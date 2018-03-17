Стадион: Филипс
45' Желтая карточкаRalf Seuntjens
58' Вторая желтая карточкаRalf Seuntjens
1:0
68' ГолВан Гинкел Марко
2:0
80' ГолЛосано Ирвин
3:0
83' ПенальтиВан Гинкел Марко
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
94'
ШАНС! Перейро Гастон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
94'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает пас партнеру.
93'
Emil Riis Jakobsen из команды ВВВ-Венло сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
93'
Игроки ФК "ПСВ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
Перейро Гастон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
93'
Torino Hunte нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
92'
Ван Гинкел Марко пробует нанести удар издали, но Уннерсталл Ларс держит все под контролем
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
90'
Хендрикс Йоррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
90'
Шваб Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
89'
Хорошую попытку сделал Бергвейн Стевен. Удар в створ, но вратарь начеку
89'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
89'
89'
Mauro Junior из команды ПСВ подал угловой справа.
89'
Должен был быть гол! Mauro Junior имел отличный шанс, но Уннерсталл Ларс не дал голу состоятся!
89'
Отличные скиллы показывает Mauro Junior, обводя своих соперников
88'
Mauro Junior из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
88'
Бергвейн Стевен пробует нанести удар издали, но Уннерсталл Ларс держит все под контролем
87'
87'
Тактическая замена. Исима-Мирен Николя уходит с поля и его заменяет Armando Obispo
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
85'
Тактическая замена. Лосано Ирвин уходит с поля и его заменяет Перейро Гастон
84'
Тактическая замена. Vito van Crooy уходит с поля и его заменяет Янсе Йенс
83'
Г О О О О Л - Ван Гинкел Марко из команды ПСВ забивает с точки!
83'
ПЕНАЛЬТИ - Нильс Реселер из команды ВВВ-Венло привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Де Йонг Люк.
83'
Уннерсталл Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
83'
82'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
81'
Тактическая замена. Лябиль Леруа уходит с поля и его заменяет Рул Янссен
80'
Бергвейн Стевен сделал результативную передачу.
80'
Г О О О О Л - Лосано Ирвин из команды ПСВ забил гол! Легко это для такого игрока, как Лосано Ирвин
80'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
80'
Отличный пас сделал Бренет Джошуа из команды ПСВ. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
79'
79'
Лосано Ирвин из команды ПСВ забрасывает мяч в штрафную.
78'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
Бренет Джошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Игрок из команды ВВВ-Венло делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
76'
Mauro Junior из команды ПСВ в офсайде
76'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
75'
74'
ШАНС! Ариас Сантьяго нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
74'
74'
Лосано Ирвин из команды ПСВ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Матч остановлен
73'
Mauro Junior пробует нанести удар издали, но Уннерсталл Ларс держит все под контролем
72'
Отличный пас сделал Бренет Джошуа из команды ПСВ. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
72'
71'
71'
Де Йонг Люк из команды ПСВ наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
71'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой справа.
71'
Уннерсталл Ларс отбил мяч на угловой после удара Хендрикс Йоррит из штрафной площади.
71'
70'
Тактическая замена. Рамселар Барт уходит с поля и его заменяет Mauro Junior
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
69'
Судья сигнализирует, что Бренет Джошуа из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Moreno Rutten
68'
Г О О О О О О Л - Ван Гинкел Марко из команды ПСВ с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
68'
67'
Тактическая замена. Кастелен Ромео уходит с поля и его заменяет Emil Riis Jakobsen
67'
Хороший удар издали нанес Хендрикс Йоррит, но отличный сейв сделал Уннерсталл Ларс. Угловой.
67'
67'
66'
66'
Уннерсталл Ларс не дал случится голу! Бергвейн Стевен должен был забивать, но Уннерсталл Ларс сделал отличный сейв
66'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
66'
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
65'
Шваб Даниэль из команды ПСВ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
65'
64'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
64'
Судья сигнализирует, что Ариас Сантьяго из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Torino Hunte
63'
Отличный пас сделал Лосано Ирвин из команды ПСВ. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
62'
Vito van Crooy наказан за толчок Исима-Мирен Николя
62'
Лосано Ирвин пробует нанести удар издали, но Уннерсталл Ларс держит все под контролем
62'
62'
62'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
61'
Судья сигнализирует, что Хендрикс Йоррит из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Torino Hunte
60'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Шваб Даниэль и попал в каркас ворот!
60'
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Ван Гинкел Марко пробил со штрафного прямо в стенку
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
59'
Хендрикс Йоррит на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Ральф Сеунтьенс получает вторую желтую карточку
58'
Ральф Сеунтьенс наказан за толчок Хендрикс Йоррит
57'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
57'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
57'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло забрасывает мяч в штрафную.
