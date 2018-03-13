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Стадион:
Арсенал Тула
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Ростов

До начала игры осталось 2 дня 11 часов 6 минут, которая состоится 17.03.2018.
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Прогнозы на матч Арсенал Тула - Ростов
Арсенал Тула
32.9% (28)
Ничья:
47.1% (40)
Ростов
20% (17)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
41.2% (35)
Арсенал Тула:
14.1% (12)
Арсенал Тула:
12.9% (11)
Ростов:
9.4% (8)
Ничья:
5.9% (5)
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