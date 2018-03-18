  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 10606
Спарта Роттердам
1:5
Второй тайм: 90+'
Аякс
0'
10' Желтая карточка
Julian Chabot
19' Желтая карточка
Де Лихт Маттайс
1:0
31' Гол
Крамер Михил
1:1
33' Гол
Хунтелаар Клаас-Ян
34' Желтая карточка
Ниссен Расмус
52' Желтая карточка
Фишер Сандер
1:2
53' Гол
Шоне Лассе
1:3
59' Гол
Клюйверт Джастин
60' Желтая карточка
Nicolas Tagliafico
1:4
66' Гол
Зиеш Хаким
1:5
86' Гол
Зиеш Хаким
90'+1
Второй тайм
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
89'
Соуза Дабни из команды Спарта Роттердам направляет мяч в штрафную площадку, но Онана Андре выбегает и ловит мяч
89'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
Офсайд
88'
Крамер Михил из команды Спарта Роттердам в офсайде
88'
Соуза Дабни из команды Спарта Роттердам делает навес прямо в штрафную.
87'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
Описание гола
86'
Г О О О О Л Зиеш Хаким закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Травма, повреждение
85'
Вебер Максимилиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Kenneth Dougal из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Зиеш Хаким
83'
Тактическая замена. Хунтелаар Клаас-Ян уходит с поля и его заменяет Кассьерра Матео
82'
Вельтман Йоел из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
81'
Николас Талиафико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Соуза Дабни из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
Угловой
81'
Соуза Дабни из команды Спарта Роттердам разыграл угловой с левого угла.
81'
Соуза Дабни из команды Спарта Роттердам отдал передачу, которая была заблокирована.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
Офсайд
79'
Вельтман Йоел из команды Аякс в офсайде
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Julian Chabot из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Де Йонг Сим
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
74'
Тактическая замена. Нерес Давид уходит с поля и его заменяет Де Йонг Сим
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Нелом Микел из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Нерес Давид
74'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
73'
ШАНС! Шоне Лассе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
73'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс делает пас партнеру.
73'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Николас Талиафико из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Нелом Микел из команды Спарта Роттердам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
71'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
70'
Тактическая замена. Ниссен Расмус уходит с поля и его заменяет Вельтман Йоел
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
70'
Тактическая замена. Thomas Verhaar уходит с поля и его заменяет Соуза Дабни
70'
Тактическая замена. Мюрен Роберт уходит с поля и его заменяет Ван Морсел Пако
69'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
69'
Как он промахнулся? Хунтелаар Клаас-Ян имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
69'
Ниссен Расмус из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
68'
Крамер Михил из команды Спарта Роттердам опасно и грубо сыграл. Шоне Лассе пострадал.
66'
Шоне Лассе сделал результативную передачу.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Зиеш Хаким из команды Аякс переиграл вратаря дальним ударом!
66'
Зиеш Хаким из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
66'
Игроки ФК "Аякс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
66'
Вебер Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
66'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам отдал передачу, которая была заблокирована.
66'
Отличные скиллы показывает Аханнах Софьян, обводя своих соперников
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
65'
Онана Андре взял и забрал мяч на выходе
65'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Николас Талиафико
62'
Ниссен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Игрок из команды Спарта Роттердам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
62'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Крамер Михил из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
61'
Удар от ворот произведет Аякс
61'
Thomas Verhaar решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
Желтая карточка
60'
Николас Талиафико получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
60'
Николас Талиафико из команды Аякс толкнул локтем оппонента. Это Крамер Михил заработал фол
59'
Ван де Бек Донни сделал результативную передачу.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Клюйверт Джастин изменил счет на табло!
59'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает пас партнеру.
59'
Отличные скиллы показывает Ван де Бек Донни, обводя своих соперников
59'
Ниссен Расмус из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
58'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Мюрен Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
56'
Хороший удар издали нанес Хунтелаар Клаас-Ян, но отличный сейв сделал Хут Янник. Угловой.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
Описание гола
53'
Г О О О О Л Шоне Лассе закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Желтая карточка
52'
Фишер Сандер получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
52'
Фишер Сандер из команды Спарта Роттердам играет слишком грубо. Клюйверт Джастин оказался на газоне.
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Сануси Райан из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Хунтелаар Клаас-Ян
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
50'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
50'
ШАНС! Ван де Бек Донни нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
Зиеш Хаким нанес удар, мяч был парирован, но Хут Янник не удержал его в руках.
