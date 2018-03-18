Стадион: BioNutria Park Randers
21' Желтая карточкаПетерсен Кеннет
21' Желтая карточкаКонбой Кевин
32' Желтая карточкаБрун Андреас
0:1
38' ГолНильсен Каспер
48' Желтая карточкаКауко Йони
1:1
59' ГолКадри Башким
64' Желтая карточкаРёмер Андре
Второй тайм
64'
Рёмер Андре получил желтую карточку от судьи
64'
Судья свистит. Рёмер Андре атаковал сзади соперника. Это Кауко Йони заработал своей команде штрафной
64'
64'
ШАНС! Casper Nielsen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
62'
Хелениус Никлас из команды Оденсе сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
62'
Расмус Юнссон из команды Оденсе сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
62'
Греве Матиас из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
Тактическая замена. Поульсен Николай II уходит с поля и его заменяет Лобжанидзе Саба
60'
Кауко Йони из команды Раннерс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
60'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
59'
Кауко Йони сделал результативную передачу.
59'
Г О О О О Л - Кадри Башким из команды Раннерс переиграл вратаря дальним ударом!
59'
59'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе забрасывает мяч в штрафную.
58'
Греве Матиас из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
58'
58'
58'
Поульсен Николай II из команды Раннерс подал угловой справа.
58'
Кадри Башким нанес удар издали, а Грютебуст Стен отбил его обратно в игру!
57'
57'
Шанс! Тверсков Йеппе из команды Оденсе пробил головой, но мимо
57'
Греве Матиас из команды Оденсе подал угловой справа.
56'
Греве Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
55'
55'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает пас партнеру.
55'
54'
Расмус Юнссон из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
53'
Игра в одни ворота сейчас. Раннерс доминирует и владеет мячом
52'
52'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
51'
51'
Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
51'
50'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе в офсайде
50'
50'
Конбой Кевин из команды Раннерс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
49'
49'
ПЕРЕКЛАДИНА! Алланссон Йоэль упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
48'
Кауко Йони получил желтую карточку от судьи
48'
Судья сигнализирует, что Кауко Йони из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Расмус Юнссон
46'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс отдал передачу, которая была заблокирована.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Греве Матиас из команды Оденсе играет слишком грубо. Кауко Йони оказался на газоне.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
45'
44'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает неудачный навес.
43'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Casper Nielsen
43'
42'
Хелениус Никлас пробует нанести удар издали, но Фредерик Дуе держит все под контролем
42'
42'
42'
О, нет. Из многообещающей позиции Расмус Юнссон из команды Оденсе наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
42'
42'
41'
Casper Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Конбой Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Судья сигнализирует, что Деслер Миккел из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Брун Андреас
40'
38'
Андерс К. Якобсен сделал результативную передачу.
38'
Г О О О О Л - Casper Nielsen изменил счет на табло!
38'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
38'
Опасность! Хелениус Никлас из команды Оденсе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
38'
38'
38'
37'
Кадри Башким нарушает правила. Расмус Юнссон пострадал
37'
Кауко Йони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
36'
36'
Греве Матиас из команды Оденсе делает пас партнеру.
35'
Игрок команды Раннерс сделал подножку сопернику.
34'
Кадри Башким из команды Раннерс играет слишком грубо. Деслер Миккел оказался на газоне.
34'
34'
Кадри Башким из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
33'
33'
Рёмер Андре не смог попасть в створ ударом издали
33'
Фредерик Дуе из команды Раннерс сделал отличный сейв!
33'
Почти гол! Хелениус Никлас пробил головой по воротам, но Фредерик Дуе спас!
33'
33'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает пас партнеру.
33'
33'
Греве Матиас из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Брун Андреас получил желтую карточку от судьи
32'
Брун Андреас из команды Раннерс играет слишком грубо. Casper Nielsen оказался на газоне.
31'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
31'
30'
Кадри Башким не смог попасть в створ ударом издали
30'
Кадри Башким из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
30'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
30'
29'
Шанс! Боман Микаэль из команды Раннерс пробил головой, но мимо
29'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
28'
Рёмер Андре из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
27'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
27'
27'
Петерсен Кеннет выбил мяч подальше от ворот.
27'
Kasper Enghardt выбил мяч подальше от ворот.
26'
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
25'
24'
24'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе подал угловой справа.
23'
23'
21'
Конбой Кевин грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
21'
Петерсен Кеннет грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
21'
Греве Матиас из команды Оденсе подал угловой слева.
21'
Марксен Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Греве Матиас из команды Оденсе делает пас партнеру.
21'
20'
20'
19'
19'
Расмус Юнссон из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
19'
19'
19'
Брун Андреас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Назначен штрафной. Пострадал Брун Андреас, его свалил Деслер Миккел.
18'
18'
Рёмер Андре из команды Оденсе забрасывает мяч в штрафную.
17'
17'
16'
Брун Андреас из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
Боман Микаэль наказан за толчок Рёмер Андре
15'
15'
Кауко Йони из команды Раннерс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
15'
Конбой Кевин из команды Раннерс подал угловой справа.
14'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс навешивает в штрафную с рикошетом.
14'
14'
Брун Андреас не смог попасть в створ ударом издали
14'
Брун Андреас из команды Раннерс отдал передачу, которая была заблокирована.
13'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
12'
12'
ШАНС! Андерс К. Якобсен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
11'
11'
Боман Микаэль из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
11'
10'
10'
Кауко Йони выбил мяч подальше от ворот.
10'
Судья сигнализирует, что Кадри Башким из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Рёмер Андре
9'
9'
8'
Хелениус Никлас из команды Оденсе в офсайде
7'
6'
Поульсен Николай II возвращается на поле, всё в порядке.
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Ох, нехорошо это выглядит. Поульсен Николай II получил травму и медбригада забирает его с поля.
5'
Поульсен Николай II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Греве Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
4'
4'
3'
3'
2'
Tobias Damsgaard из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Раннерс". Встреча началась!
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BioNutria Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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