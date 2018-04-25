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Вест Хэм (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 05.05.2018 Лестер 0:2 Вест Хэм ПЛ
- 29.04.2018 Вест Хэм 1:4 Манчестер Сити ПЛ
- 22.04.2018 Арсенал 4:1 Вест Хэм ПЛ
- 16.04.2018 Вест Хэм 1:1 Сток Сити ПЛ
- 08.04.2018 Челси 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 31.03.2018 Вест Хэм 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 10.03.2018 Вест Хэм 0:3 Бёрнли ПЛ
- 03.03.2018 Суонси 4:1 Вест Хэм ПЛ
- 24.02.2018 Ливерпуль 4:1 Вест Хэм ПЛ
- 10.02.2018 Вест Хэм 2:0 Уотфорд ПЛ
- 03.02.2018 Брайтон 3:1 Вест Хэм ПЛ
- 30.01.2018 Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 27.01.2018 Уиган 2:0 Вест Хэм К
- 20.01.2018 Вест Хэм 1:1 Борнмут ПЛ
- 16.01.2018 Вест Хэм 1:0 Шрусбери Таун К
- 13.01.2018 Хаддерсфилд Таун 1:4 Вест Хэм ПЛ
- 07.01.2018 Шрусбери Таун 0:0 Вест Хэм К
- 04.01.2018 Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 02.01.2018 Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич ПЛ
- 26.12.2017 Борнмут 3:3 Вест Хэм ПЛ
Манчестер Юнайтед (последние 20 матчей: +14 =1 -5)
- 04.05.2018 Брайтон 1:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 29.04.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал ПЛ
- 21.04.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм К
- 18.04.2018 Борнмут 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 15.04.2018 Манчестер Юнайтед 0:1 Вест Бромвич ПЛ
- 07.04.2018 Манчестер Сити 2:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 31.03.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Суонси ПЛ
- 17.03.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Брайтон К
- 13.03.2018 Манчестер Юнайтед 1:2 Севилья ЛЧ
- 10.03.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль ПЛ
- 05.03.2018 Кристал Пэлас 2:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 25.02.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси ПЛ
- 21.02.2018 Севилья 0:0 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 17.02.2018 Хаддерсфилд Таун 0:2 Манчестер Юнайтед К
- 11.02.2018 Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 03.02.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 31.01.2018 Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 26.01.2018 Йовил Таун 0:4 Манчестер Юнайтед К
- 20.01.2018 Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 15.01.2018 Манчестер Юнайтед 3:0 Сток Сити ПЛ
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Манчестер Юнайтед: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
- 13.08.2017 Манчестер Юнайтед 4:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 02.01.2017 Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 30.11.2016 Манчестер Юнайтед 4:1 Вест Хэм Кубок лиги
- 27.11.2016 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Премьер-лига
- 10.05.2016 Вест Хэм 3:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 13.04.2016 Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок
- 13.03.2016 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Кубок
- 05.12.2015 Манчестер Юнайтед 0:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 08.02.2015 Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 27.09.2014 Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Премьер-лига
- 22.03.2014 Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 21.12.2013 Манчестер Юнайтед 3:1 Вест Хэм Премьер-лига
- 17.04.2013 Вест Хэм 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 17.01.2013 Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Кубок
- 05.01.2013 Вест Хэм 2:2 Манчестер Юнайтед Кубок
- 29.11.2012 Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 02.04.2011 Вест Хэм 2:4 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 30.11.2010 Вест Хэм 4:0 Манчестер Юнайтед Кубок Carling
- 28.08.2010 Манчестер Юнайтед 3:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 23.02.2010 Манчестер Юнайтед 3:0 Вест Хэм Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|36
|30
|4
|2
|102 - 26
|94
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|36
|24
|5
|7
|67 - 28
|77
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|37
|20
|12
|5
|80 - 38
|72
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|36
|21
|8
|7
|68 - 32
|71
|5.
|Челси
|Заявка
|36
|21
|6
|9
|61 - 34
|69
|6.
|Арсенал
|Заявка
|36
|18
|6
|12
|72 - 48
|60
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|37
|14
|12
|11
|35 - 37
|54
|8.
|Эвертон
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|43 - 55
|49
|9.
|Лестер
|Заявка
|36
|11
|11
|14
|49 - 54
|44
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|36
|11
|8
|17
|36 - 46
|41
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|44 - 63
|41
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|43 - 55
|41
|13.
|Борнмут
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|43 - 60
|41
|14.
|Брайтон
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|33 - 47
|40
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|45 - 67
|38
|16.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|27 - 56
|36
|17.
|Суонси
|Заявка
|36
|8
|9
|19
|27 - 53
|33
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|36
|6
|15
|15
|36 - 55
|33
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|37
|6
|13
|18
|31 - 54
|31
|20.
|Сток Сити
|Заявка
|37
|6
|12
|19
|33 - 67
|30
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Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Манчестер ЮнайтедДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 9 минут, которая состоится 10.05.2018.
Новости матча
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Мина может перейти в "Вест Хэм" — 12:31
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Прогнозы на матч Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
7.5% (9)
Ничья:
10% (12)
Манчестер Юнайтед
82.5% (99)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Манчестер Юнайтед:
45.8% (55)
0:1 Манчестер Юнайтед:
10.8% (13)
0:2 Манчестер Юнайтед:
9.2% (11)
1:1 Ничья:
5% (6)
1:3 Манчестер Юнайтед:
5% (6)
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