.9% (14)
1:0 Сток Сити:
6.2% (11)
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