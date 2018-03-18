Стадион: Рат Верлег
21' Желтая карточкаАфдияй Донис
0:1
37' ГолАфдияй Донис
75' Желтая карточкаGyliano van Velzen
79' Желтая карточкаOgnjen Gnjatic
81' Желтая карточкаArno Verschueren
Второй тайм
92'
Ох, нехорошо это выглядит. Кум Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
92'
Кум Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
Arno Verschueren наказан за толчок Кум Кристиан
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
90'
Те Вреде Митчелл нанес удар головой, но Юрьюс Хидде спокойно отбил мяч.
90'
Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Судья сигнализирует, что Gyliano van Velzen из команды Рода поставил подножку. Пострадал Paolo Fernandes
88'
Нденге Тсии-Виллиам пробует нанести удар издали, но Бертрамс Найджел держит все под контролем
87'
87'
87'
Густафссон Симон из команды Рода подал угловой слева.
86'
Густафссон Симон из команды Рода делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
Arno Verschueren мяч отрикошетил от ворот
85'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда подал угловой справа.
85'
Эль-Алуши Мунир нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
84'
Шанс! Шахин Дани из команды Рода пробил головой, но мимо
83'
Оассар Адиль из команды Рода подал угловой слева.
83'
Должен был быть гол! Gyliano van Velzen имел отличный шанс, но Бертрамс Найджел не дал голу состоятся!
83'
Отличные скиллы показывает Gyliano van Velzen, обводя своих соперников
82'
82'
82'
Gyliano van Velzen из команды Рода плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
82'
81'
Arno Verschueren получил желтую карточку от судьи
81'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Ognjen Gnjatic оказался на газоне.
80'
Gyliano van Velzen из команды Рода делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
80'
Нденге Тсии-Виллиам нанес удар, мяч был парирован, но Бертрамс Найджел не удержал его в руках.
80'
79'
Ognjen Gnjatic получил желтую карточку от судьи
79'
Ognjen Gnjatic из команды Рода вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Гарсия Мануэль II не пострадал и надо продолжать игру!
79'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
78'
78'
Росхёвел Микхал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Судья сигнализирует, что Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
77'
Gyliano van Velzen нарушает правила. Эль-Алуши Мунир пострадал
77'
77'
Оассар Адиль из команды Рода подал угловой слева.
77'
Gyliano van Velzen из команды Рода делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
76'
Paolo Fernandes пробует нанести удар издали, но Юрьюс Хидде держит все под контролем
75'
Игрок из команды НАК Бреда делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
75'
Gyliano van Velzen получил желтую карточку от судьи
74'
Gyliano van Velzen из команды Рода играет слишком грубо. Paolo Fernandes оказался на газоне.
73'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда разыграл угловой с правого угла.
73'
Те Вреде Митчелл нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
72'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
72'
Шахин Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Кум Кристиан наказан за толчок Эль-Алуши Мунир
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Тактическая замена. Влут Рай уходит с поля и его заменяет Те Вреде Митчелл
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
70'
Тактическая замена. Афдияй Донис уходит с поля и его заменяет Gyliano van Velzen
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
68'
Влут Рай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Росхёвел Микхал коснулся мяча рукой.
66'
Хорошую попытку сделал Влут Рай. Удар в створ, но вратарь начеку
66'
66'
Умар Садик нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Умар Садик из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
64'
64'
Влут Рай не смог попасть в створ ударом издали
63'
63'
63'
62'
Судья сигнализирует, что Ванстеенкисте Яннес из команды Рода поставил подножку. Пострадал Paolo Fernandes
62'
62'
61'
Умар Садик из команды НАК Бреда сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
61'
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
59'
Тактическая замена. Эмброуз Тьерри уходит с поля и его заменяет Paolo Fernandes
59'
Умар Садик видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
59'
Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
58'
58'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода отправил кросс в штрафную...
