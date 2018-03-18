Стадион: JYSK Park
1:2
Второй тайм: 62'
1:0
11' ГолРодич Владимир
1:1
28' ГолЛюфтнер Михаэль
1:2
43' ГолСантандер Федерико
Второй тайм
61'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
61'
60'
60'
Фишер Виктор решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
60'
Судья сигнализирует, что Sammy Skytte из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Фальк Расмус
58'
Сотириу Пиерос наказан за толчок Симон Якобсен
58'
Судья сигнализирует, что Sammy Skytte из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Фальк Расмус
57'
57'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
57'
Судья свистит. Анкерсен Петер атаковал сзади соперника. Это Родич Владимир заработал своей команде штрафной
56'
Петер Фриис Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой справа.
56'
Петер Фриис Йенсен отбил мяч на угловой после удара Фишер Виктор из штрафной площади.
56'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
55'
55'
54'
Деннис Флинта предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Тактическая замена. Jeppe Okkels уходит с поля и его заменяет Вацадзе Матэ
52'
Схиртладзе Давит на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
51'
ШАНС! Фальк Расмус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Фальк Расмус из команды Копенгаген играет в стеночку с партнером по команде. Фишер Виктор это был.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Деннис Флинта выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
48'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
48'
Фальк Расмус из команды Копенгаген играет слишком грубо. Меккел Венделбо оказался на газоне.
47'
Судья сигнализирует, что Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Фишер Виктор
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Копенгаген играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
45'
Родич Владимир из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
45'
Игрок команды Силькеборг произведет угловой справа.
45'
Вавро Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Родич Владимир из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
Отличные скиллы показывает Родич Владимир, обводя своих соперников
43'
Фишер Виктор сделал результативную передачу.
43'
Г О О О О Л - Сантандер Федерико из команды Копенгаген переиграл вратаря дальним ударом!
43'
Фишер Виктор из команды Копенгаген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
42'
Вавро Денис из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
42'
Фишер Виктор пробует нанести удар издали, но Петер Фриис Йенсен ловит мяч
42'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
41'
Схиртладзе Давит коснулся мяча рукой.
40'
39'
39'
Судья сигнализирует, что Квист Вильям из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Схиртладзе Давит
38'
38'
38'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
37'
Судья сигнализирует, что Sammy Skytte из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Фишер Виктор
37'
37'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
35'
35'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
33'
30'
30'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
30'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
Петер Фриис Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
Бойлесен Николай мяч отрикошетил от ворот
30'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
28'
Бойлесен Николай сделал результативную передачу.
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Люфтнер Михаэль из клуба "Копенгаген" отправил мяч головой в ворота.
28'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
28'
27'
Сантандер Федерико мяч отрикошетил от ворот
27'
26'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
25'
ШАНС! Вавро Денис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
25'
Вавро Денис нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Сантандер Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
24'
Судья сигнализирует, что Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Фальк Расмус
23'
Фишер Виктор из команды Копенгаген в офсайде
23'
Фальк Расмус нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
22'
Судья свистит. Схиртладзе Давит атаковал сзади соперника. Это Квист Вильям заработал своей команде штрафной
20'
20'
20'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
19'
18'
18'
18'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Анкерсен Петер бьет со штрафного в створ, но Петер Фриис Йенсен держит все под контролем
16'
Судья сигнализирует, что Меккел Венделбо из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Фальк Расмус
15'
Хорошую попытку сделал Фишер Виктор. Удар в створ, но вратарь начеку
14'
Фишер Виктор из команды Копенгаген в офсайде
13'
12'
Опасность предотвращена - Родич Владимир из команды Силькеборг вступил в отбор удачно
12'
Судья сигнализирует, что Родич Владимир из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Сотириу Пиерос
11'
Симон Якобсен сделал результативную передачу.
11'
ГОЛ! - Родич Владимир из команды Силькеборг наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
11'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
9'
7'
Sammy Skytte возвращается на поле, всё в порядке.
7'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг в офсайде
7'
Jens Martin Gammelby пробил со штрафного прямо в стенку
7'
Ох, нехорошо это выглядит. Sammy Skytte получил травму и медбригада забирает его с поля.
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Судья сигнализирует, что Вавро Денис из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Sammy Skytte
4'
Судья сигнализирует, что Слот Каспер из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Сотириу Пиерос
3'
2'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Копенгаген". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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