Стадион: Люнгбю
35' Желтая карточкаХебо Матиас
Второй тайм
64'
Oliver Drost нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс делает пас партнеру.
64'
Опасность предотвращена - Матиас Нильсен из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
64'
Отличные скиллы показывает Gustav Marcussen, обводя своих соперников
63'
63'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
62'
Mayron George из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
62'
Соренсен Томас III из команды Люнгбю хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
61'
61'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
60'
Тактическая замена. Андерсен Мадс уходит с поля и его заменяет Rune Frantsen
60'
Шанс! Ayo Simon Okosun из команды Хорсенс пробил головой, но мимо
60'
Йонас Торсен из команды Хорсенс подал угловой справа.
60'
Хебо Матиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Андерсен Мадс из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
59'
59'
Матиас Нильсен не смог попасть в створ ударом издали
59'
Плохо сыграл Эрнсков Мартин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
57'
57'
Эрнсков Мартин выбил мяч подальше от ворот.
56'
Петер Нюманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Хебо Матиас из команды Люнгбю подал угловой справа.
56'
Александр Людвиг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Вратарь парирует удар, который нанес Kevin Tshiembe, и мяч снова в игре
56'
Шала Херолинд из команды Люнгбю хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
55'
55'
55'
55'
Шала Херолинд мяч отрикошетил от ворот
55'
Хебо Матиас из команды Люнгбю сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
54'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
54'
Шала Херолинд из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
54'
Хебо Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Kevin Tshiembe из команды Люнгбю делает пас партнеру.
52'
Опасность предотвращена - Матиас Нильсен из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
52'
Mayron George из команды Люнгбю идет с мячом вперед на обострение...
52'
51'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Петер Нюманн из команды Хорсенс делает неудачный навес.
51'
51'
Хебо Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
50'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
49'
47'
47'
Oliver Drost из команды Хорсенс нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
47'
47'
Опасность предотвращена - Mikkel Qvist из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
47'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает пас партнеру.
46'
Ayo Simon Okosun из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Опасность предотвращена - Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю вступил в отбор удачно
46'
Delphin Tshiembe выбил мяч подальше от ворот.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
45'
Mikkel Qvist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
43'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
43'
43'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс делает неудачный навес.
42'
42'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
42'
42'
Шала Херолинд из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
42'
Mikkel Qvist пробил головой, вратарь справился с ударом.
42'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
41'
Йонас Торсен из команды Хорсенс подал угловой справа.
41'
Ламб Микаэл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Петер Нюманн из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
40'
Хебо Матиас из команды Люнгбю подал угловой справа.
40'
Ayo Simon Okosun предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
39'
39'
Фосгаард Лассе нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Ayo Simon Okosun пробил головой, вратарь справился с ударом.
38'
Oliver Drost из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
38'
Финнбогасон Къяртан не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
37'
Ayo Simon Okosun из команды Хорсенс делает пас партнеру.
37'
Oskar Snorre взял и забрал мяч на выходе
36'
36'
После дальнего удара, который нанес Mikkel Qvist мяч отбит вратарем
36'
Ayo Simon Okosun из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
36'
Йоронен Йессе выбил мяч подальше от ворот.
35'
Судья подбегает и показывает Хебо Матиас из команды Люнгбю отложенную желтую карточку за фол.
35'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
35'
Mayron George наказан за толчок Delphin Tshiembe
35'
35'
Отличные скиллы показывает Gustav Marcussen, обводя своих соперников
34'
Александр Людвиг делает подножку сопернику.
32'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю в офсайде
32'
Йеспер Чристджансен забил ударом головой, но гол не был засчитан
32'
Хебо Матиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Delphin Tshiembe получает жёлтую карточку за толчок соперника.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
30'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
30'
29'
Ayo Simon Okosun из команды Хорсенс делает пас партнеру.
29'
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Йонас Торсен из команды Хорсенс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
28'
Шала Херолинд из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
28'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Петер Нюманн получает жёлтую карточку за толчок соперника.
27'
27'
Ayo Simon Okosun нанес удар, но промахнулся очень сильно.
26'
26'
26'
26'
Хебо Матиас из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
25'
Oskar Snorre взял и забрал мяч на выходе
25'
25'
Ayo Simon Okosun из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
25'
Матиас Нильсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Эрнсков Мартин получает жёлтую карточку за толчок соперника.
24'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
23'
23'
23'
Судья сигнализирует, что Oliver Drost из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Mayron George
22'
22'
Oskar Snorre взял и забрал мяч на выходе
22'
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
21'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
21'
Gustav Marcussen бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
21'
Йонас Торсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
20'
Gustav Marcussen мяч отрикошетил от ворот
20'
20'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
20'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает пас партнеру.
19'
Андерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Oskar Snorre выбил мяч подальше от ворот.
19'
Oskar Snorre взял и забрал мяч на выходе
18'
18'
Александр Людвиг из команды Хорсенс делает пас партнеру.
18'
18'
16'
16'
Йонас Торсен из команды Хорсенс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
16'
Kevin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Александр Людвиг из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
16'
Йонас Торсен из команды Хорсенс подал угловой слева.
15'
Фосгаард Лассе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
15'
Kevin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Матиас Нильсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Йеспер Чристджансен делает подножку сопернику.
13'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс толкнул локтем оппонента. Это Фосгаард Лассе заработал фол
13'
Александр Людвиг выбил мяч подальше от ворот.
13'
Mayron George получает жёлтую карточку за толчок соперника.
12'
12'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
11'
Матиас Нильсен не смог попасть в створ ударом издали
11'
Плохо сыграл Oskar Snorre - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
10'
10'
Андерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
10'
9'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс в офсайде
9'
8'
8'
8'
Mayron George из команды Люнгбю делает пас партнеру.
8'
Шала Херолинд из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
7'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю идет с мячом вперед на обострение...
6'
6'
5'
Шанс! Эрнсков Мартин из команды Люнгбю пробил головой, но мимо
5'
5'
Александр Людвиг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Хебо Матиас из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
5'
5'
5'
Петер Нюманн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю идет с мячом вперед на обострение...
4'
Ayo Simon Okosun делает подножку сопернику.
3'
Oskar Snorre взял и забрал мяч на выходе
3'
Александр Людвиг из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
3'
Mayron George выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Oliver Drost навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Эрнсков Мартин делает подножку сопернику.
2'
2'
2'
ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Gustav Marcussen пробил чуть мимо штанги!
2'
Шала Херолинд из команды Люнгбю делает пас партнеру.
1'
Матиас Нильсен делает подножку сопернику.
1'
Ayo Simon Okosun из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
1'
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хорсенс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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