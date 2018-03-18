Стадион: Брондбю
65' Желтая карточкаБабаян Эдгар
Второй тайм
65'
Бабаян Эдгар сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
65'
Судья сигнализирует, что Бабаян Эдгар из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Херманнссон Хьертюр
64'
64'
Ларссон Юхан не смог попасть в створ ударом издали
63'
63'
Шанс! Климент Ян из команды Брённбю пробил головой, но мимо
63'
Мукхтар Хани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Бабаян Эдгар наказан за толчок Тибблинг Симон
62'
Удар от ворот произведет Брённбю
62'
ШАНС! Киркеволд Пол нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
62'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает пас партнеру.
62'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
62'
Судья сигнализирует, что Мартин Миккельсен из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Фискер Каспер
61'
61'
Ларссон Юхан из команды Брённбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
61'
Удар от ворот произведет Брённбю
61'
Тактическая замена. Vito Hammershoej-Mistrati уходит с поля и его заменяет Педерсен Миккель
60'
Тактическая замена. Пукки Теэму уходит с поля и его заменяет Климент Ян
60'
Отличные скиллы показывает Мартин Миккельсен, обводя своих соперников
60'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
59'
Игра в одни ворота сейчас. Брённбю доминирует и владеет мячом
59'
59'
Вильчек Камиль из команды Брённбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
58'
Mathias Haarup выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
58'
58'
Тибблинг Симон из команды Брённбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
58'
Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
58'
Дамборг Йонас из команды Хобро опасно и грубо сыграл. Мукхтар Хани пострадал.
57'
57'
ШАНС! Вильчек Камиль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
57'
Юнг Антони из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
57'
57'
Вильчек Камиль из команды Брённбю делает передачу одноклубнику.
57'
56'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
56'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Тибблинг Симон и Мукхтар Хани из команды Брённбю.
56'
Frans Dhia Putros выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Отличные скиллы показывает Мукхтар Хани, обводя своих соперников
55'
Бьорн Копплин пробует нанести удар издали, но Реннов Фредерик держит все под контролем
55'
55'
Опасность предотвращена - Херманнссон Хьертюр из команды Брённбю вступил в отбор удачно
55'
Отличные скиллы показывает Киркеволд Пол, обводя своих соперников
54'
Судья сигнализирует, что Тибблинг Симон из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Frans Dhia Putros
53'
53'
Как он промахнулся? Тибблинг Симон имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
53'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Тибблинг Симон и Пукки Теэму из команды Брённбю.
52'
Удар от ворот произведет Брённбю
52'
Как он промахнулся? Киркеволд Пол имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
52'
ШАНС! Киркеволд Пол вышел один-на-один с голкипером...
52'
Судья сигнализирует, что Фискер Каспер из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Frans Dhia Putros
51'
Удар от ворот произведет Брённбю
51'
ШАНС! Frans Dhia Putros нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает пас партнеру.
51'
Мартин Миккельсен из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
50'
50'
Frans Dhia Putros навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Судья сигнализирует, что Рёкер Бенедикт из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Киркеволд Пол
49'
Мартин Миккельсен наказан за толчок Рёкер Бенедикт
48'
Киркеволд Пол из команды Хобро в офсайде
48'
Удар от ворот произведет Брённбю
47'
Бьорн Копплин из команды Хобро не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
47'
Бабаян Эдгар из команды Хобро подал угловой справа.
47'
Кристенсен Лассе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Бабаян Эдгар из команды Хобро разыграл угловой с правого угла.
46'
Бабаян Эдгар нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Бьорн Копплин из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Брённбю играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
45'
Ларссон Юхан наказан за толчок Мартин Миккельсен
45'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
44'
Мукхтар Хани из команды Брённбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
44'
Пукки Теэму из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
44'
43'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Бабаян Эдгар наказан за толчок Кристенсен Лассе
43'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
42'
42'
Фискер Каспер из команды Брённбю подал угловой справа.
