Стадион: Гелредом
Второй тайм
93'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Маунт Мэйсон имел все шансы забить, но Кастро Брам сделал отличный сейв!
92'
Кастро Брам из команды Хераклес пробил со штрафного, но очень мимо цели.
92'
Матавж Тим из команды Витесс в офсайде
92'
92'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Проппер Робин из команды Хераклес.
91'
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
90'
Сереро Тулани из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
90'
Брюнс Томас из команды Витесс в офсайде
89'
89'
Маунт Мэйсон из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
Плохо сыграл Брейкерс Тим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
89'
Фор Наварон из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Вуйтенс Дрис из команды Хераклес.
88'
Сереро Тулани имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
88'
Файе Лассана из команды Витесс сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
88'
Сереро Тулани нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Отличные скиллы показывает Сереро Тулани, обводя своих соперников
87'
87'
Брейкерс Тим из команды Хераклес опасно и грубо сыграл. Фор Наварон пострадал.
87'
86'
Файе Лассана выбил мяч подальше от ворот.
86'
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
85'
Матч остановлен
85'
Тактическая замена. Беренс Рой уходит с поля и его заменяет Брюнс Томас
85'
Сереро Тулани нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
84'
84'
84'
Брейкерс Тим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Ван Берген Митчелл из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
Кашия Гурам из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
83'
Хороший удар издали нанес Ван Берген Митчелл, но отличный сейв сделал Кастро Брам. Угловой.
83'
Караваев Вячеслав из команды Витесс делает пас партнеру.
82'
Гладон Пол коснулся мяча рукой.
82'
Опасность! Петерсон Кристофер из команды Хераклес отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
82'
81'
81'
Файе Лассана из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
81'
81'
81'
80'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает неудачный навес.
80'
Караваев Вячеслав из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
79'
78'
Как он промахнулся? Маунт Мэйсон имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
78'
Отличные скиллы показывает Маунт Мэйсон, обводя своих соперников
78'
78'
78'
Проппер Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
Фор Наварон из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
78'
Фор Наварон из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
77'
77'
76'
Тактическая замена. Вермейж Винсент уходит с поля и его заменяет Гладон Пол
76'
Тактическая замена. Линссен Брайн уходит с поля и его заменяет Ван Берген Митчелл
76'
Какой промах! Миазга Мэтт имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
75'
75'
Вермейж Винсент предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Маунт Мэйсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Судья сигнализирует, что Проппер Робин из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Матавж Тим
74'
Линссен Брайн из команды Витесс делает пас партнеру.
74'
Вермейж Винсент пробует нанести удар издали, но Хаувен Йерун держит все под контролем
74'
73'
Судья сигнализирует, что Линссен Брайн из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Кювас Брандлей
73'
73'
72'
Файе Лассана из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
72'
72'
Беренс Рой из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
71'
71'
Сереро Тулани из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
71'
71'
71'
71'
Матавж Тим из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
70'
Отличные скиллы показывает Матавж Тим, обводя своих соперников
70'
Фор Наварон из команды Витесс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
70'
Фор Наварон из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
69'
Файе Лассана из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Кювас Брандлей пострадал.
69'
Файе Лассана из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Баас Роланд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Файе Лассана выбил мяч подальше от ворот.
68'
66'
Кастро Брам взял и забрал мяч на выходе
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
65'
65'
ШАНС! Матавж Тим нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
65'
Опасность! Маунт Мэйсон из команды Витесс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
65'
Игроки ФК "Витесс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
65'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
65'
Ван Ойен Петер из команды Хераклес делает пас партнеру.
64'
63'
62'
62'
62'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Ван Ойен Петер из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
61'
61'
Файе Лассана из команды Витесс делает неудачный навес.
61'
Файе Лассана из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
60'
Кювас Брандлей из команды Хераклес сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ван Ойен Петер мяча так и не получил
60'
Судья сигнализирует, что Караваев Вячеслав из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Баас Роланд
60'
Ван Ойен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
59'
Вуйтенс Дрис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Маунт Мэйсон из команды Витесс разыграл угловой с правого угла.
59'
Беренс Рой нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Плохо сыграл Вуйтенс Дрис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
58'
58'
Беренс Рой из команды Витесс делает пас партнеру.
58'
Матавж Тим из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Караваев Вячеслав выбил мяч подальше от ворот.
57'
57'
Файе Лассана из команды Витесс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
56'
56'
56'
Кастро Брам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Линссен Брайн из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Вермейж Винсент из команды Хераклес в офсайде
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
54'
54'
54'
Кювас Брандлей из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
54'
Хаувен Йерун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Ван Ойен Петер выбил мяч подальше от ворот.
53'
Фор Наварон имел все шансы забить, но Кастро Брам сделал отличный сейв!
53'
Файе Лассана из команды Витесс сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
52'
Фор Наварон нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
52'
Файе Лассана из команды Витесс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
51'
51'
Отличный пас сделал Вермейж Винсент из команды Хераклес. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
50'
Петерсон Кристофер нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Отличные скиллы показывает Петерсон Кристофер, обводя своих соперников
50'
49'
49'
Беренс Рой из команды Витесс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
49'
49'
Матавж Тим из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
47'
46'
Хераклес делает замену. Sebastian Jakubiak уходит с поля, а Reuven Niemeijer выходит на его замену.
46'
Баас Роланд из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Витесс играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
45'
45'
44'
44'
Шанс! Линссен Брайн из команды Витесс пробил головой, но мимо
44'
Беренс Рой из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
44'
Файе Лассана из команды Витесс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
43'
Sebastian Jakubiak из команды Хераклес опасно и грубо сыграл. Сереро Тулани пострадал.
43'
43'
Брейкерс Тим выбил мяч подальше от ворот.
42'
Линссен Брайн из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Проппер Робин пострадал.
42'
42'
41'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Маунт Мэйсон из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
40'
Беренс Рой не смог попасть в створ ударом издали
40'
Линссен Брайн из команды Витесс делает пас партнеру.
39'
Линссен Брайн из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
39'
Линссен Брайн нанес удар головой, но Кастро Брам спокойно отбил мяч.
39'
38'
38'
Сереро Тулани из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Матавж Тим пробует нанести удар издали, но Кастро Брам держит все под контролем
37'
37'
Отличный пас сделал Петерсон Кристофер из команды Хераклес. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
36'
36'
Баас Роланд из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
35'
Вуйтенс Дрис из команды Хераклес опасно и грубо сыграл. Маунт Мэйсон пострадал.
35'
Ван Ойен Петер из команды Хераклес подал угловой справа.
35'
Кашия Гурам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Вермейж Винсент из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
34'
33'
33'
33'
33'
32'
31'
31'
Беренс Рой из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
31'
Беренс Рой из команды Витесс в офсайде
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
29'
28'
Фор Наварон из команды Витесс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
27'
27'
26'
Какой промах! Миазга Мэтт имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
26'
26'
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
25'
Ван Ойен Петер пробует нанести удар издали, но Хаувен Йерун держит все под контролем
25'
25'
Фор Наварон не смог попасть в створ ударом издали
25'
24'
24'
23'
Вуйтенс Дрис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Сереро Тулани из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
23'
23'
Брейкерс Тим из команды Хераклес опасно и грубо сыграл. Фор Наварон пострадал.
22'
Беренс Рой пробует нанести удар издали, но Кастро Брам держит все под контролем
22'
22'
Сереро Тулани из команды Витесс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
21'
21'
Кювас Брандлей из команды Хераклес опасно и грубо сыграл. Файе Лассана пострадал.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
19'
18'
17'
Миазга Мэтт из команды Витесс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
17'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Кювас Брандлей и Вермейж Винсент из команды Хераклес.
16'
16'
Ван Ойен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
15'
Судья сигнализирует, что Петерсон Кристофер из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Кашия Гурам
15'
15'
14'
Кювас Брандлей нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Баас Роланд из команды Хераклес.
13'
12'
12'
Брейкерс Тим из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
12'
Сереро Тулани из команды Витесс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
11'
Отличный пас сделал Линссен Брайн из команды Витесс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
10'
10'
Баас Роланд из команды Хераклес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
10'
Матавж Тим из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Ван Ойен Петер пострадал.
9'
9'
Сереро Тулани не смог попасть в створ ударом издали
9'
9'
Файе Лассана из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
8'
8'
7'
7'
Монтейро Гамиро не смог попасть в створ ударом издали
7'
Фор Наварон из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Ван Ойен Петер пострадал.
6'
6'
6'
Проппер Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Фор Наварон из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес опасно и грубо сыграл. Сереро Тулани пострадал.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
5'
Матавж Тим нанес удар головой, но Кастро Брам спокойно отбил мяч.
5'
Маунт Мэйсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Судья сигнализирует, что Брейкерс Тим из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Фор Наварон
3'
3'
Фор Наварон не смог попасть в створ ударом издали
3'
Плохо сыграл Вуйтенс Дрис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
3'
Фор Наварон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
2'
2'
Какой промах! Линссен Брайн имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Витесс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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