Стадион: АФАС
2:2
Второй тайм: 90+'
33' Желтая карточкаБакуна Жуниньо
1:0
53' ГолСвенссон Юнас
2:0
67' ГолТил Гуус
2:1
71' ГолВан Веерт Том
2:2
83' ГолRitsu Doan
90' Желтая карточкаЗеефейк Дейовайзио
Второй тайм
90'
Зеефейк Дейовайзио получил желтую карточку от судьи
90'
Судья сигнализирует, что Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Оуведжан Томас
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
89'
Тактическая замена. Махи Мимаун уходит с поля и его заменяет Carlos Antuna
88'
88'
Шанс! Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар пробил головой, но мимо
88'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
87'
Ван Оверем Йорис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
87'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
87'
Ludovit Reis предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
86'
86'
85'
Джаханбакш Алиреза нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
85'
84'
Отличный гол забил Ritsu Doan
83'
ГОООООЛ - Ritsu Doan из команды Гронинген забивает из-за штрафной площади
83'
Отличные скиллы показывает Ritsu Doan, обводя своих соперников
82'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
80'
Судья сигнализирует, что Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Ritsu Doan
79'
Судья сигнализирует, что Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Ludovit Reis
78'
Махи Мимаун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
78'
77'
Tommie van de Looi из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
77'
75'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Тактическая замена. Ajdin Hrustic уходит с поля и его заменяет Дрост Йеспер
74'
Свенссон Юнас получил травму и заменен. Ван Рейн Рикардо выходит на поле.
74'
Ох, нехорошо это выглядит. Свенссон Юнас получил травму и медбригада забирает его с поля.
73'
Свенссон Юнас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
73'
Зеефейк Дейовайзио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
72'
Тактическая замена. Тил Гуус уходит с поля и его заменяет Ван Оверем Йорис
72'
Тактическая замена. Бакуна Жуниньо уходит с поля и его заменяет Ludovit Reis
71'
Ritsu Doan сделал результативную передачу.
71'
Г О О О О Л - Ван Веерт Том записал гол на свой счет!
71'
Ritsu Doan из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
70'
70'
Какой промах! Вегхорст Ваут имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
70'
69'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
69'
Как он промахнулся? Джаханбакш Алиреза имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
69'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает навес прямо в штрафную.
69'
Те Вирик Мик ошибается в защите.
68'
Судья сигнализирует, что Ajdin Hrustic из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Свенссон Юнас
67'
Г О О О О Л - Тил Гуус бьет в цель!
67'
Вратарь парирует удар, который нанес Тил Гуус, и мяч снова в игре
67'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает навес прямо в штрафную.
66'
Мидтше Фредрик разрезает оборону соперника отличным пасом
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
65'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Ajdin Hrustic
64'
64'
Джаханбакш Алиреза не смог попасть в створ ударом издали
63'
63'
Судья сигнализирует, что Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Махи Мимаун
62'
После дальнего удара, который нанес Ajdin Hrustic мяч отбит вратарем
61'
Судья свистит. Вюйтенс Стейн атаковал сзади соперника. Это Ван Веерт Том заработал своей команде штрафной
60'
60'
Джаханбакш Алиреза не смог попасть в створ ударом издали
60'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...
59'
Судья сигнализирует, что Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Tommie van de Looi
58'
57'
Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
57'
Махи Мимаун нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
57'
Ritsu Doan из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
55'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
55'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
54'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
53'
Джаханбакш Алиреза сделал результативную передачу.
53'
Г О О О О Л - Свенссон Юнас изменил счет на табло!
53'
53'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
53'
Свенссон Юнас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Махи Мимаун нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Отличные скиллы показывает Махи Мимаун, обводя своих соперников
52'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген делает передачу одноклубнику.
52'
52'
Свенссон Юнас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Отличные скиллы показывает Махи Мимаун, обводя своих соперников
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
49'
49'
Мемишевич Самир наказан за толчок Вегхорст Ваут
48'
48'
Ritsu Doan из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
48'
Махи Мимаун из команды Гронинген навешивает в штрафную с рикошетом.
48'
48'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
45'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар в офсайде
45'
Судья свистит. Ван Веерт Том атаковал сзади соперника. Это Мидтше Фредрик заработал своей команде штрафной
44'
Судья свистит. Свенссон Юнас атаковал сзади соперника. Это Ajdin Hrustic заработал своей команде штрафной
43'
43'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает навес прямо в штрафную.
43'
43'
Вюйтенс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Ritsu Doan из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
43'
43'
ШАНС! Это должен был быть гол. Те Вирик Мик упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!
42'
Ritsu Doan из команды Гронинген делает отличный кросс...
42'
42'
Игроки ФК "Гронинген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
41'
Идрисси Уссама имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
41'
40'
40'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
39'
39'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
37'
37'
36'
36'
36'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Джаханбакш Алиреза и Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
35'
35'
Мемишевич Самир выбил мяч подальше от ворот.
34'
Судья сигнализирует, что Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Бакуна Жуниньо
34'
Оуведжан Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Идрисси Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Бакуна Жуниньо получил желтую карточку от судьи
33'
Судья свистит. Бакуна Жуниньо атаковал сзади соперника. Это Джаханбакш Алиреза заработал своей команде штрафной
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
29'
28'
Хорошую попытку сделал Teun Koopmeiners. Удар в створ, но вратарь начеку
28'
28'
28'
Teun Koopmeiners нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
28'
Вратарь парирует удар, который нанес Оуведжан Томас, и мяч снова в игре
27'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
26'
Свенссон Юнас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
25'
25'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
24'
Судья сигнализирует, что Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Tommie van de Looi
23'
23'
23'
Как он промахнулся? Джаханбакш Алиреза имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
23'
Отличные скиллы показывает Джаханбакш Алиреза, обводя своих соперников
21'
21'
21'
21'
Teun Koopmeiners не смог попасть в створ ударом издали
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
20'
19'
19'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Судья сигнализирует, что Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Оуведжан Томас
17'
17'
Отличный пас сделал Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
17'
Ван Веерт Том из команды Гронинген в офсайде
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
15'
Хорошую попытку сделал Вегхорст Ваут. Удар в створ, но вратарь начеку
15'
Tommie van de Looi ошибается в защите.
14'
14'
14'
Бакуна Жуниньо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
14'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
14'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает отличный кросс...
13'
13'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
12'
11'
Судья сигнализирует, что Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Мемишевич Самир
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
10'
9'
9'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
8'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
8'
Ван Веерт Том из команды Гронинген в офсайде
5'
5'
ШАНС! Джаханбакш Алиреза нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
5'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 23% времени, а гости – 77%.
5'
4'
4'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
4'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
3'
2'
Бакуна Жуниньо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
2'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Ritsu Doan
1'
Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гронинген". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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