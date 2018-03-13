Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Амкар

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Стадион: ВЭБ Арена
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ЦСКА Москва (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 11.03.2018 Ахмат 0:3 ЦСКА Москва ПЛ
- 08.03.2018 ЦСКА Москва 0:1 Лион ЛЕ
- 03.03.2018 ЦСКА Москва 1:0 Урал ПЛ
- 21.02.2018 ЦСКА Москва 1:0 Црвена Звезда ЛЕ
- 17.02.2018 Эсбьерг 0:0 ЦСКА Москва ТМК
- 13.02.2018 Црвена Звезда 0:0 ЦСКА Москва ЛЕ
- 07.02.2018 Торревьеха 0:7 ЦСКА Москва ТМК
- 06.02.2018 ЦСКА Москва 3:0 Эльче ТМК
- 02.02.2018 Нордшелланн 1:1 ЦСКА Москва ТМК
- 29.01.2018 Пяст 0:0 ЦСКА Москва ТМК
- 22.01.2018 ЦСКА Москва 2:2 Хорсенс ТМК
- 21.01.2018 ЦСКА Москва 0:0 Волеренга ТМК
- 10.12.2017 Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.12.2017 Манчестер Юнайтед 2:1 ЦСКА Москва ЛЧ
- 01.12.2017 ЦСКА Москва 6:0 Тосно ПЛ
- 26.11.2017 Рубин 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 22.11.2017 ЦСКА Москва 2:0 Бенфика ЛЧ
- 18.11.2017 СКА-Хабаровск 2:4 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.11.2017 Локомотив Москва 2:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 31.10.2017 Базель 1:2 ЦСКА Москва ЛЧ
Амкар (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 09.03.2018 Амкар 0:2 Арсенал Тула ПЛ
- 03.03.2018 Зенит 0:0 Амкар ПЛ
- 27.02.2018 Амкар 0:0 Авангард Курск К
- 19.02.2018 Амкар 1:1 Динамо СПб ТМК
- 18.02.2018 Амкар 0:1 Динамо Батуми ТМК
- 15.02.2018 Амкар 2:0 Алашкерт ТМК
- 11.02.2018 Будучность 0:3 Амкар ТМК
- 07.02.2018 Динамо Москва 2:1 Амкар ТМК
- 31.01.2018 Црвена Звезда 1:1 Амкар ТМК
- 27.01.2018 Берое 1:0 Амкар ТМК
- 24.01.2018 Амкар 3:0 Корона Кельце ТМК
- 10.12.2017 Амкар 1:3 Краснодар ПЛ
- 03.12.2017 Уфа 3:0 Амкар ПЛ
- 24.11.2017 Амкар 2:1 Динамо Москва ПЛ
- 19.11.2017 Ростов 0:0 Амкар ПЛ
- 12.11.2017 Амкар 1:2 Урал ТМК
- 05.11.2017 Амкар 1:2 Анжи ПЛ
- 29.10.2017 Амкар 1:1 Урал ПЛ
- 25.10.2017 Ростов 1:1 Амкар К
- 21.10.2017 Спартак Москва 0:0 Амкар ПЛ
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Амкар: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
- 08.09.2017 Амкар 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 06.05.2017 Амкар 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 06.11.2016 ЦСКА Москва 2:2 Амкар Премьер-лига
- 14.02.2016 ЦСКА Москва 0:0 Амкар Товарищеские матчи. Клубы
- 03.12.2015 Амкар 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 09.08.2015 ЦСКА Москва 2:0 Амкар Премьер-лига
- 13.04.2015 Амкар 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 02.12.2014 ЦСКА Москва 2:1 Амкар Премьер-лига
- 02.05.2014 Амкар 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 30.08.2013 ЦСКА Москва 2:1 Амкар Премьер-лига
- 18.11.2012 ЦСКА Москва 3:0 Амкар Премьер-лига
- 28.07.2012 Амкар 3:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 26.06.2011 Амкар 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 13.03.2011 ЦСКА Москва 2:0 Амкар Премьер-лига
- 28.11.2010 Амкар 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 12.03.2010 ЦСКА Москва 1:0 Амкар Премьер-лига
- 09.08.2009 ЦСКА Москва 1:0 Амкар Премьер-лига
- 05.04.2009 Амкар 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 19.10.2008 ЦСКА Москва 4:1 Амкар Премьер-лига
- 16.07.2008 Амкар 3:3 ЦСКА Москва Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|22
|15
|4
|3
|34 - 15
|49
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|22
|11
|8
|3
|37 - 23
|41
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|32 - 17
|41
|4.
|Краснодар
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|35 - 24
|40
|5.
|Зенит
|Заявка
|22
|10
|9
|3
|31 - 13
|39
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|23 - 23
|31
|7.
|Уфа
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|24 - 25
|31
|8.
|Рубин
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|22 - 18
|27
|9.
|Ахмат
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|22 - 30
|26
|10.
|Ростов
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|18 - 20
|26
|11.
|Урал
|Заявка
|22
|5
|10
|7
|22 - 25
|25
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|20 - 21
|24
|13.
|Тосно
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|19 - 36
|23
|14.
|Амкар
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|12 - 21
|22
|15.
|Анжи
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|25 - 42
|20
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|22
|2
|6
|14
|16 - 39
|12
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Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - АмкарДо начала игры осталось 2 дня 9 часов 48 минут, которая состоится 18.03.2018.
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