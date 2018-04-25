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Манчестер Сити
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Брайтон

До начала игры осталось 2 дня 19 часов 1 минуту, которая состоится 09.05.2018.
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Прогнозы на матч Манчестер Сити - Брайтон
Манчестер Сити
94.9% (94)
Ничья:
2% (2)
Брайтон
3% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Сити:
34.3% (34)
Манчестер Сити:
17.2% (17)
Манчестер Сити:
16.2% (16)
Манчестер Сити:
12.1% (12)
Манчестер Сити:
4% (4)
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