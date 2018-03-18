Стадион: МСХ Арена
1:0
Второй тайм: 62'
15' Желтая карточкаFrank Onyeka
1:0
27' ГолТюкосен Мадс
44' Желтая карточкаRasmus Vinderslev
53' Желтая карточкаЛюикс Кес
Второй тайм
62'
Милиц Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
60'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд в офсайде
60'
59'
Йонссон Эггерт наказан за толчок Дуэлунд Миккель
59'
Судья сигнализирует, что Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Stefan Gartenmann
58'
Милиц Себастьян не дал случится голу! Викхейм Густав должен был забивать, но Милиц Себастьян сделал отличный сейв
58'
ШАНС! Викхейм Густав вышел один-на-один с голкипером...
58'
Опасность! Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
58'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
57'
Йонссон Эггерт нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Якобсен Кристиан II нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
57'
57'
56'
Судья сигнализирует, что Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Уре Микаэль
56'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
55'
Судья сигнализирует, что Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Викхейм Густав
54'
Хенде Марк-Даль наказан за толчок Stefan Gartenmann
54'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
53'
Люикс Кес получил желтую карточку от судьи
53'
Судья свистит. Люикс Кес атаковал сзади соперника. Это Краев Божидар заработал своей команде штрафной
52'
52'
50'
Судья сигнализирует, что Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Тюкосен Мадс
49'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Эмиль Шеел из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
48'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск разыграл угловой с левого угла.
48'
Спарв Тим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
47'
47'
Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
46'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Эмиль Шеел из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Frank Onyeka уходит с поля и его заменяет Краев Божидар
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
ШАНС! Дуэлунд Миккель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Зимлинг Ники выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
47'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Команда Митьюлланд играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
Йонссон Эггерт нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Судья сигнализирует, что Хансен Киан из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Якобсен Кристиан II
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
45'
Дуэлунд Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Rasmus Vinderslev получил желтую карточку от судьи
44'
Rasmus Vinderslev из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Frank Onyeka оказался на газоне.
44'
Викхейм Густав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
42'
41'
41'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
39'
Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск подал угловой справа.
39'
Bubacarr Sanneh предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
39'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск разыграл угловой с правого угла.
39'
Должен был быть гол! Эмиль Шеел имел отличный шанс, но Хансен Йеспер не дал голу состоятся!
38'
ШАНС! Эмиль Шеел вышел один-на-один с голкипером...
37'
37'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
36'
36'
36'
Хорошую попытку сделал Йонссон Эггерт. Удар в створ, но вратарь начеку
36'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
35'
Судья сигнализирует, что Зимлинг Ники из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Frank Onyeka
33'
32'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Андерс Эгхольм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Поульсен Якоб бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
31'
Плохо сыграл Люикс Кес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
31'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
30'
Якобсен Кристиан II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
29'
Люикс Кес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Викхейм Густав сделал результативную передачу.
27'
Г О О О О Л - Тюкосен Мадс изменил счет на табло!
27'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
27'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
27'
26'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд отдал передачу, которая была заблокирована.
26'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
25'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
25'
23'
23'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
23'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
23'
Зимлинг Ники возвращается на поле, всё в порядке.
23'
Rasmus Vinderslev предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Ох, нехорошо это выглядит. Зимлинг Ники получил травму и медбригада забирает его с поля.
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
22'
Зимлинг Ники на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Якобсен Кристиан II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
21'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
20'
20'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает неудачный навес.
20'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает неудачный навес.
20'
20'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск подал угловой справа.
19'
Хенде Марк-Даль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Зимлинг Ники навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Bubacarr Sanneh из команды Митьюлланд толкнул локтем оппонента. Это Уре Микаэль заработал фол
18'
18'
17'
Поульсен Симон наказан за толчок Frank Onyeka
17'
16'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
16'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
16'
15'
Frank Onyeka получил желтую карточку от судьи
15'
Судья сигнализирует, что Frank Onyeka из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Поульсен Симон
14'
Спарв Тим из команды Митьюлланд опасно и грубо сыграл. Якобсен Кристиан II пострадал.
13'
13'
Поульсен Якоб решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
12'
Люикс Кес из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Дуэлунд Миккель оказался на газоне.
12'
Андерс Эгхольм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
11'
10'
10'
Судья сигнализирует, что Зимлинг Ники из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Frank Onyeka
10'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Rasmus Vinderslev из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
10'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
9'
Люикс Кес нанес удар головой, но Хансен Йеспер спокойно отбил мяч.
9'
9'
8'
8'
Хенде Марк-Даль имел отличный шанс забить, но мяч после его удара с лета был вынесен с линии ворот!
8'
Bubacarr Sanneh из команды Митьюлланд сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
8'
7'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
Дуэлунд Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Судья сигнализирует, что Спарв Тим из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Rasmus Vinderslev
6'
Викхейм Густав коснулся мяча рукой.
6'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд отдал передачу, которая была заблокирована.
6'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд разыграл угловой с левого угла.
5'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
4'
ШАНС! Bubacarr Sanneh нанес удар с лета, но не попал по воротам!
4'
4'
Люикс Кес коснулся мяча рукой.
3'
2'
Зимлинг Ники наказан за толчок Frank Onyeka
2'
Безумный фол. Тюкосен Мадс грубо играет против соперника. Пострадал Люикс Кес
1'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
1'
Поульсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Митьюлланд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация