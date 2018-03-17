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Стадион:
ПСВ
3:0
Конец матча
ВВВ-Венло
0'
45' Желтая карточка
Ralf Seuntjens
58' Вторая желтая карточка
Ralf Seuntjens
1:0
68' Гол
Ван Гинкел Марко
2:0
80' Гол
Лосано Ирвин
3:0
83' Пенальти
Ван Гинкел Марко
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
94'
ШАНС! Перейро Гастон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
94'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает пас партнеру.
93'
Emil Riis Jakobsen из команды ВВВ-Венло сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
93'
Игроки ФК "ПСВ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.

93'
Перейро Гастон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
93'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
93'
Torino Hunte нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Ван Гинкел Марко пробует нанести удар издали, но Уннерсталл Ларс держит все под контролем
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
90'
Хендрикс Йоррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
90'
Шваб Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
89'
Хорошую попытку сделал Бергвейн Стевен. Удар в створ, но вратарь начеку
89'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
89'
Джеролд Промес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Mauro Junior из команды ПСВ подал угловой справа.
89'
Должен был быть гол! Mauro Junior имел отличный шанс, но Уннерсталл Ларс не дал голу состоятся!
89'
Отличные скиллы показывает Mauro Junior, обводя своих соперников
88'
Mauro Junior из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
88'
Бергвейн Стевен пробует нанести удар издали, но Уннерсталл Ларс держит все под контролем
87'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Тактическая замена. Исима-Мирен Николя уходит с поля и его заменяет Armando Obispo
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
85'
Тактическая замена. Лосано Ирвин уходит с поля и его заменяет Перейро Гастон
84'
Тактическая замена. Vito van Crooy уходит с поля и его заменяет Янсе Йенс
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Ван Гинкел Марко из команды ПСВ забивает с точки!
Фол, нарушение
83'
ПЕНАЛЬТИ - Нильс Реселер из команды ВВВ-Венло привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Де Йонг Люк.
83'
Уннерсталл Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Бренет Джошуа из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
83'
Джеролд Промес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
81'
Тактическая замена. Лябиль Леруа уходит с поля и его заменяет Рул Янссен
80'
Бергвейн Стевен сделал результативную передачу.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Лосано Ирвин из команды ПСВ забил гол! Легко это для такого игрока, как Лосано Ирвин
80'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
80'
Отличный пас сделал Бренет Джошуа из команды ПСВ. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
79'
Moreno Rutten выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Лосано Ирвин из команды ПСВ забрасывает мяч в штрафную.
78'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
Бренет Джошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Игрок из команды ВВВ-Венло делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Офсайд
76'
Mauro Junior из команды ПСВ в офсайде
76'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
75'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
74'
ШАНС! Ариас Сантьяго нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
74'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает пас партнеру.
74'
Лосано Ирвин из команды ПСВ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Матч остановлен
73'
Mauro Junior пробует нанести удар издали, но Уннерсталл Ларс держит все под контролем
72'
Отличный пас сделал Бренет Джошуа из команды ПСВ. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
72'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
71'
Де Йонг Люк из команды ПСВ наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
71'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой справа.
71'
Уннерсталл Ларс отбил мяч на угловой после удара Хендрикс Йоррит из штрафной площади.
71'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Тактическая замена. Рамселар Барт уходит с поля и его заменяет Mauro Junior
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Бренет Джошуа из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Moreno Rutten
Описание гола
68'
Г О О О О О О Л - Ван Гинкел Марко из команды ПСВ с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
Угловой
68'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
67'
Тактическая замена. Кастелен Ромео уходит с поля и его заменяет Emil Riis Jakobsen
67'
Хороший удар издали нанес Хендрикс Йоррит, но отличный сейв сделал Уннерсталл Ларс. Угловой.
67'
Moreno Rutten выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
66'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Уннерсталл Ларс не дал случится голу! Бергвейн Стевен должен был забивать, но Уннерсталл Ларс сделал отличный сейв
66'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
66'
Джеролд Промес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Лосано Ирвин из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
65'
Шваб Даниэль из команды ПСВ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
65'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Ариас Сантьяго из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Torino Hunte
63'
Отличный пас сделал Лосано Ирвин из команды ПСВ. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
62'
Vito van Crooy наказан за толчок Исима-Мирен Николя
62'
Лосано Ирвин пробует нанести удар издали, но Уннерсталл Ларс держит все под контролем
62'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Бренет Джошуа из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
62'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Хендрикс Йоррит из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Torino Hunte
60'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Шваб Даниэль и попал в каркас ворот!
Угловой
60'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Ван Гинкел Марко пробил со штрафного прямо в стенку
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
59'
Хендрикс Йоррит на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Ральф Сеунтьенс получает вторую желтую карточку
Фол, нарушение
58'
Ральф Сеунтьенс наказан за толчок Хендрикс Йоррит
57'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
57'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
57'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло забрасывает мяч в штрафную.