50'
Клюйверт Джастин нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Ниссен Расмус из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Зиеш Хаким из команды Аякс навешивает в штрафную с рикошетом.
48'
Аханнах Софьян пробует нанести удар издали, но Онана Андре держит все под контролем
47'
Сегодняшная посещаемость составляет 10606 болельщиков
47'
Вебер Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Игрок из команды Спарта Роттердам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
47'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
46'
Мюрен Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Нелом Микел из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
46'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
46'
Хунтелаар Клаас-Ян мяч отрикошетил от ворот
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
Офсайд
45'
Вебер Максимилиан из команды Аякс в офсайде
45'
Почти гол! Хунтелаар Клаас-Ян пробил головой по воротам, но Хут Янник спас!
45'
Ниссен Расмус из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
44'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Kenneth Dougal из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
44'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Хольст Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
43'
Николас Талиафико из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
41'
Вебер Максимилиан из команды Аякс толкнул локтем оппонента. Это Крамер Михил заработал фол
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Julian Chabot
38'
Ниссен Расмус из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Ниссен Расмус из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Julian Chabot
37'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
37'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Ниссен Расмус из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Нелом Микел из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Шоне Лассе
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
35'
Хорошую попытку сделал Фишер Сандер. Удар в створ, но вратарь начеку
35'
Плохо сыграл Вебер Максимилиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
35'
Аханнах Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
34'
Ниссен Расмус получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Ниссен Расмус из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Аханнах Софьян
33'
Нерес Давид сделал результативную передачу.
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Хунтелаар Клаас-Ян изменил счет на табло!
33'
Нерес Давид из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
33'
Шоне Лассе из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Описание гола
31'
Г О О О О О О Л - Крамер Михил из команды Спарта Роттердам с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
31'
Плохо сыграл Шоне Лассе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
31'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
31'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам отдал передачу, которая была заблокирована.
30'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает пас партнеру.
30'
Игроки ФК "Аякс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
Хунтелаар Клаас-Ян бьет ножницами в створ ворот, но Хут Янник не дал случится отличному голу!
30'
Зиеш Хаким из команды Аякс навешивает в штрафную с рикошетом.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Kenneth Dougal из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Зиеш Хаким
28'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Офсайд
27'
Крамер Михил из команды Спарта Роттердам в офсайде
27'
Thomas Verhaar навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Kenneth Dougal
Фол, нарушение
26'
Нерес Давид коснулся мяча рукой.
25'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
25'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Ниссен Расмус из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
25'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Шоне Лассе из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
24'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Удар от ворот произведет Аякс
23'
ШАНС! Аханнах Софьян нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Клюйверт Джастин из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Kenneth Dougal
Угловой
23'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
Травма, повреждение
22'
Нерес Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Сануси Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
20'
Аханнах Софьян решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
19'
Де Лихт Маттайс получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Де Лихт Маттайс из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Крамер Михил
19'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
18'
Ниссен Расмус из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
17'
Хут Янник взял и забрал мяч на выходе
17'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
16'
Удар от ворот произведет Аякс
16'
Нелом Микел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Клюйверт Джастин из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
Офсайд
15'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам в офсайде
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
14'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
13'
Мюрен Роберт коснулся мяча рукой.
13'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
12'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Ван де Бек Донни из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
12'
Мюрен Роберт имел отличный шанс забить, но голкипер спас!
12'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Мюрен Роберт
Угловой
11'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
Желтая карточка
10'
Судья подбегает и показывает Julian Chabot из команды Спарта Роттердам отложенную желтую карточку за фол.
10'
Хольст Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
10'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Клюйверт Джастин
Фол, нарушение
8'
Крамер Михил из команды Спарта Роттердам толкнул локтем оппонента. Это Де Лихт Маттайс заработал фол
8'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
8'
Клюйверт Джастин не смог попасть в створ ударом издали
7'
Хут Янник взял и забрал мяч на выходе
7'
Ниссен Расмус из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
6'
Thomas Verhaar пробует нанести удар издали, но Онана Андре держит все под контролем
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Фишер Сандер из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Хунтелаар Клаас-Ян
Фол, нарушение
3'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс толкнул локтем оппонента. Это Аханнах Софьян заработал фол
2'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Крамер Михил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Julian Chabot из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Хунтелаар Клаас-Ян
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аякс". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация