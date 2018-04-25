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Стадион:
Вест Хэм
 
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Манчестер Юнайтед
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Прогнозы на матч Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
7.5% (9)
Ничья:
10% (12)
Манчестер Юнайтед
82.5% (99)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Юнайтед:
45.8% (55)
Манчестер Юнайтед:
10.8% (13)
Манчестер Юнайтед:
9.2% (11)
Ничья:
5% (6)
Манчестер Юнайтед:
5% (6)
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