57'
56'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
54'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
53'
53'
Arno Verschueren не смог попасть в створ ударом издали
51'
51'
51'
Судья сигнализирует, что Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Ognjen Gnjatic
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
50'
49'
49'
ШАНС! Влут Рай нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
47'
47'
Близко! Густафссон Симон нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
47'
Бертрамс Найджел взял и забрал мяч на выходе
47'
Афдияй Донис из команды Рода отправил кросс в штрафную...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
44'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
44'
Оассар Адиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
43'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда делает неудачный навес.
43'
42'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
40'
40'
Густафссон Симон из команды Рода подал угловой слева.
40'
Густафссон Симон из команды Рода делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
39'
39'
Густафссон Симон не смог попасть в створ ударом издали
39'
Шахин Дани нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Шахин Дани сделал результативную передачу.
37'
Г О О О О Л - Афдияй Донис классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
37'
Шахин Дани из команды Рода отправил кросс в штрафную...
37'
Безумный фол. Нденге Тсии-Виллиам грубо играет против соперника. Пострадал Тасенде Хосе
37'
37'
36'
36'
36'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Штрафной исполнил Тасенде Хосе, после его удара Юрьюс Хидде сделал классный сейв. Угловой
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
35'
Назначен штрафной. Пострадал Умар Садик, его свалил Оассар Адиль.
34'
Влут Рай из команды НАК Бреда опасно и грубо сыграл. Юрьюс Хидде пострадал.
34'
Влут Рай нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Судья сигнализирует, что Влут Рай из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Нденге Тсии-Виллиам
32'
Густафссон Симон пробует нанести удар издали, но Бертрамс Найджел ловит мяч
32'
Судья сигнализирует, что Влут Рай из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Нденге Тсии-Виллиам
31'
31'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
30'
29'
Судья сигнализирует, что Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Ванстеенкисте Яннес
28'
Густафссон Симон нанес удар головой, но Бертрамс Найджел спокойно отбил мяч.
28'
Росхёвел Микхал из команды Рода сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
28'
Игроки ФК "Рода" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
28'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда делает неудачный навес.
27'
27'
26'
Густафссон Симон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
25'
Мари Пабло наказан за толчок Густафссон Симон
24'
Опасность предотвращена - Юрьюс Хидде из команды Рода вступил в отбор удачно
24'
Отличные скиллы показывает Влут Рай, обводя своих соперников
23'
23'
22'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода отправил кросс в штрафную...
21'
Афдияй Донис получил желтую карточку от судьи
21'
Афдияй Донис из команды Рода опасно и грубо сыграл. Метс Кароль пострадал.
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
20'
20'
Ognjen Gnjatic из команды Рода играет слишком грубо. Гарсия Мануэль II оказался на газоне.
19'
19'
18'
Хорошую попытку сделал Эмброуз Тьерри. Удар в створ, но вратарь начеку
18'
Мари Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда разыграл угловой с левого угла.
17'
Должен был быть гол! Умар Садик имел отличный шанс, но Юрьюс Хидде не дал голу состоятся!
17'
16'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода играет слишком грубо. Эль-Алуши Мунир оказался на газоне.
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
15'
ШАНС! Умар Садик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
15'
14'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Густафссон Симон оказался на газоне.
13'
12'
Густафссон Симон из команды Рода делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Эль-Алуши Мунир пробует нанести удар издали, но Юрьюс Хидде держит все под контролем
12'
10'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
10'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
9'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
9'
9'
8'
Эль-Алуши Мунир нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
8'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
5'
Афдияй Донис из команды Рода нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
4'
4'
4'
Выглядело как неплохой момент. Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
3'
2'
2'
Афдияй Донис из команды Рода отправил кросс в штрафную...
2'
Игрок из команды Рода делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
2'
1'
1'
Судья сигнализирует, что Мари Пабло из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сильный ветер сегодня будет мешать командам.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "НАК Бреда". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rat Verlegh Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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