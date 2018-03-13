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Стадион:
СКА-Хабаровск
 
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Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Урал

До начала игры осталось 2 дня 8 часов 6 минут, которая состоится 17.03.2018.
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Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Урал
СКА-Хабаровск
23.3% (21)
Ничья:
56.7% (51)
Урал
20% (18)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
46.7% (42)
Урал:
10% (9)
СКА-Хабаровск:
10% (9)
СКА-Хабаровск:
10% (9)
Ничья:
8.9% (8)
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