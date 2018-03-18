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  5. Суперлига Дании
Стадион:
Раннерс
1:1
Второй тайм: 65'
Оденсе
0'
21' Желтая карточка
Петерсен Кеннет
21' Желтая карточка
Конбой Кевин
32' Желтая карточка
Брун Андреас
0:1
38' Гол
Нильсен Каспер
48' Желтая карточка
Кауко Йони
1:1
59' Гол
Кадри Башким
64' Желтая карточка
Рёмер Андре
65'
Второй тайм
Желтая карточка
64'
Рёмер Андре получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
64'
Судья свистит. Рёмер Андре атаковал сзади соперника. Это Кауко Йони заработал своей команде штрафной
64'
Удар от ворот произведет Раннерс
64'
ШАНС! Casper Nielsen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
62'
Хелениус Никлас из команды Оденсе сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
62'
Расмус Юнссон из команды Оденсе сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
62'
Греве Матиас из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
Тактическая замена. Поульсен Николай II уходит с поля и его заменяет Лобжанидзе Саба
60'
Кауко Йони из команды Раннерс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
60'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
59'
Кауко Йони сделал результативную передачу.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Кадри Башким из команды Раннерс переиграл вратаря дальним ударом!
59'
Фредерик Дуе взял и забрал мяч на выходе
59'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе забрасывает мяч в штрафную.
58'
Греве Матиас из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
58'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
Угловой
58'
Поульсен Николай II из команды Раннерс подал угловой справа.
58'
Кадри Башким нанес удар издали, а Грютебуст Стен отбил его обратно в игру!
57'
Удар от ворот произведет Раннерс
57'
Шанс! Тверсков Йеппе из команды Оденсе пробил головой, но мимо
Угловой
57'
Греве Матиас из команды Оденсе подал угловой справа.
56'
Греве Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
55'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает пас партнеру.
55'
Удар от ворот произведет Раннерс
54'
Расмус Юнссон из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
53'
Игра в одни ворота сейчас. Раннерс доминирует и владеет мячом
52'
Петерсен Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
51'
Петерсен Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
51'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
50'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе в офсайде
50'
Удар от ворот произведет Оденсе
50'
Конбой Кевин из команды Раннерс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
49'
Удар от ворот произведет Оденсе
49'
ПЕРЕКЛАДИНА! Алланссон Йоэль упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
Желтая карточка
48'
Кауко Йони получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Кауко Йони из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Расмус Юнссон
46'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс отдал передачу, которая была заблокирована.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
46'
Греве Матиас из команды Оденсе играет слишком грубо. Кауко Йони оказался на газоне.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
45'
Удар от ворот произведет Оденсе
44'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает неудачный навес.
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Casper Nielsen
43'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Хелениус Никлас пробует нанести удар издали, но Фредерик Дуе держит все под контролем
42'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
Фредерик Дуе взял и забрал мяч на выходе
42'
О, нет. Из многообещающей позиции Расмус Юнссон из команды Оденсе наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
42'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
42'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
41'
Casper Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Конбой Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Деслер Миккел из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Брун Андреас
40'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Андерс К. Якобсен сделал результативную передачу.
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Casper Nielsen изменил счет на табло!
38'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
38'
Опасность! Хелениус Никлас из команды Оденсе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
38'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Брун Андреас из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
37'
Кадри Башким нарушает правила. Расмус Юнссон пострадал
37'
Кауко Йони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
36'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Греве Матиас из команды Оденсе делает пас партнеру.
Фол, нарушение
35'
Игрок команды Раннерс сделал подножку сопернику.
Фол, нарушение
34'
Кадри Башким из команды Раннерс играет слишком грубо. Деслер Миккел оказался на газоне.
34'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Кадри Башким из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
33'
Удар от ворот произведет Раннерс
33'
Рёмер Андре не смог попасть в створ ударом издали
33'
Фредерик Дуе из команды Раннерс сделал отличный сейв!
33'
Почти гол! Хелениус Никлас пробил головой по воротам, но Фредерик Дуе спас!
33'
Деслер Миккел из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
33'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает пас партнеру.
33'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Греве Матиас из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Желтая карточка
32'
Брун Андреас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
32'
Брун Андреас из команды Раннерс играет слишком грубо. Casper Nielsen оказался на газоне.
31'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
31'
Удар от ворот произведет Оденсе
30'
Кадри Башким не смог попасть в створ ударом издали
30'
Кадри Башким из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
30'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Casper Nielsen из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
30'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
Удар от ворот произведет Оденсе
29'
Шанс! Боман Микаэль из команды Раннерс пробил головой, но мимо
29'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
28'
Рёмер Андре из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
27'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Деслер Миккел из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
27'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
27'
Петерсен Кеннет выбил мяч подальше от ворот.
27'
Kasper Enghardt выбил мяч подальше от ворот.
26'
Петерсен Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Марксен Эрик выбил мяч подальше от ворот.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
25'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Фредерик Дуе взял и забрал мяч на выходе
Угловой
24'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе подал угловой справа.
23'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Деслер Миккел из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
21'
Конбой Кевин грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
Желтая карточка
21'
Петерсен Кеннет грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
Угловой
21'
Греве Матиас из команды Оденсе подал угловой слева.
21'
Марксен Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Греве Матиас из команды Оденсе делает пас партнеру.
21'
Casper Nielsen из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
20'
Петерсен Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Марксен Эрик выбил мяч подальше от ворот.
19'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Расмус Юнссон из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
19'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
19'
Брун Андреас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Назначен штрафной. Пострадал Брун Андреас, его свалил Деслер Миккел.
18'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Рёмер Андре из команды Оденсе забрасывает мяч в штрафную.
17'
Удар от ворот произведет Оденсе
17'
Марксен Эрик выбил мяч подальше от ворот.
16'
Брун Андреас из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
16'
Боман Микаэль наказан за толчок Рёмер Андре
15'
Удар от ворот произведет Оденсе
15'
Кауко Йони из команды Раннерс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
15'
Конбой Кевин из команды Раннерс подал угловой справа.
14'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс навешивает в штрафную с рикошетом.
14'
Удар от ворот произведет Оденсе
14'
Брун Андреас не смог попасть в створ ударом издали
14'
Брун Андреас из команды Раннерс отдал передачу, которая была заблокирована.
13'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
12'
Удар от ворот произведет Раннерс
12'
ШАНС! Андерс К. Якобсен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
11'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
11'
Боман Микаэль из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
11'
Брун Андреас из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
10'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Кауко Йони выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Кадри Башким из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Рёмер Андре
9'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
8'
Хелениус Никлас из команды Оденсе в офсайде
7'
Удар от ворот произведет Раннерс
Травма, повреждение
6'
Поульсен Николай II возвращается на поле, всё в порядке.
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
6'
Ох, нехорошо это выглядит. Поульсен Николай II получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
5'
Поульсен Николай II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Греве Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Casper Nielsen из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
4'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Брун Андреас из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
3'
Фредерик Дуе взял и забрал мяч на выходе
3'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
2'
Tobias Damsgaard из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Раннерс". Встреча началась!
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BioNutria Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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