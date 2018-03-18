Стадион: Helsingoer Stadion
0:0
Второй тайм: 65'
Второй тайм
64'
64'
Felipe Tontini из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
64'
Игроки ФК "Хельсингёр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
64'
Опасность предотвращена - Нельссон Виктор из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
63'
Судья свистит. Douglas атаковал сзади соперника. Это Ulrik Yttergaard Jenssen заработал своей команде штрафной
62'
ПЕРЕКЛАДИНА! Рюгаард-Йенсен Миккел упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
62'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Удар от ворот произведет Норшеланн
62'
Matheus Leiria не смог попасть в створ ударом издали
61'
Adrian Kappenberger взял и забрал мяч на выходе
61'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн забрасывает мяч в штрафную.
60'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
60'
Felipe Tontini наказан за толчок Mathias Jensen
58'
Adrian Kappenberger взял и забрал мяч на выходе
58'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Грегор Паскаль наказан за толчок Рунарссон Рунар Алекс
57'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
57'
Douglas из команды Хельсингёр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
56'
Soeren Henriksen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Судья сигнализирует, что Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Adnan Mohammad
56'
Судья сигнализирует, что Douglas из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Нельссон Виктор
55'
Опасность предотвращена - Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
55'
Игроки ФК "Хельсингёр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
54'
Adrian Kappenberger из команды Хельсингёр сделал отличный сейв!
53'
Adrian Kappenberger не дал случится голу! Mads Pedersen должен был забивать, но Adrian Kappenberger сделал отличный сейв
53'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
52'
Felipe Tontini из команды Хельсингёр делает передачу одноклубнику.
51'
Удар от ворот произведет Норшеланн
50'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
50'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн отдал передачу, которая была заблокирована.
50'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Даниэль Фунч наказан за толчок Асанте Эрнест
49'
Adnan Mohammad нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
48'
48'
48'
Даниэль Фунч из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
48'
48'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
47'
Удар от ворот произведет Норшеланн
47'
Douglas нанес удар чуть мимо. Близко!
47'
Felipe Tontini из команды Хельсингёр делает передачу одноклубнику.
47'
47'
Ulrik Yttergaard Jenssen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Christian Koehler из команды Хельсингёр навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
46'
46'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Опасность предотвращена - Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
45'
Отличные скиллы показывает Mikkel Damsgaard, обводя своих соперников
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
45'
Игрок команды Хельсингёр наносит удар, но мяч очень далеко от ворот пролетел.
45'
Игрок команды Норшеланн выносит мяч
44'
Ольсен Патрик из команды Хельсингёр подал угловой справа.
44'
44'
Douglas нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингёр делает передачу одноклубнику.
44'
Soeren Henriksen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Нельссон Виктор из команды Норшеланн толкнул локтем оппонента. Это Douglas заработал фол
43'
43'
Бартолец Карло из команды Норшеланн забрасывает мяч в штрафную.
42'
Опасность предотвращена - Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
42'
Отличные скиллы показывает Adnan Mohammad, обводя своих соперников
41'
Грегор Паскаль из команды Хельсингёр сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
41'
41'
Судья сигнализирует, что Andreas Skovgaard из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Douglas
40'
40'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
40'
40'
Christian Koehler из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
40'
39'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
39'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн в офсайде
39'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
38'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Mathias Jensen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Ольсен Патрик нарушает правила. Mathias Jensen пострадал
37'
Mikkel Damsgaard имел все шансы забить, но Adrian Kappenberger сделал отличный сейв!
37'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает пас партнеру.
37'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн делает пас партнеру.
36'
Удар от ворот произведет Норшеланн
36'
Ольсен Патрик не смог попасть в створ ударом издали
35'
35'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
35'
34'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
34'
Andreas Skovgaard из команды Норшеланн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
34'
34'
Mads Pedersen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
34'
Mathias Jensen из команды Норшеланн отдал передачу, которая была заблокирована.
33'
Хельсингёр совершает вбрасывание на своей половине поля
33'
32'
Даниэль Фунч предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Adnan Mohammad ошибается в защите.
32'
32'
Soeren Henriksen из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
32'
31'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
31'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
30'
Грегор Паскаль из команды Хельсингёр сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
30'
30'
Судья свистит. Magnus Kofod Andersen атаковал сзади соперника. Это Matheus Leiria заработал своей команде штрафной
29'
Nicolas Mortensen нарушил правила.
29'
Douglas из команды Хельсингёр делает передачу одноклубнику.
29'
28'
Судья сигнализирует, что Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Nicolas Mortensen
28'
28'
Christian Koehler из команды Хельсингёр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Adrian Kappenberger навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн в офсайде
26'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
26'
25'
Игрок команды Хельсингёр нанес удар, но мяч был заблокирован
25'
25'
Плохо сыграл Нельссон Виктор - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
25'
Судья сигнализирует, что Бартолец Карло из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Felipe Tontini
24'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
О, нет. Из многообещающей позиции Асанте Эрнест из команды Норшеланн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
24'
Mads Pedersen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
23'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Adrian Kappenberger выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Ulrik Yttergaard Jenssen выбил мяч подальше от ворот.
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
22'
22'
Mads Pedersen из команды Норшеланн делает пас партнеру.
21'
Douglas из команды Хельсингёр играет слишком грубо. Andreas Skovgaard оказался на газоне.
21'
Felipe Tontini из команды Хельсингёр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Magnus Kofod Andersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
Нельссон Виктор из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Douglas пострадал.
20'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
19'
Нельссон Виктор из команды Норшеланн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
19'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
19'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой слева.
19'
Mikkel Damsgaard нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Грегор Паскаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Mathias Jensen из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
18'
Soeren Henriksen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
17'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Удар от ворот произведет Норшеланн
17'
Шанс! Felipe Tontini из команды Хельсингёр пробил головой, но мимо
17'
16'
Судья сигнализирует, что Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Matheus Leiria
16'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
16'
Ольсен Патрик из команды Хельсингёр пробил со штрафного, но очень мимо цели.
15'
Судья сигнализирует, что Нельссон Виктор из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Nicolas Mortensen
14'
14'
Douglas из команды Хельсингёр забрасывает мяч в штрафную.
13'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн в офсайде
13'
Бартолец Карло из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Грегор Паскаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
13'
12'
12'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Удар от ворот произведет Норшеланн
11'
Nicolas Mortensen не смог попасть в створ ударом издали
11'
Douglas из команды Хельсингёр сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
11'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
10'
Отличный пас сделал Christian Koehler из команды Хельсингёр. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
8'
Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Отличные скиллы показывает Matheus Leiria, обводя своих соперников
7'
7'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр делает неудачный навес.
6'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Adrian Kappenberger взял и забрал мяч на выходе
5'
Andreas Skovgaard из команды Норшеланн находит одноклубника четким пасом пяткой.
5'
Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
4'
Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн делает пас партнеру.
4'
4'
Douglas предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
3'
Даниэль Фунч предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Mads Pedersen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
3'
Matheus Leiria выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Опасность предотвращена - Нельссон Виктор из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
2'
Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
1'
1'
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хельсингёр". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Helsingoer Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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