Стадион: Спарта Зрители: 10606
1:5
Второй тайм: 90+'
10' Желтая карточкаJulian Chabot
19' Желтая карточкаДе Лихт Маттайс
1:0
31' ГолКрамер Михил
1:1
33' ГолХунтелаар Клаас-Ян
34' Желтая карточкаНиссен Расмус
52' Желтая карточкаФишер Сандер
1:2
53' ГолШоне Лассе
1:3
59' ГолКлюйверт Джастин
60' Желтая карточкаNicolas Tagliafico
1:4
66' ГолЗиеш Хаким
1:5
86' ГолЗиеш Хаким
Второй тайм
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
89'
Соуза Дабни из команды Спарта Роттердам направляет мяч в штрафную площадку, но Онана Андре выбегает и ловит мяч
89'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
88'
Крамер Михил из команды Спарта Роттердам в офсайде
88'
Соуза Дабни из команды Спарта Роттердам делает навес прямо в штрафную.
87'
86'
Г О О О О Л Зиеш Хаким закручивает штрафной в сетку! Великолепно
85'
Вебер Максимилиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
85'
Судья сигнализирует, что Kenneth Dougal из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Зиеш Хаким
83'
Тактическая замена. Хунтелаар Клаас-Ян уходит с поля и его заменяет Кассьерра Матео
82'
Вельтман Йоел из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
81'
Николас Талиафико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Соуза Дабни из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
81'
Соуза Дабни из команды Спарта Роттердам разыграл угловой с левого угла.
81'
Соуза Дабни из команды Спарта Роттердам отдал передачу, которая была заблокирована.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
79'
Вельтман Йоел из команды Аякс в офсайде
78'
Судья сигнализирует, что Julian Chabot из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Де Йонг Сим
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
74'
Тактическая замена. Нерес Давид уходит с поля и его заменяет Де Йонг Сим
74'
Судья сигнализирует, что Нелом Микел из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Нерес Давид
74'
73'
ШАНС! Шоне Лассе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
73'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс делает пас партнеру.
73'
73'
Николас Талиафико из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
71'
Нелом Микел из команды Спарта Роттердам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
71'
70'
Тактическая замена. Ниссен Расмус уходит с поля и его заменяет Вельтман Йоел
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
70'
Тактическая замена. Thomas Verhaar уходит с поля и его заменяет Соуза Дабни
70'
Тактическая замена. Мюрен Роберт уходит с поля и его заменяет Ван Морсел Пако
69'
69'
Как он промахнулся? Хунтелаар Клаас-Ян имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
69'
Ниссен Расмус из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
68'
Крамер Михил из команды Спарта Роттердам опасно и грубо сыграл. Шоне Лассе пострадал.
66'
Шоне Лассе сделал результативную передачу.
66'
Г О О О О Л - Зиеш Хаким из команды Аякс переиграл вратаря дальним ударом!
66'
Зиеш Хаким из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
66'
Игроки ФК "Аякс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
66'
Вебер Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
66'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам отдал передачу, которая была заблокирована.
66'
Отличные скиллы показывает Аханнах Софьян, обводя своих соперников
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
65'
Онана Андре взял и забрал мяч на выходе
65'
64'
Судья сигнализирует, что Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Николас Талиафико
62'
Ниссен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Игрок из команды Спарта Роттердам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
62'
62'
Крамер Михил из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
61'
61'
Thomas Verhaar решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
60'
Николас Талиафико получил желтую карточку от судьи
60'
Николас Талиафико из команды Аякс толкнул локтем оппонента. Это Крамер Михил заработал фол
59'
Ван де Бек Донни сделал результативную передачу.
59'
Г О О О О Л - Клюйверт Джастин изменил счет на табло!
59'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает пас партнеру.
59'
Отличные скиллы показывает Ван де Бек Донни, обводя своих соперников
59'
Ниссен Расмус из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
58'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Мюрен Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
56'
Хороший удар издали нанес Хунтелаар Клаас-Ян, но отличный сейв сделал Хут Янник. Угловой.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
53'
Г О О О О Л Шоне Лассе закручивает штрафной в сетку! Великолепно
52'
Фишер Сандер получил желтую карточку от судьи
52'
Фишер Сандер из команды Спарта Роттердам играет слишком грубо. Клюйверт Джастин оказался на газоне.
51'
Судья сигнализирует, что Сануси Райан из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Хунтелаар Клаас-Ян
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
50'
50'
ШАНС! Ван де Бек Донни нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
Зиеш Хаким нанес удар, мяч был парирован, но Хут Янник не удержал его в руках.