42'
Дамборг Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Отличные скиллы показывает Пукки Теэму, обводя своих соперников
41'
40'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
40'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
39'
Тибблинг Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
38'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
38'
Судья сигнализирует, что Тибблинг Симон из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Дамборг Йонас
38'
37'
37'
Ларссон Юхан из команды Брённбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
37'
37'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
36'
36'
Фискер Каспер из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
36'
Дамборг Йонас наказан за толчок Фискер Каспер
35'
35'
Мукхтар Хани не смог попасть в створ ударом издали
35'
Игра в одни ворота сейчас. Брённбю доминирует и владеет мячом
35'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Frans Dhia Putros выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Пукки Теэму из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
35'
Пукки Теэму из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
34'
Mathias Haarup выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Ларссон Юхан нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Тибблинг Симон из команды Брённбю делает пас партнеру.
34'
Опасность предотвращена - Mathias Haarup из команды Хобро вступил в отбор удачно
34'
Отличные скиллы показывает Тибблинг Симон, обводя своих соперников
33'
Пукки Теэму нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Frans Dhia Putros из команды Хобро в офсайде
32'
32'
Рёкер Бенедикт из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
31'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Удар от ворот произведет Брённбю
31'
Vito Hammershoej-Mistrati не смог попасть в створ ударом издали
31'
Фискер Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
29'
Удар от ворот произведет Брённбю
29'
Бьорн Копплин из команды Хобро сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
29'
29'
28'
ШАНС! Вильчек Камиль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
28'
Юнг Антони из команды Брённбю делает пас партнеру.
27'
Хорошую попытку сделал Ларссон Юхан. Удар в створ, но вратарь начеку
27'
Мукхтар Хани из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
26'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Тибблинг Симон из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
25'
Кристенсен Лассе не смог попасть в створ ударом издали
23'
Mathias Haarup из команды Хобро играет слишком грубо. Мукхтар Хани оказался на газоне.
22'
Отличный пас сделал Дамборг Йонас из команды Хобро. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
22'
22'
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
21'
Удар от ворот произведет Брённбю
20'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
20'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Бабаян Эдгар из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Судья свистит. Расмус Педерсен атаковал сзади соперника. Это Фискер Каспер заработал своей команде штрафной
17'
Бьорн Копплин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
16'
Удар от ворот произведет Брённбю
16'
Frans Dhia Putros из команды Хобро пробил со штрафного, но очень мимо цели.
16'
Судья сигнализирует, что Вильчек Камиль из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Бабаян Эдгар
14'
Киркеволд Пол нанес удар головой, но Реннов Фредерик спокойно отбил мяч.
14'
Плохо сыграл Реннов Фредерик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
14'
13'
Фискер Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
13'
13'
Расмус Педерсен из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
13'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Судья свистит. Херманнссон Хьертюр атаковал сзади соперника. Это Бабаян Эдгар заработал своей команде штрафной
11'
Удар от ворот произведет Брённбю
11'
Бабаян Эдгар из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
10'
10'
10'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Тибблинг Симон и Кристенсен Лассе из команды Брённбю.
9'
Фискер Каспер из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
8'
8'
8'
Тибблинг Симон из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
7'
Хорошую попытку сделал Киркеволд Пол. Удар в створ, но вратарь начеку
7'
Киркеволд Пол из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
6'
Судья сигнализирует, что Мукхтар Хани из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Frans Dhia Putros
6'
Бьорн Копплин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
6'
6'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
5'
Реннов Фредерик взял и забрал мяч на выходе
5'
Бьорн Копплин из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
5'
Реннов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Frans Dhia Putros из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
5'
Вильчек Камиль пробил после навеса, но Йеспер Раск спас! Опасный момент упущен!
5'
Йеспер Раск не дал случится голу! Пукки Теэму должен был забивать, но Йеспер Раск сделал отличный сейв
4'
Вильчек Камиль из команды Брённбю делает передачу одноклубнику.
4'
Бабаян Эдгар из команды Хобро в офсайде
4'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
3'
Фискер Каспер из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
Реннов Фредерик взял и забрал мяч на выходе
2'
Бьорн Копплин из команды Хобро навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
2'
Бьорн Копплин из команды Хобро навешивает в штрафную с рикошетом.
1'
1'
Фискер Каспер из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Хорошую попытку сделал Мукхтар Хани. Удар в створ, но вратарь начеку
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Брённбю". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация