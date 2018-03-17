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Стадион:
Витесс
0:0
Конец матча
Хераклес
0' 90'+3
Второй тайм
93'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Маунт Мэйсон имел все шансы забить, но Кастро Брам сделал отличный сейв!
92'
Кастро Брам из команды Хераклес пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Офсайд
92'
Матавж Тим из команды Витесс в офсайде
92'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

92'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Проппер Робин из команды Хераклес.
91'
Караваев Вячеслав из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Вуйтенс Дрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Сереро Тулани из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Офсайд
90'
Брюнс Томас из команды Витесс в офсайде
89'
Брейкерс Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Маунт Мэйсон из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
Плохо сыграл Брейкерс Тим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
89'
Фор Наварон из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Вуйтенс Дрис из команды Хераклес.
88'
Сереро Тулани имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
88'
Файе Лассана из команды Витесс сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
88'
Сереро Тулани нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Отличные скиллы показывает Сереро Тулани, обводя своих соперников
87'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
87'
Брейкерс Тим из команды Хераклес опасно и грубо сыграл. Фор Наварон пострадал.
87'
Брейкерс Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Файе Лассана выбил мяч подальше от ворот.
86'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
85'
Матч остановлен
85'
Тактическая замена. Беренс Рой уходит с поля и его заменяет Брюнс Томас
85'
Сереро Тулани нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
84'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
84'
Брейкерс Тим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Ван Берген Митчелл из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
Кашия Гурам из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
83'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
83'
Хороший удар издали нанес Ван Берген Митчелл, но отличный сейв сделал Кастро Брам. Угловой.
83'
Караваев Вячеслав из команды Витесс делает пас партнеру.
Фол, нарушение
82'
Гладон Пол коснулся мяча рукой.
82'
Опасность! Петерсон Кристофер из команды Хераклес отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
82'
Кювас Брандлей из команды Хераклес сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
81'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Файе Лассана из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
81'
Брейкерс Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Караваев Вячеслав из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
81'
Хаувен Йерун взял и забрал мяч на выходе
80'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает неудачный навес.
80'
Караваев Вячеслав из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
79'
Удар от ворот произведет Хераклес
78'
Как он промахнулся? Маунт Мэйсон имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
78'
Отличные скиллы показывает Маунт Мэйсон, обводя своих соперников
78'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой слева.
78'
Проппер Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
Фор Наварон из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
78'
Фор Наварон из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
77'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Удар от ворот произведет Хераклес
76'
Тактическая замена. Вермейж Винсент уходит с поля и его заменяет Гладон Пол
76'
Тактическая замена. Линссен Брайн уходит с поля и его заменяет Ван Берген Митчелл
76'
Какой промах! Миазга Мэтт имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
75'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
75'
Вермейж Винсент предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Маунт Мэйсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Проппер Робин из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Матавж Тим
74'
Линссен Брайн из команды Витесс делает пас партнеру.
74'
Вермейж Винсент пробует нанести удар издали, но Хаувен Йерун держит все под контролем
74'
Кювас Брандлей из команды Хераклес сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Линссен Брайн из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Кювас Брандлей
73'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Файе Лассана из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
72'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Беренс Рой из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Миазга Мэтт выбил мяч подальше от ворот.
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
71'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Сереро Тулани из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
71'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Вуйтенс Дрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Караваев Вячеслав из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
71'
Матавж Тим из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
70'
Отличные скиллы показывает Матавж Тим, обводя своих соперников
70'
Фор Наварон из команды Витесс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
70'
Фор Наварон из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
69'
Файе Лассана из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Кювас Брандлей пострадал.
69'
Файе Лассана из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Баас Роланд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Файе Лассана выбил мяч подальше от ворот.
68'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Кастро Брам взял и забрал мяч на выходе
66'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
65'
Удар от ворот произведет Хераклес
65'
ШАНС! Матавж Тим нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
65'
Опасность! Маунт Мэйсон из команды Витесс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
65'
Игроки ФК "Витесс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
65'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
65'
Ван Ойен Петер из команды Хераклес делает пас партнеру.
64'
Беренс Рой имел все шансы забить, но Кастро Брам сделал отличный сейв!
63'
Отличные скиллы показывает Беренс Рой, обводя своих соперников
62'
Беренс Рой имел все шансы забить, но Кастро Брам сделал отличный сейв!
62'
Отличные скиллы показывает Беренс Рой, обводя своих соперников
62'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Ван Ойен Петер из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
61'
Удар от ворот произведет Хераклес
61'
Файе Лассана из команды Витесс делает неудачный навес.
61'
Файе Лассана из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
60'
Кювас Брандлей из команды Хераклес сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ван Ойен Петер мяча так и не получил
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Караваев Вячеслав из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Баас Роланд
60'
Ван Ойен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
59'
Вуйтенс Дрис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
59'
Маунт Мэйсон из команды Витесс разыграл угловой с правого угла.
59'
Беренс Рой нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Плохо сыграл Вуйтенс Дрис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
58'
Караваев Вячеслав из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
58'
Беренс Рой из команды Витесс делает пас партнеру.
58'
Матавж Тим из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Караваев Вячеслав выбил мяч подальше от ворот.
57'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Файе Лассана из команды Витесс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
56'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой слева.
56'
Кастро Брам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Линссен Брайн из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
55'
Вермейж Винсент из команды Хераклес в офсайде
55'
Кювас Брандлей из команды Хераклес сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
54'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Кювас Брандлей из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
54'
Хаувен Йерун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Ван Ойен Петер выбил мяч подальше от ворот.