50'
Клюйверт Джастин нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Ниссен Расмус из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
49'
Зиеш Хаким из команды Аякс навешивает в штрафную с рикошетом.
48'
Аханнах Софьян пробует нанести удар издали, но Онана Андре держит все под контролем
47'
Сегодняшная посещаемость составляет 10606 болельщиков
47'
Вебер Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Игрок из команды Спарта Роттердам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
47'
46'
46'
Мюрен Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Нелом Микел из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
46'
46'
Хунтелаар Клаас-Ян мяч отрикошетил от ворот
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
45'
Вебер Максимилиан из команды Аякс в офсайде
45'
Почти гол! Хунтелаар Клаас-Ян пробил головой по воротам, но Хут Янник спас!
45'
44'
44'
Kenneth Dougal из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
44'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Хольст Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
Николас Талиафико из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Вебер Максимилиан из команды Аякс толкнул локтем оппонента. Это Крамер Михил заработал фол
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
39'
Судья сигнализирует, что Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Julian Chabot
38'
37'
Судья сигнализирует, что Ниссен Расмус из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Julian Chabot
37'
37'
37'
37'
Судья сигнализирует, что Нелом Микел из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Шоне Лассе
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
35'
Хорошую попытку сделал Фишер Сандер. Удар в створ, но вратарь начеку
35'
Плохо сыграл Вебер Максимилиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
35'
Аханнах Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Ниссен Расмус получил желтую карточку от судьи
34'
Судья сигнализирует, что Ниссен Расмус из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Аханнах Софьян
33'
Нерес Давид сделал результативную передачу.
33'
Г О О О О Л - Хунтелаар Клаас-Ян изменил счет на табло!
33'
Нерес Давид из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
33'
Шоне Лассе из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Г О О О О О О Л - Крамер Михил из команды Спарта Роттердам с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
31'
Плохо сыграл Шоне Лассе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
31'
31'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам отдал передачу, которая была заблокирована.
30'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает пас партнеру.
30'
Игроки ФК "Аякс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
Хунтелаар Клаас-Ян бьет ножницами в створ ворот, но Хут Янник не дал случится отличному голу!
30'
Зиеш Хаким из команды Аякс навешивает в штрафную с рикошетом.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
29'
Судья сигнализирует, что Kenneth Dougal из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Зиеш Хаким
28'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Крамер Михил из команды Спарта Роттердам в офсайде
27'
Thomas Verhaar навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Судья сигнализирует, что Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Kenneth Dougal
26'
Нерес Давид коснулся мяча рукой.
25'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
25'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
25'
Шоне Лассе из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
24'
24'
23'
ШАНС! Аханнах Софьян нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
Судья сигнализирует, что Клюйверт Джастин из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Kenneth Dougal
23'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
22'
Нерес Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Сануси Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
20'
Аханнах Софьян решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
19'
Де Лихт Маттайс получил желтую карточку от судьи
19'
Судья сигнализирует, что Де Лихт Маттайс из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Крамер Михил
19'
18'
17'
Хут Янник взял и забрал мяч на выходе
17'
16'
16'
Нелом Микел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Клюйверт Джастин из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
15'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам в офсайде
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
14'
14'
13'
Мюрен Роберт коснулся мяча рукой.
13'
12'
12'
Ван де Бек Донни из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
12'
Мюрен Роберт имел отличный шанс забить, но голкипер спас!
12'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
11'
Судья сигнализирует, что Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Мюрен Роберт
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
10'
Судья подбегает и показывает Julian Chabot из команды Спарта Роттердам отложенную желтую карточку за фол.
10'
Хольст Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
10'
9'
Судья сигнализирует, что Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Клюйверт Джастин
8'
Крамер Михил из команды Спарта Роттердам толкнул локтем оппонента. Это Де Лихт Маттайс заработал фол
8'
8'
Клюйверт Джастин не смог попасть в створ ударом издали
7'
Хут Янник взял и забрал мяч на выходе
7'
6'
Thomas Verhaar пробует нанести удар издали, но Онана Андре держит все под контролем
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
3'
Судья сигнализирует, что Фишер Сандер из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Хунтелаар Клаас-Ян
3'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс толкнул локтем оппонента. Это Аханнах Софьян заработал фол
2'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Крамер Михил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Судья сигнализирует, что Julian Chabot из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Хунтелаар Клаас-Ян
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аякс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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