Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Ростов

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Стадион: Арсенал (Тула)
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Арсенал Тула (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 09.03.2018 Амкар 0:2 Арсенал Тула ПЛ
- 04.03.2018 Арсенал Тула 1:0 Ахмат ПЛ
- 27.02.2018 Арсенал Тула 4:3 БАТЭ ТМК
- 27.02.2018 Арсенал Тула 1:2 Окжетпес ТМК
- 20.02.2018 Арсенал Тула 0:0 Кайрат ТМК
- 20.02.2018 Арсенал Тула 1:0 Динамо Вранье ТМК
- 13.02.2018 Арсенал Тула 2:3 Торпедо-БелАЗ ТМК
- 13.02.2018 Арсенал Тула 1:0 Торпедо-БелАЗ ТМК
- 06.02.2018 Арсенал Тула 0:1 Динамо Тбилиси ТМК
- 03.02.2018 Арсенал Тула 0:1 Лудогорец ТМК
- 27.01.2018 Арсенал Тула 3:3 Габала ТМК
- 23.01.2018 Арсенал Тула 2:2 Теннис Боруссия ТМК
- 08.12.2017 Урал 1:1 Арсенал Тула ПЛ
- 01.12.2017 Арсенал Тула 0:1 Спартак Москва ПЛ
- 25.11.2017 Тосно 3:2 Арсенал Тула ПЛ
- 18.11.2017 Арсенал Тула 0:0 Рубин ПЛ
- 11.11.2017 Арсенал Тула 3:1 Динамо Минск ТМК
- 05.11.2017 СКА-Хабаровск 1:2 Арсенал Тула ПЛ
- 27.10.2017 Арсенал Тула 1:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 22.10.2017 Анжи 3:2 Арсенал Тула ПЛ
Ростов (последние 20 матчей: +5 =9 -6)
- 11.03.2018 Ростов 0:0 Зенит ПЛ
- 03.03.2018 Краснодар 3:1 Ростов ПЛ
- 23.02.2018 Стабек 0:1 Ростов ТМК
- 18.02.2018 Тромсё 2:2 Ростов ТМК
- 17.02.2018 Ростов 2:1 Олесунн ТМК
- 08.02.2018 Олимпия Любляна 3:3 Ростов ТМК
- 05.02.2018 Будучность 0:0 Ростов ТМК
- 01.02.2018 Дукла Прага 1:3 Ростов ТМК
- 22.01.2018 Вииторул Констанца 1:1 Ростов ТМК
- 18.01.2018 КСМ Студенцеск 1:1 Ростов ТМК
- 10.12.2017 Ростов 1:0 Уфа ПЛ
- 02.12.2017 Динамо Москва 2:0 Ростов ПЛ
- 26.11.2017 Ростов 2:0 Анжи ПЛ
- 19.11.2017 Ростов 0:0 Амкар ПЛ
- 04.11.2017 Ахмат 1:0 Ростов ПЛ
- 28.10.2017 Ростов 2:2 Спартак Москва ПЛ
- 25.10.2017 Ростов 1:1 Амкар К
- 21.10.2017 Тосно 1:1 Ростов ПЛ
- 15.10.2017 Ростов 0:1 Рубин ПЛ
- 30.09.2017 СКА-Хабаровск 2:1 Ростов ПЛ
Последние игры между собой
Арсенал Тула: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Ростов: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|22
|15
|4
|3
|34 - 15
|49
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|22
|11
|8
|3
|37 - 23
|41
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|32 - 17
|41
|4.
|Краснодар
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|35 - 24
|40
|5.
|Зенит
|Заявка
|22
|10
|9
|3
|31 - 13
|39
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|23 - 23
|31
|7.
|Уфа
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|24 - 25
|31
|8.
|Рубин
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|22 - 18
|27
|9.
|Ахмат
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|22 - 30
|26
|10.
|Ростов
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|18 - 20
|26
|11.
|Урал
|Заявка
|22
|5
|10
|7
|22 - 25
|25
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|20 - 21
|24
|13.
|Тосно
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|19 - 36
|23
|14.
|Амкар
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|12 - 21
|22
|15.
|Анжи
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|25 - 42
|20
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|22
|2
|6
|14
|16 - 39
|12
-
Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - РостовДо начала игры осталось 2 дня 11 часов 6 минут, которая состоится 17.03.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Арсенал Тула - Ростов
Арсенал Тула
32.9% (28)
Ничья:
47.1% (40)
Ростов
20% (17)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
41.2% (35)
2:1 Арсенал Тула:
14.1% (12)
1:0 Арсенал Тула:
12.9% (11)
1:2 Ростов:
9.4% (8)
0:0 Ничья:
5.9% (5)
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