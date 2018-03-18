Стадион: МАК3ПАРК
1:4
Второй тайм: 79'
0:1
10' ГолВан Перси Робин
0:2
15' ГолВан Перси Робин
0:3
51' ГолЭль-Ахмади Карим
1:3
53' ГолСаймак Мустафа
59' Желтая карточкаБергёйс Стивен
1:4
79' ГолДе Вильена Тонни
Второй тайм
79'
Бергёйс Стивен сделал результативную передачу.
79'
Г О О О О Л - Де Вильена Тонни изменил счет на табло!
79'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
78'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
78'
Эль-Ахмади Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
78'
77'
Намли Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Джонс Брэд взял и забрал мяч на выходе
76'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
75'
ШАНС! Бергёйс Стивен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
75'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
75'
Отличные скиллы показывает Йоргенсен Николай, обводя своих соперников
75'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
74'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле направляет мяч в штрафную площадку, но Джонс Брэд выбегает и ловит мяч
74'
73'
Судья сигнализирует, что Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
72'
Саймак Мустафа получил травму и заменен. Пажишек Пётр выходит на поле.
72'
Выглядело как неплохой момент. Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
72'
71'
Мохтар Юнес пробует нанести удар издали, но Джонс Брэд держит все под контролем
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
70'
70'
ШАНС! Саймак Мустафа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
Мениг Квинси имел все шансы забить, но Джонс Брэд сделал отличный сейв!
69'
Опасность! Nicolas Freire из команды ПЕК Зволле отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Саймак Мустафа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
67'
Саймак Мустафа не смог попасть в створ ударом издали
67'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
65'
65'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
64'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает неудачный навес.
64'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
64'
Томас Райян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд подал угловой справа.
63'
Лигеон Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
Хорошую попытку сделал Мохтар Юнес. Удар в створ, но вратарь начеку
63'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
62'
62'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
62'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
62'
61'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
61'
Как он промахнулся? Мениг Квинси имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
60'
60'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
59'
Бергёйс Стивен получает желтую карточку за неспортивное поведение
59'
Судья сигнализирует, что Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Саймак Мустафа
58'
58'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
58'
57'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Саймак Мустафа пострадал.
56'
56'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
55'
55'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает неудачный навес.
55'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
55'
55'
53'
Тактическая замена. Ван Перси Робин уходит с поля и его заменяет Тоорнстра Йенс
53'
Эхизибуэ Кингсли сделал результативную передачу.
53'
Г О О О О Л - Саймак Мустафа изменил счет на табло!
53'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
51'
Де Вильена Тонни сделал результативную передачу.
51'
Г О О О О Л - Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд переиграл вратаря дальним ударом!
51'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле толкнул локтем оппонента. Это Дикс Кевин заработал фол
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
50'
Шанс! Sepp van den Berg из команды ПЕК Зволле пробил головой, но мимо
50'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
50'
Хапс Ридгесиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
49'
Ван Перси Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
49'
Хороший удар издали нанес Намли Юнес, но отличный сейв сделал Джонс Брэд. Угловой.
49'
Отличные скиллы показывает Намли Юнес, обводя своих соперников
48'
48'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
48'
Ван Бик Свен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Томас Райян мяча так и не получил
48'
Судья сигнализирует, что Ван Перси Робин из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Саймак Мустафа
47'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
46'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Бутьюс Жан-Поль пострадал.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Фейеноорд играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
45'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
45'
45'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
44'
Судья сигнализирует, что Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Эль-Ахмади Карим
44'
44'
Sepp van den Berg выбил мяч подальше от ворот.
43'
Судья сигнализирует, что Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Саймак Мустафа
43'
41'
41'
41'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд делает неудачный навес.
41'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
40'
Джонс Брэд взял и забрал мяч на выходе
40'
Эхизибуэ Кингсли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Саймак Мустафа пострадал.
38'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд в офсайде
38'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
38'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд играет слишком грубо. Томас Райян оказался на газоне.
37'
37'
Шанс! Sepp van den Berg из команды ПЕК Зволле пробил головой, но мимо
37'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
36'
Хапс Ридгесиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
35'
Бутьюс Жан-Поль пробует нанести удар издали, но Бур Дьедерик держит все под контролем
35'
35'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
33'
ШАНС! Ван Перси Робин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
32'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
31'
31'
Sepp van den Berg выбил мяч подальше от ворот.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
29'
29'
28'
Ван Бик Свен выбил мяч подальше от ворот.
28'
Судья сигнализирует, что Деккер Рик из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Ван Перси Робин
28'
27'
27'
Бутьюс Жан-Поль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Де Вильена Тонни пострадал.
26'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
26'
Игроки ФК "Фейеноорд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
26'
Хапс Ридгесиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Деккер Рик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Мениг Квинси пострадал.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
24'
24'
Лигеон Рубен из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
24'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд в офсайде
24'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
Sepp van den Berg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Ван Бик Свен из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Йоргенсен Николай пострадал.
23'
22'
Игрок из команды ПЕК Зволле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
22'
Эль-Ахмади Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
19'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле в офсайде
19'
Nicolas Freire выбил мяч подальше от ворот.
19'
18'
18'
Мениг Квинси не смог попасть в створ ударом издали
18'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
17'
Хорошую попытку сделал Дикс Кевин. Удар в створ, но вратарь начеку
17'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
17'
Nicolas Freire предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
15'
Бутьюс Жан-Поль сделал результативную передачу.
15'
Г О О О О Л - Ван Перси Робин изменил счет на табло!
15'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
15'
15'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
15'
Судья сигнализирует, что Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Саймак Мустафа
14'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд.
14'
13'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Намли Юнес пострадал.
13'
Хорошую попытку сделал Мохтар Юнес. Удар в створ, но вратарь начеку
12'
10'
Г О О О О Л - Ван Перси Робин записал гол на свой счет!
10'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
10'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд делает отличный кросс...
10'
10'
Как он промахнулся? Деккер Рик имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
10'
Плохо сыграл Джонс Брэд - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
10'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
10'
Бергёйс Стивен сделал результативную передачу.
10'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
9'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
8'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
8'
Игроки ФК "ПЕК Зволле" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
8'
8'
Опасность предотвращена - Лигеон Рубен из команды ПЕК Зволле вступил в отбор удачно
8'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
7'
6'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
6'
Мохтар Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Мохтар Юнес пострадал.
6'
5'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
5'
Мениг Квинси нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
5'
Sepp van den Berg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
4'
3'
Sepp van den Berg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Ван Бик Свен выбил мяч подальше от ворот.
3'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Де Вильена Тонни пострадал.
2'
2'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
2'
2'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПЕК Зволле". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация