Стадион: Гролс Весте Зрители: 29500
0:1
14' ГолKonstantinos Tsimikas
1:1
43' ГолЛам Томас
62' Желтая карточкаЛам Томас
1:2
70' ГолФран Соль
2:2
87' ГолБийен Пит
88' Желтая карточкаХойвельд Йос
Второй тайм
95'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 29500 болельщиков
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
95'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Кру Йорди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
94'
Тактическая замена. Эль-Ханкури Мохамед уходит с поля и его заменяет Кру Йорди
94'
Махер Адам II наказан за толчок Вейналдум Джилиано
93'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II отдал передачу, которая была заблокирована.
93'
Ван дер Хейден Йелле мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
92'
Хойвельд Йос из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
92'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Игрок из команды Твенте делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
91'
Махер Адам II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Судья сигнализирует, что Ринстра Бен из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Ван дер Хейден Йелле
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
90'
Чиривелла Педро имел все шансы забить, но Дроммел Йоэл сделал отличный сейв!
90'
Вейналдум Джилиано из команды Виллем II делает пас партнеру.
89'
89'
89'
Дроммел Йоэл не дал случится голу! Эль-Ханкури Мохамед должен был забивать, но Дроммел Йоэл сделал отличный сейв
89'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
89'
Игроки ФК "Виллем II" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
Хойвельд Йос сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
88'
88'
Ринстра Бен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Судья сигнализирует, что Хойвельд Йос из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Хайе Том
87'
Лам Томас сделал результативную передачу.
87'
Г О О О О Л - Бийен Пит изменил счет на табло!
87'
Ван дер Хейден Йелле нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Плохо сыграл Хееркенс Фреек - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
87'
Махер Адам II из команды Твенте подал угловой слева.
87'
Тигадауини Аднане нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
86'
Судья сигнализирует, что Tom Boere из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Вейналдум Джилиано
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
85'
85'
Шанс! Хойвельд Йос из команды Твенте пробил головой, но мимо
85'
Ван дер Лели Йерун из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
84'
Судья сигнализирует, что Хайе Том из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Хойвельд Йос
84'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
84'
84'
Хойвельд Йос из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Konstantinos Tsimikas получил травму и заменен. Вейналдум Джилиано выходит на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
82'
Тескер Штефан из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
82'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Konstantinos Tsimikas возвращается на поле, всё в порядке.
82'
Ох, нехорошо это выглядит. Konstantinos Tsimikas получил травму и медбригада забирает его с поля.
81'
Konstantinos Tsimikas на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
81'
Тактическая замена. Куэва Кристиан уходит с поля и его заменяет Хойвельд Йос
81'
Какой промах! Махер Адам II имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
79'
76'
76'
Ван дер Хейден Йелле не смог попасть в створ ударом издали
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
74'
Отличный пас сделал Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
74'
74'
Ван дер Хейден Йелле наказан за толчок Ринстра Бен
72'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Хайе Том не смог попасть в створ ударом издали
71'
Тактическая замена. Ассаиди Уссама уходит с поля и его заменяет Тигадауини Аднане
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
70'
Konstantinos Tsimikas сделал результативную передачу.
70'
Г О О О О Л - Фран Соль изменил счет на табло!
70'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
69'
Как он промахнулся? Махер Адам II имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
69'
Отличные скиллы показывает Махер Адам II, обводя своих соперников
68'
68'
68'
68'
Ринстра Бен из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Судья сигнализирует, что Лам Томас из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Ринстра Бен
66'
66'
Хайе Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Лам Томас наказан за толчок Эль-Ханкури Мохамед
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
65'
Хорошую попытку сделал Фран Соль. Удар в створ, но вратарь начеку
65'
Куэва Кристиан ошибается в защите.
64'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
63'
Судья сигнализирует, что Лифтинк Эльмо из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Ассаиди Уссама
63'
Удар от ворот произведет Твенте
63'
Хайе Том решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
62'
Лам Томас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
62'
Лам Томас из команды Твенте играет слишком грубо. Эль-Ханкури Мохамед оказался на газоне.
61'
60'
Бийен Пит выбил мяч подальше от ворот.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
59'
59'
Шанс! Tom Boere из команды Твенте пробил головой, но мимо
59'
59'
Йенсен Фредрик нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Tom Boere из команды Твенте делает пас партнеру.
58'
58'
57'
Тескер Штефан из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
56'
Лахман Даррил из команды Виллем II хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
56'
Махер Адам II из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
56'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
54'
Удар от ворот произведет Твенте
54'
Как он промахнулся? Konstantinos Tsimikas имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
54'
Лифтинк Эльмо разрезает оборону соперника отличным пасом
53'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
53'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II подал угловой справа.
53'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Tom Boere из команды Твенте в офсайде
52'
Ван дер Хейден Йелле из команды Твенте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
50'
Выглядело как неплохой момент. Лам Томас из команды Твенте закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
50'
50'
Эль-Ханкури Мохамед навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Йенсен Фредрик из команды Твенте играет слишком грубо. Лифтинк Эльмо оказался на газоне.
49'
Ван дер Лели Йерун из команды Твенте опасно и грубо сыграл. Эль-Ханкури Мохамед пострадал.
48'
Ринстра Бен из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Лам Томас пострадал.
48'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II отдал передачу, которая была заблокирована.
47'
46'
46'
Судья сигнализирует, что Махер Адам II из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Лифтинк Эльмо
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
46'
46'
Шанс! Tom Boere из команды Твенте пробил головой, но мимо
46'
46'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Лифтинк Эльмо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
45'
Тескер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Фран Соль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Судья сигнализирует, что Ван дер Хейден Йелле из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Ринстра Бен
43'
Махер Адам II сделал результативную передачу.
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Лам Томас из клуба "Твенте" отправил мяч головой в ворота.
43'
Махер Адам II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Судья сигнализирует, что Лахман Даррил из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Tom Boere
42'
Судья сигнализирует, что Хайе Том из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Ассаиди Уссама
42'
Игроки ФК "Твенте" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
42'
42'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II подал угловой слева.
41'
Хороший удар издали нанес Хайе Том, но отличный сейв сделал Дроммел Йоэл. Угловой.
41'
Лам Томас из команды Твенте опасно и грубо сыграл. Konstantinos Tsimikas пострадал.
41'
40'
Махер Адам II из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
40'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Судья сигнализирует, что Хееркенс Фреек из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Tom Boere
37'
37'
Ринстра Бен из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
35'
35'
Ван дер Хейден Йелле из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
35'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
35'
Ринстра Бен из команды Виллем II сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
Судья сигнализирует, что Tom Boere из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Konstantinos Tsimikas
33'
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Холла Данни получил травму и заменен. Ван дер Хейден Йелле выходит на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
ШАНС! Холла Данни нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
32'
32'
32'
Ассаиди Уссама из команды Твенте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Судья сигнализирует, что Лахман Даррил из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Ассаиди Уссама
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
30'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
Чиривелла Педро из команды Виллем II сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
29'
Льюис Фернандо из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
28'
Ринстра Бен из команды Виллем II в офсайде
27'
27'
Ассаиди Уссама из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
27'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Куэва Кристиан пострадал.
26'
Лам Томас из команды Твенте сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
26'
Ван дер Лели Йерун из команды Твенте делает навес прямо в штрафную.
25'
Матч возобновится спорным мячом
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
24'
Лахман Даррил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Йенсен Фредрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Удар от ворот произведет Твенте
23'
Konstantinos Tsimikas не смог попасть в створ ударом издали
23'
Тескер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II подал угловой справа.
23'
Лахман Даррил из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
21'
21'
Холла Данни выбил мяч подальше от ворот.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
20'
Ассаиди Уссама не смог попасть в створ ударом издали
20'
Льюис Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Холла Данни из команды Твенте подал угловой слева.
19'
Ассаиди Уссама из команды Твенте отдал передачу, которая была заблокирована.
18'
17'
17'
Йенсен Фредрик выбил мяч подальше от ворот.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
14'
Г О О О О Л - Konstantinos Tsimikas забивает!
14'
Дроммел Йоэл не дал случится голу! Фран Соль должен был забивать, но Дроммел Йоэл сделал отличный сейв
14'
Konstantinos Tsimikas бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
14'
Ринстра Бен из команды Виллем II делает пас партнеру.
14'
Отличные скиллы показывает Ринстра Бен, обводя своих соперников
13'
13'
Йенсен Фредрик видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
12'
Льюис Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Йенсен Фредрик нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Tom Boere из команды Твенте делает пас партнеру.
11'
Судья сигнализирует, что Фран Соль из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Куэва Кристиан
11'
11'
Лифтинк Эльмо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Ван дер Лели Йерун коснулся мяча рукой.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
10'
8'
8'
Лахман Даррил из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
8'
7'
Tom Boere из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Tom Boere из команды Твенте отдал передачу, которая была заблокирована.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
5'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
4'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Судья сигнализирует, что Лифтинк Эльмо из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Tom Boere
2'
Удар от ворот произведет Твенте
2'
Как он промахнулся? Ринстра Бен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
2'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает пас партнеру.
2'
Холла Данни бьет со штрафного в створ, но Велленройтер Тимон держит все под контролем
1'
Судья сигнализирует, что Льюис Фернандо из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Ассаиди Уссама
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Виллем II". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация