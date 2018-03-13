Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Урал

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Предыдущие игры
СКА-Хабаровск (последние 20 матчей: +6 =2 -12)
- 11.03.2018 Спартак Москва 1:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 04.03.2018 СКА-Хабаровск 0:1 Тосно ПЛ
- 27.02.2018 СКА-Хабаровск 0:0 Шинник К
- 12.02.2018 Гонвед 1:2 СКА-Хабаровск ТМК
- 09.02.2018 Зброёвка 0:1 СКА-Хабаровск ТМК
- 07.02.2018 СКА-Хабаровск 0:3 Балтика ТМК
- 22.01.2018 Нефтчи 1:8 СКА-Хабаровск ТМК
- 20.01.2018 KF Tirana 2:2 СКА-Хабаровск ТМК
- 09.12.2017 Рубин 3:1 СКА-Хабаровск ПЛ
- 03.12.2017 Анжи 4:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 27.11.2017 СКА-Хабаровск 1:2 Локомотив Москва ПЛ
- 18.11.2017 СКА-Хабаровск 2:4 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.11.2017 СКА-Хабаровск 1:2 Арсенал Тула ПЛ
- 29.10.2017 Краснодар 4:1 СКА-Хабаровск ПЛ
- 25.10.2017 СКА-Хабаровск 2:0 Динамо СПб К
- 21.10.2017 СКА-Хабаровск 2:2 Уфа ПЛ
- 14.10.2017 Динамо Москва 2:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 30.09.2017 СКА-Хабаровск 2:1 Ростов ПЛ
- 25.09.2017 Амкар 3:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 21.09.2017 Арарат Москва 1:2 СКА-Хабаровск К
Урал (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 12.03.2018 Урал 0:2 Локомотив Москва ПЛ
- 03.03.2018 ЦСКА Москва 1:0 Урал ПЛ
- 20.02.2018 Шинник 0:2 Урал КФ
- 18.02.2018 Урал 1:0 Арарат Москва КФ
- 14.02.2018 Урал 3:0 Спартак-2 КФ
- 11.02.2018 Тюмень 2:3 Урал КФ
- 08.02.2018 Урал 5:2 Гомель ТМК
- 29.01.2018 Урал 2:1 Арарат Москва ТМК
- 25.01.2018 Астра 0:1 Урал ТМК
- 08.12.2017 Урал 1:1 Арсенал Тула ПЛ
- 02.12.2017 Зенит 2:1 Урал ПЛ
- 26.11.2017 Урал 0:1 Краснодар ПЛ
- 19.11.2017 Уфа 2:0 Урал ПЛ
- 12.11.2017 Амкар 1:2 Урал ТМК
- 03.11.2017 Урал 2:2 Динамо Москва ПЛ
- 29.10.2017 Амкар 1:1 Урал ПЛ
- 22.10.2017 Урал 2:0 Ахмат ПЛ
- 14.10.2017 Урал 2:1 Анжи ПЛ
- 30.09.2017 Спартак Москва 2:0 Урал ПЛ
- 24.09.2017 Урал 3:1 Тосно ПЛ
Последние игры между собой
СКА-Хабаровск: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 6
Урал: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 1
- 11.09.2017 Урал 1:1 СКА-Хабаровск Премьер-лига
- 06.11.2012 СКА-Хабаровск 0:2 Урал ФНЛ - Первый дивизион
- 31.07.2012 Урал 1:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион
- 04.11.2011 СКА-Хабаровск 1:1 Урал ФНЛ - Первый дивизион
- 24.06.2011 Урал 2:0 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион
- 31.08.2010 Урал 1:0 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион
- 29.04.2010 СКА-Хабаровск 0:0 Урал ФНЛ - Первый дивизион
- 12.08.2009 СКА-Хабаровск 2:0 Урал ФНЛ - Первый дивизион
- 08.04.2009 Урал 2:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион
- 19.08.2008 Урал 3:0 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион
- 29.04.2008 СКА-Хабаровск 1:4 Урал ФНЛ - Первый дивизион
- 10.10.2007 Урал 0:0 СКА-Хабаровск Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|22
|15
|4
|3
|34 - 15
|49
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|22
|11
|8
|3
|37 - 23
|41
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|32 - 17
|41
|4.
|Краснодар
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|35 - 24
|40
|5.
|Зенит
|Заявка
|22
|10
|9
|3
|31 - 13
|39
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|23 - 23
|31
|7.
|Уфа
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|24 - 25
|31
|8.
|Рубин
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|22 - 18
|27
|9.
|Ахмат
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|22 - 30
|26
|10.
|Ростов
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|18 - 20
|26
|11.
|Урал
|Заявка
|22
|5
|10
|7
|22 - 25
|25
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|20 - 21
|24
|13.
|Тосно
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|19 - 36
|23
|14.
|Амкар
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|12 - 21
|22
|15.
|Анжи
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|25 - 42
|20
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|22
|2
|6
|14
|16 - 39
|12
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Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - УралДо начала игры осталось 2 дня 8 часов 6 минут, которая состоится 17.03.2018.
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Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Урал
СКА-Хабаровск
23.3% (21)
Ничья:
56.7% (51)
Урал
20% (18)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
46.7% (42)
0:1 Урал:
10% (9)
2:1 СКА-Хабаровск:
10% (9)
1:0 СКА-Хабаровск:
10% (9)
0:0 Ничья:
8.9% (8)
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