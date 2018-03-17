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Стадион:
Хаддерсфилд Таун
0:2
Второй тайм: 72'
Кристал Пэлас
0'
0:1
23' Гол
Томкинс Джеймс
58' Желтая карточка
Кабай Йоан
0:2
68' Пенальти
Миливоевич Лука
72'
Второй тайм
72'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
Офсайд
71'
Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас в офсайде
71'
Миливоевич Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Тактическая замена. Притчард Алекс уходит с поля и его заменяет Качунга Элиас
Желтая карточка
70'
Хогг Джонатан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Заха Уилфрид
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас забивает с точки!
Фол, нарушение
67'
ПЕНАЛЬТИ - Йоргенсен Матиас из команды Хаддерсфилд Таун привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Таунсенд Андрос.
67'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
66'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
64'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
64'
ШАНС! Мунье Стив нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
64'
Плохо сыграл Миливоевич Лука - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
63'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
63'
Отличные скиллы показывает Хадергьонай Флорент, обводя своих соперников
62'
Опасность предотвращена - Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун вступил в отбор удачно
62'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
62'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
62'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
62'
Лоссль Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
62'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун.
61'
Какой шанс! Томкинс Джеймс почти забил, но мяч вынесли с линии!
Угловой
61'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
61'
Тактическая замена. Инс Томас уходит с поля и его заменяет Ван ла Парра Райив
60'
Хогг Джонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Биссака Ван-Биссака из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Офсайд
59'
Куанер Колин наказан за толчок Сахо Мамаду
Желтая карточка
58'
Кабай Йоан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
58'
Безумный фол. Кабай Йоан грубо играет против соперника. Пострадал Инс Томас
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Инс Томас из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Биссака Ван-Биссака
57'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Притчард Алекс
56'
Бентеке Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Заха Уилфрид
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
55'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Томкинс Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Кабай Йоан
52'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
52'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
52'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
52'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
50'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
48'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
47'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Куанер Колин
46'
На стадионе зимние условия – снег начался.
46'
Тактическая замена. Мэлоун Скотт уходит с поля и его заменяет Лёв Крис
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Йоргенсен Матиас из команды Хаддерсфилд Таун хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
47'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
47'
Игроки ФК "Кристал Пэлас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
47'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
45'
Хенесси Уэйн взял и забрал мяч на выходе
45'
Йоргенсен Матиас выбил мяч подальше от ворот.
44'
Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Муй Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Биссака Ван-Биссака из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Инс Томас
43'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
42'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
Офсайд
41'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас в офсайде
41'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
41'
ШАНС! Таунсенд Андрос нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
40'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
40'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
40'
Игроки ФК "Кристал Пэлас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
40'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Мэлоун Скотт из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
Таунсенд Андрос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
39'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
39'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
38'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
36'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Отличные скиллы показывает Мэлоун Скотт, обводя своих соперников
36'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
34'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
32'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Инс Томас из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
32'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
Куанер Колин из команды Хаддерсфилд Таун делает пас партнеру.
30'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
29'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас опасно и грубо сыграл. Притчард Алекс пострадал.
Офсайд
28'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Хогг Джонатан
27'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
Угловой
26'
Инс Томас из команды Хаддерсфилд Таун разыграл угловой с правого угла.
26'
Миливоевич Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Куанер Колин из команды Хаддерсфилд Таун делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун делает пас партнеру.
25'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
25'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Томкинс Джеймс первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
23'
Томкинс Джеймс не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
23'
Плохо сыграл Мунье Стив - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
23'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
22'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас отдал передачу, которая была заблокирована.
22'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
22'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Куанер Колин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Биссака Ван-Биссака из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
21'
Шлупп Джеффри получил травму и заменен. Кабай Йоан выходит на поле.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Травма, повреждение
19'
Шлупп Джеффри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Бентеке Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
На стадионе зимние условия – снег начался.
15'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
15'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
12'
Шлупп Джеффри наказан за толчок Муй Аарон
12'
Опасность предотвращена - Сахо Мамаду из команды Кристал Пэлас вступил в отбор удачно
12'
Игроки ФК "Хаддерсфилд Таун" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
12'
Сахо Мамаду ошибается в защите.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Мэлоун Скотт из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Макартур Джеймс
11'
Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
10'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
10'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
10'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
7'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
7'
Миливоевич Лука решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Шлупп Джеффри
5'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
5'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
5'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун делает неудачный навес.
4'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
3'
Заха Уилфрид мяч отрикошетил от ворот
3'
Отличные скиллы показывает Заха Уилфрид, обводя своих соперников
2'
Хогг Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Макартур Джеймс нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
О, нет. Из многообещающей позиции Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
Угловой
2'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
1'
Хадергьонай Флорент предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кристал Пэлас". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на John Smith's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Хаддерсфилд Таун 0:2 Кристал Пэлас
Хаддерсфилд Таун
40.4% (72)
Ничья:
43.3% (77)
Кристал Пэлас
16.3% (29)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
37.1% (66)
Хаддерсфилд Таун:
17.4% (31)
Хаддерсфилд Таун:
17.4% (31)
Кристал Пэлас:
9.6% (17)
Кристал Пэлас:
5.1% (9)
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