53'
Фор Наварон имел все шансы забить, но Кастро Брам сделал отличный сейв!
53'
Файе Лассана из команды Витесс сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
52'
Фор Наварон нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Файе Лассана из команды Витесс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
51'
Удар от ворот произведет Витесс
51'
Отличный пас сделал Вермейж Винсент из команды Хераклес. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
51'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
50'
Петерсон Кристофер нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Отличные скиллы показывает Петерсон Кристофер, обводя своих соперников
50'
Вуйтенс Дрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
49'
Беренс Рой из команды Витесс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
49'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Матавж Тим из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Миазга Мэтт выбил мяч подальше от ворот.
47'
Хаувен Йерун взял и забрал мяч на выходе
46'
Хераклес делает замену. Sebastian Jakubiak уходит с поля, а Reuven Niemeijer выходит на его замену.
46'
Баас Роланд из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
46'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Витесс играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
45'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Караваев Вячеслав из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
44'
Удар от ворот произведет Хераклес
44'
Шанс! Линссен Брайн из команды Витесс пробил головой, но мимо
44'
Беренс Рой из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
44'
Файе Лассана из команды Витесс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
43'
Sebastian Jakubiak из команды Хераклес опасно и грубо сыграл. Сереро Тулани пострадал.
43'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Брейкерс Тим выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
42'
Линссен Брайн из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Проппер Робин пострадал.
42'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Караваев Вячеслав из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
41'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Маунт Мэйсон из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
Удар от ворот произведет Хераклес
40'
Беренс Рой не смог попасть в створ ударом издали
40'
Линссен Брайн из команды Витесс делает пас партнеру.
39'
Линссен Брайн из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
39'
Линссен Брайн нанес удар головой, но Кастро Брам спокойно отбил мяч.
39'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
38'
Вуйтенс Дрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Сереро Тулани из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Матавж Тим пробует нанести удар издали, но Кастро Брам держит все под контролем
37'
Удар от ворот произведет Витесс
37'
Отличный пас сделал Петерсон Кристофер из команды Хераклес. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
36'
Хаувен Йерун взял и забрал мяч на выходе
36'
Баас Роланд из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
35'
Вуйтенс Дрис из команды Хераклес опасно и грубо сыграл. Маунт Мэйсон пострадал.
Угловой
35'
Ван Ойен Петер из команды Хераклес подал угловой справа.
35'
Кашия Гурам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Вермейж Винсент из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
34'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Миазга Мэтт выбил мяч подальше от ворот.
33'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
31'
Вуйтенс Дрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Беренс Рой из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
Офсайд
31'
Беренс Рой из команды Витесс в офсайде
30'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
29'
Удар от ворот произведет Хераклес
28'
Фор Наварон из команды Витесс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
27'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Удар от ворот произведет Хераклес
26'
Какой промах! Миазга Мэтт имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
26'
Караваев Вячеслав из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
26'
Вуйтенс Дрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой слева.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
25'
Ван Ойен Петер пробует нанести удар издали, но Хаувен Йерун держит все под контролем
25'
Удар от ворот произведет Витесс
25'
Фор Наварон не смог попасть в створ ударом издали
25'
Караваев Вячеслав из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
24'
Беренс Рой имел все шансы забить, но Кастро Брам сделал отличный сейв!
Угловой
24'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой слева.
23'
Вуйтенс Дрис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Сереро Тулани из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
23'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
23'
Брейкерс Тим из команды Хераклес опасно и грубо сыграл. Фор Наварон пострадал.
22'
Беренс Рой пробует нанести удар издали, но Кастро Брам держит все под контролем
22'
Удар от ворот произведет Хераклес
22'
Сереро Тулани из команды Витесс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
21'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
21'
Кювас Брандлей из команды Хераклес опасно и грубо сыграл. Файе Лассана пострадал.
20'
Удар от ворот произведет Хераклес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
19'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Миазга Мэтт из команды Витесс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
17'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Кювас Брандлей и Вермейж Винсент из команды Хераклес.
16'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Ван Ойен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Петерсон Кристофер из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Кашия Гурам
15'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Удар от ворот произведет Витесс
14'
Кювас Брандлей нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Баас Роланд из команды Хераклес.
13'
Отличные скиллы показывает Беренс Рой, обводя своих соперников
12'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Брейкерс Тим из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
12'
Сереро Тулани из команды Витесс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
11'
Отличный пас сделал Линссен Брайн из команды Витесс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
11'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
10'
Удар от ворот произведет Витесс
10'
Баас Роланд из команды Хераклес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
10'
Матавж Тим из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Ван Ойен Петер пострадал.
9'
Удар от ворот произведет Хераклес
9'
Сереро Тулани не смог попасть в створ ударом издали
9'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Файе Лассана из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
8'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет Витесс
7'
Монтейро Гамиро не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
7'
Фор Наварон из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Ван Ойен Петер пострадал.
6'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
6'
Проппер Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Фор Наварон из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
5'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес опасно и грубо сыграл. Сереро Тулани пострадал.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
5'
Матавж Тим нанес удар головой, но Кастро Брам спокойно отбил мяч.
5'
Маунт Мэйсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Брейкерс Тим из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Фор Наварон
3'
Удар от ворот произведет Хераклес
3'
Фор Наварон не смог попасть в створ ударом издали
3'
Плохо сыграл Вуйтенс Дрис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
3'
Фор Наварон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
2'
Удар от ворот произведет Хераклес
2'
Какой промах! Линссен Брайн имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
1'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой слева.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Витесс". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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