Стадион: Джон Смит
0:2
Второй тайм: 72'
0:1
23' ГолТомкинс Джеймс
58' Желтая карточкаКабай Йоан
0:2
68' ПенальтиМиливоевич Лука
Второй тайм
72'
72'
71'
Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас в офсайде
71'
Миливоевич Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Тактическая замена. Притчард Алекс уходит с поля и его заменяет Качунга Элиас
70'
Хогг Джонатан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
70'
Судья сигнализирует, что Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Заха Уилфрид
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
68'
Г О О О О Л - Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас забивает с точки!
67'
ПЕНАЛЬТИ - Йоргенсен Матиас из команды Хаддерсфилд Таун привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Таунсенд Андрос.
67'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
66'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
64'
64'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
64'
ШАНС! Мунье Стив нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
64'
Плохо сыграл Миливоевич Лука - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
63'
63'
Отличные скиллы показывает Хадергьонай Флорент, обводя своих соперников
62'
Опасность предотвращена - Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун вступил в отбор удачно
62'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
62'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
62'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
62'
Лоссль Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
62'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун.
61'
Какой шанс! Томкинс Джеймс почти забил, но мяч вынесли с линии!
61'
61'
Тактическая замена. Инс Томас уходит с поля и его заменяет Ван ла Парра Райив
60'
Хогг Джонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Биссака Ван-Биссака из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
59'
Куанер Колин наказан за толчок Сахо Мамаду
58'
Кабай Йоан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
58'
Безумный фол. Кабай Йоан грубо играет против соперника. Пострадал Инс Томас
58'
Судья сигнализирует, что Инс Томас из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Биссака Ван-Биссака
57'
57'
Судья сигнализирует, что Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Притчард Алекс
56'
Бентеке Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Судья сигнализирует, что Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Заха Уилфрид
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
55'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
Бентеке Кристиан наказан за толчок Шиндлер Кристофер
54'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Томкинс Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Судья сигнализирует, что Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Кабай Йоан
52'
52'
52'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
52'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
52'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
50'
49'
48'
48'
47'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
47'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун пробил со штрафного, но очень мимо цели.
46'
Судья сигнализирует, что Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Куанер Колин
46'
На стадионе зимние условия – снег начался.
46'
Тактическая замена. Мэлоун Скотт уходит с поля и его заменяет Лёв Крис
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Йоргенсен Матиас из команды Хаддерсфилд Таун хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
47'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
47'
Игроки ФК "Кристал Пэлас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
47'
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
45'
Хенесси Уэйн взял и забрал мяч на выходе
45'
Йоргенсен Матиас выбил мяч подальше от ворот.
44'
Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Муй Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Судья сигнализирует, что Биссака Ван-Биссака из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Инс Томас
43'
43'
42'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
41'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас в офсайде
41'
41'
ШАНС! Таунсенд Андрос нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
40'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
40'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
40'
Игроки ФК "Кристал Пэлас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
40'
39'
Мэлоун Скотт из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
Таунсенд Андрос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
39'
39'
39'
39'
39'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
38'
38'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
37'
Бентеке Кристиан наказан за толчок Шиндлер Кристофер
36'
36'
Отличные скиллы показывает Мэлоун Скотт, обводя своих соперников
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
34'
Бентеке Кристиан наказан за толчок Йоргенсен Матиас
34'
33'
32'
32'
32'
Инс Томас из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
32'
30'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
Куанер Колин из команды Хаддерсфилд Таун делает пас партнеру.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
29'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас опасно и грубо сыграл. Притчард Алекс пострадал.
28'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
27'
Судья сигнализирует, что Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Хогг Джонатан
27'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
26'
Инс Томас из команды Хаддерсфилд Таун разыграл угловой с правого угла.
26'
Миливоевич Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Куанер Колин из команды Хаддерсфилд Таун делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун делает пас партнеру.
25'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
25'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Г О О О О Л - Томкинс Джеймс первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
23'
Томкинс Джеймс не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
23'
Плохо сыграл Мунье Стив - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
23'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
22'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас отдал передачу, которая была заблокирована.
22'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
22'
21'
Куанер Колин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Биссака Ван-Биссака из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
21'
Шлупп Джеффри получил травму и заменен. Кабай Йоан выходит на поле.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
19'
Шлупп Джеффри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Бентеке Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
На стадионе зимние условия – снег начался.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
15'
13'
12'
Шлупп Джеффри наказан за толчок Муй Аарон
12'
Опасность предотвращена - Сахо Мамаду из команды Кристал Пэлас вступил в отбор удачно
12'
Игроки ФК "Хаддерсфилд Таун" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
12'
Сахо Мамаду ошибается в защите.
11'
Судья сигнализирует, что Мэлоун Скотт из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Макартур Джеймс
11'
Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
10'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
10'
10'
7'
7'
Миливоевич Лука решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
6'
Судья сигнализирует, что Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Шлупп Джеффри
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
5'
5'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун делает неудачный навес.
4'
3'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
Заха Уилфрид мяч отрикошетил от ворот
3'
Отличные скиллы показывает Заха Уилфрид, обводя своих соперников
2'
Хогг Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Макартур Джеймс нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
О, нет. Из многообещающей позиции Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
2'
1'
Хадергьонай Флорент предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кристал Пэлас". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на John Smith's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Хаддерсфилд Таун 0:2 Кристал Пэлас
Хаддерсфилд Таун
40.4% (72)
Ничья:
43.3% (77)
Кристал Пэлас
16.3% (29)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
37.1% (66)
2:1 Хаддерсфилд Таун:
17.4% (31)
1:0 Хаддерсфилд Таун:
17.4% (31)
1:2 Кристал Пэлас:
9.6% (17)
0:1 Кристал Пэлас:
5.1% (9)
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