56'
Игроки ФК "ВВВ-Венло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
56'
56'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
56'
56'
56'
56'
Исима-Мирен Николя из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
55'
55'
Рамселар Барт из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Отличные скиллы показывает Рамселар Барт, обводя своих соперников
55'
Опасность! Бренет Джошуа из команды ПСВ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
55'
Судья сигнализирует, что Бренет Джошуа из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Кастелен Ромео
55'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
52'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
51'
Бергвейн Стевен не смог попасть в створ ударом издали
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
49'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
49'
48'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
48'
Игрок из команды ВВВ-Венло делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
48'
Судья сигнализирует, что Де Йонг Люк из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Нильс Реселер
47'
47'
Ариас Сантьяго нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
46'
Лосано Ирвин из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
46'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
46'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда ПСВ играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
48'
Лосано Ирвин возвращается на поле, всё в порядке.
48'
Ральф Сеунтьенс получил желтую карточку от судьи
47'
Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
47'
47'
Ох, нехорошо это выглядит. Лосано Ирвин получил травму и медбригада забирает его с поля.
47'
Безумный фол. Ральф Сеунтьенс грубо играет против соперника. Пострадал Хендрикс Йоррит
46'
Лосано Ирвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
45'
Отличный пас сделал Ариас Сантьяго из команды ПСВ. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
44'
Бергвейн Стевен нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Плохо сыграл Нильс Реселер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
44'
43'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло толкнул локтем оппонента. Это Шваб Даниэль заработал фол
43'
42'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
42'
41'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
41'
41'
40'
Лябиль Леруа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Головой пробил Де Йонг Люк, но голкипер отбил его в поле!
40'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает отличный кросс...
40'
Бергвейн Стевен нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
40'
40'
39'
Судья сигнализирует, что Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвин
38'
37'
Лосано Ирвин нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
37'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает отличный кросс...
37'
37'
Ариас Сантьяго нанес удар издали, а Уннерсталл Ларс отбил его обратно в игру!
37'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
35'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Лосано Ирвин пострадал.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
34'
34'
33'
Нильс Реселер нанес удар головой, но Зут Йерун спокойно отбил мяч.
33'
33'
Судья сигнализирует, что Хендрикс Йоррит из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Ральф Сеунтьенс
32'
Бергвейн Стевен пробует нанести удар издали, но Уннерсталл Ларс держит все под контролем
32'
Отличные скиллы показывает Бергвейн Стевен, обводя своих соперников
32'
Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло в офсайде
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
30'
30'
Ван Гинкел Марко нанес удар, но промахнулся очень сильно.
30'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает пас партнеру.
29'
28'
27'
27'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
25'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
Де Йонг Люк из команды ПСВ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
25'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Судья сигнализирует, что Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвин
23'
23'
Хендрикс Йоррит нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
22'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Ариас Сантьяго пострадал.
22'
21'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло делает неудачный навес.
21'
21'
Хорошую попытку сделал Лосано Ирвин. Удар в створ, но вратарь начеку
21'
Плохо сыграл Лябиль Леруа - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
20'
Лосано Ирвин нанес удар, мяч был парирован, но Уннерсталл Ларс не удержал его в руках.
20'
Рамселар Барт из команды ПСВ делает пас партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
20'
18'
Лосано Ирвин пробует нанести удар издали, но Уннерсталл Ларс держит все под контролем
18'
Отличные скиллы показывает Лосано Ирвин, обводя своих соперников
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Бергвейн Стевен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Moreno Rutten на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Бергвейн Стевен мяча так и не получил
16'
Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
16'
Лосано Ирвин из команды ПСВ опасно и грубо сыграл. Лябиль Леруа пострадал.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
15'
Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло играет слишком грубо. Бренет Джошуа оказался на газоне.
13'
13'
Бренет Джошуа наказан за толчок Ральф Сеунтьенс
12'
12'
Бергвейн Стевен не смог попасть в створ ударом издали
12'
Отличные скиллы показывает Бергвейн Стевен, обводя своих соперников
11'
10'
10'
Де Йонг Люк из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
9'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
9'
Бренет Джошуа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
9'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
8'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
8'
7'
Как он промахнулся? Джеролд Промес имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
7'
7'
Бергвейн Стевен наказан за толчок Vito van Crooy
7'
6'
Шанс! Де Йонг Люк из команды ПСВ пробил головой, но мимо
6'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает отличный кросс...
6'
Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе
6'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
5'
Хорошую попытку сделал Бергвейн Стевен. Удар в створ, но вратарь начеку
5'
5'
4'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Ариас Сантьяго пострадал.
4'
4'
Шваб Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Судья сигнализирует, что Torino Hunte из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Ариас Сантьяго
2'
2'
2'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой справа.
2'
Джеролд Промес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ВВВ-Венло". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация