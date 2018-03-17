Стадион: Абе Ленстра
0:1
18' ГолВан дер Марел Марк
1:1
39' ГолТорсби Мортен
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Судья сигнализирует, что Клейбер Шон из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Зенели Арбер
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
45'
Аюб Яссин из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Denzel Dumfries пострадал.
44'
43'
Леувин Рамон пробил после навеса, но Хансен Мартин спас! Опасный момент упущен!
43'
Аюб Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Kik Pierie из команды Херенвен играет слишком грубо. Керк Гирано оказался на газоне.
42'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Ван де Стрек Сандер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Торсби Мортен из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
41'
Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
41'
Kik Pierie выбил мяч подальше от ворот.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
40'
39'
ГОЛ! Легко закончил атаку Торсби Мортен из команды Херенвен, забив в пустые ворота!
39'
39'
Плохо сыграл Леувин Рамон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
39'
Denzel Dumfries из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
38'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Зенели Арбер наказан за толчок Аюб Яссин
38'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Зенели Арбер из команды Херенвен подал угловой справа.
37'
Кобаяси Юки из команды Херенвен отдал передачу, которая была заблокирована.
37'
Эдегор Мартин из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
36'
Отличный пас сделал Лабьяд Закария из команды Утрехт. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
36'
Клейбер Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
35'
Керк Гирано из команды Утрехт направляет мяч в штрафную площадку, но Хансен Мартин выбегает и ловит мяч
35'
Думич Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Эдегор Мартин из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
34'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Зенели Арбер из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
33'
33'
Клейбер Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
32'
Аюб Яссин наказан за толчок Схарс Стейн
32'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
29'
29'
Шанс! Гучаннеджад Реза из команды Херенвен пробил головой, но мимо
29'
28'
28'
Керк Гирано не смог попасть в створ ударом издали
27'
Торсби Мортен наказан за толчок Ван дер Марел Марк
27'
26'
Штридер Рико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Зенели Арбер из команды Херенвен подал угловой слева.
25'
25'
Зенели Арбер из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
24'
Судья сигнализирует, что Лабьяд Закария из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Denzel Dumfries
23'
23'
22'
21'
Керк Гирано из команды Утрехт в офсайде
21'
Кобаяси Юки пробует нанести удар издали, но Йенсен Давид держит все под контролем
20'
Торсби Мортен нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
20'
Зенели Арбер пробил со штрафного прямо в стенку
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
20'
Судья сигнализирует, что Клих Матеуш из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Кобаяси Юки
18'
Думич Дарио сделал результативную передачу.
18'
Г О О О О Л - Ван дер Марел Марк классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
18'
Леувин Рамон из команды Утрехт делает передачу одноклубнику.
18'
Думич Дарио из команды Утрехт делает передачу одноклубнику.
18'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой слева.
18'
Схарс Стейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
16'
Судья сигнализирует, что Керк Гирано из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Эдегор Мартин
15'
15'
Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе
15'
Леувин Рамон выбил мяч подальше от ворот.
15'
Лабьяд Закария пробил со штрафного прямо в стенку
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
14'
Судья сигнализирует, что Кобаяси Юки из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Лабьяд Закария
12'
Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе
12'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Судья сигнализирует, что Схарс Стейн из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Клих Матеуш
10'
10'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
9'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля
8'
8'
Думич Дарио из команды Утрехт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
8'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой справа.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
5'
Вауденберг Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает пас партнеру.
3'
3'
Эдегор Мартин наказан за толчок Ван дер Марел Марк
2'
Ван де Стрек Сандер нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
2'
1'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает неудачный навес.
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня очень холодно для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Утрехт". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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