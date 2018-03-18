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Стадион:
АЗ Алкмаар
2:2
Второй тайм: 90+'
Гронинген
0'
33' Желтая карточка
Бакуна Жуниньо
1:0
53' Гол
Свенссон Юнас
2:0
67' Гол
Тил Гуус
2:1
71' Гол
Ван Веерт Том
2:2
83' Гол
Ritsu Doan
90' Желтая карточка
Зеефейк Дейовайзио
90'+1
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Второй тайм
Желтая карточка
90'
Зеефейк Дейовайзио получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Оуведжан Томас
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
89'
Тактическая замена. Махи Мимаун уходит с поля и его заменяет Carlos Antuna
88'
Удар от ворот произведет Гронинген
88'
Шанс! Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар пробил головой, но мимо
Угловой
88'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
87'
Ван Оверем Йорис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Угловой
87'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
87'
Ludovit Reis предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес прямо в штрафную.
86'
Удар от ворот произведет Гронинген
Угловой
86'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
85'
Джаханбакш Алиреза нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
85'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Отличный гол забил Ritsu Doan
Описание гола
83'
ГОООООЛ - Ritsu Doan из команды Гронинген забивает из-за штрафной площади
83'
Отличные скиллы показывает Ritsu Doan, обводя своих соперников
82'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
82'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Ritsu Doan
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Ludovit Reis
78'
Махи Мимаун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
78'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
77'
Tommie van de Looi из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
77'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Тактическая замена. Ajdin Hrustic уходит с поля и его заменяет Дрост Йеспер
74'
Свенссон Юнас получил травму и заменен. Ван Рейн Рикардо выходит на поле.
Травма, повреждение
74'
Ох, нехорошо это выглядит. Свенссон Юнас получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
73'
Свенссон Юнас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
73'
Зеефейк Дейовайзио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
72'
Тактическая замена. Тил Гуус уходит с поля и его заменяет Ван Оверем Йорис
72'
Тактическая замена. Бакуна Жуниньо уходит с поля и его заменяет Ludovit Reis
71'
Ritsu Doan сделал результативную передачу.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Ван Веерт Том записал гол на свой счет!
71'
Ritsu Doan из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
70'
Удар от ворот произведет Гронинген
70'
Какой промах! Вегхорст Ваут имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
70'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
69'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
Удар от ворот произведет Гронинген
69'
Как он промахнулся? Джаханбакш Алиреза имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
69'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает навес прямо в штрафную.
69'
Те Вирик Мик ошибается в защите.
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Ajdin Hrustic из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Свенссон Юнас
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Тил Гуус бьет в цель!
67'
Вратарь парирует удар, который нанес Тил Гуус, и мяч снова в игре
67'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает навес прямо в штрафную.
66'
Мидтше Фредрик разрезает оборону соперника отличным пасом
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Ajdin Hrustic
64'
Удар от ворот произведет Гронинген
64'
Джаханбакш Алиреза не смог попасть в створ ударом издали
63'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Махи Мимаун
62'
После дальнего удара, который нанес Ajdin Hrustic мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
61'
Судья свистит. Вюйтенс Стейн атаковал сзади соперника. Это Ван Веерт Том заработал своей команде штрафной
60'
Удар от ворот произведет Гронинген
60'
Джаханбакш Алиреза не смог попасть в створ ударом издали
60'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Tommie van de Looi
58'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген подал угловой слева.
57'
Махи Мимаун нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
57'
Ritsu Doan из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
55'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
55'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
54'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
53'
Джаханбакш Алиреза сделал результативную передачу.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Свенссон Юнас изменил счет на табло!
53'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес прямо в штрафную.
53'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
53'
Свенссон Юнас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Махи Мимаун нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Отличные скиллы показывает Махи Мимаун, обводя своих соперников
52'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген делает передачу одноклубнику.
Угловой
52'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген подал угловой слева.
52'
Свенссон Юнас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Отличные скиллы показывает Махи Мимаун, обводя своих соперников
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
49'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
Фол, нарушение
49'
Мемишевич Самир наказан за толчок Вегхорст Ваут
48'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
48'
Ritsu Doan из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Угловой
48'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген разыграл угловой с правого угла.
48'
Махи Мимаун из команды Гронинген навешивает в штрафную с рикошетом.
48'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Офсайд
45'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар в офсайде
Фол, нарушение
45'
Судья свистит. Ван Веерт Том атаковал сзади соперника. Это Мидтше Фредрик заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
44'
Судья свистит. Свенссон Юнас атаковал сзади соперника. Это Ajdin Hrustic заработал своей команде штрафной
43'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
43'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает навес прямо в штрафную.
43'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Вюйтенс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Ritsu Doan из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
Угловой
43'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген разыграл угловой с правого угла.
43'
ШАНС! Это должен был быть гол. Те Вирик Мик упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!
42'
Ritsu Doan из команды Гронинген делает отличный кросс...
Угловой
42'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген разыграл угловой с правого угла.
42'
Игроки ФК "Гронинген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
41'
Идрисси Уссама имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
41'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес прямо в штрафную.
40'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
40'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
40'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
39'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
37'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
Угловой
37'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
36'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
36'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес прямо в штрафную.
36'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Джаханбакш Алиреза и Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
35'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
35'
Мемишевич Самир выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Бакуна Жуниньо
34'
Оуведжан Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Идрисси Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
33'
Бакуна Жуниньо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
33'
Судья свистит. Бакуна Жуниньо атаковал сзади соперника. Это Джаханбакш Алиреза заработал своей команде штрафной
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
29'
Удар от ворот произведет Гронинген
28'
Хорошую попытку сделал Teun Koopmeiners. Удар в створ, но вратарь начеку
28'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
28'
Teun Koopmeiners нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
28'
Вратарь парирует удар, который нанес Оуведжан Томас, и мяч снова в игре
27'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
26'
Свенссон Юнас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
25'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Tommie van de Looi
23'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Удар от ворот произведет Гронинген
23'
Как он промахнулся? Джаханбакш Алиреза имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
23'
Отличные скиллы показывает Джаханбакш Алиреза, обводя своих соперников
21'
Удар от ворот произведет Гронинген
21'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Удар от ворот произведет Гронинген
21'
Teun Koopmeiners не смог попасть в створ ударом издали
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
20'
Удар от ворот произведет Гронинген
Угловой
19'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
19'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Оуведжан Томас
17'
Удар от ворот произведет Гронинген
17'
Отличный пас сделал Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Офсайд
17'
Ван Веерт Том из команды Гронинген в офсайде
16'
Удар от ворот произведет Гронинген
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
15'
Хорошую попытку сделал Вегхорст Ваут. Удар в створ, но вратарь начеку
15'
Tommie van de Looi ошибается в защите.
14'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
14'
Бакуна Жуниньо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
14'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
14'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает отличный кросс...
13'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
13'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
12'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген подал угловой слева.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Мемишевич Самир
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
10'
Удар от ворот произведет Гронинген
Угловой
9'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
9'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
8'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
Офсайд
8'
Ван Веерт Том из команды Гронинген в офсайде
5'
Удар от ворот произведет Гронинген
5'
ШАНС! Джаханбакш Алиреза нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
5'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 23% времени, а гости – 77%.
5'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
Угловой
4'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
4'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
2'
Бакуна Жуниньо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Ritsu Doan
1'
Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
1'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген подал угловой слева.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гронинген". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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