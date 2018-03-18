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  5. Суперлига Дании
Стадион:
Брондбю
0:0
Второй тайм: 65'
Хобро
0'
65' Желтая карточка
Бабаян Эдгар
65'
Второй тайм
Желтая карточка
65'
Бабаян Эдгар сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Бабаян Эдгар из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Херманнссон Хьертюр
64'
Удар от ворот произведет Хобро
64'
Ларссон Юхан не смог попасть в створ ударом издали
63'
Удар от ворот произведет Хобро
63'
Шанс! Климент Ян из команды Брённбю пробил головой, но мимо
63'
Мукхтар Хани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Бабаян Эдгар наказан за толчок Тибблинг Симон
62'
Удар от ворот произведет Брённбю
62'
ШАНС! Киркеволд Пол нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
62'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает пас партнеру.
62'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Мартин Миккельсен из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Фискер Каспер
61'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Ларссон Юхан из команды Брённбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
61'
Удар от ворот произведет Брённбю
61'
Тактическая замена. Vito Hammershoej-Mistrati уходит с поля и его заменяет Педерсен Миккель
60'
Тактическая замена. Пукки Теэму уходит с поля и его заменяет Климент Ян
60'
Отличные скиллы показывает Мартин Миккельсен, обводя своих соперников
60'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
59'
Игра в одни ворота сейчас. Брённбю доминирует и владеет мячом
59'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
59'
Вильчек Камиль из команды Брённбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
58'
Mathias Haarup выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
58'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Тибблинг Симон из команды Брённбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
58'
Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
58'
Дамборг Йонас из команды Хобро опасно и грубо сыграл. Мукхтар Хани пострадал.
57'
Удар от ворот произведет Хобро
57'
ШАНС! Вильчек Камиль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
57'
Юнг Антони из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
57'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Вильчек Камиль из команды Брённбю делает передачу одноклубнику.
57'
Тибблинг Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
56'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Тибблинг Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
56'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Тибблинг Симон и Мукхтар Хани из команды Брённбю.
56'
Frans Dhia Putros выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Отличные скиллы показывает Мукхтар Хани, обводя своих соперников
55'
Бьорн Копплин пробует нанести удар издали, но Реннов Фредерик держит все под контролем
55'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Опасность предотвращена - Херманнссон Хьертюр из команды Брённбю вступил в отбор удачно
55'
Отличные скиллы показывает Киркеволд Пол, обводя своих соперников
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Тибблинг Симон из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Frans Dhia Putros
53'
Удар от ворот произведет Хобро
53'
Как он промахнулся? Тибблинг Симон имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
53'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Тибблинг Симон и Пукки Теэму из команды Брённбю.
52'
Удар от ворот произведет Брённбю
52'
Как он промахнулся? Киркеволд Пол имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
52'
ШАНС! Киркеволд Пол вышел один-на-один с голкипером...
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Фискер Каспер из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Frans Dhia Putros
51'
Удар от ворот произведет Брённбю
51'
ШАНС! Frans Dhia Putros нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает пас партнеру.
51'
Мартин Миккельсен из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
50'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Frans Dhia Putros навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Рёкер Бенедикт из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Киркеволд Пол
Фол, нарушение
49'
Мартин Миккельсен наказан за толчок Рёкер Бенедикт
Офсайд
48'
Киркеволд Пол из команды Хобро в офсайде
48'
Удар от ворот произведет Брённбю
47'
Бьорн Копплин из команды Хобро не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
47'
Бабаян Эдгар из команды Хобро подал угловой справа.
47'
Кристенсен Лассе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
47'
Бабаян Эдгар из команды Хобро разыграл угловой с правого угла.
46'
Бабаян Эдгар нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Бьорн Копплин из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Брённбю играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
45'
Ларссон Юхан наказан за толчок Мартин Миккельсен
45'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Удар от ворот произведет Хобро
44'
Мукхтар Хани из команды Брённбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
44'
Пукки Теэму из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
44'
Тибблинг Симон из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
43'
Бабаян Эдгар наказан за толчок Кристенсен Лассе
43'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
42'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Фискер Каспер из команды Брённбю подал угловой справа.