56'
Игроки ФК "ВВВ-Венло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
56'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
56'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Джеролд Промес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
56'
Исима-Мирен Николя из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
55'
Рамселар Барт из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Отличные скиллы показывает Рамселар Барт, обводя своих соперников
55'
Опасность! Бренет Джошуа из команды ПСВ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
55'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Бренет Джошуа из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Кастелен Ромео
55'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
52'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
51'
Бергвейн Стевен не смог попасть в створ ударом издали
51'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает пас партнеру.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
49'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
49'
Лосано Ирвин из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
48'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
48'
Игрок из команды ВВВ-Венло делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Де Йонг Люк из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Нильс Реселер
47'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Ариас Сантьяго нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Бренет Джошуа из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
Угловой
46'
Лосано Ирвин из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
46'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда ПСВ играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Травма, повреждение
48'
Лосано Ирвин возвращается на поле, всё в порядке.
Желтая карточка
48'
Ральф Сеунтьенс получил желтую карточку от судьи
47'
Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
47'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
47'
Ох, нехорошо это выглядит. Лосано Ирвин получил травму и медбригада забирает его с поля.
Фол, нарушение
47'
Безумный фол. Ральф Сеунтьенс грубо играет против соперника. Пострадал Хендрикс Йоррит
Травма, повреждение
46'
Лосано Ирвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
45'
Отличный пас сделал Ариас Сантьяго из команды ПСВ. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
44'
Бергвейн Стевен нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Плохо сыграл Нильс Реселер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
44'
Шваб Даниэль из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
43'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло толкнул локтем оппонента. Это Шваб Даниэль заработал фол
43'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
Джеролд Промес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Шваб Даниэль из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
41'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
41'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Лябиль Леруа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Головой пробил Де Йонг Люк, но голкипер отбил его в поле!
40'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает отличный кросс...
40'
Бергвейн Стевен нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
40'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Шваб Даниэль из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвин
38'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
37'
Лосано Ирвин нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
37'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает отличный кросс...
37'
Moreno Rutten выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Ариас Сантьяго нанес удар издали, а Уннерсталл Ларс отбил его обратно в игру!
37'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
Фол, нарушение
35'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Лосано Ирвин пострадал.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
34'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
33'
Нильс Реселер нанес удар головой, но Зут Йерун спокойно отбил мяч.
33'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Хендрикс Йоррит из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Ральф Сеунтьенс
32'
Бергвейн Стевен пробует нанести удар издали, но Уннерсталл Ларс держит все под контролем
32'
Отличные скиллы показывает Бергвейн Стевен, обводя своих соперников
Офсайд
32'
Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло в офсайде
31'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
30'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
30'
Ван Гинкел Марко нанес удар, но промахнулся очень сильно.
30'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает пас партнеру.
29'
Удар от ворот произведет ПСВ
28'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
27'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Бренет Джошуа из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
25'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
Де Йонг Люк из команды ПСВ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
25'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвин
23'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Хендрикс Йоррит нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
22'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Ариас Сантьяго пострадал.
22'
Удар от ворот произведет ПСВ
21'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло делает неудачный навес.
21'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Хорошую попытку сделал Лосано Ирвин. Удар в створ, но вратарь начеку
21'
Плохо сыграл Лябиль Леруа - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
20'
Лосано Ирвин нанес удар, мяч был парирован, но Уннерсталл Ларс не удержал его в руках.
20'
Рамселар Барт из команды ПСВ делает пас партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
Джеролд Промес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
18'
Лосано Ирвин пробует нанести удар издали, но Уннерсталл Ларс держит все под контролем
18'
Отличные скиллы показывает Лосано Ирвин, обводя своих соперников
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
17'
Бергвейн Стевен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
17'
Moreno Rutten на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Бергвейн Стевен мяча так и не получил
16'
Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Лосано Ирвин из команды ПСВ опасно и грубо сыграл. Лябиль Леруа пострадал.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
15'
Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло играет слишком грубо. Бренет Джошуа оказался на газоне.
13'
Удар от ворот произведет ПСВ
Фол, нарушение
13'
Бренет Джошуа наказан за толчок Ральф Сеунтьенс
12'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
12'
Бергвейн Стевен не смог попасть в створ ударом издали
12'
Отличные скиллы показывает Бергвейн Стевен, обводя своих соперников
11'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Де Йонг Люк из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
9'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
9'
Бренет Джошуа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
9'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
9'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
8'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
8'
Удар от ворот произведет ПСВ
7'
Как он промахнулся? Джеролд Промес имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
7'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Бергвейн Стевен наказан за толчок Vito van Crooy
7'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
6'
Шанс! Де Йонг Люк из команды ПСВ пробил головой, но мимо
6'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает отличный кросс...
6'
Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе
6'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
5'
Хорошую попытку сделал Бергвейн Стевен. Удар в створ, но вратарь начеку
5'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает пас партнеру.
5'
Лосано Ирвин из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
4'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Ариас Сантьяго пострадал.
4'
Джеролд Промес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Шваб Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Torino Hunte из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Ариас Сантьяго
2'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой справа.
2'
Джеролд Промес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Бренет Джошуа из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
1'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ВВВ-Венло". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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