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Стадион:
Силькеборг
1:2
Второй тайм: 62'
Копенгаген
Второй тайм
Офсайд
61'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
61'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Удар от ворот произведет Силькеборг
60'
Фишер Виктор решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Sammy Skytte из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Фальк Расмус
Фол, нарушение
58'
Сотириу Пиерос наказан за толчок Симон Якобсен
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Sammy Skytte из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Фальк Расмус
57'
Удар от ворот произведет Копенгаген
57'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
57'
Судья свистит. Анкерсен Петер атаковал сзади соперника. Это Родич Владимир заработал своей команде штрафной
56'
Петер Фриис Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой справа.
56'
Петер Фриис Йенсен отбил мяч на угловой после удара Фишер Виктор из штрафной площади.
56'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
55'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
55'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой слева.
54'
Деннис Флинта предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Тактическая замена. Jeppe Okkels уходит с поля и его заменяет Вацадзе Матэ
Травма, повреждение
52'
Схиртладзе Давит на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Удар от ворот произведет Силькеборг
51'
ШАНС! Фальк Расмус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Фальк Расмус из команды Копенгаген играет в стеночку с партнером по команде. Фишер Виктор это был.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Деннис Флинта выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой слева.
48'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
48'
Фальк Расмус из команды Копенгаген играет слишком грубо. Меккел Венделбо оказался на газоне.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Фишер Виктор
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Копенгаген играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
45'
Родич Владимир из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
Угловой
45'
Игрок команды Силькеборг произведет угловой справа.
45'
Вавро Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Родич Владимир из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
Отличные скиллы показывает Родич Владимир, обводя своих соперников
43'
Фишер Виктор сделал результативную передачу.
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Сантандер Федерико из команды Копенгаген переиграл вратаря дальним ударом!
43'
Фишер Виктор из команды Копенгаген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
42'
Вавро Денис из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
42'
Фишер Виктор пробует нанести удар издали, но Петер Фриис Йенсен ловит мяч
42'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
41'
Схиртладзе Давит коснулся мяча рукой.
40'
Удар от ворот произведет Силькеборг
39'
Удар от ворот произведет Копенгаген
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Квист Вильям из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Схиртладзе Давит
Офсайд
38'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген в офсайде
38'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Sammy Skytte из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Фишер Виктор
37'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
35'
Удар от ворот произведет Копенгаген
35'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
33'
Удар от ворот произведет Силькеборг
30'
Удар от ворот произведет Копенгаген
30'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
30'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
Петер Фриис Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой слева.
30'
Бойлесен Николай мяч отрикошетил от ворот
30'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
28'
Бойлесен Николай сделал результативную передачу.
Описание гола
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Люфтнер Михаэль из клуба "Копенгаген" отправил мяч головой в ворота.
28'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
Угловой
28'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой слева.
27'
Сантандер Федерико мяч отрикошетил от ворот
27'
Удар от ворот произведет Копенгаген
26'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Удар от ворот произведет Силькеборг
25'
ШАНС! Вавро Денис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
25'
Вавро Денис нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Сантандер Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
25'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой слева.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Фальк Расмус
Офсайд
23'
Фишер Виктор из команды Копенгаген в офсайде
23'
Фальк Расмус нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
Фол, нарушение
22'
Судья свистит. Схиртладзе Давит атаковал сзади соперника. Это Квист Вильям заработал своей команде штрафной
20'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
Офсайд
19'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген в офсайде
18'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Анкерсен Петер бьет со штрафного в створ, но Петер Фриис Йенсен держит все под контролем
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Меккел Венделбо из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Фальк Расмус
15'
Хорошую попытку сделал Фишер Виктор. Удар в створ, но вратарь начеку
Офсайд
14'
Фишер Виктор из команды Копенгаген в офсайде
13'
Удар от ворот произведет Силькеборг
12'
Опасность предотвращена - Родич Владимир из команды Силькеборг вступил в отбор удачно
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Родич Владимир из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Сотириу Пиерос
11'
Симон Якобсен сделал результативную передачу.
Описание гола
11'
ГОЛ! - Родич Владимир из команды Силькеборг наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
11'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
7'
Sammy Skytte возвращается на поле, всё в порядке.
Офсайд
7'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг в офсайде
7'
Jens Martin Gammelby пробил со штрафного прямо в стенку
Травма, повреждение
7'
Ох, нехорошо это выглядит. Sammy Skytte получил травму и медбригада забирает его с поля.
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Вавро Денис из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Sammy Skytte
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Слот Каспер из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Сотириу Пиерос
Офсайд
3'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген в офсайде
Офсайд
2'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Копенгаген". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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