42'
Дамборг Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Отличные скиллы показывает Пукки Теэму, обводя своих соперников
41'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
39'
Тибблинг Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
38'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Тибблинг Симон из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Дамборг Йонас
38'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Удар от ворот произведет Хобро
37'
Ларссон Юхан из команды Брённбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
37'
Тибблинг Симон из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
37'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
36'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Фискер Каспер из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
36'
Дамборг Йонас наказан за толчок Фискер Каспер
35'
Удар от ворот произведет Хобро
35'
Мукхтар Хани не смог попасть в створ ударом издали
35'
Игра в одни ворота сейчас. Брённбю доминирует и владеет мячом
35'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Frans Dhia Putros выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Пукки Теэму из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
35'
Пукки Теэму из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Тибблинг Симон из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
Mathias Haarup выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Ларссон Юхан нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Тибблинг Симон из команды Брённбю делает пас партнеру.
34'
Опасность предотвращена - Mathias Haarup из команды Хобро вступил в отбор удачно
34'
Отличные скиллы показывает Тибблинг Симон, обводя своих соперников
33'
Пукки Теэму нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
32'
Frans Dhia Putros из команды Хобро в офсайде
32'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
32'
Рёкер Бенедикт из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
31'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Удар от ворот произведет Брённбю
31'
Vito Hammershoej-Mistrati не смог попасть в створ ударом издали
31'
Фискер Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
29'
Удар от ворот произведет Брённбю
29'
Бьорн Копплин из команды Хобро сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
29'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Удар от ворот произведет Хобро
28'
ШАНС! Вильчек Камиль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
28'
Юнг Антони из команды Брённбю делает пас партнеру.
27'
Хорошую попытку сделал Ларссон Юхан. Удар в створ, но вратарь начеку
27'
Мукхтар Хани из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
26'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Тибблинг Симон из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Удар от ворот произведет Хобро
25'
Кристенсен Лассе не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
23'
Mathias Haarup из команды Хобро играет слишком грубо. Мукхтар Хани оказался на газоне.
22'
Отличный пас сделал Дамборг Йонас из команды Хобро. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
22'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
21'
Удар от ворот произведет Брённбю
Угловой
20'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
20'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Бабаян Эдгар из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
18'
Судья свистит. Расмус Педерсен атаковал сзади соперника. Это Фискер Каспер заработал своей команде штрафной
17'
Бьорн Копплин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Тибблинг Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
16'
Удар от ворот произведет Брённбю
16'
Frans Dhia Putros из команды Хобро пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Вильчек Камиль из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Бабаян Эдгар
14'
Киркеволд Пол нанес удар головой, но Реннов Фредерик спокойно отбил мяч.
14'
Плохо сыграл Реннов Фредерик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
14'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
13'
Фискер Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
13'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Расмус Педерсен из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
13'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Судья свистит. Херманнссон Хьертюр атаковал сзади соперника. Это Бабаян Эдгар заработал своей команде штрафной
11'
Удар от ворот произведет Брённбю
11'
Бабаян Эдгар из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
10'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
10'
Тибблинг Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
10'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Тибблинг Симон и Кристенсен Лассе из команды Брённбю.
9'
Фискер Каспер из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
8'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Тибблинг Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
8'
Тибблинг Симон из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
7'
Хорошую попытку сделал Киркеволд Пол. Удар в створ, но вратарь начеку
7'
Киркеволд Пол из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Мукхтар Хани из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Frans Dhia Putros
6'
Бьорн Копплин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
6'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
5'
Реннов Фредерик взял и забрал мяч на выходе
5'
Бьорн Копплин из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
5'
Реннов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Frans Dhia Putros из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
5'
Вильчек Камиль пробил после навеса, но Йеспер Раск спас! Опасный момент упущен!
5'
Йеспер Раск не дал случится голу! Пукки Теэму должен был забивать, но Йеспер Раск сделал отличный сейв
4'
Вильчек Камиль из команды Брённбю делает передачу одноклубнику.
Офсайд
4'
Бабаян Эдгар из команды Хобро в офсайде
4'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Фискер Каспер из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
Реннов Фредерик взял и забрал мяч на выходе
2'
Бьорн Копплин из команды Хобро навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
2'
Бьорн Копплин из команды Хобро навешивает в штрафную с рикошетом.
1'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Фискер Каспер из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Хорошую попытку сделал Мукхтар Хани. Удар в створ, но вратарь начеку
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Брённбю". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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