Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Брайтон

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Стадион: Этихад Стэдиум
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Манчестер Сити (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 06.05.2018 Манчестер Сити 0:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 29.04.2018 Вест Хэм 1:4 Манчестер Сити ПЛ
- 22.04.2018 Манчестер Сити 5:0 Суонси ПЛ
- 14.04.2018 Тоттенхэм 1:3 Манчестер Сити ПЛ
- 10.04.2018 Манчестер Сити 1:2 Ливерпуль ЛЧ
- 07.04.2018 Манчестер Сити 2:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 04.04.2018 Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити ЛЧ
- 31.03.2018 Эвертон 1:3 Манчестер Сити ПЛ
- 12.03.2018 Сток Сити 0:2 Манчестер Сити ПЛ
- 07.03.2018 Манчестер Сити 1:2 Базель ЛЧ
- 04.03.2018 Манчестер Сити 1:0 Челси ПЛ
- 01.03.2018 Арсенал 0:3 Манчестер Сити ПЛ
- 25.02.2018 Арсенал 0:3 Манчестер Сити КЛ
- 19.02.2018 Уиган 1:0 Манчестер Сити К
- 13.02.2018 Базель 0:4 Манчестер Сити ЛЧ
- 10.02.2018 Манчестер Сити 5:1 Лестер ПЛ
- 03.02.2018 Бёрнли 1:1 Манчестер Сити ПЛ
- 31.01.2018 Манчестер Сити 3:0 Вест Бромвич ПЛ
- 28.01.2018 Кардифф Сити 0:2 Манчестер Сити К
- 23.01.2018 Бристоль Сити 2:3 Манчестер Сити КЛ
Брайтон (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 04.05.2018 Брайтон 1:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 28.04.2018 Бёрнли 0:0 Брайтон ПЛ
- 17.04.2018 Брайтон 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 14.04.2018 Кристал Пэлас 3:2 Брайтон ПЛ
- 07.04.2018 Брайтон 1:1 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 31.03.2018 Брайтон 0:2 Лестер ПЛ
- 17.03.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Брайтон К
- 10.03.2018 Эвертон 2:0 Брайтон ПЛ
- 04.03.2018 Брайтон 2:1 Арсенал ПЛ
- 24.02.2018 Брайтон 4:1 Суонси ПЛ
- 17.02.2018 Брайтон 3:1 Ковентри К
- 10.02.2018 Сток Сити 1:1 Брайтон ПЛ
- 03.02.2018 Брайтон 3:1 Вест Хэм ПЛ
- 31.01.2018 Саутгемптон 1:1 Брайтон ПЛ
- 27.01.2018 Мидлсбро 0:1 Брайтон К
- 20.01.2018 Брайтон 0:4 Челси ПЛ
- 13.01.2018 Вест Бромвич 2:0 Брайтон ПЛ
- 08.01.2018 Брайтон 2:1 Кристал Пэлас К
- 01.01.2018 Брайтон 2:2 Борнмут ПЛ
- 30.12.2017 Ньюкасл 0:0 Брайтон ПЛ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|36
|30
|4
|2
|102 - 26
|94
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|36
|24
|5
|7
|67 - 28
|77
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|37
|20
|12
|5
|80 - 38
|72
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|36
|21
|8
|7
|68 - 32
|71
|5.
|Челси
|Заявка
|36
|21
|6
|9
|61 - 34
|69
|6.
|Арсенал
|Заявка
|36
|18
|6
|12
|72 - 48
|60
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|37
|14
|12
|11
|35 - 37
|54
|8.
|Эвертон
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|43 - 55
|49
|9.
|Лестер
|Заявка
|36
|11
|11
|14
|49 - 54
|44
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|36
|11
|8
|17
|36 - 46
|41
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|44 - 63
|41
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|43 - 55
|41
|13.
|Борнмут
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|43 - 60
|41
|14.
|Брайтон
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|33 - 47
|40
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|45 - 67
|38
|16.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|27 - 56
|36
|17.
|Суонси
|Заявка
|36
|8
|9
|19
|27 - 53
|33
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|36
|6
|15
|15
|36 - 55
|33
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|37
|6
|13
|18
|31 - 54
|31
|20.
|Сток Сити
|Заявка
|37
|6
|12
|19
|33 - 67
|30
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Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - БрайтонДо начала игры осталось 2 дня 19 часов 1 минуту, которая состоится 09.05.2018.
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Прогнозы на матч Манчестер Сити - Брайтон
Манчестер Сити
94.9% (94)
Ничья:
2% (2)
Брайтон
3% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Манчестер Сити:
34.3% (34)
3:0 Манчестер Сити:
17.2% (17)
3:1 Манчестер Сити:
16.2% (16)
2:1 Манчестер Сити:
12.1% (12)
1:0 Манчестер Сити:
4% (4)
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