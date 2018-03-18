Стадион: Ceres Park
29' Желтая карточкаМиканович Дино
43' Желтая карточкаRasmus Wuertz I
Второй тайм
62'
Йованович Александар II из команды Орхус сделал отличный сейв!
62'
62'
Отличные скиллы показывает Jannik Pohl, обводя своих соперников
62'
ШАНС! Jannik Pohl вышел один-на-один с голкипером...
62'
Опасность! Флорес Эдисон из команды Ольборг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
61'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус делает отличный кросс...
61'
Mustapha Bundu из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
Альманн Якоб из команды Ольборг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
61'
Альманн Якоб из команды Ольборг играет в стеночку с партнером по команде. Куск Каспер это был.
60'
Casper Hoejer Nielsen нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
60'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Миканович Дино из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
58'
Судья сигнализирует, что Пушич Мартин из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Альманн Якоб
57'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
55'
54'
Куск Каспер из команды Ольборг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
54'
Роллим Янн из команды Ольборг делает отличный кросс...
53'
53'
Миканович Дино не смог попасть в створ ударом издали
53'
Отличные скиллы показывает Миканович Дино, обводя своих соперников
52'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус делает отличный кросс...
52'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
51'
Mustapha Bundu из команды Орхус играет слишком грубо. Окоре Жорес оказался на газоне.
51'
Амини Мустафа выбил мяч подальше от ворот.
51'
Флорес Эдисон из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
50'
50'
Расмус Вюрц из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
50'
49'
Судья сигнализирует, что Пушич Мартин из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Педерсен Каспер
48'
Йованович Александар II из команды Орхус сделал отличный сейв!
48'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой справа.
47'
Опасность предотвращена - Mustapha Bundu из команды Орхус вступил в отбор удачно
47'
Отличные скиллы показывает Кристенсен Патрик, обводя своих соперников
47'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Судья сигнализирует, что Альманн Якоб из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Jens Stage
46'
Mustapha Bundu наказан за толчок Кристенсен Патрик
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
ШАНС! Jens Stage нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Mustapha Bundu из команды Орхус делает пас партнеру.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Сана Тобиас бьет со штрафного в створ, но Ринне Якоб держит все под контролем
43'
Расмус Вюрц получил желтую карточку от судьи
43'
Расмус Вюрц коснулся мяча рукой.
43'
Сана Тобиас из команды Орхус в офсайде
43'
43'
Как он промахнулся? Jens Stage имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
42'
42'
Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус подал угловой справа.
41'
40'
40'
Флорес Эдисон из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
40'
39'
Миканович Дино из команды Орхус делает неудачный навес.
38'
Пушич Мартин из команды Орхус в офсайде
38'
Сана Тобиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Судья сигнализирует, что Jannik Pohl из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Йулсгор Йеспер
37'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Окоре Жорес из команды Ольборг.
36'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус подал угловой справа.
35'
Ринне Якоб отбил мяч на угловой после удара Миканович Дино из штрафной площади.
35'
Пушич Мартин наказан за толчок Альманн Якоб
35'
Пушич Мартин имел все шансы забить, но Ринне Якоб сделал отличный сейв!
35'
Jens Stage нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Расмус Вюрц из команды Ольборг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
33'
Йулсгор Йеспер наказан за толчок Jannik Pohl
33'
Сана Тобиас из команды Орхус направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
32'
32'
Куск Каспер не смог попасть в створ ударом издали
31'
30'
Роллим Янн решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
29'
Миканович Дино получил желтую карточку от судьи
29'
Безумный фол. Миканович Дино грубо играет против соперника. Пострадал Альманн Якоб
29'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
28'
Альманн Якоб из команды Ольборг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
27'
27'
Роллим Янн из команды Ольборг делает неудачный навес.
27'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Роллим Янн из команды Ольборг подал угловой слева.
26'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
25'
Сана Тобиас из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
24'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
24'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
24'
Отличный пас сделал Миканович Дино из команды Орхус. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
24'
Отличные скиллы показывает Миканович Дино, обводя своих соперников
23'
22'
Кристенсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
22'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Расмус Вюрц из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
21'
21'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус делает отличный кросс...
21'
Миканович Дино выбил мяч подальше от ворот.
20'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
19'
Jens Stage нанес удар головой, но Ринне Якоб спокойно отбил мяч.
19'
Пушич Мартин из команды Орхус сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
19'
17'
Йулсгор Йеспер выбил мяч подальше от ворот.
17'
Судья сигнализирует, что Jens Stage из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Альманн Якоб
16'
Сана Тобиас из команды Орхус делает неудачный навес.
15'
Пушич Мартин наказан за толчок Педерсен Каспер
14'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
14'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
14'
Опасность! Mustapha Bundu из команды Орхус отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
12'
12'
Куск Каспер из команды Ольборг делает навес прямо в штрафную.
12'
Расмус Вюрц из команды Ольборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
11'
Амини Мустафа наказан за толчок Альманн Якоб
10'
10'
Миканович Дино из команды Орхус делает неудачный навес.
10'
Daniel A. Pedersen нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
9'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
7'
7'
Роллим Янн не смог попасть в створ ударом издали
6'
Пушич Мартин из команды Орхус в офсайде
4'
Jannik Pohl из команды Ольборг в офсайде
4'
Jens Stage из команды Орхус в офсайде
4'
4'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
3'
3'
Флорес Эдисон из команды Ольборг забрасывает мяч в штрафную.
3'
3'
Jannik Pohl из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
2'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Орхус". Встреча началась!
2'
2'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Как он промахнулся? Йулсгор Йеспер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
1'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой справа.
1'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Jens Stage из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
1'
Йулсгор Йеспер выбил мяч подальше от ворот.
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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