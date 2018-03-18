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Стадион:
НАК Бреда
0:1
Второй тайм: 90+'
Рода
0'
21' Желтая карточка
Афдияй Донис
0:1
37' Гол
Афдияй Донис
75' Желтая карточка
Gyliano van Velzen
79' Желтая карточка
Ognjen Gnjatic
81' Желтая карточка
Arno Verschueren
90'+2
Второй тайм
Травма, повреждение
92'
Ох, нехорошо это выглядит. Кум Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
92'
Кум Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
91'
Arno Verschueren наказан за толчок Кум Кристиан
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
90'
Те Вреде Митчелл нанес удар головой, но Юрьюс Хидде спокойно отбил мяч.
90'
Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Gyliano van Velzen из команды Рода поставил подножку. Пострадал Paolo Fernandes
88'
Нденге Тсии-Виллиам пробует нанести удар издали, но Бертрамс Найджел держит все под контролем
87'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
87'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Густафссон Симон из команды Рода подал угловой слева.
86'
Густафссон Симон из команды Рода делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Удар от ворот произведет Рода
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
Arno Verschueren мяч отрикошетил от ворот
Угловой
85'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда подал угловой справа.
85'
Эль-Алуши Мунир нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
84'
Шанс! Шахин Дани из команды Рода пробил головой, но мимо
Угловой
83'
Оассар Адиль из команды Рода подал угловой слева.
83'
Должен был быть гол! Gyliano van Velzen имел отличный шанс, но Бертрамс Найджел не дал голу состоятся!
83'
Отличные скиллы показывает Gyliano van Velzen, обводя своих соперников
82'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
82'
Gyliano van Velzen из команды Рода плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
82'
Оассар Адиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
81'
Arno Verschueren получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
81'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Ognjen Gnjatic оказался на газоне.
80'
Gyliano van Velzen из команды Рода делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
80'
Нденге Тсии-Виллиам нанес удар, мяч был парирован, но Бертрамс Найджел не удержал его в руках.
80'
Росхёвел Микхал из команды Рода отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
79'
Ognjen Gnjatic получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
79'
Ognjen Gnjatic из команды Рода вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Гарсия Мануэль II не пострадал и надо продолжать игру!
79'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
78'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Росхёвел Микхал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
Фол, нарушение
77'
Gyliano van Velzen нарушает правила. Эль-Алуши Мунир пострадал
77'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Оассар Адиль из команды Рода подал угловой слева.
77'
Gyliano van Velzen из команды Рода делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Paolo Fernandes пробует нанести удар издали, но Юрьюс Хидде держит все под контролем
75'
Игрок из команды НАК Бреда делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Желтая карточка
75'
Gyliano van Velzen получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
74'
Gyliano van Velzen из команды Рода играет слишком грубо. Paolo Fernandes оказался на газоне.
Угловой
73'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда разыграл угловой с правого угла.
73'
Те Вреде Митчелл нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Удар от ворот произведет Рода
72'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
72'
Шахин Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Кум Кристиан наказан за толчок Эль-Алуши Мунир
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Тактическая замена. Влут Рай уходит с поля и его заменяет Те Вреде Митчелл
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
70'
Тактическая замена. Афдияй Донис уходит с поля и его заменяет Gyliano van Velzen
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Удар от ворот произведет Рода
68'
Влут Рай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
68'
Росхёвел Микхал коснулся мяча рукой.
66'
Хорошую попытку сделал Влут Рай. Удар в створ, но вратарь начеку
66'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Умар Садик нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Умар Садик из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
65'
Умар Садик из команды НАК Бреда в офсайде
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
64'
Удар от ворот произведет Рода
64'
Влут Рай не смог попасть в створ ударом издали
63'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
63'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Ванстеенкисте Яннес из команды Рода поставил подножку. Пострадал Paolo Fernandes
62'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Росхёвел Микхал из команды Рода отправил кросс в штрафную...
61'
Умар Садик из команды НАК Бреда сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
61'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
60'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
Удар от ворот произведет Рода
59'
Тактическая замена. Эмброуз Тьерри уходит с поля и его заменяет Paolo Fernandes
59'
Умар Садик видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
59'
Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
58'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода отправил кросс в штрафную...
57'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
Удар от ворот произведет Рода
54'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
53'
Удар от ворот произведет Рода
53'
Arno Verschueren не смог попасть в створ ударом издали
51'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Оассар Адиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Ognjen Gnjatic
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Офсайд
50'
Умар Садик из команды НАК Бреда в офсайде
49'
Удар от ворот произведет Рода
49'
ШАНС! Влут Рай нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
47'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Близко! Густафссон Симон нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
47'
Бертрамс Найджел взял и забрал мяч на выходе
47'
Афдияй Донис из команды Рода отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
44'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
Угловой
44'
Влут Рай из команды НАК Бреда подал угловой слева.
44'
Оассар Адиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Удар от ворот произведет Рода
43'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда делает неудачный навес.
43'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
40'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Густафссон Симон из команды Рода подал угловой слева.
40'
Густафссон Симон из команды Рода делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
39'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
39'
Густафссон Симон не смог попасть в створ ударом издали
39'
Шахин Дани нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Шахин Дани сделал результативную передачу.
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Афдияй Донис классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
37'
Шахин Дани из команды Рода отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
37'
Безумный фол. Нденге Тсии-Виллиам грубо играет против соперника. Пострадал Тасенде Хосе
37'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
36'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
36'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Влут Рай из команды НАК Бреда подал угловой слева.
36'
Штрафной исполнил Тасенде Хосе, после его удара Юрьюс Хидде сделал классный сейв. Угловой
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
35'
Назначен штрафной. Пострадал Умар Садик, его свалил Оассар Адиль.
Фол, нарушение
34'
Влут Рай из команды НАК Бреда опасно и грубо сыграл. Юрьюс Хидде пострадал.
34'
Влут Рай нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Влут Рай из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Нденге Тсии-Виллиам
32'
Густафссон Симон пробует нанести удар издали, но Бертрамс Найджел ловит мяч
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Влут Рай из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Нденге Тсии-Виллиам
Фол, нарушение
31'
Умар Садик из команды НАК Бреда в офсайде
Офсайд
31'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Ванстеенкисте Яннес
28'
Густафссон Симон нанес удар головой, но Бертрамс Найджел спокойно отбил мяч.
28'
Росхёвел Микхал из команды Рода сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
28'
Игроки ФК "Рода" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
28'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда делает неудачный навес.
27'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
27'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Густафссон Симон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
25'
Мари Пабло наказан за толчок Густафссон Симон
24'
Опасность предотвращена - Юрьюс Хидде из команды Рода вступил в отбор удачно
24'
Отличные скиллы показывает Влут Рай, обводя своих соперников
Офсайд
23'
Умар Садик из команды НАК Бреда в офсайде
23'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
21'
Афдияй Донис получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
21'
Афдияй Донис из команды Рода опасно и грубо сыграл. Метс Кароль пострадал.
21'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
20'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
20'
Ognjen Gnjatic из команды Рода играет слишком грубо. Гарсия Мануэль II оказался на газоне.
19'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Росхёвел Микхал из команды Рода отправил кросс в штрафную...
18'
Хорошую попытку сделал Эмброуз Тьерри. Удар в створ, но вратарь начеку
18'
Мари Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
18'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда разыграл угловой с левого угла.
17'
Должен был быть гол! Умар Садик имел отличный шанс, но Юрьюс Хидде не дал голу состоятся!
17'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
16'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода играет слишком грубо. Эль-Алуши Мунир оказался на газоне.
16'
Удар от ворот произведет Рода
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
15'
ШАНС! Умар Садик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
14'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Густафссон Симон оказался на газоне.
13'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Густафссон Симон из команды Рода делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Эль-Алуши Мунир пробует нанести удар издали, но Юрьюс Хидде держит все под контролем
12'
Удар от ворот произведет Рода
11'
Шанс! Влут Рай из команды НАК Бреда пробил головой, но мимо
10'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
10'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
10'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
9'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
9'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Эль-Алуши Мунир нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Влут Рай из команды НАК Бреда подал угловой справа.
8'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
5'
Афдияй Донис из команды Рода нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
4'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
4'
Выглядело как неплохой момент. Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
3'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Влут Рай из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
2'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Афдияй Донис из команды Рода отправил кросс в штрафную...
2'
Игрок из команды Рода делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
2'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Оассар Адиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Мари Пабло из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сильный ветер сегодня будет мешать командам.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "НАК Бреда". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rat Verlegh Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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