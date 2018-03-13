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Стадион:
Анжи
 
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Тосно
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Текстовая онлайн трансляция матча Анжи - Тосно

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 6 минут, которая состоится 17.03.2018.
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:
Прогнозы на матч Анжи - Тосно
Анжи
63.5% (47)
Ничья:
25.7% (19)
Тосно
10.8% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Анжи:
36.5% (27)
Ничья:
18.9% (14)
Анжи:
18.9% (14)
Ничья:
6.8% (5)
Анжи:
5.4% (4)
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